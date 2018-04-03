عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء ..

* أخبار اليوم:

- تذيلت الأجور المغربية المراتب الأخيرة في تصنيف عربي جديد، واحتلت المرتبة 12 من أصل 16 دولة، حيث يبلغ متوسط ما يتقاضاه الموظف المغربي 403 دولارات، ما يعادل 3400 درهم، وفق البيانات التي نشرها موقع العربية. ويبلغ إجمالي الراتب الشهري بالدول التي شملها التصنيف نحو 19 ألفا و234 دولارا شهريا، بمتوسط شهري بلغ نحو 1202 دولار شهريا، في تصنيف تصدرته دول الخليج، وأولها الإمارات بـ3235 دولارا شهريا، متبوعة بقطر ثم البحرين ثم السعودية.

- منع الترخيص لتسويق دواء "بيدوفيكس" .. اعتبر مصطفى الإبراهيمي الطبيب والبرلماني عن حزب المصباح، أن الدواء فاقد للمعادلة البيولوجية وناقص الفعالية، مؤكدا، في حديث للصحيفة، أن هذا الدواء يمكن أن تكون له مضاعفات خطيرة كإحداث خلل بالشرايين والدماغ، وهو ما قد يؤدي إلى شلل نصفي، فضلا عن إحداث مشاكل في الكبد. ويرى الإبراهيمي أن هناك "تقصيرا" من طرف الجهات المسؤولة عن توزيع الأدوية في المملكة، حيث إنها تأخرت في التفاعل مع منع تسويق الدواء، رغم أنه منع في عدد من البلدان العربية، مشيرا إلى أنه كان على مديرية الأدوية المكلفة بالمراقبة أن تقوم بتحليلات بين الفينة والأخرى للتأكد من وجود معادلة البيولوجية، وهو ما لم يتم، يقول المتحدث.

* المساء:

- بسبب شقوق وعيوب تقنية وهندسية ظهرت في ورش الميناء الجديد بمدينة آسفي، قام عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بزيارة تفقدية لورش بناء الميناء الجديد لآسفي. واطلع الوزير بالمناسبة، رفقة الوفد المرافق له، على تقدم الأشغال بالمرافق الخاصة بالحاجز الرئيسي، الذي بلغ طوله 2263 مترا، والحاجز الثانوي بطول 777 مترا، ورصيف الفحم الحجري بطول 289 مترا وعمق 16,5 مترا، ورصيف الخدمة وأجزاء أخرى تتضمن خاصة الربط مع المحطة الحرارية.

- ارتفاع إقبال المغاربة على القروض البنكية في بداية 2018.. أفاد بنك المغرب بأن وتيرة نمو القروض البنكية تسارعت بنسبة 3,9 في المائة خلال شهر فبراير 2018، بعد 3,4 في المائة شهرا قبل ذلك. وأشار بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر فبراير 2018، إلى ارتفاع الائتمان البنكي بنسبة 11 في المائة، بعد ارتفاع قروض التجهيز بنسبة 10,4 في المائة واستقرار وتيرة نمو القروض العقارية في 3,5 في المائة.

* الأحداث المغربية :

- أظهرت عملية الافتحاص المالي، التي خضعت لها 25 جامعة رياضية، وجود اختلالات مالية خطيرة على مستوى 11 منها، حسب ما كشفته مصادر مسؤولية للجريدة، موضحة أن رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، اطلع على تقرير مكتبي الافتحاص المالي، اللذين كلفا من طرف الوزارة بتدقيق حسابات الجامعات، من أجل التأكد من حسن تدبير شؤونها المالية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عملية التدقيق ومقارنة الكشوفات والحسابات والتمحيص في الوثائق الثبوتية، كشفت عن وجود اختلاسات مالية في عدد من الجامعات المعنية وتلاعبات خطيرة في أموالها، وتبديد هذه الأخيرة في غير الأمور التي كان من المفترض أن تخصص لها.

- تستعد وزارة الداخلية لإحياء نظام الرصد والتتبع الفضائي، لتطور السكن الصفيحي والمنشآت غير المشروعة والأحياء الفقيرة. وعممت المديرية العامة للجماعات المحلية على الولاة والعمال، مذكرة تطلب منهم مدها بخرائط حديثة عن نطاق اشتغالها الترابي وتحديد المناطق الحساسة التي تعرف نشاطا متزايدا في البناء غير القانوني. وسيتم استخدام هذه الخرائط من قبل المركز الملكي للاستشعار الفضائي، لإنتاج صور الأقمار الصناعية مع التركيز على المناطق الحساسة.

