عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

هسبريس - و .م .ع

تناولت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء ببلدان أوروبا الغربية مجموعة من المواضيع السياسية والاقتصادية المتفرقة على رأسها طرد حلف شمال الأطلسي لدبلوماسيين روس، والزيارة التي قام بها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى الصين، بمصادقة مجلس الوزراء على مشروع الميزانية برسم 2018.

ففي البرتغال، كتبت صحيفة (دياريو دي نوتيسيا) أن حلف شمال الأطلسي انضم هو كذلك لموجة طرد الدبلوماسيين الروس بإعلانه أمس عن طرد 7 دبلوماسيين من بعثة روسية ورفض أوراق اعتماد ثلاثة أخرين على خلفية تسميم بغاز الأعصاب جاسوس روسي سابق بالمملكة المتحدة.

وحسب اليومية فإن الأمر يتعلق بتبني موقف لندن ، إذ في ظرف يومين، تضامن معها 27 بلدا ، (17 منها من داخل الاتحاد الأوروبي و20 من التحالف)، ليبلغ مجموع المطرودين 151 دبلوماسيا، مضيفة أن تيريزا ماي دعت أمس الثلاثاء إلى تقديم رد من الغرب طويل المدى.

أما صحيفة (جورنال إي) فكتبت أن الرجل الذي كشف قبل أسبوع عن مخطط غير قانوني لجمع معلومات من موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' قامت به شركة "كامبريدج أناليتيكا" صرح أمس الثلاثاء أن النواب البريطانيين لديهم جزء مهم من اللغز الرقمي الذي دعم فوز دونالد ترامب في الولايات المتحدة وبريكسيت بريطانيا .

وذكرت اليومية أنه حسب كريستوفر وايلي، فقد تلقت الشركة الكندية (أغريغات) التي تعمل لحساب كمبريدج أناليتيكا بشكل سري، معطيات تهم عشرات الملايين الأشخاص ، و التي تم جمعها من الفيسبوك وتم توظيفها لتحديد وتوجيه الناخبين في الولايات المتحدة .

وفي بريطانيا تحدثت الصحف عن الزيارة التي قام بها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى الصين وآخر تطورات النزاع في سوريا . وتطرقت صحيفة ( الغارديان ) إلى الزيارة التي قام بها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى بيكين ولقائه بالرئيس الصيني زي جينبينغ مشيرة إلى أن زعيم كوريا الشمالية التزم ب " نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية " .

وقالت الصحيفة إن الأمر يتعلق بأول قمة بين القائدين الذين اتفقا على تعزيز العلاقات بين البلدين مشيرة إلى أن زيارة كيم جونغ أون إلى الصين تعد الأولى التي يقوم بها خارج حدود كوريا الشمالية منذ وفاة والده كيم جونغ عام 2011 .

وأشارت إلى أن المحادثات بين الجانبين تركزت على العلاقات الثنائية ودعم السلم والاستقرار بشبه الجزيرة الكورية وعدة قضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك .

وحسب صحيفة ( دايلي تلغراف ) فإن العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية كانت قد توترت في السنوات الأخيرة بسبب الدعم المتزايد لبكين للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة على بيونغ يانغ من اجل وقف برامجها الباليستية والنووية .

وأوضحت أن زعيم كوريا الشمالية سيجري قبل لقائه المرتقب بدونالد ترامب محادثات مع موون جايي إين رئيس كوريا الجنوبية نهاية شهر أبريل المقبل بالمنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين البلدين.

أما صحيفة ( الأندبندنت ) فسلطت الضوء على آخر تطورات النزاع في سوريا حيث يقوم نظام بشار الأسد المدعوم عسكريا من قبل موسكو بمحاولة استعادة جميع المناطق المتمردة المتواجدة بضواحي دمشق بمنطقة الغوطة الشرقية.

وأضافت أن عمليات إفراغ آخر معقل للمتمردين يوجد على عتبة العاصمة السورية تتواصل بخروج المقاتلين بعد أن قبلت مجموعتان إسلاميتان اتفاق الإجلاء الذي فرضته روسيا في نهاية الأسبوع الماضي مشيرة إلى أن عمليات الإجلاء تواصلت أمس الثلاثاء تحت رعاية روسيا.

وفي فرنسا، ركزت الصحف على تكريم أرنو بيلترام الدركي الذي قتل في عملية احتجاز الرهائن التي وقعت الأسبوع الماضي جنوب البلاد بعدما قبل بالحلول محل أحد الرهائن.

وكتبت (ليبيراسيون) تحت عنوان " آرنو بيلترام " بطل للذاكرة " أن تكريم الجمهورية لهذا الدركي يرمز إلى الحاجة إلى إحياء الأمة وإلى توحد بين اليمين واليسار.

واعتبر صاحب العمود أن بيلترام كان يتحلى بقيم الشجاعة وواجب الدركي، والتي هي قوة الجمهورية، مشيرة إلى أن هذا الدركي البطل كان قد حصل على وسام في العراق في 200 لعمله الشجاع.

من جانبها، كتبت (لاكروا) أن الدركي الضابط لقي مصرعه وهو يحارب الإرهاب بدون سلاح ولا عنف. فقد أراد إنقاذ حياة رهينة، مضيفة أنه خلف شهادات مؤثرة لرجل مستعد للتضحية بحياته لمحاربة الموت.

وفي بلجيكا، اهتمت الصحف باحتجاجات سيارات الأجرة ببروكسل، وتخوفات بلجيكا بخصوص تداعيات الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة الميركوسور، وغياب الوسائل الكفيلة بالحفاظ على الأمن.

