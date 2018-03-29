قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الخميس، بعملية شد الحبل بين المدرسين ووزارة التربية التونسية، وبالأزمات التي تشهدها الجزائر، وكذا بإطلاق الحزب الحاكم في موريتانيا حملة للانخراط في صفوفه .

فتحت عنوان "أزمة المدرسين/الوزارة الوصية.. التلاميذ والأولياء بين نارين"، كتبت صحيفة (لابريس) أن النقابة العامة للتعليم الثانوي بتونس، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، تخوض وللمرة الثانية في ظرف شهر، إضرابا عاما في المؤسسات، رافقته تجمعات احتجاجية أمام المندوبيات الجهوية لوزارة التربية.

وأوضحت أن شد الحبل بين المدرسين والوزارة الوصية دخل في مرحلة صعبة، منذ أن تم اتخاذ قرار حجب النقاط من قبل الهيئة الإدارية القطاعية، التي تطالب بالتوقيع على اتفاق بكل ما في الكلمة من معنى مع الوزارة، قبل تسليم النقاط.

وأشارت إلى أن الأنظار تتجه إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، الذي حاول إيجاد حل وسط لعرضه على الهيئة الإدارية القطاعية، التي تتمتع بمفردها بصلاحية الفصل في هذه القضية، مبرزة أن هذا الحل سيتميز بثلاث نقاط رئيسية، تتمثل في تصنيف التدريس ضمن المهن الشاقة، وتقاعد المدرسين في سن الـ58 ومنح مكافأة للمشقة بمبلغ 200 دينار.

من جهتها، كتبت صحيفة (لوتون)، تحت عنوان "مفاوضات مستحيلة.."، أنه لا أحد يستوعب الصراع بين وزير التربية، حاتم بن سالم، والكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي، الأسعد اليعقوبي، مما يعطي الانطباع بأن الصراع أصبح سياسيا، خاصة وأن هذا الأخير يدفع بنائبه إلى الواجهة من أجل تمرير رسائله.

ولاحظت أن "الوضع دخل في منعطف خطير، مع تعنت الطرفين، على حساب التلاميذ وأوليائهم"، مؤكدة أن المشكل أضحى أكثر عمقا مع حوار للصم لا يمكن أن يقود سوى إلى الكارثة مع سنة بيضاء تلوح في الأفق، وتلاميذ مشمئزون من التعليم، ومن النقابات ومن رجال السياسة.

واعتبرت الصحيفة أن أول من فقد ماء الوجه هو الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، الذي كان قد لعب دور الوسيط، غير أنه تعرض للخيانة من قبل نقابة التعليم وأمينها العام، وكذا من قبل الحكومة، التي كانت قد وعدت باستئناف المفاوضات.

وعلقت الصحيفة أن الشخص الثاني الذي فقد ماء وجهه هو رئيس الحكومة الذي كان قد كلف وزير التربية بإيجاد حل للمشكل.

من جانبها، كتبت صحيفة (لوكوتيديان) أن كافة أولئك الذين وجدوا ما يبررون به اللجوء إلى حجب نقاط الامتحانات للضغط على وزارة التربية، بدؤوا يرون أن دوافع الأساتذة تنهار بسهولة، معتبرة أن بارقة الأمل الصغيرة التي انبثقت عن الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين بين الأمين العام للاتحاد العام للشغل ووزراء التربية والمالية والشؤون الاجتماعية، تبددت بسرعة، مما شجع على العودة إلى مناخ مثقل بالشكوك والمخاوف.

أما صحيفة (المغرب)، فتكت أن آخر الملتحقين بصفوف المستائين ليس سوى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

وأشارت إلى أن شوقي قداس، الذي لم يخش أن يثير غضب المدرسين ونقابتهم، اعتبر أن الأساتذة الذين قاموا بحجب النقاط يقعون تحت طائلة القوانين التي تحمي المعطيات الشخصية.

بدورها، أشارت باقي الصحف إلى أن النقابة العامة للتعليم الثانوي تطالب السلطات الوصية بتحديد تاريخ لجلسة مفاوضات "دون شروط".

وبحسب مرشد إدريس الكاتب العام المساعد للنقابة، فقد عرف الإضراب نسبة نجاح بلغت 9ر99 في المائة، وهو ما "يبرهن على أن القواعد تعبأت حول نقابتها للمطالبة بتلبية مطالبها المشروعة".

