جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

تطرقت الصحف ،الصادرة اليوم الإثنين في منطقة شرق أوربا ، لقضايا متنوعة ،من بينها الاجراءات التي يمكن أن تتخذها وارسو ضد روسيا بخصوص قضية العميل السابق سيرغي سكريبال ،وقمة فارنا في بلغاريا بين تركيا والاتحاد الأوربي ،والعملية العسكرية التركية الجديدة في سنجار شمال العراق ،علاوة على قضايا أخرى .

ففي بولونيا كتبت صحيفة "غازيتا بولسكا " أن القرار الذي يمكن أن تتخذه بولونيا ضد روسيا بخصوص قضية مقتل العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا "سيرتبط بتطور الأوضاع حول الموضوع والقرار المشترك للاتحاد الأوروبي" .

وأضافت أن بولونيا "لا يمكنها اتخاذ قرار أحادي بخصوص القضية ،التي أثارت الرأي العام الأوروبي ،لأسباب عديدة ، منها أن بولونيا لا تريد الدخول في مواجهة دبلوماسية مباشرة مع روسيا ،ولأن مثل هذا القرار يجب أن يكون فيه إجماع كل دول أعضاء الاتحاد الأوروبي لحساسيته ".

وفي نفس السياق ،كتبت صحيفة "غازيتا برافنا" أن رأي بولونيا بخصوص قضية العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال "لا يجب أن يخرج عن الاجماع الأوروبي ورغبة المنتظم الأوروبي في التحرك على نطاق واسع قد يؤدي الى طرد الدبلوماسيين الروس أو استدعاء سفراء الدول الأعضاء للتشاور كمرحلة أولى" .

وأكدت أن موقف بولونيا من "الممارسات الروسية ،التي تقوض أمن دول أعضاء الاتحاد الأوروبي واضح وبين وتم التعبير عنه في مناسبات عديدة ،إلا أن ذلك لا يمكن أن يفضي الى قرار أحادي قد لا يكون له تأثير كبير ،بالمقارنة مع القرار الموحد ،الذي يمكن أن تتخذه دول أوروبا ،والذي سيكون له تأثير أكبر وأنجع ".

واعتبرت صحيفة "فبوليتيسي" أن "أبعاد قضية العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال ،بالإضافة الى خطورتها الأمنية ،فإنها حساسة ومعقدة تستلزم إجماع كل دول المنتظم الأوروبي عبر قرار جريئ ،يضع حدا لكل الممارسات الهجينة التي تعكس نمط تفكير عدواني".

وشددت على أن قرار الاتحاد الأوروبي "لا يجب أن يقف عند ردود فعل دبلوماسية ،بل يجب أن يتعدى الأمر ذلك الى اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية شاملة ،قد تجبر روسيا على عدم التجرؤ مستقبلا على الاعتداء على حرمة وسيادة الدول الأوروبية بأي مبرر كان ".

وفي اليونان تناولت الصحف القمة التركية الأوربية في مدينة فارنا ببلغاريا ،التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد ،وكتبت (إيثنوس) أن القمة ستتناول ضرورة احترام تركيا ل“حقوق قبرص السيادية فيما يتعلق بالاستكشافات النفطية في منطقتها الاقتصادية الخالصة“ ،كما ستدعو لإطلاق سراح جنديين يونانيين دخلا الأرضي التركية عن طريق الخطأ بينما تتهمهما تركيا بالتجسس.

وقالت الصحيفة إن أعضاء بالبرلمان الاوروبي بعثوا برسالة الجمعة الماضي الى رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكير ورئيس المجلس الأوربي دونالد تاسك لمناشدتهما "التركيز على قضايا حقوق الانسان والضغط على الرئيس أردوغان لضمان الافراج عن عشرات الصحفيين والنشطاء المعتقلين في تركيا".

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الخارجية التركية حامي اكسوي قوله إن "الاتحاد الاوروبي يدعم اليونان وقبرص لأنهما عضوان في الاتحاد الاوروبي دون الالتفات الى كونهما على صواب" ،معتبرا أن "الاتحاد الاوروبي خسر موضوعيته في قضية القبرص”.

