عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء ..

* أخبار اليوم:

- كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة توصلت بأزيد من 16 ألف شكاية وملاحظة من المواطنين، عبر المنصة الرقمية (شكاية.ما)، وذلك منذ إطلاقها في يناير الماضي، من طرف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، والوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، بغرض تقييم أداء المصالح الإدارية المختلفة، ومعالجة مشاكل المغاربة. وأوضح الخلفي، الذي كان يتحدث في الدورة التكوينية الثانية لفائدة جمعيات المجتمع المدني بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن 60 بالمئة من هذه الشكايات تمت معالجتها وإحالتها على الوزارة.

- "البيجيدي" يفتح تحقيقا في تصويت مستشاريه على رئيس "بامي" في مراكش. فتحت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم الحوز، تحقيقا تنظيميا في شأن فقدان الحزب لرئاسة جماعة آيت سيدي داوود، بضواحي مدينة مراكش، إثر خسارة مرشحه أمام منافسه من الأصالة والمعاصرة، خلال عملية إعادة انتخاب رئيس جديد لمجلس الجماعة القروية المذكورة، وذلك بعد أن اختار مستشاران من "البيجيدي" منحه صوتيهما ولم يصوتا لمرشح حزبهما.

* المساء:

- بعد المشاكل والنزاعات التي خلفتها المواجهات بين الرحل وفلاحين بمناطق مختلفة، كشف مشروع مرسوم جديد تقدمت به وزارة الفلاحة والصيد البحري اشتراط الحصول على ترخيص من أجل الترحال الرعوي. ومنح المشروع، وزارة الفلاحة صلاحية تسليم الترخيص الخاص بالترحال الرعوي لقطعان الماشية، بعد دراسة الطلبات التي يتقدم بها المعنيون بالأمر، مع تحديد مدة الاستفادة من الترخيص في سنة واحدة تحدد خلالها بدقة الفترات التي يسمح فيها للمعني بالأمر بالرعي.

- إنتاج الكهرباء بالمغرب يسجل ارتفاعا خلال بداية السنة الجارية. أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية ارتفع بنسبة 2.4 في المئة خلال يناير 2018 مقابل تسجيل 4.7 في المئة سنة قبل ذلك. وأوضحت المديرية في مذكرتها حول الظرفية الخاصة بشهر مارس الجاري، أن هذا الارتفاع يعزى بالأساس إلى الأداء الجيد لإنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (+14.3 في المئة)، والذي استفاد من ارتفاع إنتاج الطاقة ذات الأصل الحراري بنسبة 21.5 في المئة.

* الصباح:

- تواصل الضابطة القضائية بمنطقة اليوسفية والمركز الترابي للدرك الملكي بالشماعية، البحث في عدد من الشكايات المحالة عليهما من قبل الوكيل العام لمحكمة جرائم الأموال بمراكش، تتهم رؤساء جماعات ومنتخبين حاليين وسابقين باستغلال النفوذ والابتزاز والتلاعب في المال العام وتحريف مشاريع وصفقات عمومية وسندات لأغراض شخصية. ويوجد الإقليم منذ 2015، تحت أعين وزارة الداخلية التي توصلت بتقارير عن تجاوزات رؤساء جماعات يملك أغلبهم شركات ومقاولات للأشغال المختلفة، مهمتها تصيد الصفقات العمومية وسندات الطلب في جماعات الإقليم.

- تفاجأ مرضى السرطان بالمستشفيات العمومية، باختفاء أصناف من الأدوية لمدة تفوق شهرين، دون أن تلوح في الأفق إمكانية الحصول عليه. والتحقت أدوية جديدة لعلاج السرطان بقائمة الأدوية المختفية، مثل أدوية سرطان الكبد، ودواء "ميطوتريكسات"، الذي اضطرت أسر المرضى إلى البحث عنه خارج المغرب، بعد التأكد من عدم توفره لدى المصالح المذكورة والصيدليات العمومية، علما أن الدواء يتجاوز ثمنه 11 ألف درهم.

