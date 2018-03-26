عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الاثنين ..

* أخبار اليوم:

- دعا مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى إجراء نقد ذاتي وسط البيجيدي بشكل فردي وجماعي، مشددا في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الجهوي لحزبه بجهة الدار البيضاء-سطات على أنه لا مناص من النقد الذاتي والجماعي والقراءة الجماعية للمرحلة السابقة التي مر منها الحزب بإيجابيتها وسلبياتها. - الجدل حول الإرث يبعث الروح في التقاطب بين الحداثيين والمحافظين. في الوقت الذي تراجع فيه النقاش السياسي حول الديمقراطية والتوزيع العادل للثروة، يبدو أن الفاعلين في المجتمع يتجهون نحو استقطاب على أساس إيديولوجي، فردا على عريضة إلغاء التعصيب في الإرث التي وقع عليها مثقفون من تيارات مختلفة بمن فيهم ذوو الخلفية الإسلامية، أطلق آخرون عريضة مضادة تدعو إلى "المحافظة على نظام الإرث الإسلامي كما شرعه الله تعالى". وعريضة إلغاء التعصيب جمعت 5 آلاف توقيع، والمضادة 2000.

* المساء:

- بعد أشهر قليلة على تطبيق مبدأ استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات، تقدمت هذه الأخيرة بمشروع من أجل إحداث مديريات إقليمية، يتمثل دورها الأساسي في تدبير الموارد البشرية للموظفين العاملين بالمحاكم، التابعين لوزارة العدل، وتجهيز وتدبير الممتلكات، والإشراف على الميزانيات بتدقيق ومراقبة التسيير. وقد أسند المشروع الجديد لتسيير المديريات الإقليمية، التي من المقرر أن تحدث على مستوى كل دائرة استئنافية، لمدير إقليمي يمثل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل على صعيد الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف المعنية، وفي حدود الاختصاصات المخولة لها بمقتضى القانون.

- كشف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، خلال لقاء له ببيت الصحافة بطنجة، عن المطالب التي لا يمكن لنقابته التنازل عنها في حوارها المنتظر مع حكومة سعد الدين العثماني. وخلال هذا اللقاء، الذي نظم احتفالا بالذكرى 63 لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل، قال موخاريق إن نقابته لا ترفض الحوار مع الحكومة الحالية بقيادة العثماني، لكن ذلك سيكون بناء على جملة من الشروط المسبقة، أهمها عدم التنازل عن مطالب الزيادة في أجور موظفي القطاع العام والخاص والموظفين الجماعيين وموظفي المؤسسات العمومية والرفع من قيمة التعويضات العائلية وتخفيض نسب الضريبة على الدخل.

* الصباح:

- ألزمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الحجاج الذين اختيروا في القرعة لقضاء مناسك الحج عن موسم 2018 بالتوقيع على التزام يتعهدون فيه بعدم الاحتجاج على الخدمات التي ستقدم إليهم في الديار السعودية. ويتعين على الذين ستتكفل الوزارة بتنظيم رحلتهم التوقيع في مصلحة تصحيح الإمضاءات بالمقاطعات على مطبوع يحمل شعار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويتضمن التزامات بعدم الاحتجاج على خدمات الإقامة والنقل والأكل، خلال تأدية شعائر الحج، إذ يلتزم الحاج بعدم الاحتجاج على ظروف الإقامة مهما كانت، وعلى الازدحام في وسائل النقل وعلى جودة الوجبات الغذائية المقدمة طيلة فترة الحج. وأكدت مصادر مطلعة أن التوقيع على المطبوع يعد إلزاميا لإتمام ملف الحج.

- وقع المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة نبيل لخضر، ورئيس الفيدرالية المغربية للصناعات الجلدية، حميد بن غريدو، الثلاثاء الماضي، اتفاقية إطار بمقر مديرية الجمارك بالرباط. وتهدف هذه الاتفاقية، حسب بلاغ صادر عن المديرية العامة للجمارك، إلى مأسسة العلاقات بين هذين الشريكين ووضع إطار عام لتعاونهما وتحسين المناخ المسطري، والتنظيمي والقانوني الذي تعمل فيه مقاولات هذا القطاع. وينص الاتفاق الجديد على آليات التنسيق والتتبع لتقييم تقدم المشاريع المندرجة في خارطة الطريق المشتركة وتيسير تنفيذها.

