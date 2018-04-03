قراءة في مضامين أبرز الصحف بأمريكا الشمالية

هسبريس - و.م.ع

أفردت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الشمالية حيزا هاما من صفحاتها لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص برنامج "داكا" لحماية المهاجرين الشباب واتفاقية التجارة الحرة الشمالية أمريكا (نافتا)، وللعلاقات التجارية الأمريكية الصينية، وكذا لرد فعل المرشحين الرئاسيين بالمكسيك إزاء تصريحات الرئيس ترامب، وللمستجدات السياسية والقضائية ببنما.

فبالولايات المتحدة الأمريكية، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس ترامب أكد، في سلسلة تغريدات على تويتر، صباح عيد الفصح، في رد واضح على مسيرة تضم مئات الأشخاص من دول أمريكا الوسطى عبروا المكسيك في اتجاه الحدود الأمريكية، أنه لن يتم إبرام صفقة لإضفاء الصبغة القانونية على المهاجرين الشباب الذين دخلوا الولايات المتحدة كقاصرين في برنامج "داكا"، مهددا بالانسحاب من اتفاقية "نافتا" ما لم ترفع المكسيك مستوى أمن الحدود.

وأشارت إلى أن ترامب كتب هذه التغريدات بعد دقائق من معلومات ذكرتها قناة "فوكس نيوز" حول مسيرة في المكسيك لمهاجرين من أمريكا الوسطى يطالبون باللجوء الى الولايات المتحدة، داعيا الجمهوريين بالكونغرس إلى تبني تشريعات مناهضة للمهاجرين أكثر صرامة.

واعتبرت أن هذه التعليقات قد تكون مجرد أحلام يقظة لمشاهد شغوف لبرنامج "فوكس والأصدقاء" الذي تبثه قناة "فوكس نيوز"، وقد لا تعني تغييرا جوهريا في سياسة الإدارة الأمريكية في مجال الهجرة، مذكرة، مع ذلك، أن البيت الأبيض سبق أن صرح أن تغريدات ترامب هي تصريحات رئاسية رسمية.

من جانبها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ترامب صب جام عضبه على المكسيك، معتبرا أن البلاد "تكاد لا تقوم بأي خطوات لوقف تدفق المهاجرين عبر الحدود الأمريكية"، ومطالبا المسؤولين المكسيكيين "بوقف التدفق الكبير للمخدرات والأشخاص وإلا سأوقف الدعم المالي المقدم لبقرتهم الحلوب، نافتا، الآن".

واعتبرت الصحيفة أن تغريدات الرئيس الأمريكي تناقض التدابير التي اتخذت الاسبوع الماضي من قبل أعضاء إدارته، مشيرة إلى أن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستين نيلسن، سبق أن التقت الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو لمناقشة سبل العمل المشترك في قضايا الأمن والتجارة.

وفي موضوع آخر، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الصين فرضت الاثنين رسوما جمركية على 128 صنفا من المنتجات التي تستوردها من الولايات المتحدة وتصل قيمتها الى ثلاثة مليارات دولار سنويا، وذلك ردا على الرسوم التي فرضتها واشنطن على واردات الصلب والالمنيوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة المالية الصينية أعلنت عن فرض رسوم بنسبة 15 بالمائة على 120 منتجا مستوردا من الولايات المتحدة، ورسوم بنسبة 25 بالمائة على ثماني منتجات.

وبالمكسيك، توقفت صحيفة "إل أونيفرسال" عند تصريحات الرئيس الامريكي ضد المكسيك بخصوص موضوع الهجرة، مشيرة إلى أن هذه التصريحات جاءت بعد دقائق من معلومات ذكرتها قناة فوكس نيوز حول مسيرة في المكسيك لمهاجرين من أمريكا الوسطى يطالبون باللجوء الى الولايات المتحدة.

من جهتها، ذكرت يومية "إل صول دي ميخيكو" أن المرشحين للانتخابات الرئاسية في المكسيك باشروا حملاتهم الانتخابية الأحد بالرد على اتهام ترامب لبلادهم بانها تكاد لا تفعل شيئا لوقف الهجرة السرية الى الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مرشح اليسار أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الأوفر حظا للفوز بحسب استطلاعات الرأي حاليا، في خطاب قرب الحدود مع ولاية تكساس الأمريكية، إنه سيفرض احترام المكسيكيين، مؤكدا، في أول تجمع انتخابي له قبل الانتخابات المقررة في فاتح يوليوز المقبل، أنه لا يستبعد امكانية نجاحه في إقناع ترامب بتغيير "سياسته الخارجية الخاطئة ولا سيما سلوكه المزدري للمكسيكيين" اذا فاز في الانتخابات.

من جهته، قال خصمه الرئيسي المحافظ، ريكاردو أنايا، الذي يرأس تحالفا يضم أحزابا من اليمين واليسار، إن التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي تستدعي ردا حازما يحفظ كرامة المكسيكيين، تورد الصحيفة.

وفي بنما، توقفت صحيفة "بنماأميريكا" عند تقديرات المحكمة الانتخابية بخصوص الهيئة الناخبة التي ستشارك في الانتخابات العامة المقرر إجراؤه في البلاد في الخامس من ماي من السنة القادمة، والتي اشارت إلى أن الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و25 سنة سيشكلون نسبة 20.5 في المائة من الناخبين خلال الاستحقاقات المقبلة، معتبرة أن هذه الفئة قد تكون "عنصرا حاسما" في نتائج هذه الاستحقاقات.

وأوضحت الصحيفة، استنادا إلى معطيات المحكمة، أن نحو 350 ألف و600 شاب، من أصل ما مجموعه 2.7 مليون ناخب، سيدلون بأصواتهم لأول مرة، خلال الانتخابات العامة المقبلة، التي سيتم خلالها اختيار رئيس جديد للبلاد ونائب له و71 نائبا بالجمعية العامة (البرلمان) و81 من عمداء المدن، فضلا عن 20 نائبا ببرلمان أمريكا الوسطى.

وفي موضوع آخر، ذكرت صحيفة "لا إستريا" أن النيابة العامة البنمية انتقدت التأخير المسجل في محاكمة عدد من المسؤولين السابقين المتورطين في قضية عمليات تنصت غير قانونية على نحو 150 شخصا، بينهم سياسيين وصحافيين ومقاولين، تمت خلال حكومة الرئيس السابق ريكاردو مارتينيلي، المعتقل بدوره في الولايات المتحدة منذ يونيو من السنة الماضية في انتظار تسليمه لبلاده، في إطار نفس القضية.

وأوردت اليومية أن النيابة العامة انتقدت، من خلال حسابها بتويتر، مرور سنتين وسبعة اشهر على انتهاء التحقيقات المرتبطة بهذه القضية، دون أن يتم تحديد موعد لمثول المتهمين أمام العدالة، وبينهم، فضلا عن مارتينيلي، المديرين السابقين لمجلس الأمن الوطني.

إقليميا، تطرقت صحيفة "إل سيغلو" للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلد المجاور كوستاريكا، وأسفرت عن انتخاب مرشح حزب يسار الوسط الحاكم، كارلوس ألفارادو، رئيسا جديدا للبلاد بعد فوزه في على منافسه القس المحافظ فابريسيو ألفارادو الذي أقر بهزيمته وهنأ الرئيس الجديد.

واشارت اليومية إلى أن المحكمة الانتخابية العليا أعلنت انه بعد فرز أزيد من 90 في المائة من الأصوات، حصل وزير العمل السابق البالغ من العمر 38 عاما على 60.66 في المائة من الاصوات مقابل 39.33 في المائة لمنافسه فابريسيو ألفارادو.