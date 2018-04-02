عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

هسبريس - و .م .ع

تناولت الصحف الصادرة ببلدان أوربا الغربية اليوم مجموعة من القضايا والمواضيع من بينها على الخصوص المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حق الفلسطينيين خلال المواجهات التي وقعت يوم الجمعة الماضي بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والسياسي بإسبانيا إلى جانب تحطم المحطة الفضائية الصينية ودخول الجمارك الفرنسية لمركز إنساني ببلدة حدودية في إيطاليا إلى جانب الهجوم الذي استهدف جنودا برتغاليين في جمهورية إفريقيا الوسطى .

ففي إسبانيا تناولت الصحف عدة مواضيع تتعلق بالوضع الاقتصادي والسياسي بشبه الجزيرة الإيبيرية .

وكتبت صحيفة ( البايس ) أن المنظمة الانفصالية الباسكية ( إيتا ) تعتزم الإعلان عن حلها النهائي قبل هذا الصيف مشيرة إلى أن هذه المنظمة تبحث عن موعد لا يتزامن مع بداية كأس العالم لكرة القدم في روسيا من أجل جذب أقصى قدر ممكن من اهتمام الرأي العام الدولي .

وأضافت الصحيفة أن هذا الإعلان قد يتم ما بين نهاية شهر ماي وبداية شهر يونيو مؤكدة أن منظمة ( إيتا ) الانفصالية ستستخدم مصطلح " التسريح " لوصف حلها النهائي وهو نفس المصطلح المستخدم من قبل منظمة الأمم المتحدة لوصف حل المنظمة الكولومبية المسلحة ( فارك ) .

ومن جهتها نشرت صحيفة ( إلموندو ) نتائج استطلاع للرأي كشف أن الإسبان الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة يخشون ألا يحصلون على معاشات تقاعدية عند بلوغهم سن التقاعد مضيفة أن الأصغر سنا هم الأكثر تشاؤما ويطالبون بتمويل نظام المعاشات بفرض ضرائب جديدة .

وبدورها قالت صحيفة ( أ بي سي ) إن الحكومة الإسبانية ستقدم مخططا يتضمن 24 إجراء من أجل مكافحة الفوارق في الأجور بين النساء والرجال .

وأشارت إلى أن هذا المخطط الذي سيتم اقتراحه على الشركاء الاجتماعيين يتضمن تعويضات عن التمييز المرتبط بالنوع وتدابير الأجور المتساوية الإجبارية مع الزيادة في الغرامات الخاصة بعدم المساواة في الأجور.

أما صحيفة ( لاراثون ) فأكدت من جانبها أن ماريانو راخوي رئيس الحكومة وزعيم الحزب الشعبي الحاكم سيستغل موعد المؤتمر الوطني للحزب المقرر نهاية الأسبوع المقبل في إشبيلية من أجل إعادة التأكيد على زعامة الحزب وقيادته والدعوة إلى تعبئة مناضلي وأطر الحزب للفوز بالانتخابات الجهوية والمحلية لسنة 2019 ومواجهة صعود حزب الوسط ( سيودادانوس ) كما بينته استطلاعات الرأي الأخيرة .

وفي بريطانيا اهتمت الصحف بالمجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حق الفلسطينيين بالإضافة إلى المشروع السعودي المتعلق ببناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم .

وعادت صحيفة ( الغارديان ) للحديث عن الغضب الفلسطيني وحركة الاحتجاجات بغزة حيث شارك الآلاف من الفلسطينيين خلال نهاية الأسبوع في تشييع جثامين 16 متظاهرا قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي .

وأوضحت الصحيفة أن موجة الاحتجاجات الفلسطينية ستستمر إلى غاية 15 ماي المقبل وهو اليوم الذي يطلق عليه " يوم النكبة " الذي يصادف التاريخ الذي تم خلاله طرد وترحيل مئات الآلاف من الفلسطينيين موازاة مع إنشاء الدولة الإسرائيلية مشيرة إلى أن هذه الاحتجاجات ستتميز بمظاهرات وتجمعات على طول السياج الأمني من أجل المطالبة بالحق في عودة اللاجئين الفلسطينيين والتنديد بالحصار المفروض من طرف إسرائيل على قطاع غزة .

ومن جهتها أبرزت صحيفة ( دايلي تلغراف ) ردة فعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غيتيريس الذي دعا إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف حول المواجهات الدامية التي وقعت في قطاع غزة قرب الحدود مع إسرائيل .

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمين العام للمنظمة الأممية يعتقد أن هذه المأساة تستدعي الإسراع في إعادة إطلاق مسلسل السلام من أجل خلق شروط العودة إلى طاولة المفاوضات بهدف إيجاد حل سلمي ودائم يضمن العيش بسلام وأمن للفلسطينيين والإسرائيليين .

