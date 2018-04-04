عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء ..

* أخبار اليوم:

- يتجه حزب الاستقلال إلى الاصطفاف في المعارضة بعد محطة المجلس الوطني المقبل، المرتقب في 21 أبريل الجاري، لكن بعيدا عن حزب الأصالة والمعاصرة. وأكد مصدر جيد الإطلاع أن التوجه يسير نحو ما أطلق عليه "المعارضة الاستقلالية الوطنية"، مع وضع مسافة مع حزب "الجرار"، وعدم تكرار تجربة القيادة السابقة، التي اختارت التموقع إلى جانب إلياس العماري، الشيء الذي يعتبره الاستقلاليون "سببا مباشرا في التراجعات المتتالية التي لحقت بالحزب".

- الرفع من ساعات تدريس الفرنسية. شرعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في وضع اللمسات على تصميم جديد في البرامج والمناهج الدراسية، حيث من المتوقع أن تحدث تغييرات على المقررات الدراسية ولغات التدريس في التعليم الابتدائي ابتداء من الموسم الدراسي المقبل. وحسب مصادر مطلعة، فإن الوزارة تخطط ابتداء من السنة الدراسية 2018-2019 لوضع برمجة جديدة ستطال منظومة تدريس اللغات العربية والفرنسية، وإحداث مراجعة في المقررات الدراسية للسنتين الأولى والثانية الابتدائي. والتغييرات ستهم على الخصوص تحديث تدريس مادة اللغة الفرنسية في السنة الثانية من التعليم الابتدائي، بعد أن شرعت الوزارة في تحديث تدريسها في السنة الأولى من الموسم الدراسي الحالي.

* المساء:

- وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دورية إلى جميع ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، من أجل تتبع مناطق البناء العشوائي وغير القانوني بمختلف جهات ومدن المملكة، وطالب وزير الداخلية الولاة والعمال بموافاته في أقرب الآجال بملف يتضمن خرائط تحدد مناطق انتشار البناء العشوائي وغير القانوني مرفقة بمعطيات تتعلق بتحديد المناطق المذكورة ومساحتها وكل المعطيات التي يمكن أن تساعد في ضبطها. وكشفت الدورية أن الولاة والعمال سيتم تزويدهم بصفة منتظمة، كل ثلاثة أشهر، بصور فضائية للمناطق التي سيتم التركيز عليها، حسب الأولويات الوطنية، مضيفة أنه سيتم تنظيم دورات تكوينية خاصة لاستعمال الصور الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية للأطر، التي سيتم اقتراحها من طرف الولاة والعمال، قصد تمكينهم من تتبع تطور وضعية المناطق الحساسة التي تعرف انتشار البناء غير القانوني.

- استهلاك المغاربة يرتفع ونفقات الإدارات العمومية تتراجع. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 1.6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2017، مقابل 6,1 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016، مساهما في النمو الاقتصادي ب1,8 نقطة عوض 6,5 نقطة. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2017، أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 3,4 بالمائة بدل 3,7 بالمائة مساهمة في النمو ب 1,9 نقطة مقابل 2,1 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في وتيرة نموها إلى 0,8 بالمائة عوض 2,3 بالمائة في الفصل الرابع من السنة الماضية مع مساهمة في النمو ب 0,1 نقطة مقابل 0,4 نقطة.

* الأحداث المغربية :

- قريبا المجلس الوطني للصحافة يرى النور .. استقبل وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، يوم الاثنين بالرباط، أعضاء لجنة الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة. وفي هذا الصدد، أكد السيد الأعرج أن إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود يعد من أولويات تنزيل مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، وكذا الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، باعتباره مرجعا أساسيا لتنظيم المهنة والارتقاء بأخلاقياتها والسهر على احترامها.

- أكد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن النيابة العامة ستواصل تطوير عملها خدمة للوطن والمتقاضين في حرص تام على ضمان الأمن والاستقرار وتخليق الحياة العامة وتوفير المناخ الملائم للنمو الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمار. وأضاف، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الأول حول العدالة بمراكش، أن النيابة العامة ستحرص أيضا على حماية استقرار الأسرة وحماية الممتلكات ومواجهة الإجرام المنظم بتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية.

