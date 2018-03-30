عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الجمعة ..

* أخبار اليوم:

- تقرير: هجمات قراصنة الإنترنت تهدد قطاعي الطاقة والهندسة في المغرب. كشف تقرير حديث تحت عنوان "نظرة عامة على التهديدات التي تواجه أنظمة التشغيل الآلي الصناعية في النصف الثاني من سنة 2017"، الذي تنجزه شركة "كاسبيرسكي لاب"، المتخصصة في أمن الحواسيب، أن المغرب لم يتجاوز بعد مخاطر فيروسات (البرمجيات الخبيثة)، إذ حافظ على نفس المركز الذي احتله في تقرير النصف الأول من السنة الماضية. وأشار التقرير إلى أن المغرب لازال يحتل المرتبة الثالثة في سلم الدول المهددة بنسبة 60.4 في المئة، مسبوقا بكل من فيتنام ب69.6 في المئة، والجزائر ب66.2 بالمئة، متبوعا بأندونيسيا ب60.1 في المئة، والصين ب59.5 في المئة.

- الطالبي العلمي قلق من تعثر الخطة الملكية للنهوض بالرياضة. اشتكى وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، من غياب التنسيق بين جميع المتدخلين في القطاع الرياضي بالمغرب لتجويد المنتوج الرياضي والرفع من نسبة الممارسين الرياضيين، مما أفقد المملكة المرور إلى مرحلة صناعة الرياضة وتخريج الأبطال في مختلف الرياضات، بحسب ما كشف عنه الوزير خلال افتتاح اليوم الدراسي الأول بجهة فاس مكناس، حول واقع وآفاق الرياضة بالجهة. وامحند العنصر، رئيس جهة فاس مكناس، يطالب حكومة العثماني بالإسراع بتفويت الاختصاصات التي منحها دستور 2011 للجهات، ومن ضمنها تلك المتعلقة بالتدبير الرياضي بالجهة.

* المساء:

- نفذ صبر المندوبية السامية المكلفة بالتخطيط في مواجهة حملات التشكك والانتقادات الحكومي، بعد الإعلان عن لقاء سيعقده المندوب السامي أحمد الحليمي مع رئيس الحكومة بطلب منه. وحملت تصريحات الحليمي، خلال لقاء لنشر النتائج الأولية لسوق للشغل، انزعاجا غير مسبوق من طريقة تفاعل بعض الوزراء والمؤسسات العمومية مع الأرقام التي تنشرها المندوبية، خاصة بعد التناقض الصارخ بين الرقم الذي أعلنه وزير الصناعة بخصوص عدد المناصب التي خلقها القطاع الصناعي، والذي حدده في 47 ألف منصب، في حين تحدثت المندوبية عن 7 آلاف منصب فقط.

- كشف مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تحقيق المغرب لتقدم كبير في مؤشر إشراك المواطن في اتخاذ القرار العمومي، حيث انتقلت المملكة من المرتبة 170 قبل عشر سنوات إلى المرتبة 17 حاليا، وذلك بعد إحداث فضاءات تشرك المغاربة في العملية التشريعية. وأوضح الخلفي، في مداخلة ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، المنعقد بمدينة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، أن الأمانة العامة للحكومة قامت بإحداث فضاء عبر بوابتها الإلكترونية يمكن عموم المواطنين من الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم الخاصة بمسودات مشاريع القوانين التي يتم نشرها للعموم، قبل أن تدخل سكة المصادقة.

* الصباح:

- ارتفعت وتيرة معالجة ملفات طلب المقاولات استرجاع مبالغ الضريبة على القيمة المضافة بعدما تولت البنوك الوساطة بين الفاعلين الخواص والمديرية العامة للضرائب، وذلك إثر توقيع وزارة الاقتصاد والمالية والمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب على مذكرة تفاهم تقضي بتكفل المؤسسات البنكية بإرجاع مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة للمقاولات على خزينة الدولة. وأفادت مصادر بأن القيمة الإجمالية للطلبات التي توصلت بها المديرية العامة للضرائب وصلت إلى غاية 26 مارس الجاري إلى 5 ملايير و970 مليون درهم، ما يمثل أزيد من نصف مبلغ متأخرات الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية نهاية دجنبر الماضي. وتمت معالجة والتأشير على 132 ملفا بمبلغ إجمالي في حدود 3 ملايير درهم.

- أعلن مكتب الدراسات "أنفوريسك" عن وفاة 1400 مقاولة، خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية. وأكد المكتب المتخصص في جمع المعطيات ذات الطابع التجاري، أن أزيد من 99 في المئة من صعوبات المقاولة تهم المقاولات الصغيرة جدا. وأصبح التأخر في الأداء أحد الأسباب الرئيسية في إفلاس المقاولات الصغرى جدا، ويهم التماطل في المعاملات بين المقاولات ذاتها أو بينها وبين الإدارات العمومية.