* العلم:

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل نموا بلغ 4,1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2017، عوض 1 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2016، معززا على الخصوص بالانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2017، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت بنسبة 10,9 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2017، بعد انخفاض مهم قدره 12,5 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

- أكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في بيان أصدره عقب انعقاد مجلسه العام يوم الأحد الماضي، عن تجنده وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة والتصدي لكل المحاولات الاستفزازية لخصوم السيادة الوطنية. ودعا الاتحاد العام للشغالين الحكومة إلى إصلاح منظومة الأجور بالشكل الذي تتحقق معه العدالة الأجرية، مضيفا أنه لا حوار اجتماعي دون زيادة مباشرة وعامة في الأجور والمعاشات بما يتناسب مع مستوى المعيشة والقدرة الشرائية للطبقة الشغيلة المغربية.

* بيان اليوم:

- حذر السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في رسالة بعث بها أول أمس الأحد إلى رئيس مجلس الأمن، غوستافو ميازا كوادرا، من أن تحريك أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية أو أيا كانت طبيعتها، ل"البوليساريو"، من مخيمات تندوف في الجزائر، إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، تشكل "عملا مؤديا إلى الحرب". وحرص السيد هلال على التأكيد، في هذه الرسالة، على أن "هذا العمل غير القانوني للأطراف الأخرى، يهدد بشكل خطير المسلسل السياسي الأممي الذي يعمل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، دون كلل، من أجل إعادة إطلاقه. فبانتهاكاتهم المتكررة، يقول السيد هلال، والتي تمتد الآن إلى عدة مناطق شرق الجدار الأمني الدفاعي في الصحراء المغربية، تهدد الأطراف الأخرى بشكل جدي أي فرصة لإعادة إطلاق العملية السياسية ".

- استفاد 1198 مواطنا من مختلف الشرائح المجتمعية لساكنة جماعة السهول بعمالة سلا، أمس الاثنين، من قافلة طبية متعددة التخصصات، نظمتها المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالمستوصف المحلي سيدي عزوز. وحسب بلاغ لوزارة الصحة، شملت هذه القافلة، التي تندرج في إطار جهود تقريب الخدمات الصحية للساكنة وتسهيل الولوج للعلاجات، خصوصا بالعالم القروي، إجراء فحوصات طبية في تخصصات طب الأطفال وطب النساء والتوليد، وأمراض القلب والشرايين، وجراحة الأسنان، وداء السكري، والأمراض الصدرية، والأمراض الجلدية، والطب العام، وفحوصات سرطان الثدي وعنق الرحم، إلى جانب حصص التوعية الصحية والتحسيس وسبل الوقاية.

* الاتحاد الاشتراكي:

- المغرب في حاجة إلى أكثر من 10 آلاف طبيب للإجابة عن الاحتياجات الصحية للمرضى. احتفل أطباء المغرب بيومهم العالمي، الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، على إيقاع الاحتجاج والغضب، لكونه تزامن هذه السنة مع تنظيم أطباء القطاع العام على وجه التحديد لمجموعة من الإضرابات الوطنية والمسيرات الاحتجاجية للمطالبة بتحسين ظروف العمل وفتح المناصب المالية لتجاوز الخصاص على المستوى الموارد البشرية. وأكد الدكتور منتظر العلوي عبد الله، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في تصريح صحفي، أن أزمة الأطباء في قطاع الصحة العمومية تتسع هوتها يوما بعد يوم، بالنظر إلى الأعداد القليلة للأطباء مقارنة بعدد الساكنة وحجم الانتظارات الصحية.

- كشف تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية الاقتصادية عن تباطؤ ملموس في وتيرة نمو الطلب الداخلي خلال الفصل الأخير من سنة 2017، حيث أنه لم يرتفع سوى بنسبة 1.6 في المائة، مقابل 6,1 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016، وهو ما جعل مساهمة الطلب الداخلي في النمو الاقتصادي تنكمش إلى 1,8 نقطة عوض 6,5 نقطة.