فتحت عنوان " سيارات الأجرة تشل الحركة ببروكسل " كتبت (ليكو) أن احتجاجات أمس على شركة (أوبر) عرقلت حركة السير على مدى ساعات، مضيفة أن المحتجين تمكنوا من انتزاع وعد بإصلاح خطة سيارات الأجرة التي وضعها وزير التنقل بفدرالية بروكسل.

وفي موضوع آخر، تناولت (لوسوار) تخوفات الحكومة البلجيكية بخصوص الانعكاسات المحتملة للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة الميركوسور، حيث تخشى التدفق الكبير للحوم البقر على السوق البلجيكي.

واعتبرت (لوسوار) أن الاتحاد الأوروبي، مدفوعا بدوله الكبرى، حريص على الانتهاء من المفاوضات حول هذا الاتفاق شهر ماي، قبل الانتخابات البرازيلية.

أما (لاليبر بلجيك) فسلطت الضوء على الصعوبات التي يعاني منها جهاز الاستخبارات البلجيكي وافتقاده للأموال الضرورية لأداء مهمته.

وأوضحت أن جهاز الأمن لم يحصل سوى على 7 مليون أورو من بين 400 مليون التي أعلنت عنها الحكومة في نونبر 2015.

وفي إسبانيا اهتمت الصحف بمصادقة مجلس الوزراء على مشروع الميزانية برسم 2018 الذي سيتم قريبا تقديمه إلى البرلمان من أجل مناقشته والمصادقة عليه .

وكتبت صحيفة ( البايس ) في مقال تحت عنوان " راخوي يصادق على مشروع ميزانية بنفس تصاعدي وبنية انتخابية " أن الحكومة قررت الرفع من الإنفاق بسبب الانتخابات الجهوية المقررة عام 2019 .

وأضافت الصحيفة أن المصادقة على مشروع قانون المالية يأتي بعد تأخر استمر لستة أشهر بسبب الأزمة السياسية في جهة كتالونيا مشيرة إلى أن الحكومة التي ضمنت مساندة ودعم حزب الوسط ( سيودادانوس ) عليها أن تقنع الحزب الوطني الباسكي وبعض الأحزاب السياسية الصغيرة الأخرى من أجل الوصول إلى الأغلبية المطلقة للمصادقة على هذا المشروع بمجلس النواب .

ومن جهتها قالت صحيفة ( إلموندو ) إن الحكومة وعدت بتخصيص مليار أورو من أجل الزيادة في المعاشات الدنيا للمتقاعدين مع التخفيض في الضريبة على الدخل الذي سيقدر ب 2 مليار أورو وكلها تدابير اجتماعية مشروطة بالموافقة على مشروع قانون المالية بالبرلمان .

وبدورها تأسفت صحيفة ( أ بي سي ) على رفض اليسار التصويت لفائدة مشروع القانون المالي رغم أنه يعد " مشروعا اجتماعيا بامتياز " لم يسبق أن تم اقتراحه بمثل هذه المقتضيات والبنود ذات النفس الاجتماعي مما يجعل مصير هذا المشروع بين أيدي الحزب الوطني الباسكي الذي يرفض لحد الآن دعم هذا المشروع ما دام الفصل 155 من الدستور لا يزال ساريا بجهة كتالونيا .

وكانت الحكومة المركزية الإسبانية قد فعلت هذا الفصل من الدستور الذي يضع المؤسسات والهيئات الدستورية بهذه الجهة تحت مراقبتها المباشرة من أجل وضع حد لمحاولة الانفصال بالإقليم .

في إيطاليا ، ركزت الصحف على دعم معظم الإيطاليين للويجي دي مايوي كرئيس للحكومة المقبلة ، وعلى جهود التصدي للإرهاب . وكتبت صحيفة (لاريبو بليكا) أنه بعد شهر تقريبا من إجراء الانتخابات ، يتساءل الإيطاليون عن السيناريوهات السياسية المحتملة، من سيقود الحكومة المقبلة الشعبويين أم اليمين المتطرف ؟

وأضافت اليومية أن استطلاعا للرأي أظهر أن تقريبا كل واحد من ثلاثة إيطاليين يرون أنه من بين التشكيلات الحكومية الممكنة والتي قد تخدم مصالح المواطنين والبلاد هي تولي لويجي دي مايو زعيم حركة خمس نجوم منصب رئيس الوزراء ونائبه ماثيو سالفيني رئيس رابطة الشمال.

وتطرقت صحيفة (لا ستامبا ) إلى جهود إيطاليا للتصدي للإرهاب على خلفية اعتقال أمس الثلاثاء رجل مصري بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأشارت إلى أن يقظة المحققين الإيطاليين مكنت من إفشال مشروع "تحويل مركز ثقافي يترأسه إيطالي من أصل مصري إلى مدرسة للرقة، حيث يتم تلقين أطفال الفكر المتشدد و حثهم على كسر جماجم الكفار ".

وحسب اليومية فإن المصري عبد الرحمن (59 عاما) كان يعمل رئيسا لمركز الدعوة الإسلامي في مدينة فوجيا في جنوب إيطاليا. ونقلت عن الشرطة قولها في بيان إن الجاني استغل منصبه في المركز من أجل الترويج "لأنشطة إرهابية و نشر الدعاية الجهادية".

وذكرت صحيفة (كوريري ديلا سيرا) أن تنظم الدولة الإسلامية تمكنت من تجنيد 25 إلى 30 ألف مقاتل أجنبي من حوالي 100 دولة مختلفة،معتبرة أنه أهم فيلق أجنبي في التاريخ الحديث. وأشارت إلى أن العديد من هؤلاء المقاتلين القتلى ، لكن الناجين يبحثون عن ملاذ في مكان آخر. حتى هنا في أوروبا ".