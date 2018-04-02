هذه أبرز اهتمامات الصحف في المنطقة المغاربية

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الاثنين، على الخصوص، بتواصل الجدل حول هيئة الحقيقة والكرامة في تونس، وفشل مختلف السياسات الاقتصادية التي نفذتها الحكومات المتعاقبة في الجزائر. ففي تونس اهتمت الصحف باستمرار الجدل حول هيئة الحقيقة والكرامة وموضوع العدالة الانتقالية، حيث كتبت صحيفة "تونس إيبدو" تحت عنوان "معضلة هيئة الحقيقة والكرامة"، أنه "في الوقت الذي أدت فيه العدالة الانتقالية خارج تونس إلى إرساء الهدوء والصفح والمصالحة، فإنها أدت في تونس إلى تأجيج الأحقاد وإثارة الانقسامات".

وسجلت الصحيفة أن الهيئة "انطلقت أصلا بشكل سيء جدا، لعدة اعتبارات، من بينها النص الذي قام بصياغته المجلس الوطني التأسيسي الذي منح الهيئة سلطات تكاد تكون غير محدودة دون التنصيص على أي نوع من الرقابة تقريبا".

وأضافت أن الاعتبار الثاني يتعلق بالشخصية المثيرة للجدل لرئيسة الهيئة، سهام بن سدرين، التي "استخدمت الهيئة لصالح الذين ساندوها، فضلا عن مسارها المشوب بالوقائع التي تمس مصداقيتها".

وسجلت أن انتهاء ولاية هيئة الحقيقة والكرامة كان بداية الصراع الذي "اتخذ أبعاد أزمة سياسية كبرى على خلفية تأجج الخلاف وصورة التباغض بين النواب، مما أعطى وجها سيئا لمجلس نواب الشعب".

من جهتها كتبت صحيفة "لابريس دو تونيزي" تحت عنوان "العدالة الانتقالية: كيف يمكن الخروج من هذا المأزق وإنقاذ البلاد؟"، أن ما حدث يومي 24 و 26 مارس 2018 سيطبع إلى الأبد الحياة السياسية في البلاد، للأسف، من خلال ضعف سلوك جميع الأطراف دون استثناء".

وشددت الصحيفة على "ضرورة التوقف فورا عن جميع المساومات واختبارات القوة غير المثمرة بالنسبة للبلاد، وفسح المجال للتوافق والهدوء وكرامة الجميع، دون أن يخسر أي طرف ماء وجهه فيما ستكون البلاد هي الفائزة".

واعتبرت الصحيفة أن العدالة الانتقالية مسألة ذات رمزية كبيرة بالنسبة للبلاد، مشيرة إلى أنه "من غير المقبول محاولة إنهاء هذه العملية، لأي سبب كان، قبل وضع تصور لبديل واقعي ومقبول".

وحذرت الصحيفة من أن مثل هذه المحاولة ستكون "ضارة جدا بالنسبة للبلاد، وحتى بالنسبة للإنجازات القليلة التي تحققت في سياق هذا التحول الذي نريده أن يكون ديمقراطيا"، مسجلة في الوقت نفسه أنه "من غير المقبول بالنسبة لهيئة الحقيقة والكرامة تجاهل الخطوات التي خطاها مجلس نواب الشعب ومواصلة عملها كأن شيئا لم يكن". واعتبرت أن من شأن ذلك أن يكون "صراعا إضافيا ينطوي على عواقب وخيمة على البلاد، دون أن يؤدي ذلك إلى نتيجة مفيدة للشعب".

ومن جهتها أوردت صحيفة "الشروق" تصريحات للطاهر بن تركية رئيس دائرة جنائية بمحكمة الاستئناف في تونس، أكد فيها تعليقا على قرار هيئة الحيقية والكرامة القاضي بتمديد عملها سنة إضافية، أن الهيئة ليست دستورية نظرا لكونها هيئة ظرفية وغير دائمة، مضيفا أنها ليست هيئة دستورية وبالتالي فإن قرارها ليس سياديا.

واعتبر الطاهر بن تركية أن "المشكل يتمثل بالأساس في سوء صياغة الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية"، مؤكدا أن العدالة الانتقالية "استحقاق وطني ومطلب شعبي وضرورة سياسية ملحة بهدف الانتقال للمستقبل بدون عداءات الماضي ولا أنانية الحاضر وفي إطار مصالحة وطنية شاملة".

وتعليقا على التجاذبات داخل البرلمان خلال الجلسة العامة التي شهدت حضور رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة التي تشبثت بمواصلة مهامها إلى نهاية السنة بعد أن رفض مجلس نواب الشعب ذلك التمديد، قال المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي في حديث لصحيفة "البيان" إن "ما يجري داخل البرلمان هو مظهر آخر من مظاهر ما تعانيه النخبة السياسية من عجز عن تحقيق التعايش وعن إدارة الحوار في كنف القانون واحترام الديمقراطية".

وأضاف الجورشي أن "ما يجري داخل البرلمان هو رسالة سيئة موجهة إلى الشعب مضمونها أن مساره الانتقالي في خطر ومهدد بالانهيار ما لم يدرك نواب الشعب أن هذه الممارسات التي بلغها الجدل البرلماني ستؤدي بالجميع إلى نهاية سيئة...".

