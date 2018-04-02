عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الاثنين ..

* أخبار اليوم:

- كشفت معطيات جديدة للمندوبية السامية للتخطيط أن 54.1 في المائة من المهاجرين المقيمين في المغرب حاصلين على شواهد عليا، وأن 21.6 بالمائة لديهم شهادة ذات مستوى متوسط، بينما لا يتوفر 23.4 بالمائة منهم على أي شهادة. وأكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن أغلب المهاجرين الحاصلين على شواهد يضطرون إلى مزاولة مهن أخرى غير التي خضعوا لتكوين جامعي فيها، مضيفا أن 20 بالمائة من المهاجرين خصوصا المنحدرون منهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء يزاولون مهنا تجارية وخدماتية في مجال البناء والفلاحة كعمال زراعيين.

- أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على صعوبة نجاح أي نموذج تنموي من دون تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وقال بنعبد الله، في ندوة نظمها الفرع الإقليمي لحزبه بأكادير إدوتنان، إنه "إذا لم تستفد الأسر الفقيرة والضعيفة بالمناطق النائية وبضواحي المدن من ثمار التنمية، فمن الطبيعي أن تحدث هزات اجتماعية. وجدد تأكيده على ضرورة إنجاح تجربة حكومة سعد الدين العثماني بعيدا عن "المزايدات والطموحات الانتخابية".

* المساء:

- أعلنت وزارة الصحة أنها قررت وقف الترخيص بتسويق دواء "بيدوفيكس"، الذي يحتوي على مادة كلوبيدوغريل بتركيز 75 مليغرام مع سحب الدواء من السوق الوطنية وذلك لحماية والحفاظ على الصحة العمومية. وربطت الوزارة في بلاغ لها، هذا الإجراء بدواعي "الحفاظ على الصحة العامة وعلى سبيل الإحتياط وحماية الأمن الصحي. وقررت وزارة الصحة منذ 28 مارس الجاري وقف الترخيص بتسويق المنتج الطبي "بيدوفيكس" الذي يحتوي على مادة كلوبيدوغريل مع سحب كل كميات الدواء المتوفرة بالسوق الوطنية لدى مستودعات التخزين وذلك من أجل الحد من توزيع وتوفير هذا الدواء".

- أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ 332,35 مليار درهم سنة 2017، مقابل 312,46 مليار درهم سنة 2016. وأبرزت المديرية، في نشرة إحصائية للدين الخارجي للخزينة متم سنة 2017، أن الدين الخارجي للخزينة يمثل 31 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2017 مقابل 30,8 بالمئة سنة قبلها.

* الأحداث المغربية :

- بعد فترة رمادية اختار فيها المساندة النقدية، حزب الاستقلال يستعد للقطع مع حكومة العثماني. ينتظر أن يعلن حزب الاستقلال عن قطيعته النهائية مع حكومة سعد الدين العثماني، في الدورة 21 المقبلة للمجلس الوطني، حيث سيحسم الحزب في تموقعه في الساحة السياسية، بعيدا عن تواجده بين المنزلتين، لا هو ضمن الأغلبية ولا ضمن المعارضة.

- تنسيقية منتجي الحليب تقاطع المعرض الدولي للفلاحة. انتقدت التنسيقية الجهوية بمنتجي الحليب واللحوم الحمراء والمنتجات الفلاحية، في بلاغ لها، موقف مسؤولي وزارة الفلاحة والصيد البحري، ورفضهم الجلوس للحوار قصد مناقشة مجموعة مشاكل يعانيها أغلب الكسابة ومنتجي الحليب. وبررت التنسيقية تنظيم وقفات احتجاجية إبان انعقاد المعرض الدولي للفلاحة بمكناس برفض الوزارة الوصية إصدار قانون تربية المواشي، وفتح حوار مع منتجي الحليب والكسابة بشأن مطالبهم ومكتسباتهم، والتي تضمن القوت اليومي لآلاف الفلاحين، تماشيا مع الأهداف العامة والمسطرة بالبرنامج الوطني للمخطط الأخضر.

