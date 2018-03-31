عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت ..

* أخبار اليوم:

- تخفيض أسعار 67 دواء. أفرجت وزارة الصحة، عبر العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عن قرارات تتضمن تخفيض أسعار 67 دواء جديدا. واللائحة الكاملة للأدوية الجديدة المشمولة بتخفيض الأسعار، تهم المرضى المصابين بأمراض مزمنة أو بعض أنواع السرطان. نسبة التخفيض وصلت إلى حدود النصف في بعض الحالات، خاصة بالنسبة إلى الأدوية الخاصة بالأمراض العقلية والنفسية، فيما ناهزت قيمة التخفيضات الثلاثين في المئة لأدوية تتعلق بأمراض مزمنة مثل الربو أو بعض أنواع السرطان.

- انتقد تقرير جديد للبنك الدولي نظام الإرث في المجتمع المغربي، حيث أفاد بأنه لازال هناك غياب للمساواة في الإرث بين الذكور والإناث لأسباب دينية، معتبرا أن نظام الإرث يؤثر سلبا في مجال المساواة بين الجنسين في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأبرز التقرير، المعنون بـ"النساء المقاولات والقانون"، أن النساء يعانين من حيف في امتلاك العقار والتمتع بالممتلكات.

* المساء:

- صعوبات مالية تعصف بمشروع ضخم بالرباط. كشفت التصريحات التي دعا فيها رئيس الحكومة إلى ضرورة دعم وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق باعتمادات مالية، أن هذه الأخيرة تعيش ضائقة مالية تؤكد أن المشروع الذي أحدثت من أجله، والذي قيل أنه سيمتد من البحر إلى السد أصبح مجرد نوايا طيبة لم يكتب لها النجاح بعد 12 سنة من إطلاقه. مصادر متطابقة كشفت أن الإدارة الجديدة للوكالة لم توفق في فرض إيقاع يتيح الخروج من الأزمة، وأن سيناريو "الحسيمة منارة المتوسط" بات يطل برأسه من جديد.

- أكدت مصادر طبية أن المستشفى الإقليمي ببرشيد يضم 45 سريرا فقط، علما أنه يغطي الخدمات الصحية لأكثر من 500 ألف نسمة، موزعة على 22 جماعة حضرية وقروية. وأكدت المصادر ذاتها أن قطاع الصحة برشيد "كارثي وسوداوي" وهو ما يترجمه حجم الاستياء والإهمال الذي يتعرض له المرضى بسبب غياب التجهيزات بهذا الأخير، إذ غالبا ما تحال الكثير من الحالات على مستشفيات الدار البيضاء أو تتجه نحو القطاع الخاص.

* الصباح:

- البرنامج الاستعجالي تحت المجهر. أفادت مصادر بأن قضاة إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يفتحصون طرق إنفاق 4100 مليار سنتيم مخصصة لتمويل مشاريع المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم. واعتمد المبلغ، خلال ولاية الحكومة التي كان يترأسها عباس الفاسي، من أجل تسريع تنفيذ الأوراش الإصلاحية المتضمنة في الميثاق الوطني لإصلاح التربية والتكوين.

- دواء قاتل في الصيدليات. توصلت مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، بإشعارات من أطباء وصيادلة حول استمرار رواج دواء "بيدوفيكس" الخاص بعلاج أمراض القلب والشرايين والضغط الدموي، في الصيدليات، رغم تصنيعه وتداوله في مجموعة من البلدان، إذ ما زال العقار يباع للعموم بسعر 255 درهما للعلبة (30 قرصا). وأفاد مصدر مطلع بأن الدواء الجديد يهدد حياة ملايين من المرضى في المغرب دون أن تحرك السلطات الصحية ساكنا إزاءه.

* الأحداث المغربية :

- تطلق الحكومة، الأسبوع المقبل، تطبيق "محطتي" الخاص بتتبع ومقارنة أسعار المحروقات في مختلف محطات التوزيع بالمملكة. وفي هذا السياق، تستعد الحكومة إلى إطلاق هذا التطبيق، الذي تم تطويره في إطار شراكة بين الحكومة وتجمع النفطيين المغاربة. وسيمكن التطبيق الجديد المستهلك المغربي من الوقوف على حقيقة أثمنة المحروقات في مختلف محطات التوزيع.