* رسالة الأمة :

- أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن الحكومة جادة في الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف التوصل إلى اتفاق اجتماعي متوازن يتضمن مجموعة من المكتسبات للطبقة الشغيلة. وحسب بلاغ للوزارة، أبرز السيد يتيم، خلال كلمة بمناسبة احتفال الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالذكرى ال58 لتأسيسه، أن الحكومة جادة في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وحريصة على أن تقوم المركزيات النقابية بواجبها على أكمل وجه، وأن تكون قوية ومضطلعة بدورها كاملا، معتبرا أن النقابات والأحزاب وهيئات المجتمع المدني تعد بمثابة وساطات حقيقية.

- تاج الدين الحسيني: المغرب سيربط التعاون مع الأمم المتحدة بالصرامة في التعامل مع قضية تواجد البوليساريو في المنطقة العازلة. وأكد أستاذ العلاقات الدولية، في حديث مع الصحيفة، أن موضوع المنطقة العازلة ليس بجديد بالنسبة للمغرب، حيث بدأ منذ أوائل التسعينيات، وهو مرتبط باتفاقية وقف إطلاق النار تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة سنة 1991، والتي يمارس المغرب سيادته بشكل كامل على مجموع أراضي إقليم الصحراء بما في ذلك هذه المنطقة. ونبه الحسيني إلى أن الشيء الخطير اليوم هو تحدي البوليساريو للأمم المتحدة والمغرب بالأساس عبر نشر بعض القوات وبعض الآليات في منطقة الكركرات بالذات، بل أكثر من ذلك نصب مواقع لمراقبة المرور ومنع السيارات والشاحنات من العبور إلى موريتانيا، مشيرا إلى أن هذه التطورات أصبحت تستغل بطريقة استفزازية كلما اقترب موعد إصدار مجلس الأمن لقراره أو لموقفه من قضية الصحراء رغبة في افتعال نوع من المواجهة المسلحة مع المغرب بعين المكان لتوحي للمنتظم الدولي بأن الأمر يتعلق باعتداء على حقوق الصحراويين.

* لوماتان:

- وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة حول موضوع "استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة"، الذي افتتحت أشغاله أمس الإثنين بمراكش. وأكد جلالة الملك أن "المغرب، وإيمانا منه بالأهمية المحورية لاستقلال السلطة القضائية ودورها في بناء دولة الحق والقانون، بادر إلى وضع مقومات هذا الصرح، واتخاذ ما يقتضيه من تدابير مؤسسية وتشريعية وعملية".

- انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيكون مفيدا للمملكة ولهذا التجمع الاقتصادي الإقليمي. وسيكون هذا الانضمام تدريجيا ووفق رؤية طويلة المدى وفي إطار مشترك ومتشاور بشأنه، من أجل الحفاظ على المصالح التجارية لجميع الأطراف. هذه هي أهم الرسائل التي تم تناقلها خلال مؤتمر دكار، الذي نظمه معهد أماديوس بشراكة مع مركز التفكير السينغالي "مبادرة استشرافية فلاحية وقروية"، وبتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب. ويكمن التحدي لمنظمي هذه التظاهرة في إطلاق نقاش صريح وعميق من أجل بحث كافة أبعاد انضمام المغرب وانعكاساته المحتملة على أعضاء هذا المجتمع الإقليمي.

* ليكونوميست:

- ثورة في التعليم العالي. تمكنت مدارس خاصة من انتزاع اعتراف الدولة، وبالتالي معادلة شواهدها لتلك التي تمنحها الدولة. فبعد المجموعة الأولى التي ضمت 9 مؤسسات سنة 2017، حصلت مجموعة ثانية من 7 مدارس على هذا الاعتراف. واعتبرت هذه المدارس، التي انتظرت هذه المعادلة منذ سنة 2000، بمثابة انتصار. وبالنسبة للخريجين، فإن الأمر يتعلق بنهاية "عهد من الظلم" استمر لفترة طويلة جدا.

- المقاولات الصغرى والمتوسطة المبتكرة في مجال البيئة تعد المحرك الحقيقي للاقتصاد الأخضر. ولتحقيق ذلك، يجب تحسين قدراتها من أجل الاستفادة من آليات التمويل الخضراء الجديدة، بالإضافة إلى تدابير المواكبة. وفي هذا السياق، تطلق المجموعة الصناعية للخدمات البيئية (المغرب) برامجها للتسريع الصناعي. وقد كافأت المنظمة مؤخرا الفائزين في برنامجها الخاص بالمقاولات الخضراء الناشئة: برنامج "غرين أنتربرنورشيب موروكو"، الممول من قبل الخارجية الأمريكية.

