جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء في منطقة شرق أوربا بعدد من القضايا أبرزها فضيحة فيسبوك وتسريب البيانات الشخصية للملايين من الأشخاص ،وقمة الاتحاد الأوربي تركيا ،وتزايد التعاون العسكري بين اليونان والولايات المتحدة ،علاوة على قضايا أخرى.

ففي بولونيا ،كتبت صحيفة "فورسال" أن " فضيحة فيسبوك هي فقط شجرة تغطي غابة المشاكل التي تتسبب فيها وسائط التواصل الاجتماعي ،التي تعمل بحرية تامة ودون أية رقابة مؤسساتية دولية تحمي مستعمليها ،وأحيانا دون وازع أخلاقي ،وهمها الأساسي هو تحقيق الربح المادي".

واعتبرت أن "التحرك لمواجهة مثل هذه التحديات يجب أن يكون على ثلاث مستويات ،الأول يتطلب إنشاء مؤسسات دولية للمراقبة والتتبع ،والثاني على الصعيد الوطني عبر تقييد مجال عمل مثل هذه الوسائط وفرض خضوعها للقوانين والكشف عن طرق عملها ،والثالث توعية مستعملي هذه الوسائط من الأخطار الممكنة الناجمة عن الاستعمال العشوائي للمواقع التواصل الاجتماعية ،والاحتراز في تعميم البيانات الشخصية" .

وأبرزت صحيفة "ناش دجينيك" أن فضيحة "فيسبوك" "لا تتحمل فيها المؤسسة المعنية المسؤولية وحدها ،بل تتحملها أيضا مختلف الحكومات والتنظيمات الدولية الأمنية والاقتصادية، لأنها أطلقت العنان لمثل هذه الوسائط للعمل بحرية تامة ولم تنتبه ،إما إهمالا أو عجزا ،الى تنامي تأثيرها على المجتمع ،خاصة في الجانب السلبي" .

وأضافت أن "الخطأ هو أن هذه الوسائط عملت لسنوات بحرية تامة ،وجرها تحقيقها للشهرة والربح المالي الى الجشع والسعي الى السيطرة على عقول وجيوب مستعمليها ولو على حساب القيم المثلى للمجتمع" ،معربة عن خشيتها من أن "الحد من مثل ممارسات "فيسبوك" قد يكون متأخرا كثيرا".

وكتبت صحيفة "فيبورشا" أن "الجانب الأخلاقي لموضوع تسريب البيانات الشخصية ،عن قصد أو عن غير قصد، هو أخطر الجوانب المتربطة بالقضية ،التي أثبتت فشل المجتمع الدولي ككل في مواكبة التطورات التكنولوجية بشكل عقلاني ومتوازن ".

واعتبرت الصحيفة أن "مثل هذه الفضائح لا تقل شأنا عن الهجمات السبريانية والتهديدات الأمنية ،لأن قضية "فيسبوك" ،من ميزتها ،أن عرت واقعا بقي مسكوتا عنه منذ سنوات ،رغم التنبيهات التي أطلقت قبل سنوات الداعية الى تجنب الحذر" ،مبرزة أن "على كل دول العالم أن تبادر في أقرب الآجال الى سن قوانين زجرية صارمة تستحضر أفق تطور وسائط التواصل الاجتماعي بكل أشكالها وأنواعها وانتشارها الجغرافي".

وفي اليونان ذكرت (تا نيا) أنه في مؤشر على تحسن العلاقات العسكرية الأمريكية اليونانية في مقابل تدهور العلاقات التركية الأمريكية ،تعتزم واشنطن نشر طائرات بدون طيار في القاعدة العسكرية الجوية بمدينة "لاريسا" وسط اليونان في مايو المقبل ،بعد خمس سنوات من المفاوضات الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت الصحيفة إن خبراء من الجيش الأمريكي عكفوا طيلة الأسابيع الماضية على تهيئة الوضع في قاعدة لاريسا وإقامة مراكز وبنيات استقبال وتنظيم عمل الطائرات بدون طيار ،التي سيكون من مهامها جمع المعلومات والمراقبة والاستكشاف في شرق المتوسط ،المنطقة الجغرافية بالغة الحساسية.

ونقلت الصحيفة أن الأمريكيين دخلوا في مفاوضات مع اليونان بشأن نقل عدد من المهام ،التي يزاولونها حاليا انطلاقا من قاعدة أنجرليك في تركيا الى قواعد عسكرية يونانية بالنظر للتدهور الذي تعرفه حاليا العلاقات بين أنقرة واشنطن ،وهو الأمر الذي بحثه مساعد كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الأوربية والآسوية خلال زيارتة الأخيرة لأثينا، مضيفة أن أثينا تعترض فقط على نقل القاذفات الاستراتيجية (بي 61) الخمسين المحملة بالرؤوس النووية من قاعدة أنجيرليك لترابها.

