قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

هسبريس - و.م.ع

شكل تصويت البرلمان التونسي ضد التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، والأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تنخر الجزائر، أبرز المواضيع التي اهتمت بها الصحف الصادرة، اليوم الأربعاء، في هذين البلدين المغاربيين.

فتحت عنوان "التحدي الجديد للوفاق الوطني"، كتبت صحيفة (لوتون) التونسية، أنه بعد يومين من النقاشات المكثفة (السبت والاثنين)، حسم مجلس نواب الشعب في نهاية المطاف ب68 صوتا في قرار تمديد مهمة هيئة الحقيقة والكرامة.

وعلقت الصحيفة بأن قلعة محكمة التفتيش الوطنية انهزمت في نهاية المطاف أمام مقاومة تيار بورقيبة، الذي تمت مهاجمته من جميع الجهات منذ أربع سنوات من قبل مجموعة سهام بن سدرين، التي طبقت حرفيا المهمة التي كلفت بها من قبل المجلس التأسيسي، على بعد ربع ساعة من وفاتها السريرية.

وأوضحت أن انكباب بن سدرين بضراوة على ملفات تاريخية تعود لسنة 1955 لم تكن بمبادرة شخصية منها، وإن كانت مدفوعة برد فعل غريزي وطبيعي تقريبا من أجل تدمير "منظومة" دولة الاستقلال الوطني، التي وصفت ب"الاستبدادية" و"القمعية".

وأضاقت الصحيفة أن بن سدرين امتثلت حرفيا للمهمة "الأولية" لهيئة الحقيقة والكرامة لأن توجهها كان "سياسيا" ولم تكن لها تقريبا أي علاقة بالعدالة الانتقالية، لخدمة "الأهداف الانتقامية للتيار الإسلامي السياسي وحلفائه".

ولاحظت أن الرئيس الباجي قايد السبسي ربح معركة جديدة هامة، موضحة أنه يتعين عليه الآن أن يربح المعركة الحقيقية، والتي تتمثل في تهدئة الجبهة الاجتماعية، والتي تمر عبر العودة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل وإلى مبادئه وإلى قيم الزعيم النقابي الوطني فرحات حشاد.

من جهتها، كتبت صحيفة (لوكوتيديان) أن عددا كبيرا من التونسيين شعروا بالتأكيد بارتياح كبير بعد جلستين صاخبتين بمجلس نواب الشعب، ليس لأنه سيتعين على رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المثيرة للجدل مغادرة السفينة، وإنما لكون العرض المزعج والمؤسف انتهى.

وقالت، في هذا السياق، إن بعض من انتخبهم الشعب قدموا خلال هذه الجلسات عرضا جديرا بسيرك، مبرزة أن ذلك شكل صدمة بالنسبة للرأي العام.

من جانبها، رأت صحيفة (لابريس) أنه لم يسبق لأي موضوع، أو تقريبا، أن حظي بكل هذا الشغف والاهتمام، وأثار كل هذه الخصومات والتجاوزات والانزلاقات في الكلام، على خلفية منازعات قانونية وسياسية بخصوص مدى أحقية البرلمان في النظر في قضية تمديد مهمة هيئة الحقيقة والكرامة لمدة سنة إضافية.

وعلقت الصحيفة، في افتتاحيتها، بأن الأخطر من ذلك، هو أن النقاشات وحتى قبل أن تدخل في صلب الموضوع، كانت تحمل في طياتها بوادر مواجهات حول قضية خلافية بامتياز، بين الخصوم السياسيين، ومن بينهم أحزاب (النهضة) و(نداء تونس) والجبهة الشعبية، وكذا تشكيلات سياسية أخرى بالبرلمان.

وأوضحت أن القضية، التي تحولت إلى نقاش حول المصالحة الوطنية، كشفت هي نفسها عن وجود خلافات كنا نعتقد أنها تراجعت بفضل التوافق الوطني الذي ظل سائدا منذ ثلاث سنوات في الساحة السياسية بين التشكيلتين السياسيتين الرئيسيتين، والذي مكن البلاد، إلى حد ما، من أن تبقى مستقرة.

وحذرت من أن هذه الأجواء السريالية لم تؤد سوى إلى المزيد من سخط شعب يعيش أصلا ومنذ سنوات عدة في حالة ارتباك، وفي حالة نفسية منهارة، والذي كان يعقد آمالا كبيرة على رجال السياسة، مبرزة أن التبصر والحكمة يتطلبان من الدولة أن تتحمل مسؤولياتها لتقديم الحلول الملائمة لمستقبل المصالحة الوطنية بصيغة أخرى ما عدا هيئة الحقيقة والكرامة.

وفي الجزائر، ركزت الصحف على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي تغرق فيها البلاد ، بالتزامن مع تراجع الموارد المالية وغياب نموذج اقتصادي حقيقي.

وكتبت صحيفة (ليبيرتي)، في هذا الصدد، أن الثورات الاجتماعية، والمطالب الفئوية، والاستياء السياسي والجماعي حاضرة بقوة في الجزائر، ويبدو أنها تتجه لتتضاعف أكثر.

