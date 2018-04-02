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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: القمر "محمد السادس" يرصد تحركات البوليساريو

رصيف الصحافة: القمر "محمد السادس" يرصد تحركات البوليساريو

رصيف الصحافة: القمر "محمد السادس" يرصد تحركات البوليساريو
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الاثنين 02 أبريل 2018 - 22:01

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الثلاثاء من "المساء"، التي ورد بها أن المغرب استعان بالقمر الاصطناعي "محمد السادس" الذي تم إطلاقه مؤخرا، والذي رصد تحركات كبيرة لجبهة البوليساريو بمناطق بعيدة عن الجدار العازل وقريبة من تيفارتي وبئر الحلو والكركرات والمحبس.

ووفق الخبر ذاته فإن قوات المشاة والدرك الحربي تلقت تعليمات برفع درجة الاستنفار، إذ وضعت الوحدات العسكرية الخاصة على أهبة الاستعداد تحسبا لكل الاحتمالات ولمنع الجبهة الوهمية من التحرك بكل حرية بمناطق جديدة رصدها القمر الاصطناعي.

وتطرقت الصحيفة نفسها إلى وفاة منعش عقاري بمستشفى سانية الرمل بمدينة تطوان بعد تعرضه للاختطاف بمدينة طنجة. ووفق تفاصيل القضية فإن زوجة المنعش العقاري وقعت ضحية ابتزاز من قبل سيدتين أقنعاها بالاستثمار في مشروع مستقل عن زوجها، قبل مطالبتها بعشرات الملايين وإلا ستقومان بوضع شكاية ضدها، بزعم منحهما شيكات بدون رصيد، في حين أن الزوجة لم تستطع مصارحة زوجها إلى أن سقطت فجأة ودخلت في غيبوبة مرتين، وعند خروجها من المستشفى في المرة الثانية رفقة زوجها اعترضتهما أربع سيارات وتم اختطافهما واقتيادهما إلى منزل بمنطقة "سات فيلاج"، حيث ظلا لمدة يومين، إلى أن منحا أفراد العصابة شيكات تقترب من 200 مليون سنتيم، ليتم إطلاق صراح المنعش العقاري وزوجته، قبل العثور عليه بين الحياة والموت في غابة الدالية مصابا بجروح بليغة.

ووفق "المساء" أيضا فإن المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب وزعت أحكاما بالسجن النافذ بلغت في مجموعها 44 سنة في حق متهمين بالتهريب الدولي للمخدرات، بينهم عسكريان، كانا مكلفين بحراسة مراكز للحدود بشاطئ مولاي بوسلهام.

ونشرت الورقية اليومية كذلك أن عددا من القطاعات الوزارية تستعد للتخلص من صفقات بناء المؤسسات الإدارية، وتسندها إلى الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة في إطار تعاقدي من قبل إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

أما "أخبار اليوم" فكتبت أن دولة بوليفيا المعروفة بعدائها للمغرب تقوم بحشد المواقف المعادية للمملكة داخل أروقة الأمم المتحدة، محاولة استغلال التصعيد الحاصل في الصحراء مؤخرا، من أجل الدعوة إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة آخر التطورات في الصحراء. وتعتبر بوليفيا العدو الوحيد البارز في مجلس الأمن بين الدول العشر غير الأعضاء؛ فيما تبقى مواقف الدول الأخرى (ساحل العاج والكويت وغينيا الاستوائية وإثيوبيا وكازاخستان وهولندا وبيرو وبولندا والسويد) أقرب إلى الأطروحة المغربية أو محايدة.

واهتم المنبر نفسه بالخلافات الدائرة بين أبناء الراحل ميلود الشعبي، مالك مجموعة يينا هولدينغ"، حول توزيع الإرث، والتي وصلت إلى القضاء؛ إذ تطورت الأمور خلال اجتماع المجلس الإداري للمجموعة مؤخرا إلى مواجهة كلامية حادة بين الورثة، وصلت إلى حد لجوء أحد أعضاء المجلس الإداري إلى الاتصال بالشرطة.

وإلى جريدة "الاتحاد الاشتراكي" التي أفادت بأن الجيش الموريتاني ألقى القبض على عنصرين من جبهة البوليساريو تسللا إلى داخل التراب الموريتاني؛ وذلك بالقرب من مدينة ازويرات، عاصمة ولاية تيرس آزمور، وأحالهما على القضاء الموريتاني شمال البلاد في حالة اعتقال، على خلفية تهمة ممارسة نشاط غير مسموح به على التراب الوطني.

المنبر الورقي ذكر في خبر آخر أن كاميرا فضحت سرقة أمتعة المسافرين بمطار أكادير المسيرة، إذ اعتقلت عناصر الدرك بالمطار عاملا يعمل بالخدمات الأرضية التابعة للخطوط الجوية المغربية بعد أن ضبطته كاميرا المراقبة متلبسا بفتح حقائب المسافرين وسرقة ما بداخلها؛ وذلك بعد شكاية تقدمت بها إحدى المسافرات لأمن المطار تفيد بأن أغراضها الخاصة سرقت من حقيبتها قبل تسلمها من مصالح الخدمات الأرضية.

