عرض لأبرز عناوين الأسبوعيات الفرنكوفونية

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الأسبوعية ..

* لانوفيل تريبون:

- تميزت سنة 2017 بتوقف سياسة المرونة النقدية التي سادت بين سنتي 2014 و2016، مع ثلاثة انخفاضات بنسبة 25 في المئة لكل واحدة منها في معدل الفائدة الرئيسي. وقد عرف معدل الفائدة الإجمالي ارتفاعا ملموسا بنسبة زائد 52 بالمئة. كما تميزت السنة بتوترات كبيرة على مستوى سيولة الأبناك. وخلال سنة 2017، حافظت الخزينة على وتيرة اللجوء إلى سوق المناقصات، حيث احتفظت بمبلغ 86 مليار درهم برسم المبالغ الخام التي تطرحها.

* لوكانار ليبيري:

- قررت الفيدرالية الوطنية للسياحة العودة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب التي غادرتها في يونيو 2008. وحسب خبراء في القطاع، فإن هذه العودة تؤشر على فشل هذه الهيئة في الاعتماد على ذاتها والذود بشكل قوي ومستقل عن مصالح أعضائها، الذين يتخبطون في خلافات شخصية بدل العمل على بناء مبادرات مشتركة لفائدة القطاع الذي يحتاج إلى التزام جاد من قبل الفاعلين.

* تيل كيل:

- بفضل إطار تشريعي مرن، سيصبح بمقدور فروع الأبناك وشركات تحويل الأموال فتح حسابات وتمكين الزبناء من وسائل الأداء. ويعد هذا الإجراء محاولة لاستقطاب 30 في المئة من المغاربة الذين يوجدون خارج النظام البنكي.

* لوبسيرفاتور المغرب وإفريقيا:

- فاعلون اقتصاديون مغاربة وصينيون ينخرطون بقوة في الشراكة الاستراتيجية التي تربط الرباط ببكين. ويعد المنتدى الصيني-المغربي الذي انعقد مؤخرا بالدار البيضاء، خير مثال لهذا الانخراط الذي من شأنه إعطاء دفعة جديدة لهذه الشراكة، التي أرست أسسها الزيارة الملكية للصين في 2016. وهي الزيارة التي شكلت منعطفا حاسما في مسار تقوية العلاقات الاقتصادية بين المملكة والصين.

* شالانج :

- الإدارة مدعوة إلى أن تكون محركا للتنمية، ومحفزا لقطاعات اقتصادية أخرى، ودعامة قوية لتفعيل السياسات العمومية. فعلى الرغم من أن تكنولوجيات الإعلام الجديدة أدمجت مناهج تدبير الإدارات، كما أنه تم استقطاب العديد من الكفاءات، إلا أن تراجع الخدمات الإدارية يظل واقعا حقيقيا. وهذا لا يعني تجريم الموظف، وإنما إبراز دور التأثير السياسي على الوضع الراهن للإدارة العمومية.

* ماروك إيبدو:

- سجلت العائدات الجمركية خلال سنة 2017 رقما قياسيا قدره 95 مليار درهم، مقابل 90.5 مليار درهم سنة 2016، وذلك حسب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. ويعزى هذا الأداء الجيد بالأساس إلى التطور الملموس في الواردات. وباستثناء رسوم الواردات، سجلت جميع الضرائب والرسوم المستوردة من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تطورا إيجابيا خلال سنة 2017.

* لوتون:

- استقرار الأنشطة المينائية بالمغرب. وعلى أي حال، فإن النتائج كانت متوافقة مع التوقعات، التي أعلنتها "مرسى المغرب" بخصوص حصيلة السنة المالية 2017. فقد حقق هذا الفاعل في قطاع الموانئ رقم معاملات بقيمة 2.5 مليار درهم خلال اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ، مسجلا اﻧﺨفاضا ﻃﻔﻴفا ﻣﻘﺎرﻧﺔ مع سنة 2016.

* لو روبورتير:

- إحداث الشبكة المغربية البيمهنية للري خلال الجمع العام التأسيسي، المنعقد بمبادرة من جمعية المهندسين القرويين بالمغرب وشركات متخصصة في مجال الري. وستمكن هذه الشبكة من تعزيز التنسيق وإشراك كافة الشركاء في مجال الري في المغرب. وتهدف إلى تمثيل الفاعلين المهنيين في مجال الري والدفاع عن مصالحهم على المستويين الوطني والدولي، والمساهمة في تطوير قطاع الري على المستويين الوطني والدولي، وكذا تعميق التفكير والنقاش بشأن الإشكاليات المتعلقة بقطاع الري وتدبير المياه المستعملة في القطاع الفلاحي بالمملكة.