* العلم:

- تستعد المديرية العامة للأمن الوطني لإطلاق برنامج تدريبي مندمج حول "تقنيات البحث والتحري في المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام القانون المتعلق بالماء، وكيفية تحرير المحاضر المنجزة بشأنها، وطرق إجراء المعاينات ورصد المخالفات المقترفة". ويندرج تسطير هذا البرنامج التكويني، في إطار المجهودات التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لضمان التنزيل السليم للقانون رقم 15-36 المتعلق بالماء، وتأهيل ضباط الشرطة القضائية وأعوان شرطة المياه المعينين من طرف الإدارة ووكالات الأحواض المائية من أجل تطبيق أحكام هذا القانون.

- قالت مصادر عليمة إن مهنيي قطاع الدواجن بالمغرب قرروا الاحتجاج أمام وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم، بعدما استنفدوا كل الوسائل المتاحة لإثارة انتباه الوزارة إلى أوضاعهم التي وصفوها بالمزرية والتي يمر منها مربو الدجاج منذ حوالي عشرات الأعوام. وأكدت المصادر ذاتها أن المهنيين سيوجهون مذكرة إلى وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، تضم تفعيل القانون 49/99 بجميع فصوله، وإلزام المحاضن بتقديم شهادة الفراغ الصحي، وتفعيل المنظومة المعلوماتية لتتبع ومراقبة عملية التسليم ومحاربة ظاهرة استغلال رخص بعد المربين من طرف السماسرة، دون علمهم.

* بيان اليوم:

- عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن إدانته الشديدة لكل المحاولات الهادفة إلى التأثير على الوضع القائم، داعيا الهيئات الأممية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة بهذا الخصوص. وأكد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له، أن "الجواب الوحيد على مناورات الخصوم ورفع ما ينتظرنا من تحديات، هو الجواب القائم على الصرامة والحزم والتعبئة، استنادا إلى الإجماع الوطني حول عدالة قضية الوحدة الترابية، وبما يمكن من المضي قدما في مسار التسوية الأممي في نطاق الحل السياسي والمبادرة المغربية المقدامة والجدية وذات المصداقية المتعلقة بالحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية والوطنية للمملكة ".

- أفادت إحصائيات صادرة عن المكتب الوطني للصيد بأن حجم منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي التي جرى تفريغها بلغت نحو 145 ألف و180 طنا متم شهر فبراير 2018، وذلك بانخفاض قدره 14 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وحسب المكتب الوطني للصيد البحري، تقدر القيمة التسويقية لمنتوجات الصيد الساحلي والتقليدي التي جرى تفريغها حتى متم شهر فبراير 2018 بنحو 1,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5 في المائة مقارنة مع قيمة حجم التفريغ خلال الشهرين الأولين من 2017، والتي بلغت 1,3 مليار درهم.

* الاتحاد الاشتراكي:

- وزارة الشباب والرياضة تحيل ملفات 11 جامعة على القضاء ؟ خلصت نتائج الافتحاص الذي أخضعت إليه وزارة الشباب والرياضة 25 جامعة رياضية، إلى اعتبار 11 منها في وضعية غير سوية، ومن المنتظر أن تحيل ملفاتها على القضاء قصد النظر فيها، بفعل حجم الاختلالات المرصودة، خاصة في الشق المالي. وحسب مصدر مطلع فإن لجنة الافتحاص رصدت اختلالات وتجاوزات كبيرة، ومنها ما يقع تحت طائلة المسؤولية الجنائية، في جامعات كرة السلة، وكرة اليد، والريكبي، والبادمنتون، والزوارق الشراعية، والكانوكياك، والهوكي، والكرات الحديدية، والكريكيت، والرماية بالنبال، وتنس الطاولة.

- قررت الحكومة إرساء قواعد لقيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب مع اعتماد منهجية للتتبع وتقييم مراحل تنزيل هذا الإصلاح. وأوضح منشور لرئيس الحكومة أنه تقرر، في هذا الصدد، إحداث لجنة وزارية للقيادة ولجنة تقنية بين وزارية للدعم مع اعتماد منهجية للتتبع وتقييم مراحل تنزيل هذا الإصلاح، وذلك في اتجاه إرساء التقائية وتكامل السياسات الاجتماعية العمومية وتطوير حكامة الدعم الاجتماعي وتعزيزه.

