عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء ..

* أخبار اليوم:

- الأسر تنفق 600 مليار سنتيم لتجنب المدرسة العمومية. قرابة مليون أسرة مغربية تنفق أكثر من 6 مليارات درهم سنويا، من أجل تجنيب أبنائها الجلوس على مقاعد المدرسة العمومية. رقم يعني أن ما يعادل عشر ميزانية الدولة في قطاع التعليم تتحمله أسر جلها متوسطة وضعيفة الدخل، مقابل تمكين أبنائها من مقعد داخل إحدى مؤسسات التعليم الخصوصي، وهذا الرقم مرشح للارتفاع، لأن التعليم الخصوصي يسجل ارتفاعا سنويا بنسبة 8 بالمئة، والمشروع الذي تسعى الدولة إلى تطبيقه لإصلاح المنظومة التعليمية يهدد بفرض رسوم جديدة على الأسر.

- 70 بالمئة من مرضى السل ينحدرون من الأحياء الهامشية. بالرغم من المجهودات التي بذلتها وزارة الصحة، سواء في مجال الوقاية أو التشخيص أو العلاج، فإن داء السل لا يزال يمثل تحديا حقيقيا للصحة العامة بالمغرب، حيث كشف أنس الدكالي، وزير الصحة، أن مصالح الوزارة سجلت سنة 2017 ما مجموعه 30 ألفا و897 حالة، ما بين إصابة جديدة وانتكاسة، 86 بالمئة منها تتمركز في 6 جهات (الدار البيضاء سطات، الرباط سلا القنيطرة، طنجة تطوان الحسيمة، فاس مكناس، مراكش أسفي، وسوس ماسة). ونسبة الكشف المبكر عن المرض ارتفعت من 75 بالمئة سنة 1990 إلى 88 بالمئة سنة 2016.

* المساء:

- قادت حملة تمشيطية واسعة شنتها سلطات الجديدة، يوم الأحد الماضي، بمختلف شوارع المدينة وبعض أحيائها الشعبية إلى حجز كميات كبيرة من اللحوم البيضاء والنقانق الفاسدة التي كانت معروضة للبيع للمستهلكين عن طريق "سندويتشات" سريعة التحضير في ظروف غير صحية وعلى متن عربات مجرورة. وقامت لجنة مختلطة مكونة من باشا المدينة وقياد الملحقات الإدارية السبع المنتشرة بمختلف مقاطعات المدينة، وممثلين عن مكتب حفظ الصحة بالجماعة وممثلين عن قوات الأمن والقوات المساعدة وأعوان السلطة المحلية، بحملة ليلية داخل مناطق نفوذها الترابي بالمدار الحضري، واستهدفت بالخصوص المحلات التجارية الشعبية والمطاعم والعربات المدفوعة، التي يقدم أصحابها الوجبات الغذائية و"السندويتشات"، أو يبيعون المواد الاستهلاكية، لمراقبة مدى احترام شروط الصحة والنظافة والخدمات المقدمة للزبناء، وكذا مدى توفر هذه المحلات على شروط السلامة والوقاية.

- اختار سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الدفاع بطريقته الخاصة عن حصيلة الفريق الوزاري الذي يقوده، حيث سجل أن هذه الحكومة استطاعت في ظرف سنتين أن تقوم بتوفير مناصب شغل أكثر مما وفرته الحكومة السابقة في ولاية كاملة، واصفا حصيلة الجهاز التنفيذي بالمشرفة. وأكد العثماني، في كلمة له أثناء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة، أنه بعد مرور سنة من عمر هذه الحكومة، يتبين أن حصيلتها إيجابية ومشرفة، مشيرا إلى أن هناك عددا من الملفات التي تم فتحها أو مباشرتها أو إنجازها.

* الصباح:

- تقدم عبد الرفيع بوحمرية، القاضي المفوض للإشراف على عملية تصفية شركة تكرير المحروقات "سامير"، بطلب لدى المحكمة التجارية من أجل إزاحة محمد الكريمي "سانديك" "سامير"، وذلك بعد فشله في إيجاد مقتن للشركة. ويأتي هذا الطلب بعد سنتين من الإعلان عن تصفية الشركة دون التوصل إلى إتمام المسطرة. ولم تتوصل الجهات القضائية المشرفة على العملية، حتى الآن، بعرض معقول وجدي مع الضمانات المطلوبة، المحددة في 1 بالمئة من القيمة الإجمالية للعرض المقدم.

