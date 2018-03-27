قراءة في مضامين أبرز الصحف بأمريكا الشمالية

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف الصادرة بأمريكا الشمالية، أساسا، بعواقب الحرب التجارية بين بكين وواشنطن على مشغلي القطاع الزراعي الأمريكي ، والتعديل المرتقب في إدارة الرئيس ترامب ، ومشاركة كندا في قوات حفظ السلام الاممية في مالي، والجريمة المنظمة في المكسيك.

وكتبت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن المزارعين والشركات الأمريكية العاملة في القطاع الفلاحي ، والتي كان الكثير منها يدعم بعض سياسات الرئيس دونالد ترامب ، يتوقعون عواقب وخيمة جراء الحرب التجارية الوشيكة بين بكين وواشنطن.

وذكرت الصحيفة أن الصين هي ثاني أكبر زبون للصادرات الزراعية الأمريكية بعد كندا ، مشيرة إلى أن الرسوم المعلنة لبكين على صادرات اللحوم والفواكه والمنتجات الأخرى، من المحتمل أن تكون لها انعكاسات سلبية على القطاع الزراعي الامريكي.

على صعيد آخر ، ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) أن أحد المقربين من الرئيس ترامب أفاد أن هذا الاخير يعتزم القيام بتعديل في إدارته، على خلفية مؤشرات بمغادرة وشيكة لديفيد شولكين ، المسؤول عن شؤون قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي.

من جانبها ، ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أن الرئيس ترامب قرر عدم تعيين اثنين من المحامين الذين تم الإعلان عن انضمامهما في الآونة الأخيرة إلى فريقه من المستشارين القانونيين في قضية التحقيق في التواطؤ المحتمل بين الحملة الانتخابية لترامب وروسيا قصد التأثير على مسار الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة 2016.

وأضافت أن محامي ترامب الرئيسي استقال يوم الخميس الماضي ، مشيرة إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت حرج بالنسبة للرئيس الذي يتعين عليه اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيجتمع مع المحققين في إطار هذه القضية أم لا.

في كندا ، افادت (لودروا) نقلال عن وزير الدفاع هارييت ساجان، أن أوتاوا تخطط لنشر وحدتها من قوات حفظ السلام الاممية في مالي في شهر غشت القادم .

وذكرت الصحيفة بأن كندا كانت قد أعلنت في 19 مارس الماضي قرارها بنشر قوة دعم جوي لعام واحد بطائرات هليكوبتر وقوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة كجزء من بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي.

من جانبها ، اهتمت (لابريس) بالافاق الواعدة لقطاع النفط الكندي في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام مما يوفر عائدات أكبر ويمنح الشركات الكندية فرصة لتقديم زيادات في الأرباح واقتناء الأسهم.

غير أن الصحيفة سجلت أن الانخفاض في أسعار الأسهم لا يزال السمة الطاغية على قطاعي النفط والغاز اللذين يظلان في دائرة الخطر من وجهة نظر المستثمرين ، معتبرة أن الوضع لا يحفز حتى المستثمرين المؤسساتيين الكنديين على شراء أسهم الشركات الكندية العاملة في قطاع الطاقة.

في المكسيك ، اهتمت (لاخورنادا) بموجة العنف المرتبطة بالجريمة المنظمة ، مشيرة الى أنه تم العثور على جثث 15 شخصا تعرضوا لوابل من الرصاص في سيارة مهجورة على الطريق في ولاية ميتشواكان غرب البلاد.

وأوردت الصحيفة أن السلطات تفترض أن هذه الجريمة ترتبط بتصفية الحسابات بين عصابات الاتجار في المخدرات في هذه المنطقة.

من جهتها، واصلت صحيفة (إيل سول دي مكسيكو) التركيز على قضية اختفاء أربعة طلبة في غوادالاخارا ، مشيرة إلى أن مئات الأشخاص ، معظمهم من الطلبة وأفراد عائلات المفقودين ، تظاهرو في شوارع غوادالاخارا مطالبين بالكشف عن مصيرهم.

وتحت عنوان "الأمم المتحدة تدعو السلطات المكسيكية للتحقيق في اختفاء الطلبة الأربعة" ، كتبت الصحيفة أن مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان في المكسيك دعا السلطات المكسيكية إلى بذل الجهود اللازمة لتحديد مصير الطلبة الذين يتابعون دراستهم بجامعة الإعلام السمعي البصري ، والذين اختفوا أثناء إنجازهم تقريرا مصورا.