* الأحداث المغربية :

- الكونغرس الأمريكي يصفع البوليساريو. صفعة جديدة وجهها يوم الخميس الماضي الكونغرس الأمريكي إلى البوليساريو ومؤيدي الطرح الانفصالي، بعد إقراره قانون المالية برسم سنة 2018، والذي ينص على أن الأموال الممنوحة للمغرب، ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء المغربية، وفق البند 3 من القانون، وهي الصيغة المعتمدة في مالية 2017.

- البرلمان في دورة استثنائية غدا الثلاثاء. يفتتح البرلمان بغرفتيه يوم غد الثلاثاء دورة استثنائية بطلب من الحكومة التي صادقت على مرسوم في المجلس الحكومي، ونشر في آخر أعداد الجريدة الرسمية. والدورة ستكون بجدول أعمال محدد، هو المصادقة على خمس مشاريع قوانين وستغلق مباشرة بعد المصادقة عليها.

* العلم:

- ألقت الخلافات المحتدمة بين مؤسسات رسمية في شأن الإحصائيات المتعلقة بالتشغيل في القطاع الصناعي بالمغرب، بظلالها على مصداقية الأرقام والنسب المعلنة من طرف هذه المؤسسات. فالاحصائيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط توضح أن الاقتصاد الوطني اكتفى خلال سنة 2017، بإحداث 50 ألف منصب شغل. أما والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، فأكد أن عدد مناصب الشغل المحدثة في القطاع الصناعي بما في ذلك الصناعة التقليدية سنة 2016 لم يتجاوز 8 آلاف منصب شغل. هذه الأرقام أخرجت مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، من منطقة الصمت ليدلي بإحصائيات يفند بها ما جاءت به المندوبية السامية ووالي بنك المغرب، حيث أكد أن القطاع الصناعي شغل خلال السنة الماضية ما مجموعه 83 ألفا و884 منصب شغل.

- قام وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي السيد محمد ساجد، يوم الجمعة، بزيارة تفقدية لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، لتتبع أشغال توسيع المحطة الجوية 1. واطلع ساجد، بهذه المناسبة، بمعية المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، وبحضور المدراء في القطاعات المعنية والمقاولات التي عهد إليها إنجاز الأشغال، على نسبة انجاز الأشغال ومدى احترامها للمعايير المحددة سابقا في الاجتماع الذي عقد بهذا الشأن، وكذا الترتيبات الواجب اتخاذها ليكون مطار محمد الخامس جاهزا في الآجال المحددة.

* رسالة الأمة:

- نفت المديرية العامة للأمن الوطني تصريحات منسوبة للمحامي محمد زيان بشأن استدعاء إحدى المشتكيات يوم الجمعة الماضي، مؤكدة أن المشتكية الوحيدة التي تم استدعاؤها مؤخرا كانت يوم الخميس الفارط، حيث تم تبليغها بالطي القضائي بموجب محضر قانوني. وأبرزت المديرية، في بلاغ لها، أن الموقع الإخباري "العمق المغربي" نشر تصريحات منسوبة للمحامي محمد زيان يدعي فيها أنه "تم استدعاء إحدى المشتكيات، يوم الجمعة، وتم تهديدها بنشر مقاطع الفيديو من حياتها الشخصية في حالة عدم المثول أمام القضاء في الجلسة القادمة المقرر انعقادها يوم 29 مارس 2018".

- على غرار عدد من بلدان أوروبا والشرق الأوسط، يتجه المغرب لإطلاق "آلية جديدة لتمويل المشاريع"، تعتمد على "جمع تمويلات، بمبالغ محدودة، مباشرة لدى جمهور واسع"، بهدف "تمويل المبادرات المبتكرة ودعم تنمية المشاريع الاجتماعية والثقافية والإبداعية". وفي هذا الإطار، وضعت الحكومة مشروع قانون يتعلق بـ"التمويل التعاوني"، والذي يقصد به "عملية جمع الأموال من خلال منصة إلكترونية تجعل منصة التمويل التعاوني مسيرة من طرف شركة يطلق عليها اسم "شركة التمويل التعاوني"، ويمكن لكل عملية تمويل المشاريع التي يتم إنجازها أن تأخذ عدة أشكال من قبيل عملية "استثمار" أو عملية "قرض بفائدة أو بدون فائدة" أو عملية "تبرع".

