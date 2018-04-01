قراءة في مضامين أبرز الصحف بأمريكا الشمالية

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف الصادرة بأمريكا الشمالية ،أساسا، بالتوتر الذي يطبع العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في أعقاب طرد واشنطن لعشرات الدبلوماسيين الروس، وبمجريات حملة الانتخابات الرئاسية في المكسيك.

وكتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أنه بعد مضي أسبوع على قرار الطرد الجماعي لعشرات الدبلوماسيين الروس من قبل واشنطن، يسعى مسؤولو البيت الأبيض الى فرض المزيد من العقوبات والإجراءات التقييدية ضد روسيا على خلفية محاولة اغتيال الجاسوس الروسي المزدوج "سكريبال" التي تتهم موسكو بالوقوف وراءها.

وأشارت الصحيفة الى أن مقربين من الرئيس دونالد ترامب يقولون إنه إذا كان الأخير على وعي متزايد بخطورة روسيا، فإن لم يبد على الإطلاق موقفا علنيا أكثر تشددا أو أكثر وضوحا من إدارته.

من ناحية أخرى، أفادت صحيفة (واشنطن بوست) أن الجيش الأمريكي يحاول حاليا إثبات أنه يحقق تقدما في أفغانستان خلال فترة حرجة ستختبر استراتيجية الرئيس ترامب في ذلك البلد ، ويحتمل أن تكون محددة للدعم السياسي لهذه الحرب.

ويرى القادة العسكريون الأمريكيون، وفقا للصحيفة، أن وصول قوات جديدة وطائرات مقاتلات، لإسناد المهمة الجديدة لتقديم المشورة ودعم العمليات الأفغانية عن كثب ، سيؤدي إلى ذحر طالبان التي كشفت هشاشة المشروع الأمريكي الطويل الأمد في لأفغانستان.

في المكسيك اهتمت (إل سول دي مكسيكو) بالانطلاق الرسمي الجمعة لحملة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الأول من يوليوز القادم، مشيرة الى أن محطات الاذاعة والتلفزيون ستعج خلال فترة الحملة بأزيد من 26 مليون وصلة دعائية للمرشحين.

وأفادت الصحيفة أنه خلال فترة التسعين يوما من الحملة الانتخابية، سيتلقى الجمهور كل يوم نحو 300 ألف رسالة دعائية انتخابية ، والتي ستكون خاضعة لمراقبة المعهد الانتخابي الوطني ، والمدعي العام المتخصص في الجرائم الانتخابية والمحكمة الانتخابية.

من جهتها، كتبت صحيفة (لاحورنادا) أن االسباق بين المرشحين الأربعة نحو القصر الرئاسي قد انطلق ، مبرزة أنه بعد التحقق من الآلاف من التوقيعات، وافق أعضاء المعهد الوطني الانتخابي بالإجماع ترشيح المرشحة الرئاسية المستقلة مارغريتا زافالا.

وقالت الصحيفة إن المرشحين الأربعة قاموا بحملات انتخابية هادئة الجمعة في انتظار التجمعات الكبيرة الأولى المقرر إجراؤها يوم الأحد ، مشيرة إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة تمنح لوبيز أوبرادور أزيد من 40 بالمائة من نوايا التصويت، يليه المرشحان أنايا و ميد بنسبة تتراوح بين 20 و 30 بالمائة ، في حين حصلت المرشحة المستقلة زافالا على أقل من 10 بالمائة.

في كندا، ذكرت صحيفة (لو دوفوار) أن حكومة جوستين ترودو تعهدت بالاستجابة لطلب هيئة التحقيق الوطني حول النساء من الشعوب الأصلية والتي التسمت تمديد عملها لعامين آخرين لإنهاء التحقيق ، مضيفة أن هناك ائتلافا هاما من زعماء السكان الأصليين وأقارب الضحايا يتهمون حكومة في أوتاوا بالتلكؤ في تلبية هذا الطلب.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة العلاقات بين التاج والسكان الأصليين ، كارولين بينيت ، وعدت هذا الأسبوع بالافصاح في وقت قريب جدا عما إذا كانت الحكومة ستمنح المزيد من الوقت للجنة التحقيق بخصوص النساء والفتيات من السكان الأصليين، المفقودات أو اللائي تعرضن للقتل، قائلة إن عمل فريق التحقيق الوطني أثار العديد من الانتقادات.

صحيفة (لوجورنال دو كيبيك) كتبت أن وزير البنية التحتية الكندي، أمارجيت سوهي، كان قد وعد الصيف الماضي بأن يتم التوصل إلى اتفاقيات تمويل البنية التحتية بحلول مارس 2018 على أبعد تقدير مع كل مقاطعة أوإقليم ، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى هذه الاتفاقات لتوزيع 33 مليار دولار من التمويل العام على مدى عقد على المشاريع الكبرى طويلة الأجل من قبيل تلك المتعلقة بالنقل العمومي.

وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة كيبيك حددت هذا الأسبوع طبيعة المشاريع ذات الاولوية التي ستستفيد من تمويل الحكومة الفدرالية، موضحة أنه لا يوجد حتى الان اتفاق بين الحكومة الفيدرالية والإقليمية بهذا الشأن، علما أن الموعد النهائي لإبرام الاتفاقيات ينتهي السبت.