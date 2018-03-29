قراءة في مضامين أبرز الصحف بأمريكا الشمالية

هسبريس - و.م.ع

تمحور اهتمام الصحف الصادرة بأمريكا الشمالية، أساسا، حول الجدل الذي أثارته اضافة سؤال حول "المواطنة" في التعداد السكاني المرتقب في الولايات المتحدة الامريكية وجهود كندا لمكافحة تغير المناخ والعلاقات الأمريكية المكسيكية.

وأفادت صحيفة (ذ هيل) أن الوكلاء العامين الديمقراطيين في عدة ولايات أعلنوا أنهم سيطعنون في القرار الصادر عن إدارة ترامب بإضافة سؤال حول المواطنة في التعداد السكاني القادم، بحجة أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض مشاركة المهاجرين كما ينطوي على تحقير لهم.

وقالت الصحيفة إن المدعي العام في كاليفورنيا كزافييه بيسيرا أعلن عن تقديم شكوى ضد القرار ، قائلا إنه ينتهك الدستور.

وأوضحت الصحيفة أن السؤال: "هل هذا الشخص مواطن من الولايات المتحدة؟" لم يتم إدراجه في عمليات التعداد السكاني منذ سنة 1950 ، مضيفة أن تعداد السكان ، المنصوص عليها في الدستور ، هو أداة حقيقية للديمقراطية في الولايات المتحدة.

بدورها، كتبت صحيفية (واشنطن بوست) أن التعداد في الواقع يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل ولاية في مجلس النواب، كما ان إحصاء دقيقا للسكان الذين يعيشون في البلاد يضمن توزيع الاعتمادات الفدرالية السنوية المخصصة للخدمات العامة.

وسجلت الصحيفة انه في حال عدم مشاركة الأقليات العرقية بشكل كامل في التعداد ، فقد يؤثر ذلك على التوازن السياسي في الكونغرس إذ أن هؤلاء السكان يتركزون في المدن حيث يحصل الديمقراطيون على أكبر قدر من الدعم.

من جهة أخرى، ذكرت (يو إس إيه توداي) أن رئيس شركة (فيسبوك) مارك زوكربيرج سيمثل أمام الكونجرس الأمريكي للإجابة على أسئلة البرلمانيين حول حماية بيانات المستخدمين لهذه المنصة التواصلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين يريدون معرفة كيف انتهت بيانات 50 مليون مستخدم ، دون إبلاغهم ، بين يدي المؤسسة المتخصصة في تحليل السياسات (كامبريدج أناليتيكا).

في كندا، ذكرت (لودروا) أن مفوضة البيئة، جولي غيلفاند، سجلت في تقرير ان المخاطر الناجمة عن تغير المناخ يساء فهمها من قبل الحكومة الاتحادية والمقاطعات والأقاليم، مشيرة الى أنهم ليسوا مستعدين لمواجهة هذا الوضع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عقب عملية الافتحاص المشتركة بمعية المدققين العامين في تسع مقاطعات لتقييم خطط التخفيف والتقدم في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بين نونبر 2016 ومارس 2018 ، اتضح أن معظم حكومات المقاطعات في جميع أنحاء البلاد لا تعرف الإجراءات التي ينبغي عليها اتخاذها للتكيف مع تغيير المناخ.

من جانبها ، كتبت صحيفة "لا بريس" أن الولايات المتحدة تسعى الى إعادة تنشيط مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية من خلال اقتراح فكرة جديدة لقواعد التعامل في قطاع السيارات.

وافادت الصحيفة أن المفاوضين الامريكيين عرضوا التخلي عن طلبهم المثر للجدل بخصوص قواعد المنشأ بالنسبة لأجزاء السيارات والرامي الى أن يكون مصدر 50 بالمائة على الاقل من أجزاء كل سيارة من الولايات المتحدة، مؤكدة أن واشنطن لا تزال تريد نسبة أعلى لمكونات السيارت من أمريكا الشمالية، وتطلب أيضا أن تتم مكافأة البلدان أو المناطق التي تقدم رواتب أعلى.

في المكسيك ، تطرقت (ال يونيفرسال) الى زيارة وزيرة الأمن القومي الأمريكي كيرستجن نيلسن للمكسيك ، حيث أجرت مباحثات رسمية مع الرئيس المكسيكي بينا نيتو حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مكافحة الاتجار بالأسلحة والجريمة المنظمة واحترام حقوق الإنسان بالنسبة للمهاجرين.

صحيفة (إكسلسيور) ركزت من جانبها على التحقيق الجاري حول مقتل الصحفي المكسيكي كارلوس دومينغيز رودريغيز، في 13 يناير الماضي في مدينة نويفو لاريدو بولاية تاماوليباس، مشيرة إلى توقيف ثلاثة أشخاص على خلفية هذه القضية.