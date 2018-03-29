عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس ..

* أخبار اليوم:

- 60 بالمئة من سكان القرى لا يصل الماء الشروب إلى بيوتهم. في وقت تشير فيه معطيات رسمية إلى أن نسبة ربط سكان العالم القروي بالماء الصالح للشرب وصلت إلى أزيد من 96.6 في المئة (لفائدة ساكنة تصل إلى 13.4 مليون نسمة)، كشف عبد الرحيم الحافيظي، المدير العام بالنيابة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، يوم أمس أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أن 40 بالمئة فقط من هذه الساكنة هي التي تستفيد من الإيصالات الفردية للماء، فيما البقية (60 بالمئة) يستفيدون من الماء عبر النافورات العمومية.

- بعد البنوك الإسلامية .. المغرب يفتح باب التمويلات عبر الإنترنت. بعدما شارفت عملية الترخيص العسيرة للبنوك الإسلامية على انتهائها، بصدور النصوص التنظيمية والقرارات اللازمة لتسويق المنتجات التشاركية، فتح المغرب مسار الترخيص لشكل آخر من أشكال التمويل الجديدة. وأنهت وزارة الاقتصاد والمالية تحضير المسودة الأولية لمشروع القانون المتعلق بالتمويل التعاوني، حيث فتحت الأمانة العامة للحكومة نقاشا عموميا حولها عبر موقعها الرسمي، في انتظار عرضها على المجلس الحكومي، ثم المسار التشريعي.

* المساء:

- تجنبت الحكومة تقديم أي عرض حول الزيادة في الأجور، في إطار التفاوض ثلاثي الأطراف، بعد أن فضلت تأجيل ردها حول المطالب التي تقدمت بها النقابات، أو بسط عرض واضح بخصوصها. ولم يخرج الاجتماع الثالث، الذي عقدته أول أمس لجنة تحسين الدخل بالوظيفة العمومية والمؤسسات ذات الطابع الإداري والقطاع الخاص، تحت رئاسة رئيس ديوان رئيس الحكومة، وبحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بإصلاح الوظيفة العمومية، وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية، بأي نتائج ملموسة، بعد أن جددت النقابات تمسكها بمطلب الزيادة العامة في الأجور لكل الفئات، والرفع من حدها الأدنى، وإقرار تخفيض ضريبي، وهي مطالب قوبلت بصمت حكومي في انتظار نتائج الاجتماع الذي سيعقد الأسبوع المقبل.

- أفاد بنك المغرب بأن النشاط الصناعي شهد ركودا خلال شهر فبراير بنسبة استخدام للطاقة الإنتاجية بلغت 60 في المئة. وذكر البنك أن نتائج الاستقصاء الشهري حول الظرفية لشهر فبراير قد أظهرت ركودا في الإنتاج والمبيعات، أما الطلبيات، فقد سجلت ارتفاعا، وإن ظل دفتر الطلبيات في مستوى أقل من العادي، مضيفا أن ركود الإنتاج يغطي ارتفاعا في قطاعي "النسيج والجلد" و"الكهرباء والإلكترونيك"، وانخفاضا في "الصناعة الغذائية" و"الميكانيك والتعدين"، إضافة إلى ركود في "الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية".

* الصباح:

- مكنت حملة المراقبة، التي شنتها فرق إدارة الجمارك والضرائب المباشرة، خلال السنة الماضية، من تحصيل 276 مليار سنتيم من الرسوم الجمركية الإضافية. وأوضحت مصادر جمركية أن المراقبة شملت فواتير بقيمة إجمالية تصل إلى 1069 مليار سنتيم، تبين أنها مزورة ولا تعكس القيمة الحقيقية للبضائع موضوع التصاريح بالاستيراد.

- ضجة بوزارة الصحة. حلت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الصحة بعدد من المستشفيات والمراكز الصحية بالمناطق القروية بمدن الشمال، بعد تأكيد قادة أحزاب ورؤساء بلديات وكبار مسؤولي جهة طنجة تطوان الحسيمة، فساد معدات طبية، أدت إلى توقيف صفقات بالملايين، وحديث مسؤولين عن اختفاء معدات طبية جديدة وتعثر مشاريع بناء مستشفيات، وفقا لمصادر الصحيفة.