أما صحيفة ( الأندبندنت ) فسلطت الضوء على المشروع السعودي الخاص بإقامة أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم مشيرة إلى أن هذا المشروع يتطلب استثمارات مالية تقدر بحوالي 200 مليار دولار .

وأوضحت أن بروتوكول اتفاق وقع بين المملكة العربية السعودية و ( سوفت بانك ) يتضمن تدابير وإجراءات تمويل هذا المشروع .

أما في إيطاليا فانصبت تعاليق الصحف على دخول الجمارك الفرنسية لمركز إنساني ببلدة حدودية في إيطاليا وكذا تحطم المحطة الفضائية الصينية. وكتبت صحيفة (لاستامبا) أن إيطاليا و فرنسا على "شفا أزمة دبلوماسية" ، لم يشهدها البلدان منذ سنوات، إذ عاد إلى الواجهة مرة أخرى الاصطدام حول قضية الهجرة أو بالأحرى السيطرة على الحدود المشتركة.

وأضافت الصحيفة أن تجاوز عناصر من الجمارك الفرنسية صلاحياتها داخل الأراضي الإيطالية، أثار غضب الحكومة بروما وسخط السياسيين ، موضحة أن عناصر من شرطة الحدود الفرنسية اقتحموا مركز إنسانيا تديره منظمة غير حكومية ببلدة ( باردينوشيا ) الإيطالية لإجراء تحليل ل"عينة بول" مهاجر نيجيري اشتبه في تهريبه للمخدرات .

وأشارت إلى أن الجمارك الفرنسية قامت بتوقيف مهاجر نيجيري كان مسافرا بشكل قانوني على متن قطار يربط بين باريس وميلانو. وذكرت صحيفة (لاريبو بليكا) أنه في الوقت الذي نددت فيه وزارة الخارجية الايطالية بما اعتبرته "عملا خطيرا يخرج تماما عن اطار التعاون بين بلدين لديهما حدود مشتركة" ، اعتبرت فرنسا أن وجود عناصر من جماركها داخل بلدة إيطالية على الحدود أمر مطابق للقوانين.

وأشارت إلى أن النيابة العامة الإيطالية فتحت تحقيقا حول هذه الواقعة في انتظار عقد اجتماع مع مسؤولين فرنسيين في 16 أبريل الجاري بمدينة تورينو لمناقشة الحادث الحدودي المذكور.

أما صحيفة (كوريري ديلا سيرا) فتطرقت لتحطم معظم أجزاء محطة الفضاء الصينية المتوقفة عن العمل "تيانقونغ-1،" عند دخولها إلى الغلاف الجوي للأرض، فوق جنوب المحيط الهادئ.

وسجلت أن المحطة الصينية دخلت الغلاف الجوي للأرض، في تمام الساعة 1و 15 دقيقة من صباح اليوم الاثنين بتوقيت غرينتش، وذلك وفق مكتب الصين لمركبات الفضاء المأهولة.

وأضافت أن التوقعات التي صدرت في الأيام الأخيرة تشير إلى أن إيطاليا يمكن أن تتأثر أيضا بسقوط حطام المحطة الفضائية، لكن احتمال وجود الخطر منخفض جدا حيث يصل إلى الصفر تقريبا ، ويتوقع أن تسقط أجزاء متناهية الصغر في جزيرة لامبيدوزا.

وفي البرتغال، اهتمت الصحف بأعمال العنف التي استهدفت فلسطينيين بقطاع غزة، و رفض إسرائيل أي تحقيق، و كذا الهجوم الذي استهدف جنود برتغاليين في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وكتبت صحيفة (دياريو دي نوتيسيا) أن إسرائيل رفضت أمس الأحد الدعوات الدولية لفتح تحقيق مستقل بعد مقتل أول أمس الجمعة ما لا يقل عن 16 فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على طول السياج الحدودي بين قطاع غزة و الدولة العبرية.

وأشارت إلى أن هؤلاء القتلى سقطوا في مواجهات اندلعت في منطقة الشريط الحدودي لقطاع غزة خلال "مسيرة العودة"، التي تم تنظيمها في ذكرى يوم الأرض التي يحييها الفلسطينيون في 30 مارس من كل عام.

وأشارت اليومية إلى أن استخدام الجيش الإسرائيلي للرصاص الحي خلال مظاهرتن أثار انشغال المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين طالبوا بفتح تحقيق مستقل وشفاف ، وهي دعوة جددتها منظمات حقوق الإنسان .

و ذكرت يومية (جورنال إي) أن الاحتلال الإسرائيلي رفض النداءات الدولية لإجراء تحقيق مستقل بعد مقتل 16 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرة نظمت على طول السياج الحدودي بين غزة والدولة العبرية.