* الأحداث المغربية :

- توقيت صيفي مكيف. وجهت ست نقابات تعليمية بجهة سوس ماسة مراسلة لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تطالب فيها بتأخير موعد الالتحاق بالمؤسسات التعليمية بساعة واحدة، إثر إضافة 60 دقيقة للساعة القانونية للمملكة، وذلك باعتماد ما أسمته ب"توقيت صيفي مكيف" في مؤسسات الأكاديمية. وجاءت هذه المراسلة استجابة لمطلب جميع مكونات الحقل التربوي بالجهة نتيجة الإكراهات، التي تصاحب التوقيت الصيفي خلال السنة الدراسية، وما يترتب عنها من عناء للتلاميذ وعموم الأسرة التعليمية على حد سواء.

- الاستقلال المالي للنيابة العامة .. الخط الأحمر. ربط رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، استقلالية ونجاعة الجهاز الذي يتولى رئاسته، بتوفره على الميزانية الضرورية لتدبيره. وشدد عبد النباوي، الذي كان يتحدث أمس الخميس بالرباط في إطار يوم دراسي حول "تدبير موارد النيابة العامة"، على أن العدالة القضائية، كما يتوخاها المواطنون المغاربة في ارتباط بالتدبير الناجع لمرفق النيابة العامة، رهينة ب"الاستقلال المالي" لهذه المؤسسة بدرجة أولى، منبها إلى أنها لا ينبغي أن تخضع للتقشف الميزاناتي، وأن تكون سيدة قرارها في تحديد ميزانيتها.

* العلم:

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط، خلال لقاء نظم يوم الأربعاء، لتقديم النتائج الرئيسية المتعلقة بالمواضيع الجديدة التي شملها البحث الوطني حول التشغيل، بأن معدلات البطالة العليا سجلت في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، وحاملي الشهادات والنساء. وأبرزت المندوبية، أن فئة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة تمثل الشريحة الأكثر عرضة للبطالة بمعدل 5,26 في المئة (8,42 في المئة بالوسط الحضري و4,11 في المئة بالوسط القروي). كما كشفت نتائج البحث أن معدل البطالة لدى حاملي الشهادات الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق بلغ 17,9 في المئة.

- كشفت أحدث الدراسات المتخصصة باللغات، أن اللغة العربية ضمن أكثر عشر لغات انتشارا بالعالم، وأنها احتلت المركز الرابع في تلك القائمة. ويتم التحدث باللغة العربية في 66 دولة في العالم، ويقدر عدد المتحدثين بها بحوالي 6.6 في المئة من سكان العالم، وأصبحت لغة معتمدة رسميا في الأمم المتحدة عام 1974. يذكر أن عدد سكان الأرض أكثر من 7.2 مليار نسمة بحسب تقديرات عام 2017، يتحدثون أكثر من 7 آلاف لغة، غير أن ما يزيد على نصف هذه اللغات بات مهددا بالانقراض، بحسب الدراسات.

* رسالة الأمة:

- طالبت النقابات الحكومة بتقديم مقترحات جادة قابلة لتحقيق التوافق بين الطرفين، قبل أن تقدم اللجان الثلاث المكلفة بمواصلة الحوار الاجتماعي خلاصات اجتماعها الأسبوع المقبل. وأوضحت مصادر نقابية، أن اللقاءات السابقة عرفت نقاشات عادية لم تسفر عن أي نتائج أولية، مضيفة أن النقابات، خلال الجلسات التي عقدتها مع ممثلي الحكومة، اتضح لها غياب أي مقترحات جادة قابلة لتحقيق التوافق.

- أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، ونظيره الأردني، أيمن الصفدي، أن المغرب والأردن، يوليان اهتماما كبيرا للقضية الفلسطينية، وخاصة مدينة القدس، التي سيواصلان بذل جهودهما لحمايتها. وشدد الوزيران، في تصريح صحفي مشترك، عقب مباحثاتهما، يوم الأربعاء بعمان، على أن حماية القدس، تمثل "أولوية لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، الوصي على مقدساتها الإسلامية والمسيحية".

* بيان اليوم:

- حرب الطرق لا تهدأ. لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادثة سير وقعت صباح أمس الخميس بالطريق الإقليمية الرابطة بين جماعة بيوكرى وجماعة آيت عميرة على مستوى دوار الرجيلة بإقليم شتوكة آيت باها. وتأتي هذه الحادثة لترفع من حصيلة ضحايا حرب الطرقات في بلادنا، حيث وقعت 1283 حادثة سير في أسبوع واحد من 19 إلى 25 مارس الجاري، مخلفة مصرع 18 شخصا، وجرح 1685 آخرين، إصابة 83 منهم بليغة.

