جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

تناولت الصحف الصادرة اليوم الخميس في منطقة شرق أوربا عددا من المواضيع ،من بينها قرار الدول الغربية طرد دبلوماسيين روس وتداعياته ،والتواجد العسكري الروسي الامريكي المتزايد في شرق المتوسط ،وقمة فارنا بين تركيا والاتحاد الأوربي ،علاوة على مواضيع أخري سياسية واقتصادية.

ففي بولونيا كتبت صحيفة "فبوليتيسي" أن طرد دبلوماسيين روس من قبل الدول الأوروبية بشكل خاص هو "تعبير عن تضامن يجب أن يسود بين الدول المعنية في ظل المتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية والإقليمية في الآونة الأخيرة ،إلا أن هذا التضامن يجب أن يشمل مختلف القضايا" .

وأوضحت الصحيفة أن "الكثير من دول الاتحاد الأوروبي تحتاج الى تضامن حقيقي بسبب بعض الأضرار التي تلحقها من جانب روسيا أو بسبب قضايا أخرى راهنة ،منها انجاز مشروع (السيل الشمالي 2) لنقل الغاز من روسيا نحو دول أوروبية غربية عبر بحر البلطيق ،والذي يلحق الضرر الاقتصادي والبيئي بكثير من الدول ،وكذا مواجهة تحديات الهجرة دون دعم قوي من قبل كافة الدول" .

ورأت صحيفة "فيبورشا" في نفس السياق أن "التضامن بين الدول الأوروبية أمر محمود ويجب أن يهم كل القضايا بدون استثناء ،خاصة حينما يكون الضرر واضحا ،إلا أن هذا التضامن قد يكون أحيانا غير ذي معنى إذا كان يقتصر على حالات دون أخرى ".

واعتبرت الصحيفة أن التضامن "يعطي لمنتظم إقليمي من حجم الاتحاد الأوروبي سبب الوجود ،إلا أنه لا يمكن إحياء هذا السلوك الإيجابي فقط حين يرتبط الأمر بدول بعينها ، ويتم تغاضى الطرف عنه حين يتعلق الأمر بدول صغيرة تتواجد في مناطق لازال بعض المكونات الأوروبية تعتبرها هامشية ".

ووفق صحيفة "غازيتا بولسكا " ،فإن بولونيا "دعت في مرات عديدة الدول الأوروبية الى التضامن معها لمواجهة التحديات الأمنية باعتبارها دولة تقع في الجبهة الأمامية لشرق أوروبا ،وما يطرحه الأمر من مخاطر ،إلا أن القليل من الدول الأوروبية من لبت نداء وارسو ،لأسباب كثيرة ،منها إعطاء الأولوية لمصالحها الذاتية ".

وتابعت القول إن "مبدأ التضامن سلوك راقي يسمو على الأنانيات الفردية والمصالح الذاتية والتوجهات الخاصة ،ومن تم على كل دول الاتحاد الأوروبي أن تفرض هذا التصور الناضج في كل الحالات وفي كل القضايا ،حتى تعكس مدلوله على أرض الواقع ".

وفي اليونان كتبت (تو فيما) أن هناك مخاوف متزايدة من وقوع حوادث بين المقاتلات الروسية والأمريكية في المجال الجوي القبرصي.

وأضافت أنه في هذه المنطقة المضطربة توجد حاليا حاملة طائرات روسية وأسراب من طائرات (ميغ) و(سو 33) ،علاوة على قاعدة عسكرية روسية في سورية وأيضا حاملة طائرات أمريكية وعدد من البوارج وأسراب من المقاتلات أساسا (إف 15) و(إف 18).

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قبرصية أن ما يحدث حاليا يذكر بالحرب الباردة ففي بعض الحالات تطير المقاتلات الأمريكية والروسية على مسافة قريبة نسبيا وعلى نفس الارتفاع وبأسراب تضم ما بين 15 و18 طائرة.

ونقلت عن مسؤول أمريكي قوله إنه بعد دحر تنظيم الدولة في المنطقة ،فإن مسرح العمليات العسكرية أصبح محدودا للغاية وغير واضح ،بينما المنطقة مزدحمة بالطائرات والسفن ،مضيفة أن الخبراء يعتقدون أن هناك خطرا جديا بحدوث صدام وصراع هناك بين الولايات المتحدة وروسيا.

