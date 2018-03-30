عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

هسبريس - و .م .ع

تناولت الصحف الصادرة اليوم الجمعة ببلدان أوروبا الغربية مجموعة من المواضيع المتفرقة على رأسها الأزمة الدبلوماسية بين موسكو ولندن، والقمة بين الكوريتين في أبريل المقبل، والمشاورات السياسية من أجل تشكيل الحكومة في إيطاليا.

واهتمت الصحف البرتغالية بقلة اليد العاملة في بعض القطاعات وهشاشة القطاع البنكي ، وكذا الأزمة الدبلوماسية بين المملكة المتحدة وروسيا .

وكتبت صحيفة (دي نوتيسيا) أن التحليل الأخير للفيدرالية البرتغالية للصناعة والأشغال العمومية ، أظهر أن قلة اليد العاملة المؤهلة يشكل عائقا أمام قطاع البناء ، الذي ازدادت أهميته خلال السنوات الأخيرة .

وأشارت اليومية إلى أن هذه الوضعية إذا استمرت يمكن أن تشكل خطرا على انتعاش قطاع البناء لسببين أولهما قلة العمال لإنجاز أشغال تنامي الضغط على تكاليف البناء، ما سينعكس على ارتفاع الأسعار وبالتالي تقليص الطلب على منتجات هذا القطاع .

من جهة أخرى، سجلت صحيفة (جونال إ) أن روسيا أعلنت عن طرد 60 دبلوماسيا أمريكيا من التراب الروسي كشكل من أشكال الانتقام عقب طرد دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة.

وأضافت اليومية أنه إلى جانب طرد حوالي 150 دبلوماسيا غربيا من روسيا ، سيقوم الكرملين بإغلاق القنصلية الأمريكية في سانت بيطرسبورغ.

وفي بريطانيا اهتمت الصحف بإعادة انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية وكذا القمة التي ستجمع بين قائدي الكوريتين المقررة يوم 27 أبريل .

وتحدثت صحيفة ( الغارديان ) عن إعادة انتخاب عبد الفتاح السيسي الذي تمكن من الفوز بحوالي 90 في المائة من أصوات الناخبين وهو رقم قياسي يشبه ذاك الذي حصل عليه خلال عام 2014 في انتخابات رئاسية عرفت نسبة مشاركة لم تتجاوز 40 في المائة.

وأضافت الصحيفة أن منافس الرئيس المصري خلال هذا الاستحقاق الانتخابي موسى مصطفى موسى وهو رجل أعمال ( 65 سنة ) حصد نسبة 3 في المائة من الأصوات مشيرة إلى أن هذا المرشح الذي يقود حزبا ليبراليا صغيرا ( الغد ) شارك في هذا السباق بعد أن تمت تنحية مجموعة من المنافسين المحتملين.

وأشارت إلى أنه رغم النداءات المتكررة لحث المواطنين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع وكذا تهديد السلطات للمتخلفين فإن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية لم تصل إلى 5 ر 47 في المائة المسجلة عام 2014 .

ومن جهتها سلطت صحيفة ( دايلي تلغراف ) الضوء على القمة التي ستجمع بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جايي إن المقررة يوم 27 أبريل المقبل مشيرة إلى أن هذه القمة ستسبق اللقاء المرتقب بين زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

وأشارت إلى أن لقاء القمة بين قائدي الكوريتين سيتم في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين البلدين مضيفة أن كيم جونغ وان كان أول زعيم شمالي يقوم بزيارة لكوريا الجنوبية منذ نهاية الحرب بين البلدين .

وفي إسبانيا ركزت الصحف على مجموعة من المواضيع والقضايا المرتبطة بالوضع في جهة كتالونيا .

ونشرت صحيفة ( البايس ) حوارا مع ميكيل إيسيتا زعيم الحزب الاشتراكي الكتالاني الذي قال إن الخروج من الأزمة السياسية في كتالونيا يمر حتما عبر تشكل حكومة وحدة تتوفر على أغلبية مريحة ومدعومة من طرف كل الأحزاب وذلك من أجل تطبيع الحياة السياسية الجهوية وتجنب الذهاب إلى انتخابات جديدة .

وأوضحت الصحيفة أن ميكيل إيسيتا اعترف في نفس الوقت أن هذا الحل ليست له حظوظ كبيرة للنجاح بسبب عناد الأحزاب المؤيدة للاستقلال التي رفضت حتى التصويت لصالح اقتراح يدين أعمال العنف التي تقوم بها المنظمات والهيئات الداعمة للانفصال .

ومن جهتها كتبت صحيفة ( إلموندو ) أن الحكومة المحلية لإقليم كتالونيا التي كان يقودها كارليس بيغدومنت والتي تمت إقالتها من طرف الحكومة المركزية الإسبانية كانت تهدف انطلاقا من عام 2018 إلى البدء في تحصيل الضريبة على الدخل وغيرها من الضرائب الأخرى رغم أن هذه المهمة هي من مسؤولية الحكومة المركزية .