- أكدت مصادر من مجلس النواب، أن الدورة الاستثنائية للبرلمان التي دعا إليها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ستهم المصادقة على مشروع القانون، المتعلق بالكتاب الخامس لمدونة التجارة، ومشروع القانون المتعلق بالتكوين. ونفى المصدر ذاته أن يعرض مقترح القانون الخاص بإصلاح نظام معاشات البرلمانيين على الدورة الاستثنائية، مؤكدا أن المشاورات بين رؤساء الفرق حول المقترح الذي تم التوافق عليه، ينتظر حسم فريق العدالة والتنمية، والذي لم يوقع بعد عليه، بسبب الخلافات التي ظهرت في صفوف الفريق.

* الأحداث المغربية :

- بوريطة يزور رام الله. يقوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مدينة رام الله، حيث سيقابل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويجري محادثات سياسية مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، قبل أن يتوجه يوم غد الأربعاء إلى عمان للقاء العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

- "البام" يسائل العثماني عن جدوى التوقيت الصيفي. طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بضرورة توضيح جدوى استمرار المغرب في اعتماد التوقيت الصيفي في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بإلغائه. ودعا حزب "البام"، في سؤال كتابي حول "إلغاء اعتماد التوقيت الصيفي"، العثماني إلى تقييم شامل لتبني التوقيت الصيفي، موضحا أن العديد من الدول بصدد التفكير جديا في إلغاء اعتماده، في مقدمتها الاتحاد الأوروبي.

* العلم:

- أكدت مصادر عليمة أن المغاربة تنتظرهم أيام عصيبة في ما يتعلق بأثمان المواد البترولية، موضحة أنه بالرغم من الترويج على أن أسعار هذه المواد منخفضة في المغرب ولو أنه دولة غير منتجة للنفط، لكن تبقى المسألة غير مطابقة للواقع، وأن أسعار الغازوال أو البنزين جد مرتفعة في المغرب. وأكد جمال زريكم عن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بخصوص بنية الأسعار، أن الشركات الموزعة هي التي تقترح هذه الأسعار وأنه لا دخل للمحطات في تحديد الثمن، بل إن جل المحطات هامش ربحها لم يتغير وظل نفس الهامش الربحي هو المعمول به قبل تحرير الأسعار، وأن الموزعين الكبار ظلوا هم المستفيد الوحيد من هذه الوضعية.

- كشفت بيانات صادرة عن البنك الرقمي الإسباني وشركة "جلوبال" للصرافة، أن أغلب السياح الإسبان يرغبون في السفر إلى المغرب وإنجلترا وجمهورية التشيك، وأن العملات الأكثر طلبا في هذا الوقت هي الدرهم المغربي، والجنيه الإسترليني، والكورونا التشيكية، والفلور أو الفرنك السويسري، بالإضافة إلى الدولار، الذي يكون دائما من بين العملات الأكثر طلبا.

* رسالة الأمة:

- حدد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة، الملزمة بتقديم برمجتها الميزانياتية متعددة السنوات للجان البرلمانية، وذلك في قرار صدر في الجريدة الرسمية. ويخص هذا القرار 38 مؤسسة ومقاولة عمومية، حيث باتت هذه المؤسسات ملزمة بتقديم برمجتها الميزانياتية لثلاث سنوات والتحيين السنوي للموارد والتكاليف المتعلقة بالسنتين المواليتين، وذلك بعدما كانت الميزانية تحضر سنويا.

- أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والوكالة المغربية للاستثمار وتنمية الصادرات والجمعية المغربية للمصدرين، النسخة الثانية من الإعلان عن إبداء اهتمام في برنامج دعم "المصدرين المبتدئين" وهو برنامج دعم خاص للشركات ذات إمكانات التصدير وعلى استعداد لبدء التصدير أو لتنظيم نشاطها. ويستهدف هذا البرنامج الشركات والتعاونيات التي لا يتجاوز متوسط حجم صادراتها خلال السنوات الثلاث الماضية 5 ملايين درهم.

* بيان اليوم:

- أكد وزير الصحة، أناس الدكالي، في كلمة بمناسبة انطلاق الحملة الوطنية الخامسة للكشف عن داء السل، أن وزارة الصحة تعتبر محاربة هذا الداء من أولوياتها الاستراتيجية، حيث يتم رصد كل الموارد البشرية والمادية المتاحة من أجل تشخيص هذا الداء وعلاجه مجانا في إطار البرنامج الوطني لمحاربة السل. وتابع أن الوزارة التزمت بتخصيص اعتمادات مالية سنوية للتشخيص والعلاج المجاني لجميع مرضى السل، ارتفعت بنسبة 68 في المئة ما بين سنة 2012 و2017، إضافة إلى دعم مالي من الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا بلغ 85 مليون درهم ما بين 2012 و2017.