صحيفة (كاثيمينيري) ذكرت أن سواحل قبرص عرفت من 26 الى 28 مارس الجاري مناورات عسكرية بين القوات القبرصية والاسرائيلية ،في إطار البرنامج السنوي للتعاون العسكري ،مضيفة أن هذه المناورات ،التي جرت في نيقوسيا ومناطق أخرى بقبرص ،شاركت فيها مختلف أنواع الطائرات والمروحيات القتالية.

وفي تركيا ذكرت صحيفة "ستار" أن ملف الجنديين اليونانيين ،الذين دخلا تركيا بشكل غير قانوني واتهمتهما أنقرة بالتجسس ،نوقش خلال قمة فارنا (بلغاريا) بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

وانتقدت الصحيفة التركيز الكبير على هذا الملف من قبل الأوربيين ،فيما يتجاهلون بشكل مطلق المطالب التركية لليونان بتسليمها ثمانية جنود متواطؤون في المحاولة الانقلابية في تركيا ليوليوز 2016 والمنتمين لمنظمة غولن الإرهابية.

ونقلت عن الرئيس التركي رجب طيب أودوغان قوله "بالطبع نحن لا نقيم صلة بين الأمرين لكن أولئك الانقلابيون لا زالوا في اليونان ولم يتم تسليمهم رغم طلبنا“ ،وقالت الصحيفة إن قضية الجنديين اليونانيين فى يد العدالة ومن الضرورى انتظار صدور قرار المحكمة.

صحيفة "ييني شفق" ذكرت أن الانتقادات ”التي لا أساس لها لتركيا والمعايير المزدوجة في التعامل معها ،يجب أن تفسح المجال لمقاربة بناءة لتحسين العلاقات وتسهيل التبادلات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي“.

صحيفة "ديلي صباح" ذكرت أن الأمين العام لوزارة الخارجية التركية سيسعى اليوم الخميس في واشنطن لإقناع الأمريكيين بضرورة العمل على إيجاد "أرضية مشتركة" بشأن بلدة منبج (شمال سوريا) ،حيث تسعى تركيا لطرد المقاتلين الأكراد منها.

وأضافت الصحيفة أن تركيا تحاول إقناع واشنطن بالإبقاء على وعودها الرامية لسحب ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية ،التي تحظى بحمايتها من هذه المدينة ،وهو الموضوع الذي أشعل فتيل انعدام الثقة بين البلدين ويزيد من حدة التوتر بين الحلفاء داخل حلف شمال الأطلسي.

وفي روسيا اجمعت الصحف على أن الازمة القائمة بين روسيا والدول الغربية وطرد دبلوماسيين روس ستدخل العلاقات بين الطرفين لحرب باردة جديدة ،وكتبت صحيفة " فديموستي " أن عمليات الطرد سيكون لها أثر مدمر تحديدا على العلاقات الروسية الأميركية.

وتطرقت صحيفة " كمسومولسكيا برافدا " الى الوثائق التي عرضها، وفق معلوماتها، السفير البريطاني في روسيا لممثلي السفارات الأجنبية قبل عدة أيام من طرد الدبلوماسيين الروس ،قائلة إن " الدبلوماسي البريطاني حاول إثبات المشاركة الروسية في تسمي م العميل الروسي المزدوج لزملائه الاجانب".

وأشارت الى أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعربت عن انزعاج موسكو من حقيقة أن عرض الدبلوماسيين البريطانيين "لا ينقل إلى الجانب الروسي ولن يعلن عنه"، مشيرة الى انه حتى هذه اللحظة، لم يتم إرسال أي شيء من لندن إلى روسيا بشأن قضية تسميم ضابط الاستخبارات السابق سيرغي سكريبال.

من جانبها ،أشارت صحيفة " آر بي كا " إن عدم اهتمام بريطانيا بالتحقيق لمعرفة من يقف وراء تسميم ضابط الاستخبارات السابق سيرغي سكريبال، يجعل عدم استبعاد تورط الاستخبارات البريطانية في الحادث .

وأوضحت الصحيفة ،نقلا عن بيان لوزارة الخارجية الروسية ،أن عدم اهتمام السلطات البريطانية بتحديد الدوافع الحقيقية ومعرفة منفذي جريمة تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته في 4 مارس الجاري بمادة مشلة للأعصاب بمدينة سالزبوري البريطانية، يطرح فرضية إمكانية تورط الاستخبارات البريطانية في هذه القضية.