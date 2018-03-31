عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

هسبريس - و .م .ع

اهتمت الصحف الصادرة بدول أوربا الغربية اليوم السبت بمجموعة من القضايا والمواضيع من بينها عودة التوتر والمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة وكذا بالتحالف المحتمل في إيطاليا بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي لتشكيل حكومة جديدة بالإضافة إلى تداعيات الوضع في جهة كتالونيا إلى جانب مقتل جندي بريطاني في سوريا .

ففي إيطاليا سلطت الصحف الضوء على احتمالات التحالف بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي لتشكيل حكومة جديدة.

وكتبت صحيفة (لاريبوبليكا) أن إمكانية توصل حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي إلى برنامج سياسي مشترك تلوح في الأفق وبالتالي ربما يتم استبعاد تحالف اليمين.

وأضافت اليومية أنه بمقدور الحزب الديمقراطي فتح "نقاش حقيقي" من أجل إعادة صياغة برنامج موحد يتضمن نقاط واضحة تهم أساسا مكافحة الفساد وتوفير مناصب شغل قارة ومحاربة الفقر .

واعتبرت أن "صدمة الهزيمة في الانتخابات التشريعية و الخوف من الإقدام على أي خطوة يمكن تفسيرها على أنها مؤشر على التعاون مع القوى السياسية الأخرى" تجعل بعض المنتمين للحزب الديمقراطي يترددون في فتح باب النقاش والاكتفاء بالصمت امام المحادثات التمهيدية لتشكيل الحكومة المقبلة.

و ذكرت صحيفة (لاستامبا) أنه لسنوات طويلة جدا ، شهد اليسار الإيطالي انشقاقات عميقة ناجمة عن صراعات داخلية ، وهو اليوم "يدفع الثمن بمرارة" ، و يتراجع للوراء ليتموقع في المعارضة، لكن مازال أمامه فرصة المشاركة في النقاس السياسي .

وحسب اليومية فإن القوة السياسية التي تريد أن يكون لها مستقبلا سياسيا لا تختبئ أو تجلس في الهامش تنتظر ما ستسفر عنه المفاوضات ، حتى و "ان اختارت المعارضة يجب أن يكون صوتها مسموعا"، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي.

وتطرقت صحيفة (كوريري ديلا سيرا ) إلى تجديد حركة خمس نجوم التأكيد أمس الجمعة على أن رئيس الحركة لويجي دي مايو هو مرشحها الوحيد لرئاسة الوزراء، مضيفة أن هذا يعني رفضها خيار "شخصية أخرى" لترؤس الجهاز التنفيذي او تشكيل تحالف حكومي مع زعيم رابطة الشمال، ماتيو سالفيني، الذي أكد هو الآخر على "أحقيته في الجلوس على كرسي رئاسة الوزراء.

وفي البرتغال اهتمت الصحف على الخصوص بأعمال العنف التي طبعت "مسيرة العودة "التي نظمها الفلسطينيون على الحدود مع قطاع غزة .

وكتبت صحيفة (دياريو دي نوتيسيا) أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا أمس الجمعة بعد المواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمتظاهرين في حدود غزة مع إسرائيل بلغ 12 قتيلا ، حسب حصيلة أولية كما أسفرت أيضا عن آلف مصاب .

و أضافت أن "الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى" ترى أن أمامها تحديين اثنين في غاية الأهمية لإنجاح "الفكرة" في وقت لاحق، ربما في منتصف ماي المقبل مع حلول الذكرى السبعين لنكبة فلسطين وتشريد حوالى 700 ألف من شعبها.

من جابنها، قالت صحيفة (دي نوتيسيا) إن مجلس الأمن باللأمم المتحدة عقد جلسة طارئة من أجل بحث تداعيات أعمال العنف على قطاع غزة، التي أودت بحياة 15 فلسطينيا ، حسب مصادر دبلوماسية .

أما في إسبانيا فركزت الصحف على الوضع السياسي في جهة كتالونيا وعودة العنف في قطاع غزة . وقالت صحيفة ( البايس ) إن الأحزاب الداعمة للانفصال في جهة كتالونيا رفضت اقتراح الحزب الاشتراكي الكتالاني تشكيل حكومة وحدة بمشاركة جميع الأحزاب السياسية من أجل الخروج من الانسداد السياسي الذي تعيشه المنطقة .

وأضافت الصحيفة أن الأحزاب الانفصالية رفضت كل الاقتراحات التي تروم التقدم وحلحلة الوضع في الإقليم عبر تشكيل حكومة جهوية جديدة وهددت بتنظيم مظاهرات أخرى كبيرة ضد اعتقال القادة السياسيين الذين يساندون الاستقلال .

ومن جهتها كتبت صحيفة ( إلموندو ) أن حزب الوسط ( سيودادانوس ) هو الرابح الأكبر من الأزمة الكتالانية بالنظر إلى النتائج التي يحققها في استطلاعات الرأي حول نوايا التصويت التي تبقى أحسن بكثير من النتائج التي يتحصل عليها الحزب الشعبي وذلك حسب آخر استطلاع تم إجراؤه .