* بيان اليوم:

- أعطت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، انطلاقة المرحلة الثانية من البرنامج الوطني "للتدبير والتخلص الآمن من ثنائي الفينيل المتعدد الكلور". وأبرزت السيدة الوافي، في كلمة خلال افتتاح أشغال الورشة المنظمة بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أن هذه المرحلة ستمكن من معالجة المزيد من المعدات الملوثة التي تم جردها على الصعيد الوطني، وتعزيز الإطار القانوني والقدراتي على التدبير الايكولوجي السليم لثنائي الفينيل متعدد الكلور (بي سي بي).

- 28 في المئة من أرباب المقاولات يتوقعون ارتفاعا في إنتاج الصناعة التحويلية خلال الفصل الأول لسنة 2018، في مقابل توقع 16 في المئة منهم تراجعا في الإنتاج. وعزت المندوبية السامية للتخطيط هذه التوقعات بالأساس إلى التحسن المرتقب في أنشطة "الصناعات الغذائية" و"صنع الأجهزة الكهربائية"، ومن جهة أخرى إلى انخفاض إنتاج أنشطة "الصناعة الكيماوية" و"صنع منتجات أخرى غير معدنية".

* الاتحاد الاشتراكي:

- مبيعات المكتب لشريف للفوسفاط ناهزت 49 مليار درهم سنة 2017. سجلت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط نموا قويا في رقم معاملاتها، وصلت نسبته إلى 14 في المئة سنة 2017، ليستقر في 48 ألفا و503 مليون درهم مقابل 42 ألفا و471 مليون درهم في 2016، مع تحقيق نتائج قوية على مستوى جميع فئات الإنتاج. وأفادت المجموعة التي قامت بنشر نتائجها العملية والتشغيلية، بأن حجم مبيعات الفوسفاط والأسمدة ارتفع تباعا بنسبة 40 في المئة و24 في المئة مقارنة مع سنة 2016.

- عقدت ابتدائية إنزكان، في 22 مارس 2018، أول جلسة رقمية على مستوى الدائرة الاستئنافية لأكادير في ملف قضائي يتعلق بجلسة قضايا منازعات الشغل. وجرت هذه الجلسة بطريقة رقمية مئة في المئة حيث تم الاقتصار في إدارتها على محتوى الملفات الرقمية المخزنة بالحاسوب الإلكتروني للمحكمة دون الاستعانة بالملفات الورقية، كما استخرجت محاضر الجلسات وطبعت بشكل فوري وآني بالجلسة لتوقع من قبل الرئيس وكاتبة الضبط في أفق اعتماد التوقيع الإلكتروني.

* لوماتان:

- وقعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومنظومة الأمم المتحدة بالمغرب والرابطة المحمدية للعلماء على وثيقة مشروع "دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي". ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل أدوار الحياة المدرسية وتعزيز السلوك المدني والمواطنة لدى الشباب، وتوفير الإجابات التربوية الكافية لمواجهة السلوكات ذات الأبعاد الخطيرة.

- يرغب المغرب، الذي أطلق منذ عدة سنوات مشروع إصلاح العدالة، في إبراز نموذجه والانفتاح على تجارب الدول الأخرى. وفي هذا السياق، تنظم وزارة العدل أيام 2 و3 و4 أبريل المقبل، مؤتمرا دوليا حول استقلالية السلطة القضائية. ووفقا لمنظمي هذه التظاهرة، فقد تم اختيار أربعة محاور لتأطير النقاشات. ويتعلق الأمر بتطور استقلالية القضاء في عالم متغير، وحكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها، وتطوير القدرات المؤسساتية للمنظومة القضائية، فضلا عن تخليق المنظومة القضائية.

* ليكونوميست:

- من المرتقب أن يصبح الكابوس المرتبط بالتأخر في تسوية الصفقات العمومية ذكرى قديمة. فقد أكد نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، عودة الأداءات المستحقة للدولة إلى حالتها الطبيعية. وانخفض المعدل الإجمالي لتسوية الصفقات إلى 55 يوما سنة 2017.

* أوجوردوي لوماروك:

- عملية استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، عبر الأبناك، سارت بشكل أسرع بكثير من المتوقع. فالعملية التي تم الإعلان عنها نهاية يناير وتم تنفيذها مطلع فبراير، مكنت من استرجاع إلى حدود الآن نحو 60 بالمئة من الغلاف الإجمالي، والبالغ 10 مليارات درهم.

