هذه أبرز اهتمامات الصحف في المنطقة المغاربية

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الثلاثاء، على الخصوص، بوضعية قطاع التعليم في تونس، والصراع بين التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين ووزارة الصحة في الجزائر، وقضية انتشار الأدوية المزورة في موريتانيا. ففي تونس اهتمت الصحف بوضعية قطاع التعليم والمدرسة العمومية، حيث اعتبرت صحيفة "المغرب" أن "الأهم هو الحفاظ على قيمة المدرسة العمومية"، مضيفة أن "المطلوب من هذه الأخيرة ليس فقط تمدرس الغالبية من جيل ما بين 12 و18 سنة، بل حسن إعداد هذا الجيل لكي يكون قادرا على الامتياز والتفوق...".

وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان "هل من حل ينقذ المدرسة العمومية ؟" أنه حتى تقوم المدرسة العمومية بهذه الرسالة "لا بد أن يكون كافة مدرسيها قد تلقوا أفضل تكوين على المستويين العلمي والبيداغوجي وأن يتفرغوا تماما لأداء الواجب النبيل".

واعتبرت الصحيفة أن المهم "ليس هو التناسب الحسابي بين عدد الأساتذة والتلاميذ وكتلة الأجور بل إنه يتمثل في توفير مناخ جديد بالمدرسة يعيد التفوق والتميز إلى جوهر العملية التربوية"، داعية إلى النظر مجددا في الأزمة الحالية من أفق مختلف "يسمح للجميع بالخروج منها برأس مرفوع وبحلول جديدة ومجددة مع مراعاة الوضعية الاقتصادية الصعبة للبلاد".

ومن جهتها لاحظت صحيفة "الصحافة اليوم" أنه قبل أسابيع قليلة عن مواعيد الامتحانات ومن ثم نهاية العام الدراسي "ما تزال الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم الثانوي مستمرة ولا حلول في أفقها"، مضيفة أن الأزمة "امتدت وانتهى فيها الشد المتبادل بين الحكومة والنقابة إلى انقطاع الحوار تماما بين الطرفين حيث يصر كل منهما على حفظ ماء الوجه أمام الرأي العام ويرفض الحوار تحت الضغط".

واعتبرت الصحيفة أنه "من الضروري أن تتدخل رئاسة الجمهورية لإنهاء الأزمة توافقيا"، مشيرة إلى أن "الحل بين يدي رئيس البلاد والأمين العام لاتحاد الشغل لإنهاء ملف المزايدات، وحتى لا تتحول أزمة التعليم الثانوي إلى شماعة تعلق عليها الحكومة إخفاقاتها".

وتحت عنوان "نهاية النفق"، كتبت صحيفة "لوتون" أنه ليس هناك من خيارات سوى التوافق، حتى وإن كان ذلك لا يشمل كافة نقاط الخلاف، ليهم على الأقل الأساسي منها.

وأكدت الصحيفة على ضرورة إنقاذ السنة الدراسية الحالية، التي تضررت بشكل جدي، بسبب هذه الأزمة، التي تتعمق أكثر فأكثر، في قطاع التعليم.

وشددت الصحيفة على أنه يتعين في لحظة معينة، بدلا من المواجهة والاصطدام في كل مرة بجدار خرساني، الجلوس إلى طاولة من أجل مناقشة هادئة، وطي صفحة الخلاف، والشروع في المفاوضات على إيقاع توافقي على أمل الخروج من المأزق الذي يوجد فيه القطاع.

واعتبرت الصحيفة أن مطالب المدرسين لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون على حساب التلاميذ وهدر كافة الجهود التي بذلت طوال السنة الدراسية.

ومن جهتها كتبت صحيفة "لوكوتيديان" أنه في الوقت الذي يلعب فيه الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال نقابة التعليم الثانوي، و وزارة التربية لعبة القط والفأر، يتساءل التونسيون عن مستقبل اختبار القوة الذي طال أمده وحول ما ي مثله فعلا العمل النقابي في تونس.