* العلم:

- قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، إن المغرب لن ينهج نفس التعامل الذي سلكه سابقا تجاه التحركات الانفصالية في منطقة الكركرات، وذلك في إشارة إلى المناوشات الأخيرة في منطقة بئر لحلو والمحبس، حيث عمد بعض الانفصاليين إلى نصب خيام بالمنطقة العازلة كعمل استفزازي ضد المغرب. وأضاف وزير الخارجية، في عرض له بالبرلمان خلال اجتماع مشترك للجنة الخارجية والدفاع بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن تعامل المغرب سيكون حازما مع هذه التحركات في المنطقة العازلة.

- يشغل المغرب ابتداء من فاتح أبريل 2018 منصبه كعضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي، بعد انتخابه داخل هذه الهيئة لولاية من سنتين، وسيسعى خلالها للعمل على تعزيز الجهود والمبادرات الرامية إلى المساهمة بشكل بناء وإيجابي، في تحقيق السلم والأمن في إفريقيا. ويمثل انتخاب المغرب في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الذي تم خلال القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي التي انعقدت في يناير 2018 بأديس أبابا، عربون ثقة ومصداقية وتقدير لاستراتيجيته الإفريقية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

* بيان اليوم:

- أكد كريم حجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، أن المخطط الاستراتيجي "تطلع 2021" للبورصة، يعد خارطة طريق جديدة من أجل إعطاء نفس قوي للسوق المالية. وقال خلال لقاء خصص لتقديم هذا المخطط الجديد للفترة ما بين 2018 و2021، والذي أطلق عليه اسم "تطلع 2021"، إن خارطة الطريق هاته تحدد مسارا واضحا يساهم في تعبئة جميع الأطراف المتدخلة في السوق المالية. وأضاف أن هذا المخطط يساهم في تعبئة الادخار المحلي واستقطاب الادخار الأجنبي بهدف تحرير مؤهلات السوق وضمان تمويل أفضل للاقتصاد المغربي وأيضا الإفريقي.

- أفادت البيانات المالية الموحدة للشركة الوطنية للاستثمار، والتي غيرت اسمها إلى "المدى" خلال آخر اجتماع لمجلس إدارتها، يوم السبت، بأن حصة المجموعة من الدخل الصافي بلغت 4,65 مليار درهم في 2017 أي بزيادة نسبتها 5,12 في المائة، مقارنة مع ما سجلته في السنة السابقة. وأوضحت البيانات أن نتيجة الاستغلال الجارية للمجموعة بلغت 2,72 مليار درهم مقابل 2,18 مليار درهم في 2016، وأن الأنشطة التشغيلية بلغت 2,42 مليار درهم بزيادة نسبتها 25 في المائة مقارنة مع سنة قبلها.

* الاتحاد الاشتراكي:

- دعا الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، إلى مراجعة نمط الاقتراع الانتخابي المعتمد حاليا بالمغرب، مضيفا، في اجتماع لمؤسسة كتاب الجهات والأقاليم للحزب، انعقد يوم السبت بالرباط، أن "التجربة في الميدان أثبتت أن هذا النمط أفرز عدة سلبيات تؤثر على التمثيلية الحقيقية". وسجل الكاتب الأول للحزب "أن قضية المرأة مركزية في المعركة الديمقراطية، وأن الممارسات التقليدانية التي تجر شعبا إلى غياهب الجمود والانغلاق، والمتنافية مع ثقافة حقوق الإنسان، لا يمكن لنا كحزب إلا التصدي لها انطلاقا من القيم والمبادئ التي تشبعنا بها لعدة عقود".

- أفاد بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، بأن الدرهم انخفض بنسبة 0,52 في المائة مقابل الأورو، وارتفع بـ0,42 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و28 مارس 2018. وأبرز البنك المركزي أن صافي الاحتياطات الدولية بلغ 231,7 مليار درهم، حيث ظلت على حالها تقريبا من أسبوع لآخر، غير أنها عرفت انخفاضا بـ 5,4 في المائة كتراجع على أساس سنوي؛ مشيرا إلى أنه لم يتم إجراء أي مناقصة في سوق بيع العملات.