وأضافت أن مجموعة من الوثائق حجزتها قوات الحرس المدني كشفت أن ( الجينيراليتات ) كانت تستعد لفرض مراقبتها على الضرائب وتحصيلها بجهة كتالونيا على حساب الدولة الإسبانية مشيرة إلى أنها كانت قد وضعت مخططا لتحقيق هذا الغرض منذ عام 2016 أي قبل سنة من تنظيم الاستفتاء غير القانوني حول الاستقلال الذي نظم في الفاتح من أكتوبر الماضي .

أما صحيفة ( أ بي سي ) فتحدثت من جانبها عن إلغاء الدورة المقبلة لسباق برشلونة الدولي ( دورة 2019 ) مؤكدة أن هذا الإلغاء يعزا بالأساس إلى أزمة " مسلسل الانفصال بكتالونيا " وكذا إلى عمدة برشلونة آدا كولو وهما السببان الرئيسيان للوضع السياسي غير المستقر الذي دفع إلى هروب الحاضنين والمستشهرين المحتملين لهذه التظاهرة الدولية.

وقالت إن إلغاء هذه التظاهرة جاءت لتنضاف إلى تراجعات كارثية نتجت عن محاولة انفصال الإقليم كتراجع الاستثمارات وتدهورها وهروب رؤوس الأموال والشركات والمقاولات بالإضافة إلى انخفاض عائدات القطاع السياحي بالمنطقة وغيرها .

وفي بلجيكا، اهتمت الصحف بتصويت لجنة التقصي البرلمانية اليوم الجمعة في قضية (كازاخ غيت) والتي تعود إلى 2011 والتي تتعلق بشكوك فساد في عقود تم التوقيع عليها في عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مع كازاخستان والتي تورط فيها مستشار لساركوزي وعضو سابق بمجلس الشيوخ البلجيكي أرماند دي ديكير الذي يشتبه في تورطه في شبكة للنفوذ سعت إلى التسريع من الأشغال البرلمانية في بلجيكا من أجل تمكين الثلاثي القوقازي من تجنب الاتهامات.

وأكدت (لاليبر بلجيك) أن (لجنة كازاخ غيت) مكنت من تسليط الضوء على مشاكل مهمة تتمثل في تدخل فرنسا في مسلسلنا التشريعي والدور الغامض الذي لعبه أرماند دو ديكير.

من جانبها، اعتبرت (لوسوار) أنه " وبدل الوقوف على الحقيقة، كانت تلاوة تقرير اللجنة " مهزلة "، مشيرة في عمود لها إلى أن المواطن البلجيكي اكتشف أن فرنسا بواسطة دو ديكير قد أثرت على البرلمان البلجيكي من أجل إصدار قانون لتبييض ثلاثة مليار من عملة كازاخستان.

وبخصوص مشاورات تشكيل الحكومة في إيطاليا، كتبت صحيفة (لاستامبا) أنه عقب إعلان مكتب الرئاسة الإيطالية أمس الخميس ان الرئيس سيرجيو ماتاريلا سيجري المشاورات الرسمية ابتداء من رابع أبريل أبدت حركة خمس نجوم استعدادها للانفتاح على الحزب الديمقراطي بشكل أكثر وضوح وهي تعمل على استغلال نقاط منافسيها في سباق رئاسة الحكومة .

وأضافت اليومية أن قياديين بارزين في الحركة متشبثين بإجراء محادثات مع الحزب الديمقراطي يتم على ضوئها خلال الأيام القادمة اقتراح برنامج يضم خمس نقاط تحظى بتوافقهما.

وأشارت إلى أن زعيم الحركة لويجي دي مايو قد يستغل خلافات تحالف اليمين واليمين المتطرف ، خاصة بين رئيس رابطة الشمال ماثيو سالفيني وزعيم فورتسا إيطاليا سيلفيو برلسكوني ".

واعتبرت انه من المحتمل أن يختار ماثيو ساليفيني تشكيل ائتلاف حكومي مع حركة خمس نجوم والانشقاق عن فورتسا إيطاليا،في سعيه إلى كسب رهان الانفراد برئاسة الحكومة، مشيرة إلى أن الملفات الاقتصادية هي القضية المحورية بالنسبة للحكومة المقبلة .

وذكرت صحيفة (كوريري ديلا سير) أن وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي أكد أن مستوى التهديد الذي تمثله العمليات الإرهابية في البلاد لم يصل من قبل إلى درجة الخطورة التي هو عليها الآن . ودعا منيتي حسب اليومية إلى بذل المزيد من الجهود على المستوى الديني بهدف "تعميم خطاب معتدل ونبذ الأيديولوجية المتطرفة".

وفي فرنسا، تناولت الصحف إحالة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي على المحكمة الجنائية بتهمة الفساد واستغلال النفوذ في إطار قضية التنصت على المكالمات الهاتفية.

وكتبت (لوفيغاور) أن الإجراءات القضائية التي انطلقت في عهد فرونسوا هولاند تحاصر نيكولا ساركوزي، معتبرة أن نهاية الملف تعد بحرب شرسة تنتظر زعيم اليمين الفرنسي السابق.

من جانبها، اشارت (ليبيراسيون) إلى أن هذه القضية كانت مسرحا لحرب بين المساطر القضائية، موضحة أنه وبعدما أثاروا بطلان التنصت، والمطالبة بإبعاد إحدى القاضيات المكلفة بالملف، بذل محامو ساركوزي كل ما في وسعهم من أجل نسف المسطرة القضائية.