ونقلت الصحيفة عن نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قوله، إن اللجوء إلى الحوار هو الحل الأفضل، لكن ذلك لا يتم أبدا بشروط مفروضة من هذا الطرف أو ذاك.

غير أن الصحيفة اعتبرت أن الشروع في المفاوضات مع الإصرار على جمود المواقف يمثل في حد ذاته شرطا، مشيرة إلى أن الجانبين يحرصان على التمسك بمواقفهما دون الاكتراث بمصلحة البلاد.

ورأت صحيفة "لابريس دو تونيزي" من جانبها، أنه حان الوقت للتسلح بالشجاعة والجرأة للمطالبة بصوت عال، بإيقاف الانحرافات والهروب إلى الأمام والسلوك غير مسؤول لبعض النقابيين.

ورأت الصحيفة أن بعض هؤلاء النقابيين يعتقدون عن خطأ أن الحرية تسمح لهم بتهديد قطاعات إستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني من أجل المطالبة بامتيازات وزيادات في الأجور من شأنها أن تهدد بإفلاس بعض المؤسسات الوطنية التي مازالت تقاوم.

وأضافت أنه ينبغي تذكير هؤلاء النقابيين الذين يريدون الحصول على كل شيء وبسرعة، أن البلد وخزائنه لم تعد تتحمل هذه المطالب المفرطة وأنه من أجل تقاسم الثروات بشكل منصف، يجب أولا خلق تلك الثروات

وفي الجزائر، تطرقت الصحف إلى الصراع بين التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين ووزارة الصحة، مسجلة أن الأطباء قد يوقفون إضرابهم الذي يستمر منذ أزيد من أربعة أشهر، وفقا لنتائج المفاوضات الجارية مع الوزارة الوصية.

وكتبت صحيفة (ليبيرتي) أنه كان يتعين عقد ما لا يقل عن 10 اجتماعات مطولة بين التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين ووزارة الصحة، على أمل إيجاد حل للطريق المسدود الذي وصل إليه الطرفان، والذي أثر سلبا على المرضى بالمستشفيات أو الراغبين في إجراء فحوصات بالمستشفيات الجامعية.

وأضافت أن الأطباء المقيمين، الذين لطالما تم تقاذفهم بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، أرغموا وزارة الصحة في نهاية المطاف على الدخول في مفاوضات مع التنسيقية.

وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها أن الأطباء المقيمين نجحوا في إرغام المسؤول الأول عن القطاع على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وهو الذي سبق له أن مر عبر هذه المرحلة، وكان مجبرا بالتأكيد على أن يعيش هذه الفترة الطويلة في ظروف صعبة.

وأعربت عن أسفها إزاء الوقت الذي تمت إضاعته على حساب المرضى وصورة البلد عندما شاهدنا وجوه هذه النخبة تسيل بالدماء، والتي لم تكن تطالب سوى بتحسين ظروف عملها وبقانون أساسي. من جهتها، أشارت صحيفة (الشروق) إلى أنه يبدو أن الجولة العاشرة من المفاوضات، التي ترأسها، أمس وزير الصحة المختار حسباللاوي، بين أعضاء اللجنة القطاعية وممثلي الأطباء المقيمين، تمهد لإنهاء الأزمة التي سادت قطاع الصحة منذ منتصف شهر نونبر الماضي.

واعتبرت أن الأمر يتعلق بالخيار الوحيد إذا أردنا التوصل إلى توافق، ويبدو أن النظام اختار من خلال هذه المقاربة الجديدة إنهاء عملية شد الحبل الذي يدرك أنه سيكون أكبر الخاسرين فيها، في هذه الأوقات من الغليان التي تهيء لاستحقاق هام سنة 2019.

وتابعت الصحيفة أنه وبحسب التصريحات التي أدلى بها هذا الطرف أو ذاك، عقب اجتماع العمل، فإنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن نهاية الصراع بين وزارة الصحة والأطباء الأخصائيين، في غضون اليومين المقبلين على أبعد تقدير، مشيرة إلى أن روح المسؤولية سادت خلال هذا اللقاء العاشر "من الحوار والتشاور"، عكس جلسات العمل التسع السابقة.