وتساءلت الصحيفة، تحت عنوان "ما بعد البترول: العودة إلى ما قبل البترول"، أين تجد هذه الحمى المطلبية العلنية والصاخبة تفسيرها؟، معتبرة أنه من المرجح أنها وليدة هذه العلاقة المجزأة والرهينة بالجانب المادي بين الدولة والمجتمع التي أرساها نظام بوتفليقة.

ولاحظت الصحيفة أنه "ابتداء من مطلع الألفية، تم تسخير المكاسب المالية المتنامية لخوض حرب سياسية"، مسجلة أن الهدف كان يتمثل في ضمان الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية لشرائح واسعة من المجتمع وأن السياسة الاجتماعية، في حد ذاتها، تم تسطيرها استنادا للخلفية السياسوية، ممثلة في إطلاق العنان للدعم، والزيادة في الأجور لأغراض انتخابية، والاستعمال دون رقيب للقروض الموجهة للشباب العاطلين.

وأضافت أن سامي الموظفين كلما كانوا أكثر قربا من الحكم، كلما تعززت امتيازاتهم، وأن المناصب السياسية البرلمانية تتم إحاطتها بامتيازات باهضة، دون احتساب المنظومة التمييزية التي يستفيد منها كل هؤلاء في مجال التقاعد.

وتابعت أن "النظام الجزائري لا يستعمل المال العام فقط للظفر بتحالفات ويخلق لنفسه موالين، فهو يستخدمه أيضا من أجل تغذية والسيطرة على مصادر الدعم أو الاحتجاج: الإرهابي الذي يثوب، المتظاهر الذي يتراجع، المعارض الذي ينضم للموالاة...".

من جهتهما، كتبت صحيفتا (الحياة) و(الشروق) أن الريع، وعوض استعماله لإطلاق تنمية اقتصاد منتج قابل للحياة، تم استخدامه لضمان استمرارية النظام. وأبرزتا أنه لكي يصبح "هذا الاستقرار الريعي" ممكنا، كان يتعين، على الخصوص، الحيلولة دون انبثاق وانتعاش اقتصاد منتج، معللتين ذلك بكون انعكاساته السوسيولوجية، من حيث إعادة التوزيع، ستؤدي في النهاية إلى الاحتجاج على احتكار النظام للاقتصاد.

وكشفت الصحيفتان أن المشكل المطروح بالنسبة للنظام، يتمثل في كون منظومة الريع لا يمكن أن تصمد سوى في فترة ارتفاع أسعار النفط، فقد اعتاد الكثيرون على تلقي المساعدة، غير أن الكثيرين لاحظوا أيضا أن مستواهم المعيشي يتدهور بسرعة، جراء سياسة اجتماعية يصعب ضمان استدامتها، مسجلتين أن المشكل بالنسبة للبلاد يتمثل في كون الزمن والمال اللذين كان يتعين استعمالهما في إطلاق تنميتها، انتهيا بإرجاعها، ما أن يستنفذ الريع، إلى الوضع الذي كانت عليها ما قبل حقبة اكتشاف البترول.

من جانبها، عادت صحيفة (كل شيء عن الجزائر) الإلكترونية، إلى النداء الذي أطلقه ائتلاف (نبني) من أجل مباشرة نقاش وطني حول ما يعتبره "ورش العشرية" الرئيسي، مؤكدا أن الحكومة "أخطأت الطريق" في ملف إصلاح الدعم.

ولم يقتصر التجمع على التعبير عن تشكيكه في النهج الذي يتبناه الجهاز التنفيذي، ولكنه قدم أيضا خارطة طريق مفصلة، ومعززة بالأرقام ومعللة حول ما يتعين أن يكون عليه إصلاح حقيقي وتدريجي للمنظومة الوطنية للدعم.

ويرتكز المستجد الرئيسي ضمن مقترحاته على إرساء نوع من الحد الأدنى الاجتماعي، اعتبارا من سنة 2019، والذي يستهدف شرائح واسعة من الساكنة ويعوض عبر مراحل ارتفاع أسعار المواد المدعمة.

وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة (لوماتان دالجيري) أنه تم إهدار سنوات طويلة، لكن هناك دائما إمكانية ل"توزيع ارتفاع أسعار المواد المدعة على مدى فترة معقولة"، محذرة من أن تأخير هذا الإصلاح أو إطالة أمده يعرضه أيضا لخطر التوقف مرة أخرى، بالدورة الانتخابية التي تقترب أكثر.

بدورها، أوردت صحيفة (ليكسبريسيون) تصريحا للوزير الأول، أحمد أويحيى، الذي أكد أن الترسانة الجديدة لتأطير الواردات كانت لها أهداف حمائية، وهو ما دافعت عنه دائما السلطات الجزائرية.

وأكدت الصحيفة أنه من الناحية الرسمية، فإن حظر استيراد بعض المواد والتقليص من واردات أخرى، عن طريق نظام الحصص والرخص، موجه للحد من تآكل الاحتياطات من العملة الصعبة.