وورد في "الأحداث المغربية" أن وزارة الداخلية تستعد لإحياء نظام الرصد والتتبع الفضائي، لتطور السكن الصفيحي والمنشآت غير المشروعة والأحياء الفقيرة. ووفق الخبر نفسه فإن المديرية العامة للجماعات المحلية طلبت من الولاة والعمال مدها بخرائط حديثة عن نطاق اشتغالها الترابي وتحديد المناطق الحساسة التي تعرف نشاطا متزايدا في البناء غير القانوني.

الختم من جريدة "العلم"، التي شددت على تشجيع الأعشاب الطبية والعطرية استجابة للطلب المتزايد عليها؛ إذ كتبت أن الأعشاب العطرية والطبية التي تساهم في استقرار النظام الإيكولوجي، بتوفير مواطن لعدة فصائل من الحيوانات والحشرات، تعاني من استغلال يكون أحيانا مكثفا وغير رشيد، وخصوصا مع عودة العلامات التجارية (بيو) و(طبيعي).

في الصدد ذاته قال مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، شوقي الفايز، إن تشجيع ثقافة زراعة الأعشاب العطرية والطبية يمثل أفضل خيار للاستجابة للطلب المتزايد عليها من طرف من يقومون بجمع المخزون الطبيعي لهذه الأعشاب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - الحرب الاثنين 02 أبريل 2018 - 22:14
اصلا مكاينش الحياة فالمغرب الله ومابنادم يدافع علا ارضوا ويموت شهيد
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-25
2 - جندي مغربي الاثنين 02 أبريل 2018 - 22:16
للاسف نحن تحكمنا سفارة باريس في الرباط ،ولن نتحرك الا باستشارتهم .بينما في الجهة الاخرى نجد اردوغان كيف يمرغ انف فرنسا في سوريا وكيف يهددها
من انتخبمن كرف الشعب دائما يشعر بالقوة ،انظرو للفرق بين ايران والسعودية
النظام الايراني ينتخبه الشعب يشعر بقوة ومرتزقة جيشه يعربدون في دول العرب ،بينما لنظام السعودي لانه استبداي ونظام غدار لايشعر باي قوة
اياك اعني واسمعي ياجارة
تحية لهسبريس
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9
3 - زاوية الشيخ الاثنين 02 أبريل 2018 - 22:17
ماحدهوم وصلو المحبس صافي غير يزيدو العيون......لا أفهم كيف لا يتم الرد عليهم بالمثل.....
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20
4 - ابو الذهب الاثنين 02 أبريل 2018 - 22:19
لماذا يتهفاتون على الصحراء
حسب المسح الجيولوجي الأمريكي، فإن الصحراء غنية بركزات معادن ثمينة كاليورانيوم والذهب والماس كما ان اجمالي الاحتياطي العالمي للفوسفات هو نحو 65 مليار طن حوالي 45% من هذا الاحتياطي الاقتصادي يتركز في الصحراء الغربية و ادا علمت ان الثمن هو 120 دولار للطن فالمذاخيل فلكية
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-8
5 - المغرب الحر الاثنين 02 أبريل 2018 - 22:19
نحن المغاربة أعلننا مرارا أنّنا سنرد على الخطوات الجزايرية التي وصفناها بأنها غير مبرّرة اتجاه الجار، وطالبنا الجزائر مرارا بالتفاوض لإيجاد حلول ابدية للأزمة. ووسط تجاهل جزايري للعرض المغربي؛ أتمني أن نعلن إجراءات مضادة سنفرضها -كرد أوليّ-
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3
6 - محمد الاثنين 02 أبريل 2018 - 22:19
جميل اشعلوا نار البوليساريو كي تتخلصوا من الحراك الشعبي الذي ينادي بالإصلاح وتتهمنونهم من جديد الوقت وقت الصحراء من طالب بشيء غير الصحراء الآن فهو خائن عجيب الخونة الذين نهبوا اموال الشعب وجدوا مبرا لتكميم الأفواه من جديد
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-3
7 - مغربي الاثنين 02 أبريل 2018 - 22:19
لن نفرط في شبر من ارضنا غي عيتو علينا نمشيو
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5
8 - نعيمة الاثنين 02 أبريل 2018 - 22:20
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .الله ينصركم يامولاي اتمني من العلي القدير ان يساعدكم علي هذا بلدنا الحبيب ويغلبكم على الأعداء .الله الوطن الملك .
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1
9 - أمازيغي من السمارة المغربية الاثنين 02 أبريل 2018 - 22:20
هذا هو الدور الذي كان من المفترض أن يعلن عنه في مسودة وظائف القمر الصناعي"محمد السادس"
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1
10 - fouad الاثنين 02 أبريل 2018 - 22:20
قبل الحرب التي تروجون لها وهي;
1سحب الحكم الداتي نهائيا ولا رجعة فيه
2 تطهير البلاد من الانفصالين تماما
3 قطع العلاقات الدبلوماسية مع كل بلد يعترف بهاؤلاء الخونة واولها الجزائر !
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16
11 - Moncef الاثنين 02 أبريل 2018 - 22:25
البوليزبال تفعل والمغرب يرصد ويراقب وينتظر تحركات جديدة للرد بالتهديد والتنديد. المسؤولين خايفين من الحرب ههههههه، الشعب الحمد الله ديما واجد وما عنذو ما يخسر، طلقوه يمحي المرتزقة ويعلمكوم معنى الرجولة والحب والغيرة على الوطن
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0
12 - غيور على الوطن الاثنين 02 أبريل 2018 - 22:25
المغرب حقق سبقا تكنولوجيا وعسكريا سواء ان على المستوى البري او الجوي فلا سبيل لعصابات المرتزقة اوالجزاءر اوحتى الدمية مورتانيا بالوقوف امام الوحش العسكري المغربي فلا تهنو وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم صدق الله العظيم
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0
13 - جواد الاثنين 02 أبريل 2018 - 22:31
لماذا لا يتم القضاء على البوليزاريو نهاءيا بحرب شاملة وتنتهي القصة اين هو المشكل
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14 - Farid الاثنين 02 أبريل 2018 - 22:32
المزاليط والفقراء هم سيكونون في الصفوف الامامية في حالة نشوب حرب .مفارقات الدنيا. كادحين وفقراء في وطن لا يعترف بهم وبالمقابل هم من يدافعون عنه!!!. الوطن لهم والوطنية للمزاليط والكادحين.
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15 - comptable الاثنين 02 أبريل 2018 - 22:32
le polisario a recu le feu vert des américains et algériens pour déplacer les civils de tindouf vers la zone tampon c´est pourquoi le Maroc doit imperativement bouger et fermer les frontières