* الأحداث المغربية :

- يسعى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى الإمساك بزمام توازنات الميزانية العمومية، واختار لذلك مدخل التحكم في النفقات والأجور داخل الإدارة العمومية. ودعا العثماني وزراءه وكتاب الدولة والوزراء المنتدبين إلى ما أسماه مواصلة الجهود الرامية إلى التحكم في كتلة الأجور، من خلال حصر إحداث المناصب المالية في الحاجات الضرورية للإدارة، وترشيد نفقات الماء والكهرباء والاتصالات ومصاريف التنقل.

- 1961 سجينة بالمغرب. كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عدد السجينات في المغرب بلغ عند متم سنة 2017 ما مجموعه 1961، وهو ما يمثل نسبة 2,36 في المئة من العدد الإجمالي لنزلاء المؤسسات السجنية، في حين بلغ عدد موظفات المندوبية العامة خلال نفس الفترة 1507 موظفات بما يمثل نسبة 14,4 في المئة من إجمالي موظفي القطاع. وجاء ذلك خلال تقديم نتائج الدراسة التي أنجزتها المندوبية العامة بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية، حول تجويد التدبير السجني بإدماج أفقي لمقاربة النوع الاجتماعي.

* العلم:

- احتل المغرب المرتبة الأولى بين الاقتصادات الأكثر جاذبية للاستثمار في القارة الإفريقية بحسب "مؤشر الاستثمار في إفريقيا 2018" الصادر عن شركة (كوانتوم غلوبال ريسيرتش لاب)، الذراع البحثي المستقل في مجموعة (كوانتوم غلوبال). وحسب المؤشر، فإن المغرب يأتي في المرتبة الأولى "بفضل النمو الاقتصادي القوي المطرد، والمركز الجغرافي الاستراتيجي، والاستثمار الأجنبي المباشر المتزايد، ومستويات الدين الخارجي، وعوامل رأس المال الاجتماعي بجانب البيئة المواتية إجمالا للأعمال".

- أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير لها، أن غالبية المهنيين في قطاع تجارة الجملة بنسبة 64 في المئة يتوقعون استقرارا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الأول من سنة 2018، بينما يتوقع 27 في المئة منهم ارتفاعا في حجم المبيعات. وبخصوص التشغيل، يتوقع 70 في المئة من تجار الجملة أن يكون هناك استقرار في عدد المشتغلين.

* رسالة الأمة:

- قال عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، إن الهدف من الاستراتيجية الصناعية للمغرب التي تم إطلاقها عام 2014 هو خلق 500 ألف فرصة عمل، وذلك في إطار النقاش الدائر حول الأرقام الخاصة بالتشغيل بالمملكة. وأعلنت وزارة التجارة والصناعة أن الوظائف التي تم خلقها داخل قطاع الصناعة على مدى السنوات الأربع الماضية، بلغت أكثر من 46 ألف وظيفة صافية السنة الماضية، في حين أشارت المندوبية السامية للتخطيط، في وقت سابق، إلى حوالي 7 آلاف منصب شغل صاف.

- وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، منشورا إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يدعو بموجبه القطاعات الوزارية إلى إعداد مقترحاتها المتعلقة بـ"البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2019-2021 مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء". ووفق المنشور، فإن الحكومة تطمح "في أفق سنة 2021 إلى تحقيق نسبة نمو سنوية تتراوح بين 4,5 و5,5 في المئة من الناتج الداخلي الخام"، والتحكم "في معدل التضخم في ما دون 2 في المئة"، كما تعتزم "مواصلة مجهوداتها الرامية إلى الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية"، ومواصلة "سياسة الانضباط الميزانياتي والتمكن بالتالي من حصر عجز الميزانية في 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام".

* بيان اليوم:

- أعلنت الباحثة أسماء المرابط، أن الأسباب الحقيقية لاستقالتها من الرابطة المحمدية للعلماء ترتبط بالاختلاف داخل الرابطة حول قضايا تتعلق بمقاربة إشكالية المساواة في الحقوق داخل المرجعية الإسلامية، مشيرة إلى أنها تعرضت للضغط داخل المجلس الأكاديمي للرابطة، والذي شهد في دورته ال20 ضجة وجدلا واسعا حول الآراء التي عبرت عنها بصفة شخصية حول الإرث، أثناء مشاركتها في محاضرة جامعية خصصت لتقديم مؤلف جماعي حول الإ رث.