- مرض السل، الذي يوصف بأنه مرض الفقر، يواصل اجتياحه للمغرب. ووفقا للأرقام التي نشرتها وزارة الصحة، فقد تم تسجيل 31 ألفا و452 حالة بجميع أشكاله خلال سنة 2016، وهو ما يمثل 91 حالة لكل 100.000 نسمة. وسيترأس وزير الصحة، أناس الدكالي، اليوم الاثنين، إطلاق الحملة الوطنية الخامسة لتشخيص مرض السل، تحت شعار "معا من أجل مغرب بدون سل". وتهدف هذه الحملة إلى دعم التشخيص المبكر، وتأمين ولوج الفئات المهددة بشكل كبير بالإصابة إلى العلاجات.

* البيان:

- توج ديوان أواردز 2018 اثني عشر من الكفاءات البلجيكية من أصل مغربي، وذلك اعترافا بمسارهم ومبارداتهم المتميزة في أوساط الجالية المغربية ببلجيكا. وتم انتقاء الفائزين من بين 36 مرشحا تم اختيارهم عبر تصويت الجمهور في إثني عشر مجالا.

- أطلقت بورصة الدار البيضاء، خارطة طريق جديدة، بهدف إعطاء نفس جديد للسوق المالية، وتعزيز موقعه ليصبح أول مركز مالي على الصعيد الإفريقي. وحددت الخارطة التي تحمل اسم "تطلع 2021"، ثلاثة محاور تهم النية التحتية للسوق، وتمويل الاقتصاد إلى جانب الإشعاع الإقليمي.

* لوبينيون:

- الإقلاع في إفريقيا.. المغرب يصنف في المرتبة العاشرة من بين 54 بلدا، من طرف تقرير "مؤشر الإقلاع في إفريقيا"، المنشور حديثا من طرف محلل سياسي نيجيري وآخر كاميروني، بالجامعة الكندية بمونريال. ومن أجل إعداد هذا المؤشر، أخذ الباحثان بعين الاعتبار 23 معيارا يتوزعون على أربعة فئات هي السياسة والاقتصاد والتنمية المستدامة والمجتمع. ويؤكد هذا التصنيف التزام المغرب لفائدة مسلسل التحول الاقتصادي في سياق سوسيو-سياسي مندمج ومؤسسي.

- عززت مجموعة العمران من استراتيجية القرب من الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا من خلال قافلتها الدولية التي تحط الرحال ببروكسل من 24 إلى 26 مارس الجاري. فبعد مدينة مونبوليي، تشكل العاصمة البلجيكية المحطة الثانية لهذه القافلة الخامسة التي ستجوب على مدى هذه السنة إثني عشر مدينة في أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط وكندا. وتسعى المجموعة من خلال تنظيم هذه القافلة إلى لقاء المغاربة المقيمين في الخارج وتقديم عرضها المتنوع من المنتوجات العقارية.

* ليبيراسيون:

- حالة من "الانتظار" تلك التي يعيشها عمال "لاسامير"، الذين يعشيون في وضعية عطالة منذ التصفية القضائية للشركة المتخصصة في تكرير المنتوجات البترولية. وصرح أحد التقنيين بالشركة، فضل عدم ذكر اسمه، أن "الجلسات من أجل إيجاد مشتر جديد للمصفاة تتواصل كل يوم اثنين، منذ سنتين، لكن دون جدوى". ويتعلق الأمر بعملية شراء جزئية للشركة تشمل حظيرات التخزين. وتحدثت أنباء عن احتمال شراء المصفاة من قبل مستثمرين سعوديين أو إماراتيين.

- أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، أن مخطط التسريع الصناعي (2014-2020)، مكن من إحداث 89 ألفا و884 منصب شغل في سنة 2017، بارتفاع قدره 13 ألفا و657 منصب شغل مقارنة مع سنة 2016، وهو المعدل الذي سيمكن في حال الحفاظ عليه، من تجاوز الهدف الأولي (500 ألف منصب شغل) لهذه الاستراتيجية القطاعية، في أفق بلوغ 550 ألف منصب شغل. وأوضح العلمي أنه "وفي سنة 2015، تم إحداث 52 ألف و376 منصب شغل في المجال الصناعي، و76 ألف و227 منصب في سنة 2016، و89 ألف و884 منصب شغل في سنة 2017"، مبرزا أن هذه الحصيلة تعكس تقدما وتحولا ملموسا نتج عن مجهود معتبر للدولة.