وفي الجزائر، كتبت صحيفة (الوطن) أن موجبات مختلف الأزمات التي تهز العديد من قطاعات الحياة الوطنية لم تتغير منذ الدخول المدرسي الأخير، وأن النضالات النقابية تحولت إلى حرب استنزاف بين المواطن والهيئات النقابية المعنية، مبرزة، استنادا إلى عضو بتنسيقية الأطباء المقيمين المضربين، أن البلاد "تتجه نحو المجهول".

وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها أنه تم تشويه المعادلة المتعلقة بالأزمة التي يعيشها قطاع الصحة، حيث يتم التأكيد على أنه في حالة ما إذا كانت هناك سنة بيضاء وعدم تخرج أفواج جديدة من الأطباء، فإن "المستشفيات ووزارة الصحة هما الخاسران".

وأضافت أن الحكومة، التي تبقى وفية لنهجها المرتكز على مناوراتها، لا تتردد في وضع المحتجين في مواجهة ساكنة المناطق الأكثر حرمانا، عبر تحريف مطالب الأطباء المقيمين، مسجلة أن المواطن البسيط، المبعد من طرف النظام السياسي القائم من النقاش الوطني، قد يجد نفسه منبوذا ومقصيا من الخوض في القضايا التي تعنيه بالدرجة الأولى.

وسجل صاحب الافتتاحية أنه في ما يتعلق بالمنحة المخصصة للأطباء الأخصائيين بهذه المناطق المحرومة، فقد اقترحت الحكومة اقتطاع هذا التعويض من ميزانية الجماعات المحلية، والتي ليست سوى الدعم المخصص برسم بند التنمية المحلية. من جهتها، اعتبرت صحيفة (الفجر) أن الحركة الاحتجاجية في قطاع التربية هي أحد أعراض التدمير الذي يضرب كافة مناحي الحياة الوطنية، مبرزة أنه إذا كانت السلطات لا تعبأ باضطراب تمدرس آلاف التلاميذ، فإن الرأي العام مرتبك عقب علمه بأن استئناف الإضراب وشل المدارس ناجم عن الاقتطاعات من أجرة شهر مارس التي تنضاف إلى التقليص من مكافأة المردودية برسم الفصل الدراسي الأول.

ولاحظت، في هذا الصدد، أنه على بعد أشهر قليلة من نهاية الموسم الدراسي، ابتعدت الحركة الإضرابية في قطاع التربية تماما عن القضايا التربوية والبيداغوجية، التي يتعين أن تكون في صدارة الانشغالات الوطنية.

وأوضحت أن الوزيرة الوصية، التي كانت حريصة على تفعيل مشروع إصلاح البرامج المدرسية في أفق عصرنتها، انتهى بها المطاف لتقوم بدور مديرة للوظيفة العمومية التي تفصل المضربين قبل إعادة إدماجهم في ظروف مزرية.

من جانبهما، كتبت صحيفتا (الخبر) و(ليكسبريسيون) أن الأزمة السياسية تزيد من تفاقم تعفن الوضع الاجتماعي، وأنه في ظل منظومة الحكامة الجاري بها العمل، فإن الإصلاح في قطاع الصحة، كما يطالب به الأطباء المقيمون، لن يكون سوى إصلاحا ترقيعيا.

وأبرزتا أن إصلاح المدرسة تم اختزاله في نهاية المطاف في مجرد إجراء بسيط يتمثل في تأجيل امتحانات البكالوريا إلى ما بعد شهر رمضان، مسجلتين أنه في خضم الفوضى التي تطبع النقاش العمومي، فإن الدعوة إلى حوار سياسي عام يشكل بداية للحل من أجل الخروج من الطريق المسدود.

أما صحيفة (ليبرتي) فقد أوردت النداء الذي أطلقته الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، من أجل "تحصين البلاد"

وفي رد فعلها على دعوة الرئيس بوتفليقة إلى "الحفاظ على التماسك الاجتماعي"، قالت لويزة حنون إنه "من مسؤولية الدولة أولا وبالتالي الحكومة توفير شروط تحصين البلاد".