- يستمر الجدل بخصوص التأخر الملموس في مشروع تعديل وكالات التنمية الاجتماعية، والذي سبق للوزيرة الوصية على القطاع بسيمة الحقاوي أن أكدت بخصوصه أن سنة 2018 ستكون سنة حسم في إخراجه إلى حيز الوجود. وفي هذا الإطار، طالبت الأطراف الاجتماعية بالوكالة، وتحديدا النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، بتسريع تعديل النظام الأساسي لموظفي وأطر ومستخدمي الوكالة، مع عقد اللقاء الرباعي بين الأطراف الموقعة على اتفاق 26 يونيو، وسحب مشروع حل الوكالة.

* العلم:

- علمت مصادر عليمة أن تخفيض أثمنة 67 دواء لعلاج أمراض مزمنة وبعض السرطانات، التي قالت وزارة الصحة إنها عملية تندرج في إطار مراجعة أثمنة الأدوية بالمغرب، لا علاقة لها بأية مبادرة من جانب وزارة الدكالي، لكنها عملية تدخل، حسب المصادر ذاتها، ضمن الطلبات المقدمة من طرف المختبرات في إطار المنافسة بينها. وأوضحت أن الأدوية التي يجب العمل من أجل تخفيض أثمنتها ليست التي تباع في الصيدليات، بل تلك التي تستعمل في المستشفيات والخاصة بالأمراض الخطيرة، والتي تم بيعها مباشرة من المختبرات للمستشفيات والعيادات الخاصة.

- تحتضن مدينة الرباط، في 11 أبريل المقبل، مناظرة دولية حول السياحة، بهدف تقديم نظرات متقاطعة وتحليل مناسب ومبتكر بشأن هذا القطاع. وذكر بلاغ للمنظمين، أن هذه المناظرة التي ينظمها مجلس التنمية والتضامن، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمشاركة ثلة من الشخصيات والمهنيين المغاربة والأجانب، تروم تقديم توصيات لتوحيد جهود الفاعلين العموميين والخواص، والمساهمة في المشاريع والبرامج الحكومية في مجال السياحة.

* بيان اليوم:

- قدم علي سالم الكعبي، يوم الخميس بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالرباط، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لدولة الإمارات العربية المتحدة ومفوضا فوق العادة لدى المملكة المغربية. وقد تسلم أوراق الاعتماد السفير محمد علي لزرق، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الذي أعرب عن متمنياته للسفير الجديد بالنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية والعمل على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات بما يرقى إلى تطلعات قائدي البلدين.

- أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أن اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، هو أبعد من أن يكون مجرد يوم احتفالي، إذ يساهم في إذكاء الوعي بحقوق هذه الفئة من المجتمع. وأضافت الوزيرة، في تصريح صحفي، أن هذا اليوم، الذي يحتفل به في 30 مارس من كل سنة، يعتبر وقفة بالنسبة للوزارة ولكل الفاعلين المعنيين، لتقييم السياسات والبرامج المتبعة في مجال الإعاقة على المستوى الوطني، من خلال رصد المكتسبات والمنجزات الملموسة التي تحققت لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

* الاتحاد الاشتراكي:

- نوه نائب بالبرلمان الفيدرالي الألماني "البوندستاغ"، رودريش كايسفيتر، أول أمس الخميس بالرباط، بمساهمة البرلمان المغربي في الجمعية البرلمانية للمتوسط، مشددا على أن حوض البحر الأبيض المتوسط يجب أن يشكل صلة وصل بين الضفتين الشمالية والجنوبية وفضاء للسلم والحوار. وأكد كايسفيتر، خلال محادثات أجراها مع رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أن المغرب يتميز بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، واصفا الإصلاحات الدستورية والاقتصادية بالجديرة بالاهتمام، مبرزا أهمية تعزيز الحوار والتشاور بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.

- أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، الخميس بطنجة، أن المغرب عرف تطورا كبيرا في مجال حقوق الانسان منذ بداية عام 1990. وقال الصبار، الذي كان يتحدث خلال المناظرة الخامسة لنادي حقوق الانسان بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة تحت عنوان "وضعية حقوق الانسان بالمغرب : واقع وتحديات"، إن هذا التطور يعزى إلى "مراجعة عدد من القوانين ذات الصلة، والتصديق على كل المعاهدات الدولية الأساسية المرتبطة بحقوق الانسان، وانفتاح المغرب على كل المساطر الخاصة في المجال".

* البيان:

- صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام المادة 7 من المدونة العامة للضرائب. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى دعم المنشآت المتدخلة في مسلسل تصنيع ورفع قيمة المنتجات الموجهة للتصدير والتي تساهم بشكل غير مباشر في التصدير وجلب العملات الأجنبية. كما ينص هذا المشروع على إمكانية تطبيق الامتيازات الممنوحة للمصدرين المباشرين، في مجال الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب في المادتين 6 و31.

- وكالة التصنيف العالمية "فيتش" متشائمة بشأن آفاق الاقتصاد المغربي. فقد توقع خبراء وكالة التصنيف انخفاضا في الناتج الداخلي الخام المغربي، بسبب ضعف الإنتاج الفلاحي، حيث من المرتقب أن ينتقل من 4,6 في المئة في 2017 إلى 3 في المئة سنة 2018 قبل أن يعاود الارتفاع إلى 3,8 في المئة سنة 2019. أما الناتج الداخلي الخام الفلاحي فسينمو بشكل طفيف خلال 2018، على الرغم من التساقطات المطرية الأخيرة.

* لوبينيون:

- أظهرت دراسة قدمت نتائجها بالدار البيضاء، أن الأبناك المغربية حققت إنجازات مهمة في مجال التحول الرقمي، لكن تحديات كثيرة تواجهها من أجل مواكبة المتطلبات المتزايدة للزبناء. وأكدت الدراسة، المنجزة من قبل مجموعة (تروستد أدفيزور)، والتي شملت 6 أبناك مغربية، أن هذه الأخيرة انخرطت في كل ما له علاقة بالرقمنة، وذلك من خلال عدة مشاريع وبرامج ومبادرات، تسير كلها في اتجاه تحسين وتجويد الخدمات، بيد أن التحولات السريعة في مجال الخدمات المالية تتطلب الاشتغال أكثر من أجل مسايرة تحديات الثورة الرقمية.

- أفادت معطيات للمندوبية السامية للتخطيط بأن أحد المشاكل الأساسية التي تواجه الاقتصاد المغربي هو ضعف مشاركة النساء في سوق الشغل، حيث لم يبلغ معدل نشاطهن، في سنة 2017، سوى 22,4 في المئة مقابل 71,6 في المئة لدى الرجال. وأكدت المندوبية، خلال لقاء خصص لعرض النتائج الرئيسية المتعلقة بالمواضيع الجديدة التي يغطيها البحث الوطني حول التشغيل، أنه على الرغم من الجهود المبذولة في مجالي التكوين والتعليم، فإن معدل نشاط النساء قد تراجع بحوالي 3,5 نقطة مئوية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.

* ليبيراسيون:

- ثمنت جامعة غرف الصيد البحري قرار المفوضية الأوروبية بدء المفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاقية الصيد البحري بما يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة. وقال رئيس جامعة غرف الصيد البحري، محمد أملود، في كلمة خلال انعقاد الدورة العادية الثانية للجمعية العامة لجامعة غرف الصيد البحري، إننا "نثمن عاليا قرار المفوضية الأوربية بدء المفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاقية الصيد البحري بما يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة"، معتبرا أن "هذا القرار يعد انتصارا سياسيا وقانونيا للمغرب ضد من يشككون في سيادته على صحرائه".

- طبع التنديد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال في مخيمات تندوف مجريات لقاء نظم في إطار أشغال المنتدى الاجتماعي العالمي 2018، الذي احتضنته مؤخرا مدينة سالفادور دي باهيا البرازيلية. وخلال هذا اللقاء الذي انعقد حول موضوع "النساء والأطفال بمناطق النزاع: حالة مخيمات تندوف"، سلطت عائشة الدويهي، رئيسة مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الانسان، الذي نظم هذه الفعالية، الضوء على المعاناة التي يتكبدها هؤلاء الأطفال، ضحايا مختلف أشكال الانتهاكات التي تطال حقوقهم، من ضمنها العمل القسري والانتهاكات الجنسية والتجنيد في صفوف الخدمة العسكرية.