* رسالة الأمة :

- كشفت أهم مضامين النسخة الأولية من مشروع التقرير السنوي، والصادر في 16 صفحة و90 فقرة، الذي سيعرضه الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس أمام مجلس الأمن في غضون شهر أبريل الحالي، أن 90 في المائة منها لا تختلف عن التقرير السابق، الذي قدمه غوتيريس في أبريل 2017، والتي أكدت على ضرورة البحث عن حل سياسي متوافق عليه بناء على حوار جاد بين الأطراف المعنية. ويظهر من عموم نسخة التقرير الأولية، والذي يعتبر الثاني بالنسبة لغوتيريس، والأول بعد تعيين هورست كوهلر وسيطا أمميا بخصوص قضية الصحراء، أنه يصب في صالح المغرب من خلال التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة بملف الصحراء والإشراف على مسلسل التسوية.

- أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، مساء السبت بمدينة القصر الكبير، أن استقلال السلطة القضائية "شرط لازم وضروري" للحكم بالعدل والإنصاف. وقال السيد الرميد، خلال ندوة علمية حول موضوع "حماية الحقوق والحريات في ظل استقلال السلطة القضائية"، إن "استقلال السلطة القضائية، مؤسساتيا وفعليا، شرط لازم وضروري للحكم بالعدل والإنصاف، وهو ما جعل دستور المملكة في سياق التأسيس الحقيقي لهذا الاستقلال، يخص هذا الموضوع بـ21 فصلا من (من الفصل 107 إلى 128)".

* ليكونوميست:

- مستوى قياسي لمداخيل المراقبة الجبائية خلال السنة المالية المنصرمة، حيث بلغت 12,1 مليار درهم. وإذا كان هذا الرقم يشبه رقم سنة 2016، إلا أنه يمثل زيادة تقدر بـ2,45 مليار درهم منذ خمس سنوات. ويعزى هذا الارتفاع إلى تحسن جودة المراقبة المحاسباتية للمقاولات، وقاعدة بيانات جبائية شاملة في ظل الشراكات المبرمة مع الإدارات الاقتصادية الكبرى كالجمارك والمحافظة العقارية ومكتب الصرف.

- قضية الصحراء .. اجتماع لمجلسي البرلمان بحضور وزيري الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والداخلية مؤشر على خطورة الأوضاع. وقال عبد الوافي لفتيت في اجتماع مغلق إن "المغرب لن يظل مكتوف الأيدي إزاء استفزازات أعداء وحدتنا الترابية". من جهته، أكد رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن "ما يجري حاليا يشكل خطرا بالنسبة للمنطقة (...)، والمغرب مستعد لجميع الاحتمالات، إنه في موضع قوة، وحاضر على الأرض وفي وضعية سياسية تسمح بكافة أشكال التعبئة".

* أوجوردوي لوماروك:

- رئيس الحكومة ينكب على ملف تعميم الحماية الاجتماعية. وفي هذا الصدد، عمم سعد الدين العثماني منشورا على أعضاء الحكومة والمندوبين السامين والمفوض العام. ويكشف المنشور عن خارطة طريق جديدة لإصلاح نظام التغطية الصحية بالمغرب وتنزيل القواعد المتعلقة بتنفيذه وحكامته. ولهذا الغرض، أحدث العثماني لجنتين، لجنة وزارية للقيادة مكونة من رئيس الحكومة و12 وزيرا، وأخرى وزارية تقنية مشكلة أساسا، من الكتاب العامين للـ12 وزيرا الممثلين باللجنة الوزارية.

- بعد مرور 20 يوما على الخطأ التقني الذي كبد مؤسسة "بريد المغرب" خسائر مالية فادحة، أعلن البنك عن استرجاعه لجزء كبير من المبالغ المالية المسحوبة. واسترجع البنك إلى حدود 30 مارس، ما مجموعه 26 مليون درهم من المبلغ الإجمالي الذي تم سحبه بطريقة غير قانونية والذي بلغ 31 مليون درهم.