واعتبر أن هيئة الحقيقة والكرامة "لم تعد هيكلا هدفه تجاوز سيئات الماضي وخلق الثقة بين الأطراف وإنما أصبحت مواقف الهيئة مصدر توتر مستمر داخل النخب وخارجها"، مشيرا إلى أن هذا المسار الضروري بالنسبة لتونس يصبح بذلك "مهددا ليس فقط بالتوقف وإنما أصبحت سلبياته أكثر من إيجابياته

وفي الجزائر، ركزت الصحف اهتماماتها على الفشل الذريع لمختلف السياسات الاقتصادية التي نفذتها الحكومات المتعاقبة، مشيرة إلى غياب أي نموذج للنمو الاقتصادي كفيل بإخراج البلاد من الأزمة.

وكتبت صحيفة (لوماتان دالجيري)، في هذا الصدد، أنه مع مختلف المعيقات التي تعترض طريق تقويم السياسة الصناعية وتنمية الفلاحة والصناعة الغذائية والنهوض بالسياحة والإشعاع الثقافي، فإن "النموذج الجديد للنمو"، الذي تم إعداده سنة 2016، ليس في حاجة للإعلان عن انتكاسته.

ولاحظت الصحيفة، تحت عنوان "أي مصير للنموذج الجديد للنمو؟" أنه منذ بداية انهيار عائدات البترول، تسجل الجزائر تراجعا، مبرزة أن أسباب هشاشة من هذا القبيل مرتبطة أساسا بصعوبات الخروج من الارتهان للمحروقات، والتي تجسدت من خلال التبذير وسوء التدبير والدعم المفرط "للدولة الاجتماعية"، وكذا بالثقل الكبير للوبيات القطاع غير المهيكل والاستيراد.

وسجلت أن هناك صعوبات في رسم معالم ما بعد الأزمة، مبرزة أنه ليس من الغرابة في شيء أن تتعثر حكومة أحمد أويحيى، التي كان يفترض فيها أن تطبق "النموذج الجديد"، قبل أن تلجأ إلى طباعة الأوراق النقدية، وتنجز لائحة ب900 مادة يحظر استيرادها، وتفتح المجال لحوالي 40 فاعلا في تركيب السيارات وتلغي القرار المتعلق بتقديم الترشيحات، الصادر في الجريدة الرسمية، من أجل منح تراخيص لفتح قنوات تلفزية.

وذكرت أن "النموذج الجديد للنمو الاقتصادي" الذي انبثق سنة 2016 عن ثلاثية الحكومة، وأرباب العمل ونقابة الاتحاد العام لعمال الجزائر، كان تنفيذه مطبوعا بالتسرع.

من جهتها، تساءلت صحيفة (الوطن) كيف يمكن لثلاثية لم تتعود سوى على المصادقة على الزيادات في الأجور أن تصوغ نموذجا اقتصادية يتعارض مع الريع ؟

وأوضحت أن الدليل على ذلك يتمثل في أن تقرير مناخ الأعمال لسنة 2017 وضع الجزائر في المرتبة 166 في مجال مناخ الأعمال والاستثمار، وراء بلدان ذات مؤهلات متواضعة، مشيرة إلى أن الجزائر تبقى منغلقة أمام الاستثمارات المنتجة، على الرغم من الضربات التي تلقتها من الأزمة الاقتصادية، المستمرة منذ ثلاث سنوات. وأبرزت أن الترتيب أقرته جهات رسمية، بشكل من الأشكال، ذلك أن المدير المركزي لوزارة الصناعة والمناجم، وعضو اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، عبد المجيد مسعود، هو من أكد ذلك قبل أيام قليلة.

وأوضح مسعودي أن الجزائر تراجعت من المرتبة 125 سنة 2010 إلى المرتبة 166 سنة 2017 في مجال إحداث المقاولات، مشيرا إلى أن قرارات اتخذت على الصعيد المركزي "لم تجد آذانا صاغية".

من جانبها، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أنه ومن أجل تمرير افضل لخيار التمويل غير التقليدي، وذلك على اثر انتقادات العديد من المحللين والملاحظين، اعتبرت الحكومة أنه من المجدي تأطير هذا القرار عبر تحديد آليات تتبع الإجراءات والإصلاحات الهيكيلة في أفق استعادة توازنات المالية العمومية وميزان الأداءات في ظرف خمس سنوات.

وأشارت إلى أنه من بين ابرز الإجراءات التي تم إدراجها ضمن الإصلاحات المتعلقة بالتحكم وعقلنة النفقات العمومية، هناك "إنجاز إحصاء وطني لعائدات الأسر ذات الدخل الضعيف وذلك خلال السنة الجارية"، في أفق تمهيد الطريق لإعادة النظر في سياسة الدعم اعتبارا من سنة 2019.

وفي معرض حديثها عن الدعم، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الإجراءات التي سيتم تطبيقها ابتداء من سنة 2018، تهم أساسا الإصلاحات التي تتعلق بدعم أسعار المواد المدعمة، وبالسياسة المتبعة في قطاع السكن، ومدونة الشغل، وكذا منظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد.

وقالت إن الحكومة ستقوم، وبشكل تدريجي دون شك، بتقليص الدعم بشكل كبير خلال سنة 2019، وسيتم تضمينه في قانون المالية لسنة 2019، قبل التخلي عن دعم الأسعار التي سيتم تحريرها بشكل كلي ابتداء من سنة 2020، وهو ما يعني أن السوق ستعرف سنة 2019، وحتى في سنة 2020، زيادات ملموسة في أسعار الحليب والخبز والزيت والسكر والوقود، وكذا في تعريفة الكهرباء والغاز والماء، في حالة ما إذا تم تطبيق خارطة الطريق هذه بطبيعة الحال.