le temps n´est plus a l´hésitation et l´attente mais a la solution turque

sinon l´histoire vous gardera comme ceux qui ont perdu le sahara marocain
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16 - khalid الاثنين 02 أبريل 2018 - 22:34
لقد حان الوقت المناسب لإزاحة البوليزاريو بصفة نهاءية و شكرا
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17 - NOUMRI الاثنين 02 أبريل 2018 - 22:35
سبحان الله كل المعلقين فيهم الحماسة و يدعون إلى أعلان الحرب و انهم مستعدون للتضحية من أجل الوطن بتلك شعارات المناسبات و حديت المقاهي ؤ عند المعقول كلشي إغبر
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18 - montasser الاثنين 02 أبريل 2018 - 22:36
ياك هادو غير مرتزقة!!! المتزقة سلاح ديلهم كلاشنكوف ..لفرادا...وابعد تقدير بازوكا...ولكن سلاح لي ف الصورة عتاد حربي ثقيل ومتطور...من اين لكم هذا...وا قيلا ميزانية ديال الشعب لجزاءيري كلها مشات تما....وحتى التخطيط والتاطير جزاءيري...وكيدوخو علينا :الجزاءر تدعم ملف المغرب2026 ...وشوف انت اطنز ..قبح الله سعيكم!!!!
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19 - عالم الاثنين 02 أبريل 2018 - 22:37
يجب الرد بقوة علا مرتزقة الوهم بقصف شديد بلا رحمة
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20 - saad الاثنين 02 أبريل 2018 - 22:38
المغرب شعبا وملكا وجيشا فداءا لهذا الوطن مهما كان العدو والبادي أظلم لا يهمنا اَي قرار نحن في وطننا ومن يتجرأ بلمس شبرًا من ثراب هذا الوطن سيكون الرد سريعا
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21 - الجزائري الاثنين 02 أبريل 2018 - 22:41
الشعب المغربي بقيادة عاهله محمد السادس قادر على صنع المعجزات و ويل لجرذان المرتزقة
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22 - جمال الاثنين 02 أبريل 2018 - 22:42
كل من يقحم موضوع الحراك مع موضوغ السيادة والوحدة الوطنية فهو جاهل ولا يعرف بلده حق المعرفة
المغاربة في الداخل او الخارج موضوع الوحدة الترابية قدسيته بقدسية الدين نكون أو لا نكون
فقط المغرب بلد يسير بحكمة وستواصل هكذا اذا انتهى وقت الحكمة سنسحقهم في يو م واخ وهناك ستأتي المنظمات لتتكلم عن كل ما لم تتكلم عليه الان
تحياتي للمغاربة الأحرار
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23 - عبدالله الاثنين 02 أبريل 2018 - 22:43
نحن مع ملكنا في اي قرار يراه حكيم ،الله يحفظ لنا.
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