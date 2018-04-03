عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

هسبريس - و .م .ع

تناولت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بأوربا الغربية عدة قضايا ومواضيع من بينها على الخصوص انطلاق المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة في إيطاليا يوم غد الأربعاء وتداعيات النزاع السوري بالإضافة إلى ردة فعل الصين على قرار الرئيس الأمريكي فرض ضرائب على الواردات من الفولاذ والألمنيوم إلى جانب عمل الاتحاد الأوربي بخصوص موضوع الأخبار المزيفة والكاذبة فضلا عن أعمال التخريب التي قام مؤيدو المسلسل الانفصالي بكتالونيا والإضرابات التي تشهدها فرنسا .

ففي إسبانيا اهتمت الصحف بأعمال التخريب التي قام بها مؤيدو مسلسل الاستقلال بإقليم كتالونيا وكذا بعمل الاتحاد الأوربي ضد الأخبار الكاذبة والمزيفة .

وكتبت صحيفة ( البايس ) أن الاتحاد الأوربي قد تخلى عن تشريع يستهدف تجريم التدخل الأجنبي عن طريق الأخبار المزيفة مشيرة إلى أن الموعد النهائي الذي كانت المفوضية الأوربية قد حددته لمعالجة هذه الإشكالية سينتهي يوم 25 أبريل الجاري دون أن تكون هناك أية نية لاقتراح تدابير وقوانين جديدة حول هذا الموضوع .

وأضافت الصحيفة أن حزمة التدابير التي سيتم تقديمها قبل 25 أبريل من قبل المفوضة المكلفة بالقطاع الرقمي ماريا غابرييل لا تنص على تشريع جديد مشيرة إلى أن المفوضية تخشى من أن ينظر إليها على أنها أضحت تمثل " وزارة الحقيقة " مهمتها الفرز بين الأخبار الحقيقية والأخبار الوهمية والمزيفة .

ومن جهتها قالت صحيفة ( إلموندو ) إن كارليس بيغدومنت الرئيس السابق للحكومة المحلية لإقليم كتالونيا الذي تم توقيفه بألمانيا أكد للمحكمة العليا الإسبانية عبر محاميه أنه غير مسؤول عن أعمال العنف والتخريب التي واكبت مسلسل الاستقلال الكتالاني .

وأشارت الصحيفة إلى أن بيغدومنت " تنصل " من هذه الأعمال ونسبها إلى المتظاهرين الذين وكما قال كارليس بيغدومنت على لسان محاميه " قاموا في بعض اللحظات بالذهاب بعيدا في مقاومتهم السلمية " .

أما صحيفة ( أ بي سي ) فأكدت من جانبها أن هذه الأعمال التخريبية لا تزال مستمرة ومتواصلة إلى الآن بتحريض من لجان الدفاع عن الجمهورية وهي جماعات متطرفة تدافع عن الاستقلال وقامت مؤخرا بتخريب عدة محطات للأداء بالطرق السيارة بكتالونيا دون أن يتم اعتقال أي عنصر من عناصرها حتى الآن .

وفي بريطانيا ركزت الصحف على الصراع في سوريا وردة فعل الصين على قرار الرئيس الأمريكي بفرض ضرائب على الواردات من الفولاذ والألمنيوم الذي أعلن عنه في أوائل مارس ودخل حيز التنفيذ منذ ذلك الوقت .

وتحدثت ( دايلي تلغراف ) عن إجلاء آخر المقاتلين السوريين من جيب ( الغوطة ) الذي عاد تقريبا تحت سيطرة ومراقبة نظام بشار الأسد بعد خمسة أسابيع من الهجوم الروسي السوري الذي تم خلاله تدمير أحياء بكاملها وتهجير سكانها .

وأضافت الصحيفة أن الغوطة التي لا تبعد كثيرا عن دمشق كانت لمدة سبع سنوات واحدة من أكثر المناطق التي يخشى النظام السوري الاقتراب منها لكنه الآن على وشك استعادة السيطرة عليها كاملة مشيرة إلى أن الثوار لم يعودوا يسيطرون سوى على نسبة 5 في المائة من هذه المنطقة .

ومن جهتها تطرقت صحيفة ( الغارديان ) إلى ردة فعل الصين اتجاه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض ضرائب على واردات الفولاذ والألمنيوم نحو الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة " حماية الأمن الوطني " مشيرة إلى أن هذا القرار يمس مصالح الصين وقوانين المنظمة العالمية للتجارة .

