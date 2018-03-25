رصيف الصحافة: "حشيش المغرب" يسيل لعاب قضاة وجمركيين بإسبانيا

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

نستهل قراءة رصيف الصحافة الخاص بمطلع الأسبوع من "المساء"، التي تطرقت إلى محاكمة مثيرة تجرى أطوارها بمدينة رين الفرنسية، ويتابع فيها بارونات مخدرات مغاربة. وأضافت أن الشبكة متهمة بإغراق باريس بكميات كبيرة من الحشيش المهربة من المغرب، بتواطؤ مع قضاة وجمركيين إسبان، حيث اعترف المتابعون بمنحهم عمولات لهؤلاء مقابل السماح لهم باجتياز التفتيش، وأنهم قدموا رشاوى أثناء عمليات الشحن والتفريغ.

وفي خبر آخر كتبت "المساء" أن وزارة العدل تقدمت بمشروع من أجل إحداث مديريات إقليمية لتدبير الموارد البشرية للموظفين العاملين في المحاكم، التابعين للوزارة نفسها، وتجهيز وتدبير الممتلكات، والإشراف على الميزانيات بتدقيق ومراقبة التسيير. وقد أسند المشروع الجديد المديريات المنتظرة إلى مدير يمثل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، في حدود الصلاحيات المخولة لها قانونيا، تضيف "المساء".

أما "الصباح" فذكرت أن عددا من رواد الصفحات المساندة للرجاء على "فيسبوك" هددوا بتنظيم مسيرات غاضبة ضد سعيد حسبان، رئيس النادي، تزامنا مع زيارة وفد "الفيفا" إلى المغرب، في إطار ترشح المملكة لاستضافة "مونديال 2026".

وأضافت الجريدة أن تهديد "الجمهور الأخضر" بهذه المسيرات يأتي احتجاجا على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي لم تصدر قرارا تأديبيا في حق رئيس الرجاء الذي يرفض الرحيل.

وفي خبر آخر، كتبت اليومية ذاتها أن مسؤولين بالداخلية يبيعون أراضي للدولة، مضيفة أن وثائق حصلت عليها تكشف حمى السطو على هذه الأراضي من قبل المسؤولين على حمايتها. وأشارت "الصباح" إلى أن تفويتات مشبوهة تورط أعضاء بمجلس الوصاية على الأراضي السلالية، المرؤوس من قبل وزارة الداخلية، وأشخاص آخرين يعيثون نهبا بإبرام عقود تنازل للتحايل على منع البيع في هذه الأوعية العقارية.

كما اهتم المنبر الورقي بعودة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ككل عام، خلال العشرية الحالية، إلى تحريم الاحتجاج على حجاج المملكة هذا الموسم، إذ ألزمتهم بالتوقيع على تعهد بعدم الاحتجاج على الخدمات التي ستقدم إليهم في المملكة العربية السعودية، وضرورة المصادقة على التوقيع في المقاطعات.

"الصباح" نشرت، كذلك، أن شكاية رفعها مدير شركة "العمران طنجة البوغاز" ضد مقاول، يتهمه فيها بالترامي على ملك الغير، تحولت إلى قضية توبع فيها المدير نفسه بعد أن تبين أن الشكاية مجرد وسيلة للابتزاز والضغط على المشتكى به، لأن الشركة لم تسدد مستحقات ناجمة عن تعاقدات معه. وسيمثل مدير "العمران طنجة البوغاز" أمام قاضي التحقيق، الخميس المقبل، بعد اتهامه بـ"الوشاية الكاذبة".

أما "أخبار اليوم" فذكرت أن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، سيحط الرحال بمدينة القدس في زيارة رسمية للأراضي الفلسطينية، بينما نفى نائب سفير فلسطين في المملكة وجود أي تنسيق مباشر بين الحكومة المغربية والسلطات الإسرائيلية من أجل استكمال إجراءات الزيارة المرتقبة، وأكد علي القبلاوي أن السلطة الفلسطينية هي المخاطبة من لدن الرباط.

وفي خبر آخر، كتبت الجريدة أن المبعوث الأممي إلى الصحراء انتقل، بعد إحاطته السرية التي قدمها أمام مجلس الأمن حول القضية، إلى واشنطن لملاقاة مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بالشرق الأوسط. وأضافت "أخبار اليوم" أن لقاء كوهلر وساترفايد أحيط أيضا بتكتم شديد، بينما كشفت تسريبات سابقة عقده لقاءات أخرى مع دول كبريطانيا والسويد.

وأشارت الجريدة إلى أن التحرك الحالي يتزامن مع تعيين مستشار للأمن القومي الأمريكي لا يكن الود للمملكة، وكذا مصادقة الكونغرس الأمريكي على شمل الصحراء بالمساعدات المخصصة للمغرب.

وكتب الأخبار أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يسارع الزمن من أجل ضمان المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتكوين المستمر لقطاع التعليم الخاص، المحتجز باللجنة النيابية، التي يرأسها عبد العالي حامي الدين، القيادي في "البيجيدي".

وقالت مصادر "الأخبار" إن تمرير المشروع في الدورة البرلمانية الاستثنائية، التي ستفتتح الثلاثاء المقبل، سيسمح بالحصول على 160 مليارا كدعم من برنامج "تحدي الألفية" بجوار مؤسسات مالية أوروبية.

الورقية نفسها ذكرت أن عددا من العاملين في قسم التحرير بإذاعة "ميدي 1" وجهوا رسالة إلى الإدارة وبرونو جوبير، رئيس الشركة الدولية للإذاعة والتلفزيون المستقر في باريس، يشتكون ظروف العمل والضغوط المتزايدة وغياب الحوار، مضيفين أن العبء زاد بشكل كبير منذ سنة 2014.

ونختم من "الأحداث المغربية" التي ذكرت أن الشرطة الإيطالية تجري تحقيقات مشتركة مع مصالح الدرك المغربية منذ شهور، أسفرت عن اعتقال 23 شخصا ثبت تورطهم في ابتزازات جنسية عبر الإنترنيت.

وأضافت أن أغلب المشتكين الإيطاليين تحدثوا عن ربط صداقات افتراضية مع فتيات، وبعد تصويرهم في أوضاع حميمية خلال محادثات فيديو غدوا وسط ابتزازات بدفع المال لأناس في المغرب حتى لا يتم فضحهم على مواقع التواصل الاجتماعي.