- أكد مشاركون في لقاء نظمه بالرباط المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط بشراكة مع وزارة العدل، حول موضوع "المرأة العدل بين الإنصاف والتمييز"، أن توافر الإرادة السياسية وتطوير الخطاب الديني، والعمل الحثيث لهيئات المجتمع المدني، خاصة الحركة النسائية والحقوقية، وحده الكفيل بتغيير المفاهيم النمطية حول النساء، وإقرار المساواة بين النساء والرجال في الهيئات. وشددوا على ضرورة الإسراع بإدخال تعديلات عميقة على القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، بشكل يتضمن مقتضيات تمكن من ممارسة المهنة في ظروف ملائمة بالنسبة للنساء والرجال على حد سواء.

* الاتحاد الاشتراكي:

- ارتفع حجم المديونية الخارجية للخزينة إلى 152.8 مليار درهم نهاية 2017 مقابل 142.8 مليار درهم نهاية 2016، أي بزيادة قدرها 10 ملايير درهم، حسب وزارة المالية. ولا تأخذ هذه المديونية الخاصة بخزينة الدولة، بعين الاعتبار المديونية الخارجية للمؤسسات العمومية، التي تمثل نحو 54 في المئة من إجمالي الدين العمومي الخارجي للبلاد.

- أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بأن مؤشر الإنتاج الصناعي غير صناعة تكرير البترول، سجل ارتفاعا بـ 2,1 في المئة خلال السنة المنصرمة، مقابل 1,4 في المائة في 2016. وأوضحت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الارتفاع هم "الوسائل الأخرى للنقل" بـ 10,4+ في المئة، و"الصناعات الكيميائية" بـ 6,5+ في المئة، و"صناعة الملابس" بـ 5,8+ في المئة، و"قطع صناعة السيارات" بـ 4,4+ في المئة، و"المعدات والتجهيزات" بـ 3,6+ في المئة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل انخفاض في "الصناعات المعدنية" بـ 7,3- في المئة، و"المعدات والآلات الكهربائية" بـ 3,4- في المئة.

* لوماتان:

- رخصت الحكومة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالاستحواذ على حصص في رؤوس أموال خمس شركات تم إنشاؤها من أجل إنجاز 5 مشاريع للطاقة الريحية بقدرة إنتاجية تصل إلى 850 ميغاواط. وقد نشر المرسوم المتعلق بهذه العملية في الجريدة الرسمية في 22 مارس 2018. وهكذا، تم الترخيص للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمشاركة بنسبة 30 بالمئة في رأسمال كل من هذه الشركات: المحطة الريحية ميدلت، والمحطة الريحية جبل الحديد والمحطة الريحية طنجة 2. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻟﺷرﮐتين المكلفتين بمحطتي كل من ﺑوﺟدور وﺗﺳﮐرد، ﻓﺳﯾﺣﺗﻔظ اﻟﻣﮐﺗب ﺑﻧﺳﺑﺔ 10 بالمئة ﻣن رأسمال ﮐل منهما.

- قطاع النباتات الطبية والعطرية بآفاق تنموية جيدة. تنكب الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية على إنجاز مشروع وطني يكتسي أهمية كبرى، حيث تعتزم الوكالة رصد 2.261 مليون درهم لدراسة إعداده.

* ليكونوميست:

- قرب الإعلان عن الحل الوطني للأداء بواسطة الهاتف المحمول. تضع اللجنة الإستراتيجية، المكونة من بنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، المشرفة على هذا المشروع منذ ثلاث سنوات، اللمسات الأخيرة قبل إطلاق هذا الحل خلال الربع الثالث من هذا العام، وفقا لمصدر مقرب من الملف. وفي المشروع الرئيسي، يتعين تأمين التدبير العملي من قبل مجموعة ذات النفع الاقتصادي، التي ستسهر على تطوير مشاريع لرقمنة الأداءات.

* أوجوردوي لوماروك:

- عدم ارتياح بشأن إضافة ساعة للتوقيت الرسمي للمملكة. انطلاقا من أولياء الأمور وكذا التلاميذ أنفسهم. وقرر المسؤولون عن أكاديميات ثلاث جهات جنوب البلاد اعتماد مواقيت جديدة ابتداء من 26 مارس الجاري. وهكذا، ستنطلق الفصول الدراسية الصباحية في حدود الساعة 9 بدلا من الساعة 8، ومن الساعة الثالثة بعد الزوال عوض الثانية بالنسبة لحصص بعد الظهر. ويتعلق الأمر بأكاديميات جهات كلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة-واد الذهب. وقد تم اتخاذ هذا القرار بإجماع جمعيات آباء التلاميذ.