* الأحداث المغربية :

- كرست الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلسا البرلمان، يومي الثلاثاء والأربعاء، ظاهرة الغياب التي لازمت المؤسسة التشريعية طيلة الولاية السابقة والحالية، وذلك بعد أن لوحظ غياب عدد لا يستهان به من ممثلي الأمة على الجلسات التشريعية، التي انتهت وفق جدول الأعمال على المصادقة على خمسة مشاريع قوانين. وعرفت الدورة، التي عقدت بناء على الفصل 66 من الدستور بطلب من الحكومة، عزوف النواب والمستشارين عن الحضور رغم أن الحكومة تراهن عليها لإخراج قوانين ذات أهمية على الاقتصاد الوطني إلى حيز الوجود، وهي مشروع قانون رقم 33.17 يغير ويتمم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبة المقاولة، ومشروع قانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا مشروع قانون رقم 2.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، ومشروع قانون رقم 33.06 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

- قررت اللجنة الوطنية للطعون، التي تتولى النظر في طلبات تسوية الوضعية القانونية للأجانب بالمغرب التي لا يتم قبولها على مستوى اللجان الإقليمية، اعتماد معايير أكثر مرونة لتمكين عدد أكبر من الأجانب من الاستفادة من عملية التسوية، وذلك إثر اجتماع ثان عقدته اللجنة يوم الثلاثاء بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، ذكرت اللجنة، التي يرأسها إدريس اليزمي، رئيس المجلس، أنه سيستفيد من عملية التسوية الاستثنائية فئات النساء وأبنائهن، بغض النظر عن المعايير الأولية التي تم التنصيص عليها مسبقا، والقاصرون غير المرافقين، والأجانب القادرون على إثبات قيامهم بنشاط مهني، الذين لا يتوفرون على عقد الشغل.

* العلم:

- التحقت أكاديمية كلميم واد نون بلائحة المؤسسات التي تمردت على الساعة الإضافية، بعد أن كانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة-وادي الذهب سباقة لاتخاذ هذا القرار. وأصدرت الأكاديمية بلاغا ذكرت فيه الأسباب التي فرضت اعتماد توقيت خاص بالنسبة للتلاميذ والتلميذات، وهي الأسباب التي تتطابق مع تلك التي أعلنتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة-وادي الذهب، بعد أن تم إشهار مصلحة التلاميذ، من خلال توفير الظروف النفسية والاجتماعية المناسبة لتحصيل دراسي جيد.

- وقع المغرب والنيجر، يوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية إطار تروم تعزيز التعاون في مجال الطاقة. ويلتزم الطرفان بموجب هذه الاتفاقية، بتطوير مبادرات التعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. ويهدف هذا الاتفاق، على الخصوص، إلى تشجيع الشراكة بين الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، وبين مقاولات البلدين لإنجاز مشاريع في المجالات التي تشملها الاتفاقية.

* رسالة الأمة:

- كشفت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" أن المغرب يعد في الوقت الحالي من بين أكثر الدول العربية المهددة جراء المخاطر الإلكترونية بأنواعها المختلفة. وأفادت المجلة بأنها قامت برصد وتتبع بيانات خريطة "كاسبرسكي" العالمية للأمن الإلكتروني، يوم الخميس الماضي، للتعرف على أكثر الدول العربية تعرضا للهجمات الإلكترونية، حيث صنفت المغرب كخامس دولة عربية تتعرض لهجمات إلكترونية، باحتلاله المرتبة 41 عالميا.

- صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، يوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة. ويهدف هذا المشروع، الذي عرف 39 تعديلا تفاعلت معها الحكومة بكل ايجابية، إلى تحيين الإطار القانوني المرتبط بالمبادرة والاستثمار في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة، وذلك لمعالجة ما يهدد استمراريتها، بمنح ترسانة قانونية قوية ومرنة في الوقت ذاته، وبإرساء مقومات ثقافة الحكامة الجيدة في التسيير والكشف المبكر عن العراقيل، قبل تدخل القضاء الذي ينتهي في الغالب بالتصفية القضائية.

* بيان اليوم:

- أكد رئيس معهد (أماديوس)، إبراهيم الفاسي الفهري، أن المغرب، في مسعاه الرامي إلى الانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، مهتم بتعزيز الاستثمار أكثر منه بالأهداف التجارية.وقال السيد الفاسي الفهري، في حوار مع صحيفة (لو سولاي) السينغالية نشرته أمس الأربعاء، أن "جانب الاستثمار أساسي"، مشيرا إلى أن المملكة التي تعد المستثمر الإفريقي الأول في غرب إفريقيا "تسعى إلى انضمام تام وكامل في منظمة توصف بأنها نموذجية".

- أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أن المغرب، الذي راكم تجربة هامة في مجال تدبير وتطوير الموارد المائية منذ الاستقلال، مدعو لرفع تحدي تعبئة الموارد المائية غير التقليدية كتحلية المياه وإعادة استغلال المياه المستعملة، مبرزة أن الأمر يتعلق بمسار يتعين أن يسلكه المغرب في سياق تطبعه التغيرات المناخية. وأوضحت السيدة أفيلال، على هامش مشاركتها في المنتدى العالمي الثامن للماء الذي احتضنته العاصمة البرازيلية، أن المغرب تأثر بالتغيرات المناخية ولا يمكن أن يعتمد على التساقطات فقط، مبرزة أنه ينبغي الانفتاح على موارد أخرى لم تتأثر بالتغيرات المناخية كتحلية مياه البحر أو إعادة استعمال المياه المستعملة بعد تطهيرها.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أكد وزير الاقتصاد والمالية أن المغرب لا يخطط لبيع حصته المتبقية وقدرها 30 بالمئة في اتصالات المغرب، مضيفا أن الحكومة لم تتخذ بعد قرارا بشأن عمليات خصخصة أخرى محتملة. وأبلغ السيد بوسعيد (رويترز) على هامش منتدى للتجارة والاستثمار بين بريطانيا والمغرب تستضيفه لندن، قائلا إن "الحكومة لديها حصة 30 بالمئة باقية ... وهي ليست مطروحة للبيع حاليا".

- احتل المغرب المرتبة الأولى بين الاقتصادات الأكثر جاذبية للاستثمار في القارة الإفريقية بحسب "مؤشر الاستثمار في إفريقيا 2018" الصادر عن شركة (كوانتوم جلوبال ريسيرش لاب)، الذراع البحثي المستقل في مجموعة (كوانتوم جلوبال). وحسب المؤشر، فإن المغرب يأتي في المرتبة الأولى "بفضل النمو الاقتصادي القوي المطرد، والمركز الجغرافي الاستراتيجي، والاستثمار الأجنبي المباشر المتزايد، ومستويات الدين الخارجي، وعوامل رأس المال الاجتماعي بجانب البيئة المواتية إجمالا للأعمال".

* لوماتان:

- أظهرت دراسة قدمت نتائجها، يوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن الأبناك المغربية حققت إنجازات مهمة في مجال التحول الرقمي، لكن تحديات كثيرة تواجهها من أجل مواكبة المتطلبات المتزايدة للزبناء. وأكدت الدراسة، المنجزة من قبل مجموعة (تروستد أدفيزور)، والتي شملت ست أبناك مغربية، أن هذه الاخيرة انخرطت في كل ما له علاقة بالرقمنة، وذلك من خلال عدة مشاريع وبرامج ومبادرات، تسير كلها في اتجاه تحسين وتجويد الخدمات، بيد أن التحولات السريعة في مجال الخدمات المالية تتطلب الاشتغال أكثر من أجل مسايرة تحديات الثورة الرقمية.

- جدد الأردن التأكيد على موقفه الداعم لمغربية الصحراء، ومساندته للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. جاء ذلك، خلال المباحثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، الأربعاء بعمان، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، والتي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وينضاف الموقف الأردني إلى مواقف دول أخرى عبرت مؤخرا عن مساندتها لمغربية الصحراء ودعمها للوحدة الترابية للمملكة، ومنها قطر والبحرين وصربيا وأذربيدجان.

* ليكونوميست:

- العجز في السكن والعقار لا يتوقف عن التفاقم سنة بعد سنة. ويتعلق الأمر بتوجه يشمل مجموع التراب الوطني. وحسب دراسة لقطاع الإسكان، فإن العجز يقدر بأزيد من 1,6 مليون وحدة. وحسب المدن، تستأثر الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش بالطلب. وتقدر مساحة الوحدات السكنية التي سيتم تعبئتها لامتصاص هذا العجز ما مجموعه 106 ملايين متر مربع.

- المقاولات في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة تولي وجهها شطر السوق الإفريقية التي مازالت تعاني من نقائص جمة. وفي هذا الصدد، تقود الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك والطاقات المتجددة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وفدا مهما يضم حوالي مئة فاعل ورئيس مقاولة من أجل استكشاف أسواق جديدة. ومن المرتقب أن يشارك الوفد في النسخة الأولى من المعرض المتنقل للكهرباء في إفريقيا.

* أوجوردوي لوماروك:

- الجماعات الترابية مازالت تعتمد بشكل كبير على الدولة. فحسب تقرير حكومي جديد، فإن المداخيل المحولة من طرف الدولة لفائدة الجماعات تشكل 54,4 في المئة من مداخيل الجماعات، مقابل 93,7 في المئة بالنسبة للعمالات والأقاليم و79,5 في المئة من مداخيل الجهات. وبلغت المداخيل المحولة من طرف الدولة للجماعات الترابية 237,7 مليار درهم برسم سنة 2016.