من جانبهما، كتبت صحيفتا (الفجر) و(لوكوتيديان دو وهران) أن وزير الصحة المختار حسباللاوي، أبدى لدى خروجه من قاعة الاجتماع بمقر وزارة الصحة بعض التفاؤل الذي يسبق حلا مفرحا للصراع الذي اندلع على إثر للإضرابات التي دخل فيها، قبل خمسة أشهر، الأطباء المقيمون، مبرزة أنه يبدو أن ممثلي التنسيقية الـ14 الذين حضروا الاجتماع، الذي وصف بأنه اجتماع الفرصة الأخيرة، يشاطرون التقدم في معالجة مطالب التنسيقية، التي تطرق إليها الوزير.

وكشفت الصحيفتان أن الأمر يتعلق بسابقة في الجزائر، فالمسؤول الأول عن قطاع الصحة بالجزائر طمأن الأطباء بأن الحكومة ستنكب قريبا على مراجعة القانون الأساسي، الذي اعتبر لحد الآن "خطا أحمر لا ينبغي تجاوزه". ونقلتا عن أحد الأطباء الأخصائيين قوله إن الوزير "أعلن أن هؤلاء الأطباء سيكون لهم قانون أساسي على غرار باقي هيئات قطاع الصحة، وهو ما يمثل مكتسبا كبيرا بالنسبة لنا".

وتحت عنوان "حوار الصم"، كتبت صحيفة (ليكسبريسيون) أنه مع هذه الحلقة "التعيسة" من المواجهة بين الأطباء المقيمين والوزارتين الوصيتين، وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، فإن نقطة اللا عودة تم اجتيازها، وهو ما يمثل إشارة على أن المضربين كانوا عازمين على عدم التخلي عن مطلبهم الرئيسي، والمتمثل في سحب الطابع الإجباري للخدمة المدنية.

وفي موريتانيا، اهتمت الصحف، على الخصوص، بقضية انتشار الأدوية المزورة أو منتهية الصلاحية، في ضوء إصدار وزارة الصحة تعميما حذرت فيه من استهلاك بعض أنواع الأدوية، وطالبت بسحبها من الصيدليات ونقط البيع بعد التفاهم مع الموزعين. وكتبت، في هذا الصدد، أن البلاد تشهد انتشارا كبيرا للأدوية المزورة، وذلك إما "نتيجة لضعف الرقابة أو غض الطرف عن مستورديها"، موضحة أن الوزارة الوصية أصدرت تحذيرها عبر إدارة الصيدلة والمختبرات من أربعة أنواع من الأدوية مصنعة من طرف مختبرات بأربعة بلدان، اثنان من أوروبا والآخران من آسيا.

ونقلت عن إدارة الصيدلة والمختبرات قولها إن قرارها بسحب هذه الأدوية (مسكنات و مضادات الالتهاب) من الصيدليات وأماكن البيع جاء بناء على نتائج تحاليل مختبر الرقابة والجودة التابع لها.

وقالت الصحف، التي أوردت الوثيقة التي تشمل قائمة بالأدوية المعنية، إن هذا التحذير يعد بمثابة "اعتراف" من قبل وزارة الصحة بوجود أدوية مزورة داخل الصيدليات، وفشل ذريع في الحد من انتشارها، مما يتطلب استقالة القائمين على الشأن الصحي بالبلاد.

وأشارت إلى أن قرار الوزارة يأتي وسط تصاعد مخاوف المواطنين من انتشار الأدوية المزورة في السوق الموريتانية. وذكرت، في هذا السياق، بأن الأصوات تعالت في الآونة الأخيرة مطالبة بفرض قوانين رادعة على مزوري الأدوية، بل ذهب البعض إلى المطالبة بإنزال أقصى العقوبات في حقهم، مشيرة إلى أنه بين هذا وذاك يبقى السؤال المطروح من يتحمل مسؤولية وجود الأدوية المزورة داخل الصيدليات؟ وماهي الإجراءات التي سيتم اتخاذها للتصدي لهذه الظاهرة؟.