- قالت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، إن المغرب انخرط مبكرا في الاستثمار في البنيات التحتية من أجل ضمان أمنه المائي، مبرزة أن المملكة كانت من ضمن البلدان الأولى التي اعتمدت تدبيرا مندمجا وتشاركيا لتدبير الموارد المائية. وأبرزت السيدة أفيلال، في تدخل لها خلال اجتماع عقدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب خصص لدراسة موضوع "وضعية ربط العالم القروي بشبكة الماء الصالح للشرب على ضوء البرامج والمشاريع التي وضعها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب"، إن التجربة الرائدة والمجهودات الجبارة التي حققها المغرب في هذا المجال كانت محط اهتمام دولي خلال المنتدى العالمي للماء الذي احتضنته العاصمة البرازيلية مؤخرا.

* الاتحاد الاشتراكي:

- ثمن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، يوم الأربعاء بالرباط، المواقف الدبلوماسية لبولونيا في دعم القضايا العادلة للمغرب داخل الاتحاد الأوروبي وفي مختلف الهيئات الدولية. وأوضح بلاغ لمجلس النواب، أن السيد المالكي، نوه خلال محادثات أجراها مع سفير بولونيا المعتمد بالرباط، ماريك زيولكوفسكي، بالموقف الإيجابي لبولونيا من اتفاق الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مسجلا أن بولونيا تعتبر دولة عريقة استطاعت الحفاظ على هويتها وعلى تميزها رغم مرورها بمراحل تاريخية صعبة، ومشيدا بالتحول الديمقراطي الذي عرفته.

- أفاد رئيس مؤسسة الحسن الثاني للوقاية ومكافحة أمراض الجهاز العصبي، البروفيسور عبد السلام الخمليشي، يوم الأربعاء بالرباط، بأن عدد المغاربة الذين يعانون من داء الصرع يتراوح ما بين 3 و5 في المئة، أي ما يعادل 600 ألف إلى 700 ألف شخص بالبلاد. وأوضح البروفيسور الخمليشي، في تصريح صحفي، على هامش أسبوع تكويني في موضوع "جراحة الأشكال المعقدة لمرض الصرع" نظم من 26 إلى 30 مارس الجاري، أنه في حالة لم يعالج هذا المرض مبكرا، فقد يؤدي إلى تأخر حركي وشلل وإعاقات مختلفة.

* لوماتان:

- أكد المدير العام بالنيابة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، السيد عبد الرحيم الحافظي، يوم الأربعاء، أن الاستثمارات المنجزة لتعميم الماء الصالح للشرب بالوسط القروي مكنت من رفع نسبة التزود من 14 في المائة سنة 1994 إلى 96.6 في المائة سنة 2017، وذلك لفائدة ساكنة إضافية تفوق 7.2 مليون نسمة. وقال السيد الحافظي، خلال اجتماع عقدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، إن الفترة الممتدة من 1995 إلى 2017 عرفت استثمارات في مجالي الماء الصالح للشرب والتطهير بلغت 64.2 مليار درهم موزعة على الماء الصالح للشرب بالوسط الحضري (36.3 مليار ردهم) والماء الصالح للشرب بالوسط القروي (15.9 مليار درهم) والتطهير السائل (12 مليار درهم).

- تم أول أمس الأربعاء بالرباط، إطلاق جائزة "تميز للمرأة المغربية" التي اختارت لدورتها الرابعة موضوع "المبادرات الموجهة للمرأة القروية"، وذلك تثمينا للمبادرات الهادفة للنهوض بأوضاع النساء في العالم القروي، وتقديرا لإسهامات الأفراد والهيئات المتميزة في هذا المجال. وتهدف هذه الجائزة السنوية إلى إبراز النماذج المتميزة لإسهامات المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والاعتراف بمجهودات النساء في تنمية البلاد، وكذا تشجيع صاحبات الأعمال والمهنيات للدفع بمسيرة التميز في مجال الأعمال.

* أوجوردوي لوماروك:

- المديرية العامة للضرائب تحقق إيرادات بلغت 128,56 مليار درهم برسم السنة المالية 2017. فقد كشفت المديرية، في أحدث تقرير لها، أن هذه المداخيل سجلت ارتفاعا بنسبة 6,32 في المئة، أي بزيادة قدرها 7,54 مليار درهم. وارتفعت المداخيل الضريبية بنسبة 14 في المئة من قيمة الإيرادات الضريبية المتأتية من الشركات (50,57 مليار درهم)، في الوقت الذي قفزت فيه الإيرادات الصافية للضريبة عن الدخل بـ1,9 في المئة مقارنة مع السنة المالية الفارطة.