- أظهر مؤشر المراكز المالية العالمية، الذي يقيس القدرة التنافسية للأسواق المالية، الأهمية التي تكتسيها بورصة الدار البيضاء في الفضاء المالي العالمي. فبالنسبة لسنة 2018، تقدمت بورصة الدار البيضاء بثلاثة مراكز في هذا التصنيف، الذي أنجزه مركز التفكير البريطاني زي/ين ومعهد الصين للتنمية. ومن بين 96 مركزا ماليا شملتها هذه الدراسة، احتلت بورصة الدار البيضاء المرتبة 32، في الوقت الذي كانت تحتل فيه المركز 35 قبل عام.

* البيان:

- أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، مباحثات بالرباط مع نظيره من الكونغو برازافيل، جون كلود غاكوسو. وأكد السيد بوريطة، في لقاء صحفي أعقب هذا اللقاء، أن المغرب والكونغو برازافيل تجمعهما علاقات قديمة قائمة على صداقة خالصة، وتضامن ثابت، وطموح مشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية.

- أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بأن مؤشر الإنتاج الصناعي غير صناعة تكرير البترول، سجل ارتفاعا بـ 2,1 في المائة خلال السنة المنصرمة، مقابل 1,4 في المائة في 2016. وأوضحت المديرية أن الارتفاع هم "الوسائل الأخرى للنقل" بـ 10,4+ في المائة، و"الصناعات الكيميائية" بـ 6,5+ في المائة، و"صناعة الملابس" بـ 5,8+ في المائة، و"قطع صناعة السيارات" بـ 4,4+ في المائة، و"المعدات والتجهيزات" بـ 3,6+ في المائة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل انخفاض في "الصناعات المعدنية" بـ 7,3- في المائة، و"المعدات والآلات الكهربائية" بـ 3,4- في المائة.

* لوبينيون:

- بين يناير وفبراير 2018، تواصل تراجع حدة عجز السيولة. هذا ما كشف عنه بنك المغرب في تقريره حول السوق النقدية. فقد عرفت وضعية سيولة الأبناك تحسنا ملموسا خلال الربع الأخير من سنة 2017، حيث بلغت 48,6 مليار درهم في المتوسط مقابل 67,3 مليار خلال نفس الفترة من السنة التي سبقتها، والتي تعكس أيضا ارتفاعا مهما في احتياطيات الصرف. وقلص بنك المغرب من المبالغ التي ضخها إلى 50 مليار درهم، منها 45,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و3,2 مليار درهم منحت بموجب برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ومليار درهم عن طريق تسبيقات لمدة 24 ساعة.

- احتلت جامعة القاضي عياض بمراكش صدارة ترتيب الجامعات المغربية والمغاربية وجامعات الدول الإفريقية الفرنكفونية، حسب التصنيف الأخير لأفضل الجامعات على المستوى الإفريقي والعربي الذي أصدرته المجلة الدولية "تايمز هاير اديكاسيون". وحافظت الجامعة على تموقعها في الصدارة على مستوى الجامعات الفرنكفونية على الصعيد القاري وذلك باحتلالها المرتبة الحادية عشرة ضمن أفضل 27 جامعة في القارة الإفريقية متقدمة بذلك بأربع رتب مقارنة بالعام الماضي.

* ليبيراسيون:

- يشارك وفد برلماني مغربي، يقوده النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد العزيز العماري، في الدورة 138 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بجنيف. ويشارك في هذه الدورة، المنعقدة من 24 إلى 28 مارس الجاري، حوالي 743 برلمانيا سيناقشون موضوع "تعزيز النظام العالمي للهجرة: من أجل حلول سياسية واقعية". وشارك الوفد المغربي في اجتماعات المجموعات الجيوسياسية العربية، الإسلامية والإفريقية من أجل تنسيق المواقف حول القضايا الواردة في جدول الأعمال ومناقشة "النقط المستعجلة" المعروضة أمام الجمعية العامة.

- يحتضن معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة يوم السبت المقبل، النسخة 13 لملتقى طلبة مقاولات، تحت شعار "الفلاحة بالمغرب أمام ندرة المياه: أي نوع من التدابير سيتم اعتمادها ؟". ويشكل هذا الحدث، حسب بلاغ للجمعية المغربية للطلبة المهندسين الزراعيين، فرصة للطلبة من أجل إبراز الذات في الجانب التنظيمي وكذا مناسبة لأطر الغد من أجل الاحتكاك بالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية العاملة بالقطاع الفلاحي.