وفي موريتانيا، اهتمت الصحف بالجدل الحاد الذي أثارته حملة الانتساب لحزب (الاتحاد من أجل الجمهورية) الحاكم، والتي أعلن عن انطلاقها رسميا، مساء أمس، بعموم تراب البلاد، متوقفة عند انتقادات أحزاب المعارضة، المعتدلة والراديكالية، للأساليب التي انتهجها الحزب أثناء الترويج للحملة.

ونقلت الصحف عن اللجنة الاعلامية بالحزب قولها، في بيان، إنها "ماضية بجدية وعزم على إشراك الجميع وإسهام الجميع من أجل حزب أقوى قادر على كسب الرهانات ومستعد لمواجهة التحديات".

وأضافت أن اللجنة دعت، في بيانها، "كافة الوطنيين الغيورين على البلد إلى الأخذ بزمام المبادرة والانتساب للحزب الذي أراد له المؤسسون أن يحمل مشعل التطوير وبرهنوا على سعيهم الجاد من خلال اعتمادهم لنهج الصراحة والمكاشفة"، مؤكدة "تشبث الحزب بالشفافية والمسؤولية منهجا وسلوكا".

وقالت اللجنة إن أفراد بعثات الحزب، الذين تولوا الترويج للحملة، "لم يعيروا المثبطين أي اهتمام، لأنهم ببساطة حملة مشروع عاهدوا أنفسهم على العمل من أجل مستقبل أفضل للبلد والشعب ولم يكونوا ليسمحوا للمرجفين بعرقلة مسيرتهم".

وأشارت الصحف إلى أن أساليب الحملة، والتي أكد خصوم الحزب الحاكم أنها "تجمع بين الترغيب والترهيب"، أثارت احتجاجات واسعة داخل أوساط المعارضة، والتي تشير بأصابع الاتهام لنشطاء الحزب بالقيام بحملة كبرى لجمع بطاقات التعريف وتلقي تعويضات عنها من رجال أعمال يسعون لإظهار شعبيتهم وقدرتهم على تأسيس فروع جديدة للحزب.

وبحسب الصحف، فقد احتجت أحزاب معارضة معتدلة وأخرى متشددة "على فرض تمويل الحملة على رجال الأعمال"، مشيرة إلى أن الرئيس الدوري لمنتدى أحزاب المعارضة، محمد ولد مولود، بعث برسالة لرئيس اتحاد أرباب العمل، يحتج فيها على تدخل رجال الأعمال في حملة الحزب الحاكم.

ونقلت عن ولد مولود قوله في الرسالة إن "اتحاد أرباب العمل الموريتانيين هيئة ذات طابع مهني بحت، وبالتالي يجب أن تبقى خارج التجاذبات السياسية، طبقا لطبيعتها واحتراما لما تمليه النصوص المنظمة لها، والتي تلزمها بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين في البلد"، محذرا من أن "المساهمة في زيادة توتر الوضعية الحالية، في وجه الاستحقاقات المقبلة، من شأنه أن يتسبب في جر البلاد إلى القلاقل وتهديد الاستقرار والسلم العام، وما قد ينجم عن ذلك من عواقب وخيمة على الأرواح والممتلكات".

وفي السياق ذاته، أشارت الصحف إلى أن حزب (التحالف الشعبي التقدمي)، وهو من أحزاب المعارضة المعتدلة، احتج بدوره على أساليب حملة الحزب الحاكم، مؤكدا، في بيان له، إدانته لما وصفه "بالتصرفات المشينة، غير الديمقراطية، والمؤذنة بالإصرار على التحكم في الانتخابات القادمة، وتكريس ثقافة الغش والتحايل والتزوير".

وفي المقابل، ذكرت الصحف أن رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، سيدي محمد ولد محمد، رد على هذه الاهتمامات، قائلا إن الأمر يتعلق ب"حملات تشويه لا حد لها بحق حزبنا، تصدر عن عقول لا تملك ذرة من ثقافة ديمقراطية ولا تقيم وزنا للآخر"، مضيفا أن "الانتساب لحزب الاتحاد هو عمل شخصي يلزم فيه حضور المنتسب شخصيا".

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تكون هذه المعارك ضارية، بالنظر لتوجه الحكومة نحو تنظيم الاستحقاقات القادمة على أساس ما تمخض عنه حوار 2016 ، الذي قاطعته المعارضة المتشددة، ورفضها لأي حوار جديد مع خصومها في الساحة، وهو ما تعتبره المعارضة إقصاء ممنهجا لها.