- في الوقت الذي يعيش فيه قطاع السياحة حالة من الغليان، يواصل المكتب الوطني للسياحة اشتغاله بدون مدير عام. فمنذ تأكد خبر إحالة المدير العام عبد الرفيع الزويتن على التقاعد، في نونبر 2017، يسير المديرية العامة، بصفة مؤقتة، المدير المالي رشيد حمزاوي. ومن المرتقب أن تنتهي فترة نيابة حمزاوي متم 31 ماي المقبل.

* البيان:

- يبدأ وزير الخارجية الأرجنتيني، خورخي فاوري، يوم الجمعة المقبل زيارة إلى المغرب تروم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات. وسيعقد فاوري خلال زيارته للمملكة لقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة. وتسعى الأرجنتين إلى توطيد علاقاتها مع المملكة، لا سيما من خلال تعزيز مشاريع التعاون في مجال الصناعة الغذائية والابتكار التكنولوجي للأغذية. وتتيح السوق المغربية فرصا للشركات الأرجنتينية التي تنشط في مجال صناعة الآلات الفلاحية والمعدات الصناعية، وقطع غيار السيارات، وكذا المعدات الطبية.

- ينظم المجلس الأعلى للحسابات، من 26 مارس الجاري إلى 6 أبريل المقبل بالرباط، الدورة التكوينية الثالثة لفائدة قضاة ومدققي حسابات مؤسسات عليا للرقابة المالية العمومية ينتمون ل18 بلدا إفريقيا. وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الدورة، التي تنظم بدعم مالي من بنك التنمية الإفريقي، تهدف إلى تطوير القدرات المهنية للمشاركين في مجال تدقيق الأداء، بالنظر للأهمية المتزايدة لهذا النوع من التدقيق من أجل ممارسة فعالة للمهام الموكولة للمؤسسات العليا للرقابة المالية.

* لوبينيون:

- أكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه مع بلوغ عدد السكان النشيطين 11 مليونا و915 ألف نسمة خلال سنة 2017، أي بارتفاع بمعدل 1.1 بالمئة أقل من معدل السكان الذين تتراوح أعمارهم 15 سنة فما فوق وأكثر من 1.7 بالمئة، يتراجع معدل النشاط من 47 بالمئة إلى 46.7 بالمئة على المستوى الوطني. وبلغ حجم التشغيل 10 ملايين و699 ألف عامل نشيط، بزيادة قدرها 0.8 بالمئة سنة 2017. وهذا يتوافق مع إحداث 86 ألف منصب على المستوى الوطني، 42 ألفا منها في قطاع الفلاحة، والغابات والصيد البحري، و26 ألفا في قطاع الخدمات، و11 ألفا في البناء والأشغال العمومية، و7 آلاف في الصناعة، بما في ذلك الصناعة التقليدية.

- وقع المغرب والغابون، يوم الأربعاء بالدار البيضاء، اتفاقية تعاون تتعلق بالتكوين في مهن النقل واللوجيستيك، يتم بموجبها إجراء تكوين من قبل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لفائدة مكونين من دولة الغابون في مهن النقل واللوجيستيك. وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقعتها وزيرة العمل والشغل والتكوين المهني وإدماج الشباب بالغابون، كارمين نداو، والمدير العام بالنيابة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لوبنة طريشة، سيشرف المكونون الغابونيون بدورهم، على عمليات التكوين بمركز يتواجد بمدينة ليبروفيل.

* ليبيراسيون:

- قال الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، الأربعاء بالرباط، إن الإصلاح التحويلي لنموذج الوظيفة العمومية يروم مراجعة أهدافها ومبادئها لتتلاءم مع الوظائف والأدوار الاستراتيجية الجديدة للدولة. وأوضح السيد بنعبد القادر أن وزارته أعدت برنامج عمل إصلاحي مندمج وشمولي يرمي إلى تحقيق تحولات نوعية لنمط تسيير الإدارة العمومية وفق رؤية استراتيجية غايتها إرساء إدارة ناجعة ومؤهلة لتقديم خدمات عمومية متميزة للمرتفق.

- المندوبية السامية للتخطيط تقدم نمطها الجديد في التشغيل. كشفت المندوبية عن نتائج دراسة حول وضعية سوق الشغل برسم سنة 2017. وركزت الدراسة على إدماج معطيات ومواضيع جديدة، مثل التغطية الصحية، وحركية العمال النشيطين بين أماكن الإقامة والعمل، واستعمال التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال. ووفقا لهذا الاستطلاع، فإنه بتسجيل 11 مليونا و915 ألف شخص من العمال النشيطين بالمغرب سنة 2017، يتراجع معدل النشاط من 47 إلى 46.7 بالمئة على المستوى الوطني.