- حملات تحرير الملك العام .. ضرورة إخراجها من طابعها "المناسباتي" وتعميمها عل كافة المناطق. وصف عدد من المواطنين بالعاصمة الاقتصادية حملات تحرير الشوارع والأزقة من الباعة الجائلين، ب"الحملات المحتشمة"، مطالبين السلطات الولائية بتعميم هذه الإجراءات الميدانية ضد الباعة المتجولين بكافة مناطق العمالة، حيث تعرقل حركة السير وتحول بعض الأحياء إلى مزابل كبيرة يرمي فيها الباعة المتجولون ببقايا أنشطتهم. وشددوا على ضرورة أن تكون هذه الحملات مبرمجة عل طول السنة، حتى تخرج عن طابعها "المناسباتي"، وتعبر بذلك عن إرادة حقيقية في محاربة الاحتلال غير القانوني للشوارع والفضاءات العمومية التي يستعملها المواطنون.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أكد وزير الصحة، أناس الدكالي، في كلمة بمناسبة لليوم العالمي لداء السل بالرباط، أنه على الرغم من المجهودات التي بذلت سواء في مجال الوقاية أو التشخيص أو العلاج، فإن هذا المرض لا يزال يمثل تحديا حقيقيا للصحة العامة ببلادنا، إذ سجلت مصالح وزارة الصحة سنة 2017 ما مجموعه 89 ألفا و730 حالة، ما بين إصابة جديدة وانتكاسة، 86 بالمئة منها تتمركز في 6 جهات هي الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس، ومراكش أسفي، وسوس ماسة.

- أعلنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن إطلاق "فضاء المسح العقاري والخرائطي" على الإنترنت، وذلك في إطار رقمنة خدماتها وضمن البرنامج الوطني والعالمي للحكومة الإلكترونية. وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن إطلاق هذا الفضاء يمثل مرحلة جديدة لانفتاح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على شركائها المهنيين، مضيفة أنه تم تجهيز الفضاء بالأدوات والوسائل الفنية والتقنية التي تستجيب لطلبات مختلف المهنيين، وخصوصا المساحون الطوبوغرافيون بالقطاع الخاص.

* لوماتان:

- دفعة جديدة للتعاون اللامتمركز بين المغرب والصين. فقد تم توقيع 11 بروتوكول تفاهم بين جهات ومدن البلدين بمناسبة منتدى الصداقة الصيني المغربي المنعقد بأكادير. وتهم البروتوكولات الموقعة قطاعات التجارة، وتطوير الاستثمار، والفلاحة والصيد البحري.

- الحكومة تنكب على برنامج لدعم الاندماج الاقتصادي للشباب. وسيتم تمويل جزء كبير من هذا المشروع، الذي تم الإعلان عنه في فبراير 2017، من قبل البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار، أي 500 مليون درهم. وملف القرض الذي أعدته الحكومة بشراكة مع فريق من البنك الدولي يوجد حاليا بواشنطن على طاولة المسؤولين بالمؤسسة المالية الدولية.

* ليكونوميست:

- العجز التجاري اقترب مع متم فبراير المنصرم من المستوى المسجل خلال الفترة نفسها من سنة 2014. واتسع العجز، خلال الشهرين الأولين من السنة، بنسبة 19.2 بالمئة، ليصل إلى 32.1 مليار درهم. ويعود هذا الأمر إلى ارتفاع الواردات (زائد 12.5 بالمئة) أكثر من الصادرات (زائد 8 بالمئة).

- ارتفع ﻣﻌدل إفلاس المقاولات، من سنة 2009 إلى اليوم، ﺑﻧﺳﺑﺔ 16 بالمئة كمعدل سنوي. ففي سنة 2017، تم تسجيل إفلاس 8020 شركة، أي 12 في المئة خلال سنة واحدة، وفق ا لبيانات (أنفوريسك). و90 بالمئة من هذه الحالات تمت تصفيتها، و10 بالمئة خضعت لمسطرة التقويم القضائي. وبغية وضع حد لحالات الإفلاس هاته، دعا وزير العدل، محمد أوجار، إلى تعزيز آليات الكشف المبكر عن الصعوبات التي تواجهها الشركة.