صحيفة (كاثيمينيري) تناولت القمة الأوربية التركية في فارنا ببلغاريا ،المنعقدة الإثنين والتي تبحث الاتفاقيات المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي وملف انضمام أنقرة إلى الاتحاد ،معتبرة أن من الهام جدا بالنسبة لتركيا وقف استفزازاتها في شرق المتوسط ،والالتزام بالقانون الدولي وحسن الجوار ،خصوصا أنها تسعى لرفع العوائق أمام مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي وتؤيدها اليونان بشكل كبير في هذا المسعى.

وفي تركيا ذكرت صحيفة ”ديلي صباح“ أن العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي تظل أولوية إستراتيجية بالنسبة لتركيا بينما ”تحاول بعض الأطراف منع أنقرة من تحقيق المكانة المحترمة التي تستحقها في العالم“.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس التركي رجب طيب أودوغان قوله في فارنا ببلغاريا خلال أشغال قمة الاتحاد الأوربي تركيا "سنواصل المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بما يتفق مع مواقف وقوة تركيا ،والدور الذي تلعبه في المنطقة وفي العالم" ،معربا عن أمله في أن تسهم هذه القمة في تسوية القضايا الإقليمية وتلك المتعلقة بالاتحاد الأوروبي.

صحيفة (الحرية ديلي نيوز) ذكرت أن تركيا والاتحاد الأوروبي يجتمعان وسط خلافات كبرى حول أكثر من 20 قضية معقدة تتعلق بعملية تسريع الانضمام والسياسات الإقليمية في شرق البحر الأبيض المتوسط وسوريا وقبرص وغيرها. وأضافت أن هذه القمة تعقد بعد عشرة أشهر من اجتماع أردوغان في بروكسل مع جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية ودونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي ،الذي أطلق هذه الجولة الجديدة من اللقاءات ،سعيا لتحسين العلاقات المتوترة بين الطرفين ولإحراز تقدم في عدد من القضايا الرئيسية ،من قبيل الانضمام وإلغاء التأشيرات والاتفاقيات الجمركية.

وفي موضوع آخر كتبت صحيفة (ستار) أن الأنباء المتداولة حول استعدادات الجيش الأمريكي لمغادرة قاعدة إنجيرليك الجوية (جنوب تركيا) لا أساس لها من الصحة. وأضافت الصحيفة نقلا عن القيادة المركزية للقوات القول "لا مصداقية" لهذه المعلومات المتداولة بشكل واسع في شبكة الأنترنت ،والهدف منها هو تغذية انعدام الثقة وإحداث الفرقة بين الشركاء الإقليميين ،في وقت نحتاج فيه إلى العمل معا لمعالجة القضايا الأمنية المشتركة.

وفي روسيا تناولت الصحف الحدث المأساوي ،الذي وقع منتصف الاحد جراء حريق في المركز التجاري الترفيهي في مدينة كيميروفو الروسية، والذي خلف مصرع ما لا يقل عن 64 شخصا وإصابة 45 آخرين، بينما لا يزال 16 شخصا في عداد المفقودين .

وقالت صحيفة " فيدموستي " أنه ووفقا للإحصائيات المأساوية ،فإن حريق كيميروفو دخل في قائمة أكبر سبعة حرائق شهدتها روسيا خلال السنوات الـمائة الأخيرة .

وأضافت أن أزيد من 660 شخصا شاركوا في إخماد الحريق وإزالة الحطام ، مشيرة إلى أن مساحة الحريق بلغت 1.500 متر مربع، أما بؤرته فكانت في الطابق الرابع وهو الأعلى في المبنى .

صحيفة " ازفيستيا " تطرقت الى الازمة القائمة بين موسكو ولندن حول قضية تسميم الجاسوس المزدوج سيرغي سكريبال وابنته ، حيث تعهدت الخارجية الروسية بعرض "مفاجأة كبيرة وهدية تاريخية للحكومة البريطانية ردا على استفزازاتها واستخدامها أساليب الترويج الأسود ضد روسيا في إطار قضية سيرغي سكريبال.

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المسؤولين البريطانيين فشلوا تماما في تقديم أي أدلة على ادعاءاتهم ، الأمر الذي أشارت إليه حتى وسائل الإعلام البريطانية.

وفي سياق متصل ذكرت صحيفة " كوميرسانت " أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بطرد أزيد من 60 دبلوماسيا روسيا وبإغلاق قنصلية موسكو في سياتل ،على خلفية قضية تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال ، مشيرة الى أن هذا الإجراء جاء بالتزامن مع اتخاذ 15من دول الاتحاد الأوروبي قرارات بترحيل دبلوماسيين روس ،على خلفية الاتهامات الموجهة إلى موسكو بالوقوف وراء تسميم ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في مدينة سولزبري في 4 مارس الجاري، وذلك باستخدام غاز مشل للأعصاب ، فيما ينفي الجانب الروسي هذه الاتهامات بشكل قطعي.