- تم اختيار المغرب لاحتضان الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. ففي ليلة الثلاثاء 27 مارس، صوت متصرفو المؤسستين في اجتماع لهم، بالإجماع، لفائدة ترشيح المغرب. وتشكل هذه الاجتماعات السنوية، التي تمتد لأسبوع، إحدى أقوى لقاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إذ تشارك فيها شخصيات رفيعة من كلا المؤسستين، بالإضافة إلى وزراء مالية عدة بلدان، وممثلين عن هيئات مالية دولية، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وخبراء آخرين.

* البيان:

- أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالدعم الذي يقدمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للقضية العادلة للشعب الفلسطيني. وثمن الرئيس عباس، خلال استقباله يوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، "الدعم الذي يقدمه المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، خاصة دعم مدينة القدس المحتلة من خلال ترؤسه للجنة القدس، وإنشائه لبيت مال القدس الذي يدعم العديد من المشاريع الهامة في المدينة المقدسة".

- وقعت وزارة الصحة وولاية الرباط- سلا-القنيطرة، والمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا وكلية الطب والصيدلة بالرباط، يوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية شراكة تعتزم بموجبها المؤسسات الأربعة إرساء تعاون مثمر بغية النهوض بالخدمات التي يقدمها المركز الاجتماعي عين عتيق. وذكر بلاغ لوزارة الصحة، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تقييم الحالة الصحية النفسية لنزلاء مركز عين عتيق من خلال وضع قائمة تشخيصية وعلاجية، وتوجيه المريض حسب حالته (إبقاء المريض، خروجه، استشفاؤه بمركز الأمراض العقلية)، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة والدقيقة لنزلاء المركز المصابين بأمراض نفسية وعقلية.

* لوبينيون:

- أفادت دراسة أعدتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن من شأن إعداد نظام معلوماتي مجالي أن يساهم في الحد من التفاوتات المجالية بالمملكة، وإتاحة تطور السياسات العمومية. وأبرزت هذه الدراسة حول الديناميات والتفاوتات المجالية التي تم تقديمها يوم الثلاثاء بالرباط، أهمية إرساء ثقافة جديدة لممارسة العمل العمومي والمبادرة الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز إستراتيجية التنمية المجالية خلال الألفية وإبراز الفاعل الأساسي الذي هو المدينة.

- رصدت السلطات البريطانية غلافا ماليا بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني لدعم الشركات الراغبة في تصدير منتجاتها أو الاستقرار في المغرب. جاء هذا الإعلان يوم الثلاثاء في لندن من قبل ممثل وزارة التجارة الدولية البريطانية في المغرب، جيسون إيفوري، خلال المنتدى المغربي البريطاني حول التجارة والاستثمار الذي عقد في لندن.

*ليبيراسيون:

- دعا الوفد المغربي المشارك في الدورة ال138 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي إلى مساهمة فعالة للبرلمانات في إعداد الميثاق العالمي للهجرة. وستتم المصادقة على هذا الميثاق، الذي يوجد قيد التفاوض، في مؤتمر دولي سينعقد يومي 10 و11 دجنبر المقبل في مراكش. وفي هذا السياق، تم تعيين المستشار أحمد التويزي، أمين مجلس المستشارين، مقررا لصياغة مشروع قرار في هذا الموضوع، والذي سيقدم إلى الدورة ال139 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، التي ستنعقد في أكتوبر المقبل.

- في الوقت الذي أصبح فيه التطور الاقتصادي لبلد ما يقاس بدرجة جذبه للمستثمرين الأجانب، تمكن المغرب من إثارة انتباه الجميع بالنظر إلى مناخ الأعمال السائد به وكذا بفضل إطاره الماكرو اقتصادي. وفي هذا الصدد، أكد سفير المغرب بكوت ديفوار، عبد المالك الكتاني، في عرض قدمه خلال الدورة السادسة ل"المنتدى الإفريقي للمديرين التنفيذيين، الذي انعقد يومي 26 و27 مارس بأبيدجان بحضور 1400 مشارك قدموا من 60 بلدا، أن المملكة حققت أداء جيدا بالمنطقة في مجال تحسين مناخ الأعمال، يعكسه التحسن المستمر في تصنيف المملكة في المجال التجاري والقدرة التنافسية والحرية الاقتصادية.