وأشارت إلى أن حزب ( سيودادانوس ) هو الحزب الوحيد الذي يثمن عمله ومبادراته بشكل إيجابي من قبل أولئك الذين شملهم الاستطلاع بسبب مجهوداته ضد الانفصال إقليم كتالونيا مضيفة أن ناخبي الحزب الشعبي والمتعاطفين معه يعتقدون بدورهم أن ( سيودادانوس ) عرف كيف يتعامل مع الأزمة السياسية في المنطقة بخلاف باقي التشكيلات السياسية الأخرى وفي مقدمتها الحزب الشعبي .

وبدورها كتبت صحيفة ( أ بي سي ) عن عودة التوتر إلى العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية بعد مقتل 15 فلسطينيا على الأقل في قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرات حول حق عودة اللاجئين الفلسطينيين .

وأوضحت الصحيفة أن حوالي 2000 من المتظاهرين أصيبوا خلال هذه المواجهات التي وقعت مع الجيش الإسرائيلي مشيرة إلى أن الوضع بالمنطقة ينذر بارتفاع حبمزيد من التوتر في ظل استمرار المظاهرات .

وفي بريطانيا اهتمت الصحف بالجندي البريطاني الذي قتل في سوريا وكذا المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي .

وعادت صحيفة ( دايلي تلغراف ) للحديث عن مقتل الجندي البريطاني وآخر أمريكي أعضاء التحالف الدولي ضد التنظيمات الجهادية في سوريا خلال انفجار عبوة ناسفة ب ( منبج) شمال سوريا مشيرة إلى أن خمسة آخرين أصيبوا بجروح في هذا الهجوم الذي استهدف قافلة عسكرية .

وأكدت الصحيفة أن منطقة ( منبج ) التي كانت مركزا للتنظيمات المقاتلة وممرا حيويا للأسلحة والرجال والأموال بين تركيا وسوريا وكذا المناطق الخاضعة لمراقبة المجموعات المقاتلة في سوريا استولت عليها عام 2016 القوات الديموقراطية السورية التي تهيمن عليها الميليشيات الكردية التابعة لوحدات حماية الشعب وتدعمها قوات التحالف الدولي .

ومن جانبها قالت صحيفة ( الغارديان ) إن هذه البلدة التابعة لإقليم حلب في الشمال والتي توجد على بعد حوالي 30 كلم من الحدود التركية قد تصبح خلال الأيام القادمة برميل بارود متفجر في النزاع السوري .

وأوضحت أن الأكراد السوريين أصبحوا منذ ينار الماضي هدفا لهجوم تركي في شمال سوريا حيث أصبحت تركيا تهدد بعد السيطرة على ( عفرين ) بتمديد هجومها بما في ذلك إلى منبج .

أما صحيفة ( الأندبندنت ) فسلطت الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعودة التوتر والعنف مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على المتظاهرين الفلسطينيين وقتل 15 شخصا .

وبدورها ركزت الصحف في بلجيكا على المواجهات الدامية بين المتظاهرين السلميين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي الذي قتل 15 فلسطينيا وتسبب في جرح المئات .

وقالت ( لا ليبر بيلجيك ) في مقال تحت عنوان " النزاع الحدودي القاتل في غزة " إن مواجهات وقعت بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي .

وأضافت أن " الآلاف من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة أطلقوا أمس الجمعة في قطاع غزة الذي يعيش على وقع أزمة اقتصادية وإنسانية وسياسية غير مسبوقة حركة احتجاجية ومظاهرات على طول الشريط الحدودي والحواجز الأمنية التي تحاصرهم وتعزلهم عن إسرائيل .

وأشارت إلى أن الهدف من هذه المبادرة التي أطلق عليها الفلسطينيون اسم " المسيرة الكبرى من أجل العودة " هو التظاهر السلمي لمدة ستة أسابيع عبر إقامة مخيمات تحيل على الظروف المعيشية الصعبة والهشة التي يعاني منها سكان غزة والتي كانت إحدى نتائج الحصار الإسرائيلي إضافة إلى الحروب الثلاثة مع إسرائيل .

ومن جهتها تحدثت صحيفة ( لوسوار ) عن " اللوكسمبورغ الجنة الضريبية المفضلة لدى الرياضيين البلجيكيين " مشيرة إلى أن ثمانية من أصل 28 من لاعبي المنتخب البلجيكي قاموا بتوطين شركة باللوكسمبورغ بمجموع أصول تقدر ب 14 مليون أورو .

وأشارت إلى أن الرياضيين البلجيكيين ليسوا وحدهم من يفضلون المناخ الضريبي الملائم بالدوقية الكبرى مشيرة إلى أن 60 في المائة من البلجيكيين الأكثر غنى بالبلاد أسسوا شركات باللوكسمبورغ حيث تتجاوز استمثاراتهم وأرصدتهم 48 مليار أورو .