صحيفة (كاثيمينيري) ذكرت أن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس بعث يوم الأحد برسالة قوية إلى تركيا لوقف استفزازاتها في بحر إيجة واحترام القانون الدولي ،وذلك في خطاب بمناسبة العيد الوطني اليوناني.

ونقلت عنه الصحيفة قوله إن ”اليونان لديها القدرة على حماية حقوقها السيادية وسلامة أراضيها“ ،مضيفا ان حكومته تبذل كل جهد ممكن للتأكد من عودة الجنديين المحتجزين في تركيا إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن.

وفي تركيا كتبت (ديلي صباح) أن الجيش التركي بدأ عمليات عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة سنجار شمال العراق. ونقلت عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله يوم الأحد ،أمام أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة طرابزون ،إن تركيا " سوف تدخل سنجار أيضا والآن بدأت العمليات العسكرية هناك“.

وأضافت الصحيفة أن هدف تركيا هو محاربة الإرهابيين في الداخل والخارج وهي ليست دولة احتلال، وقالت ان إنقرة لن تسمح بأن تصبح سنجار قاعدة لمسلحي حزب العمال الكردستاني.

وأضافت الصحيفة أن تركيا تعهدت بتطهير مدينة تلرفعت بريف حلب الشمالي من الإرهابيين استكمالا لعملية (غصن الزيتون) ،وعلى الولايات المتحدة تسليم مدينة منبج من إرهابيي حزب العمال الكردستاني وميليشيات وحدات حماية الشعب المقربة منه إلى سكانها الحقيقيين ،أي الشعب السوري“.

صحيفة (ييني شفق) ذكرت أن أنقرة لن تفرط في وحدة الأراضي السورية والعراقية ،لأن أمن واستقرار تركيا رهين بأمن واستقرار هذين البلدين ،كما أن أولوياتها هو العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في كامل المنطقة ،من خلال محاربة التنظيمات الإرهابية من قبيل حزب العمال الكردستاني وميليشيا وحدات حماية الشعب المقربة منه.

وفي روسيا، توقفت صحيفة " كوميرسانت " عند تصريح الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول نيته ترحيل دبلوماسيين روس على غرار ما فعلت بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي المتضامنة معها في قضية تسميم الجاسوس البريطاني سيرغي سكريبال وابنته، مشيرة الى أن قرار الترحيل سيعلن عنه اليوم الاثنين .

وقالت الصحيفة إن ترامب يستعد لطرد العشرات من الدبلوماسيين الروس المعتمدين لدى الولايات المتحدة، استجابة لنصيحة من مجلس الأمن القومي الامريكي ، موضحة انه قبل اتخاذه لهذا القرار بشكل نهائي يريد ترامب التيقن بأن شركاء الولايات المتحدة في أوروبا سيتخذون خطوات مماثلة ضد روسيا.

وفي سياق متصل ،قالت صحيفة "إزفيستيا" أن نحو 20 دولة أوروبية تستعد لطرد الدبلوماسيين الروس الذين يزعم أنهم متصلون بشبكات التجسس الروسية. واشارت الصحيفة ، الى أنه من المتوقع أن تبدأ عملية طرد الدبلوماسيين الروس اليوم الاثنين مع سحب سفير الاتحاد الأوروبي في روسيا ماركوس إيديرير لمدة اربعة أسابيع .

من جانبها نقلت صحيفة " مسكوفسكي كمسموليتس " عن النائب الأول لرئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي، دميتري نوفيكوف، قوله إن الغرب يتبع نهجا منسقا في تحقيق استراتيجيته الهادفة إلى عزل روسيا وخلق أسوأ الظروف لتفاعلها الاقتصادي مع الدول الأخرى .

واضافت الصحيفة، أن الخطوات الأوروبية الأخيرة ضد موسكو كانت خير دليل على أنها تطبق استراتيجية بعيدة الأمد لعزل روسيا ، وأن الإدارة الأمريكية هي من تنسق العملية وتديرها.