قراءة في مضامين أبرز الصحف بأمريكا الشمالية

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف الصادرة بأمريكا الشمالية بتعيين إدارة ترامب مستشارا جديدا للأمن القومي وتطورات النزاع التجاري بين عملاقي صناعة الطيران بومباردييه وبوينغ، واستعدادات منتخب المكسيك لكرة القدم لنهائيات كأس العالم.

وكتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن تعيين الدبلوماسي السابق جون بولتون مستشارا جديدا للأمن القومي بالبيت الابيض يأتي في وقت يقترب فيه موعد المفاوضات "التاريخية" المرتقبة مع كوريا الشمالية وكذا الموعد الحاسم بشأن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني.

وكتبت الصحيفة أن بولتون (69 عاما) يعد أحد قادة "المحافظين الجدد" في إدارة جورج دبليو بوش وسفيره في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن توليه هذا المنصب يأتي أيضا في سياق يتسم بالتوترات السياسية والاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته ، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن مستشار الأمن القومي الجديد ، فضل في السنوات الأخيرة استخدام الضربات الوقائية ضد كوريا الشمالية ، وهو موقف يتردد صداه بقوة مع اقتراب موعد القمة المرتقبة بين دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال المصدر نفسه إن بولتون لم يخف شكوكه بشأن إمكانات تخلي بيونج يانج عن اسلحتها النووية، وكثيرا ما طالب بإظهار قوة الجيش الأمريكي للكوريين الشماليين.

على صعيد آخر ، ذكرت صحيفة (ذا هيل) أن الرئيس ترامب وقع في نهاية المطاف قانون الموازنة مبديا، مع ذلك، تذمره من الاتفاق الذي توصلت إليه الاغلبية والمعارضة في الكونغرس بخصوص هذا القانون.

وسجلت الصحيفة ان الرئيس الامريكي كان قد فاجأ الطبقة السياسية بتهديده في تغريدة على "تويتر" باستخدام حق النقض ضد قانون الموازنة الذي أقره الكونغرس ذو الاغلبية الجمهورية.

في كندا، ذكرت صحيفة (لابريس) أنه على الرغم من احتمال تقديم شركة بوينغ العملاقة شكوى جديدة ضد طائرات "سي سيريز" الكندية، فإن الاجواء الأمريكية ستظل مفتوحة أمام طائرات شركة بومباردييه.

وقالت الصحيفة نقلا عن عدة مراقبين، إنهم لم يفاجأوا بقرار عملاق الطيران الامريكي بوينغ عدم استئناف القرار الصادر بالاجماع عن المفوضين الأربعة للجنة التجارة الدولية الأمريكية في يناير من العام الماضي لصالح الشركة الكندية ، مضيفة أن القرارا كان حازما بما يجعل خظوظ بوينغ ضئيلة في امكانية الطفر بهدا النزاع في مرحلة الاستئناف.

من جانبها، أفادت صحيفة (لودروا) أنه على الرغم من التوترات التي أثارها النزاع التجاري بين بومباردييه وبوينغ ، فإن الشركة المصنعة للطائرات الأمريكية سيكون بمقدورها تقديم عرضها لحكومة ترودو على أمل الفوز بعقد بقيمة 15 مليار دولار مقابل بيعها 88 طائرة مقاتلة ستعزز الأسطول الجوي الكندي.

وأوردت الصحيفة، نقلا عن خبراء، قولهم أن آثار النزاع بين بوينغ وبومباردييه من المتوقع أن تتلاشى بسرعة، مشيرة إلى أن كندا شريك رئيسي للولايات المتحدة في مجال الدفاع.

في المكسيك، اهتمت (ال سول دي مكسيكو) بواقعة اختفاء أربعة طلبة في غوادالاخارا ، مشيرة إلى أن حكومة ولاية خاليسكو وعدت بمكافأة مليون بيزو لكل من سيساعد في العثور عليهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في المكسيك دعت السلطات المكسيكية إلى بذل الجهود اللازمة لتحديد مصير الطلبة بجامعة الإعلام السمعي البصري ، الذين اختفوا أثناء إنجازهم تقريرا مصورا.

من ناحية أخرى، ذكرت (لاخورنادا) أن المنتخب المكسيكي تفوق على فريق أيسلندا 3-0 في المباراة الاعداداية لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا ،التي جرت بينهما امس الجمعة في سانتا كلارا في كاليفورنيا.