* البيان:

- تحرك عناصر من البوليساريو شرق الجدار الأمني .. سعد الدين العثماني "أعداء الوحدة الترابية يحاولون الإجهاز على مسلسل التسوية السياسية العادلة لهذا النزاع المفتعل". وعمر هلال يعتبر "هذا التعصيد الجديد يهدف إلى المساس بالوضع القائم بالصحراء المغربية". وناصر بوريطة يقول إن "المغرب لن يسمح بأي تغيير للوضعية القانونية والتاريخية للمنطقة العازلة بالكركرات". أما بالنسبة لنبيل بنعبد الله فإن "رد المغرب في هذا الإطار يجب أن يكون حازما (...) مع ضرورة الحفاظ على التوافق الوطني وتقوية الجبهة الداخلية ومواصلة مسلسل الدمقرطة والإصلاح والعدالة الاجتماعية التي باشرتها بلادنا".

- أكد مسؤولون قضائيون أفارقة، مساء الأحد بمراكش، عشية مشاركتهم في مؤتمر دولي حول العدالة (2 -4 ابريل الجاري)، أن الإصلاحات القضائية التي قام بها المغرب لضمان استقلالية منظومة العدالة تشكل مصدر إلهام بالنسبة للبلدان الإفريقية. وعبر النواب العامون لكل من الكاميرون وتشاد وجمهورية افريقيا الوسطى والغابون والسينغال، في تصريحات صحفية، في أعقاب مباحثات أجروها مع الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي، عن رغبتهم في الاستفادة من التجربة المغربية في المجال القضائي من أجل تطوير النظام القضائي ببلدانهم.

* لوبينيون:

- يحل المغرب ضيف شرف على دورة معرض الكيبيك الدولي للكتاب، التي ستنظم في الفترة ما بين 11 و15 أبريل الجاري بمركز المؤتمرات بمدينة الكيبيك. وستعرف المشاركة المغربية تقديم عرض وثائقي متنوع من حيث لغاته وموضوعاته، يراد به أن يقدم للجمهور الكندي صورة شاملة عن الثقافة المغربية في تعدديتها وتنوع روافدها، وذلك عبر رصيد وثائقي فكري وإبداعي، يتعرف منه خلاله الجمهور على أسماء الكتاب والمبدعين المغاربة من خلال آخر إنتاجاتهم التأليفية. ويصل عدد العناوين في هذا الرصيد إلى 2000 عنوان، بمجموع نسخ يتجاوز 3500 نسخة، تعود إلى جهات إصدار متنوعة منها 9 دور نشر.

- تعززت الإجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية في المركب المينائي لأكادير مؤخرا، بإطلاق العمل بالشباك الوحيد "بور نيت"، الذي يتيح إمكانية تبادل نتائج المراقبة الإلكترونية للبضائع المستوردة عبر هذا الميناء. وتأتي هذه المبادرة، التي سبق إطلاقها في ميناء الدار البيضاء، في إطار عملية تنسيق بين كل من الوكالة الوطنية للموانئ، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة وشركة "بور نيت".

* ليبيراسيون:

- تعبئة شاملة من أجل الدفاع عن وحدتنا الترابية. حذر السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس الأمن، غوستافو ميازا كوادرا، من أن تحريك أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية أو أيا كانت طبيعتها، ل"البوليساريو"، من مخيمات تندوف في الجزائر، إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، تشكل "عملا مؤديا إلى الحرب". وحرص السيد هلال على التأكيد في هذه الرسالة أن "هذا العمل غير القانوني للأطراف الأخرى، يهدد بشكل خطير المسلسل السياسي الأممي الذي يعمل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، دون كلل، من أجل إعادة إطلاقه".

- رئيسا مجلسي النواب والمستشارين: الاستفزازات الأخيرة لخصوم الوحدة الترابية ما هي إلا تعبير عن انزعاجهم من النجاحات التي يحققها المغرب على المستويين الدبلوماسي والتنموي. وأعرب كل من رئيسي مجلسي النواب، الحبيب المالكي، والمستشارين حكيم بنشماش، عن الأسف من كون الأمم المتحدة لم تستوعب خطورة الأوضاع الجديدة بالمناطق الحدودية، وخاصة بالمناطق العازلة.