* لوبينيون:

- وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني تحتفظ بنفس تنقيطها للمغرب "بي بي بي" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وحافظ المغرب على تنقيطه بفضل استقراره الماكرو اقتصادي المتواصل، مما يعكس تاريخا من السياسات الاقتصادية الحذرة، وعجزا للإدارات العمومية يقل عن متوسط فئة "BBB".

- أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن نظام التقاعد يغطي فقط نشيطين مشتغلين من عمر 15 سنة فأكثر من بين كل عشرة، مع وجود تباينات كبيرة بين وسط الإقامة والجهات. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول النتائج الرئيسية المتعلقة بالمواضيع الجديدة التي شملها البحث الوطني حول التشغيل لسنة 2017، أن معدل تغطية النشيطين المشتغلين البالغين 15 سنة فأكثر من قبل نظام التقاعد، يصل إلى 21 في المائة على المستوى الوطني، و33 في المائة بالوسط الحضري، و6 في المائة بالوسط القروي.

* ليبيراسيون:

- نسبة تقدم أشغال إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الميناء الجديد بمدينة آسفي بلغت حاليا 85 في المائة. وأبرز وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، أن هذه المرحلة، التي أعطى انطلاقة أشغال إنجازها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في شهر أبريل 2013، مولت في إطار اتفاقيتي إطار تم توقيعهما في فبراير ويونيو 2013 بين المغرب والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مضيفا أن الحاجز الرئيسي للميناء، الذي يبلغ طوله 3ر2 كلم انتهت الأشغال به تقريبا، في حين من المرتقب أن تنتهي الأشغال برصيف الفحم الحجري، المرتبط بتمويل المحطة الحرارية الجديدة المجاورة للميناء لإنتاج الكهرباء، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

- أﺑﻟﻎ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الفيدرالية البيمهنية المغربية لإﻧﺗﺎج وﺗﺻدﯾر اﻟﻔواكه والخضر بقرار سحب المبيدات المستعملة في المجال الفلاحي التي تحتوي على مادة "غليفوسات"، وكذا مركب "تالو أمين". ويكتسي تنفيذ هذا القرار من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية طابعا شجاعا، بالنظر إلى وزن وقوة الشركات متعددة الجنسيات التي تنتج هذه المبيدات. ويأتي قرار سحب ترخيص التسويق والاستيراد متأخرا إلى حد ما، بالنظر إلى أن الوكالة الوطنية للسلامة الصحية والأغذية، التي تعد نظيرة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بفرنسا، كانت قد اتخذت قرارا بسحب 132 ترخيصا للمنتجات التي تحتوي على مركب "تالو أمين"، قبل عامين تقريبا، أي في يونيو 2016.

* البيان:

- أدانت المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس الشريف، بشدة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلية على إطلاق النار على متظاهرين فلسطينيين عزل أثناء مشاركتهم في مظاهرات سلمية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 42 ليوم الأرض. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في بلاغ لها، أن المملكة، إذ تستنكر لجوء قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى استخدام القوة المفرطة دون أدنى مراعاة للطابع السلمي لهذه المظاهرات، تؤكد أن الوضع في المنطقة يحتاج إلى الهدوء وضبط النفس بعيدا عن أي أعمال عنف أو تصعيد.

- كشفت لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية في ختام دورتها الأولى برسم سنة 2018، التي انعقدت من 26 إلى 30 مارس، عن قائمة الأفلام المستفيدة من الدعم في مختلف الفئات. وفي فئة مشاريع الأفلام الروائية والوثائقية قبل وبعد الإنتاج، استفاد من الدعم في إطار التسبيق على المداخيل بعد الإنتاج كل من الفيلم الطويل "السر 13" (le secret 13) للمخرج كمال كمال (مليون درهم)، والفيلم القصير "إلكترو شوك" (électrochoc) للمخرج هشام ابراهيمي 110 ألف درهم، والفيلم القصير "مسرح الظل" للمخرج فريد الركراكي (90 ألف درهم). وفي مجال المساهمة في كتابة السيناريو، حصل سيناريو الفيلم الوثائقي "Genet notre père des fleurs" لدليلة النادر على 90 ألف درهم.