وأشارت الصحيفة إلى أن الضرائب الجديدة التي أعلنت عنها الصين تهم 128 منتوجا أمريكيا تتوزع ما بين الفواكه ولحوم الخنزير مضيفة أن بيكين تجنبت حتى الآن فرض ضرائب على المنتجات الزراعية الرئيسية مثل فول الصوجا أو الشركات الصناعية الكبرى مثل شركة بوينغ العملاقة وهي قطاعات يمكن استهدافها .

وأوضحت أن واشنطن تعاني من عجز تجاري مزمن مع بكين وصل إلى 2 ر 375 مليار دولار عام 2017 . أما في البرتغال فركزت الصحف على الإضراب في فرنسا الذي يشمل عدة قطاعات وكذا على العلاقات بين واشنطن و موسكو .

ففي مقال بعنوان (فرنسا تخوض إضراب ضد ماكرون)، كتبت صحيفة (دياريو دي نوتيسيا) أن فرنسا تعيش اليوم ما تسميه وسائل الإعلام "يوم الثلاثاء الأسود" بسبب اضراب انطلق من ربابنة الخطوط الجوية الفرنسية إلى مستخدمي قطاع الطاقة وعمال السكك الحديدية، علما أن الحركة الاحتجاجية لهذه الأخيرة ستستمر ثلاثة أشهر احتجاجا على برنامج إصلاح الشركة الوطنية الفرنسية للسكك لحديدية(إس.إن.سي.إف) قبل فتحها أمام المنافسة مثلما يشترط قانون الاتحاد الأوروبي .

وأشارت اليومية إلى أن آخر مرة واجه فيها الرئيس الفرنسي اتحادات السكك الحديدية بشأن المزايا التي يتمتع بها العمال انتهت بشكل سيء. وذكرت صحيفة (جورنال إي) أن الخبر الذي يفيد بان رئيس الولايات المتحدة اقترح عقد اجتماع في البيت الأبيض مع فلادمير بوتين تقدمت به موسكو يوم الاثنين .

و اعتبرت اليومية أن الدعوة لعقد اجتماع وجهت خلال اتصال هاتفي أجراه قائدي البلدين يوم 20 مارس ، مسجلة أنه في الوقت الراهن لاتوجد معلومات بشأن تاريخ هذا اللقاء.

وفي إيطاليا تمحورت تعاليق الصحف على انطلاق المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة يوم غد الأربعاء و نفي إيطاليا وجود اتفاق مع الدولة العبرية لنقل مهاجرين أفارقة .

و كتبت صحيفة (لاريبوبليكا) أنالأنظار تتجه غدا الأربعاء لرئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا الذي سبجري يومي 4 و5 أبريل المشاورات الرسمية مع القوى السياسية الكبرى في إيطاليا من أجل تشكيل حكومة جديدة يصعب التوافق بشأنها بسبب غياب الأغلبية البرلمانية المطلوبة .

و أضافت أنه من المحتمل أن تفشل الجولة الأولى من المشاورات لعدم توافق الأحزاب وتشبث كل من حركة خمس نجوم ورابطة الشمال بالانفراد برئاسة الحكومة، ما سيفضي إلى إجراء جولة ثانية في الأسبوع القادم.

وأشارت إلى أن حركة خمس نجوم، التي تعتبر أن التحدي الأهم هو تشكيل حكومة تحترم الإرادة الشعبية، على استعداد لمنح رابطة الشمال وتحالف اليمين حقائب وزارية رئيسية باستثناء منصب رئيس الوزراء.

و بالنسبة لصحيفة (لاستامبا) فإن مواقف بعض الأحزاب قد تلين خلال الجولة الثانية من المشاورات، التي يمكن أن تحشد التأييد لتعيين رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني ، نائبا لرئيس الوزراء .

وسجلت أن مشاورات تشكيل ائتلاف حكومي ستكون أطول من المعتاد، قد تستغرق 40 يوما ، مذكرة أن الجمهورية الإيطالية اعتادت على إجراء مشاورات مطولة تدوم أحيانا شهرا ونصف أو أكثر ، كما وقع بعد انتخابات 1983.

وذكرت صحيفة (كوريري ديلا سيرا) أنه عكس ما صرحت به حكومة بنيامين نتنياهو حول التوصل إلى اتفاق مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين يتم على أساسه نقل أكثر من 16 ألف من طالبي اللجوء الأفارقة الموجودين حاليا في إسرائيل إلى دول غربية ، نفت إيطاليا وجود أي اتفاق في إطار الاتفاقية الثنائية بين إسرائيل والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين من أجل إعادة توطين المهاجرين خلال الخمس سنوات القادمة" وأضافت انه بعد ساعات من إعلان إسرائيل عن هذا الاتفاق الجديد قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين تعليقه إلى حين إجراء مراجعة أخرى وذلك نتيجة تنامي الضغوط .