* أوجوردوي لوماروك:

- المكتب الشريف للفوسفاط يضع خطة تنموية جديدة برسم الفترة 2018-2028. وحجم الاستثمار هام: 100 مليار درهم. ووفقا لمصادر بالمكتب، سيركز البرنامج الجديد على تطوير محور مركز بنجرير اليوسفية-آسفي، لاستكمال المخطط الأول الذي ركز على المحور الشمالي الذي يضم خريبكة والجرف الأصفر.

- حقق المختبر العمومي للتجارب والدراسات ربحا صافيا قدره 24.95 مليون درهم في 31 دجنبر 2017، مقابل 16.275 مليون درهم خلال سنة 2016. وهذا ما كشفته حصيلة أنشطة المختبر العمومي التي تم تقديمها في اجتماع مجلس الإدارة الذي خصص لدراسة حصيلة السنة المالية 2017 برئاسة عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. كما سجل المختبر العمومي ارتفاعا طفيفا في الإنتاج بنسبة 3.2 بالمئة مقارنة بالسنة المالية 2016.

* البيان:

- صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة. ويهدف هذا المشروع، الذي أدخلت عليه اللجنة 39 تعديلا، إلى تحيين الإطار القانوني المرتبط بالمبادرة والاستثمار في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة، وذلك لمعالجة ما يهدد استمراريتها، بمنح ترسانة قانونية قوية ومرنة في الوقت ذاته، وبإرساء مقومات ثقافة الحكامة الجيدة في التسيير والكشف المبكر عن العراقيل، قبل تدخل القضاء الذي ينتهي في الغالب بالتصفية القضائية.

- أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن غالبية رؤساء المقاولات في قطاع الخدمات التجارية غير المالية (بنسبة 65 في المئة) يتوقعون استقرارا في النشاط الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2018، في حين ينتظر 19 في المئة منهم ارتفاعا. وأضاف المصدر ذاته، أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2017، بلغت قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية نسبة 74 في المئة، في حين عرف النشاط الإجمالي لهذا القطاع انخفاضا حسب 44 في المئة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 40 في المئة منهم.

* لوبينيون:

- أطلقت وزارة الصحة المخطط الاستراتيجي الوطني 2018-2021 لمكافحة داء السل الذي يتوخى خفض عدد الوفيات بنسبة 40 في المئة في أفق 2021. ويسعى هذا المخطط، إلى الوصول إلى معدل الكشف عن السل يفوق 90 في المئة، والوصول إلى معدل نجاح العلاج يفوق 90 في المئة، ووضع مقاربة تشاركية مندمجة متعددة القطاعات تستهدف المحددات الاجتماعية لهذا المرض.

- أفاد بنك المغرب أن النشاط الصناعي شهد ركودا خلال شهر فبراير بنسبة استخدام للطاقة الإنتاجية بلغت 60 في المئة. وذكر البنك أن نتائج الاستقصاء الشهري حول الظرفية لشهر فبراير قد أظهرت ركودا في الإنتاج والمبيعات، أما الطلبيات، فقد سجلت ارتفاعا، وإن ظل دفتر الطلبيات في مستوى أقل من العادي.

* ليبيراسيون:

- تم يوم الثلاثاء بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس النواب وبرلمان فدرالية والوني-بروكسيل، بشأن تفعيل التعاون بين المجلسين، بهدف توطيد الحوار والتشاور وإلى تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين التشريعيتين. وأكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، عزمه إعطاء دفعة جديدة للتعاون بين المجلسين، مشيرا إلى أن البلدين تجمعهما علاقات قوية، وأنهما يقتسمان قيم الانفتاح والتعدد الثقافي واللغوي ذاتها.

- نظم المغرب وبريطانيا، يوم الثلاثاء بلندن، منتدى حول التجارة والاستثمار بحضور وزراء ورجال أعمال من كلا البلدين، ما يعكس الرغبة المشتركة في المضي قدما نحو تعاون اقتصادي متين. ويقود الوفد المغربي المشارك في هذا المنتدى وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد. ويهدف هذا المنتدى، المنظم بمبادرة من سفارة المملكة بتعاون مع الوكالة البريطانية (دي إم إي)، إلى التعريف بالمؤهلات التي يزخر بها المغرب في عدد من القطاعات كالطاقات المتجددة، والسياحة، والصناعة، والتنقيب على النفط، والخدمات، والمالية، والفوسفاط، والتعليم والتكوين المهني.