* رسالة الأمة :

- قضية الصحراء .. في لقاء له مع زعماء المركزيات النقابية والأحزاب غير الممثلة في البرلمان، رئيس الحكومة يؤكد أن المغرب لم ولن يسمح بتغيير المعطيات على أرض الواقع بالمنطقة العازلة، لا سيما تشييد بعض البنايات فيها. وشدد سعد الدين العثماني على أن المغرب يعتبر أي تغيير للمعطيات بالمنطقة العازلة بمثابة "اعتداء عليه"، داعيا جميع الأحزاب السياسية والنقابات إلى التعبئة الشاملة بشأن قضية الوحدة الترابية "التي لا يمكن التراجع عنها"، والمسنودة بقرارات مجلس الأمن الذي أكد ضرورة الحفاظ على المنطقة العازلة كما كانت.

- ارتفاع رقم معاملات الشركة الوطنية للطرق السيارة بنسبة 10 بالمئة برسم سنة 2017. أكد أنور بنعزوز المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن رقم معاملات الشركة بلغ 3,6 ملايير درهم (باحتساب الرسوم) خلال سنة 2017. وقال بنعزوز، خلال لقاء صحافي بالدار البيضاء، خصص لتقديم حصيلة أنشطة الشركة خلال السنة الماضية، أن فائض الاستغلال، الذي يقدر ب1,9 مليار درهم، ارتفع بدوره بنسبة 4 بالمئة مقارنة مع 2016، في حين انتقلت النتيجة الصافية من عجز بـ3,9 ملايير درهم سنة 2016 إلى أرباح بـ45 مليون درهم نهاية 2017.

* لوماتان:

- قروض الضريبة على القيمة المضافة، كما آجال الأداء، تثقل كاهل خزينة المقاولات. فإذا كانت الدولة تحاول تصحيح الوضعية من خلال الاتفاقية الإطار حول استرداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة الموقعة في 24 يناير الماضي مع الأبناك، والتي مكنت من استرداد 600 مليون درهم، فإن آجال الأداء، من جانبها، تواصل تدهورها، حيث أدت إلى إفلاس 3600 مقاولة سنة 2017.

- أشاد مسؤولون قضائيون دوليون مشاركون في المؤتمر الدولي الأول حول العدالة، يوم الاثنين بمراكش، بالإصلاحات الأخيرة التي تبناها المغرب في مجال العدالة، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأضاف هؤلاء المسؤولون، ضمنهم وزراء العدل ورؤساء المجالس العليا للقضاء، أن هذه الإصلاحات التي شرع فيها المغرب، ومن ضمنها نقل السلطات على النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وإرساء استقلالية النيابة العامة، من شأنها تغيير نظرة المواطنين تجاه عدالتهم وتعزيز سمو القانون ودولة الحق.

* ليكونوميست:

- عشية التحضير لاتفاق ثلاثي السنوات (2019-2021) بين الحكومة والنقابات، يبدو أن الحوار الاجتماعي وما تلاه من مساومات، قد يثقل كاهل مداخيل الخزينة. ففي الوقت الذي يدعو فيه رئيس الحكومة إلى ميزانية متقشفة، يرغب وزير الشغل في التوصل إلى اتفاق متوازن مع النقابات التي تلح على ملف تحسين أجور الموظفين. وفي هذا السياق، يحاول محمد يتيم جاهدا، انتزاع هذا المطلب من رئيس الحكومة قبيل أسابيع قليلة من ذكرى عيد الشغل.

- شهد قطاع السيارات دينامية متميزة منذ إطلاق مخطط التسريع الصناعي (2014-2020)، تدعمها النتائج المحققة على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في مجالي الإنتاج والتصدير. ففي 2017، عزز قطاع السيارات موقعه كأول مصدر للاقتصاد المغربي برقم معاملات بلغ حوالي 50 مليار درهم مقابل 12 مليار درهم في 2009. ويطمح مسؤولو القطاع إلى أن يصل رقم المعاملات الإجمالي، مع احتساب الصادرات، إلى 100 مليار درهم في 2020.

* أوجوردوي لوماروك:

- وقعت وزارتا العدل بالمغرب وإسبانيا على تفعيل مخطط العمل في مجال العدالة لسنتي 2018-2019 وذلك على هامش أشغال المؤتمر الدولي الأول حول العدالة المقام بمراكش ما بين 2 و4 أبريل الجاري. ويروم مخطط العمل تعزيز التعاون القضائي بين الوزارتين بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في 5 يونيو بالرباط سنة 2017، وتنفيذا للتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة المختلطة الاستشارية في المجال المدني والجنائي التي انعقدت بالرباط يومي 19 و20 فبراير 2018. وبموجب مخطط العمل هذا، يعمل الجانبان على تقاسم الممارسات الفضلى وتبادل التجارب فيما بينهما في مجال الإدارة القضائية.

- تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، يوم الإثنين، من توقيف مواطنين أجنبيين، أحدهما من جنسية برازيلية والآخر نيجيري، وذلك للاشتباه في تورطهما في محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهما كانا على متن الرحلة الجوية القادمة من مطار ساو باولو بالبرازيل، مضيفا أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

* لوبينيون:

- قال والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، معاذ الجامعي، إنه تمت برمجة 22 مشروعا بتكلفة إجمالية تصل إلى 900 مليون درهم في إطار البرنامج التنموي لإقليم جرادة. وأبرز السيد الجامعي، في عرض قدمه حول إقليم جرادة خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب بخصوص تطورات الوضع بالإقليم حضره وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، أن هذا البرنامج يضم مشاريع تهدف إلى إيجاد بديل اقتصادي عبر الفلاحة والصناعة وتشجيع الاستثمار والاقتصاد التضامني (7 مشاريع بتكلفة 655 مليون درهم) وتعزيز التجهيزات الاجتماعية للقرب (12 مشروع بتكلفة 70 مليون درهم) والتأهيل الحضري والبيئي (3 مشاريع بتكلفة 175 مليون درهم).

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 1.6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2017، مقابل 6,1 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016، مساهما في النمو الاقتصادي ب1,8 نقطة عوض 6,5 نقطة. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2017، أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 3,4 بالمائة بدل 3,7 بالمائة مساهمة في النمو ب 1,9 نقطة مقابل 2,1 نقطة.

* ليبيراسيون:

- أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن المغرب، وإيمانا منه بالأهمية المحورية لاستقلال السلطة القضائية ودورها في بناء دولة الحق والقانون، بادر إلى وضع مقومات هذا الصرح، واتخاذ ما يقتضيه من تدابير مؤسسية وتشريعية وعملية. وذكر جلالة الملك، في رسالة سامية وجهها إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة الذي افتتحت أشغاله يوم الإثنين بمراكش حول موضوع "استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة"، بأنه تم التنصيص صراحة في الدستور على استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كهيأة دستورية مستقلة ذات تركيبة متنوعة، تحت رئاسة جلالته.

- أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، أمس الثلاثاء بمراكش، أنه لا يمكن تحقيق الرؤية الاستراتيجية الكبرى، المتمثلة في مشروع التنمية السوسيو اقتصادية للبلاد، الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دون شراكة فعالة مع مغاربة العالم، ولاسيما المغاربة المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية. وشدد الوزير على أنه "ينبغي أن ننتقل من المسلسل التقليدي المتمثل في انتقال المغاربة المقيمين بالخارج إلى بلدهم الأصلي فقط من أجل قضاء العطلة وزيارة الأهالي، إلى مسلسل يستثمرون من خلاله في بلدهم".

* البيان:

- استعرض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، خلال استقباله لكل من وزير العدل الإسباني رافاييل كاطالا، ورئيس القضاء بجمهورية ماليزيا، يا تون روس شريف، أهم النتائج التي حققتها السلطة القضائية خلال السنة الأولى من تأسيسها سواء على مستوى هيكلتها التنظيمية أو على مستوى قراراتها وتدابيرها وعلاقاتها مع باقي السلط والمؤسسات. وأوضح بلاغ لمحكمة النقض أن السيد مصطفى فارس أبرز خلال هذين اللقاءين اللذين تما بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أسس وأبعاد الإصلاحات الدستورية والتنظيمية والقانونية الكبرى، التي عرفها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

- أكد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن النيابة العامة ستواصل تطوير عملها خدمة للوطن والمتقاضين في حرص تام على ضمان الأمن والاستقرار وتخليق الحياة العامة وتوفير المناخ الملائم للنمو الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمار. وأضاف في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الأول حول العدالة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول موضوع "استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة"، أن النيابة العامة ستحرص أيضا على حماية استقرار الأسرة وحماية الممتلكات ومواجهة الإجرام المنظم بتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية.