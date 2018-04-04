جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

تطرقت الصحف ،الصادرة اليوم الأربعاء في منطقة شرق أوربا ،لعدد من القضايا أبرزها الزيارة المرتقبة لنائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيميرمانس لبولونيا وما تحمله من رغبة بروكسيل ووارسو لتجاوز خلافاتهما ،والتوتر في العلاقات بين تركيا واليونان ،والتدخل الأمريكي في شمال سوريا ،علاوة على مواضيع أخري.

ففي بولونيا ،كتبت صحيفة "غازيتا بولسكا" أن زيارة فرانس تيميرمانس نائب رئيس اللجنة الأوروبية والمسؤول عن تحسين التشريعات والعلاقات بين المؤسسات لبولونيا يوم التاسع من أبريل الجاري "مهمة للغاية لبروكسيل ولوارسو من أجل ايجاد التوافق الممكن حول القضايا الخلافية بين الجانبين ،سواء ارتبط الأمر بقضية "سيادة القانون" وإصلاح القضاء أو الهجرة وتجاوز مقتضيات ومبادئ المعاهدة الأوروبية ".

وأضافت أن "فرصة زيارة فرانس تيميرمانس لا تعوض بالنسبة للجانبين وخاصة لبولونيا ،لأن عليها أن تستغل هذا الحدث لتبدد غيوم التنافر وسوء التفاهم مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ،التي تشكك في السياسة البولونية المتبعة في مجال القضاء وفي المجال الديموقراطي عامة ".

ورأت صحيفة "غازيتا برافنا" بنفسها أن زيارة فرانس تيميرمانس ،التي تعد الأولى من نوعها منذ تولي الحكومة البولونية المسؤولية بداية العام الجاري ،لا بد وأن تخرج بنتائج مرضية لبولونيا ،التي تبين للمؤسسات الأوروبية بالواضح وبالدلائل والحجج أن سياستها المتبعة تحترم التشريعات الأوروبية ذات الصلة".

وطالبت صحيفة "أونيط" الحكومة البولونية باستغلال زيارة فرانس تيميرمانس ،السياسي الهولاندي المخضرم الذي تميز خلال مشاوره داخل المؤسسة الأوروبية بتغليبه للحوار ،ومحو الخلاف مع الجنة الأوروبية والوصول معها الى حلول وسط ،وتوضيح ما يحتاج الى توضيح في موضوع إصلاح القضاء .

واعتبرت الصحيفة أن الزيارة ،التي لم تسبقها زيارة مماثلة منذ تولي حكومة ماتيوس مورافيسكي دفة السلطة التنفيذية ، في حد ذاتها هي إشارة إيجابية جدا من جانب اللجنة الأوروبية ،وتعكس استعداد اللجنة للتحاور مع بولونيا ،وعلى وارسو أن تستغل هذا الأمر بالكامل وتخرج بنتائج طيبة ، قد تساهم في طي صفحة الخلافات بين بروكسيل ووارسو .

وفي اليونان ،تواصل الصحف اهتمامها بالتوتر المتزايد بين أثينا وأنقرة ،ونقلت صحيفة (تا نيا) عن مساعد وزير الخارجية اليوناني يورغوس كاترولوس ،قوله إن ” تركيا لن تسعى لإثارة صدام عسكري في بحر إيجة ،لكن يجب أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات“.

وأضاف"إن التصريحات الاستفزازية لأنقرة هي علامة على الضعف .. تركيا لا تريد أن تشن حربا في بحر إيجة ، لأنها تعلم أنها لا تستطيع الفوز فيها“.

وقالت الصحيفة إن تسليم العسكريين الأتراك الثمانية ،الذين فروا إلى اليونان بعد الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان ،مستحيل لأن المحكمة العليا اليونانية منعت تسليمهم بشكل لا رجعة فيه.

صحيفة (تو فيما) اليونانية وجهت انتقادات حادة لوزير الدفاع بانوس كامينوس الذي ”في كل مرة يفتتح فيها فمه يمثل تهديدا دائما للمصالح القومية وللسياسة الحكومية“.

وقالت الصحيفة ”بهذه التصريحات المألوفة وغير المسؤولة أخبرنا أن إلقاء القبض على الضابطين اليوناني وسجنهما في تركيا قد يستمر لمدة تصل إلى 15 سنة ،وهو بذلك يقدم تحليلات من مستوى محادثات الأرصفة وينمي مناخا من الترويج للخطر ، غير مبال بعواقب تصريحاته“.

وأضافت الصحيفة ”بصفته وزيرا للدفاع يتحمل مسؤولية مصير الضابطين الذين اعتقلتهما تركيا بعد أن ضلا الطريق داخل الحدود البرية ،وبالتالي فإنه ملزم ،بدلا من لعب دور المعلق على تصريحات أردوغان ، أن يفعل كل ما في وسعه لحمايتهما“.

ومضت الصحيفة قائلة ”في كل مرة يفتح فيها فمه يمثل تهديدا ،فأسلوبه الاستفزازي والتبسيطي ونهجه الشعبوي ،يشكل خطرا ليس فقط للتماسك الحكومي بل لمصلحة البلد ،ولأنه هو نفسه لا يبدو أنه يفهم الضرر الذي يلحقه بتصريحاته ،يجب أن يذكره شخص ما بأنه يمثل البلاد وليس زمرة ندمائه ويقع على عاتق رئيس الوزراء مسؤولية إعادة الأمور لنصابها “.

وفي تركيا ،ذكرت صحيفة "ديلي صباح" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاجأ الجميع مرة أخرى بتصريحه أن بلاده ستسحب قواتها من سوريا "قريبا جدا“ في تناقض مع قرار وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون إرسال كتيبة جديدة لمناطق العمليات في سوريا". وأضافت الصحيفة ربما لم يكن أحد يعلم في واشنطن أن ترامب سيصدر مثل هذا القرار ،وبالنظر لردود الفعل إما أن الرئيس اتخذ قراره بمفرده أو أعلن عنه بشكل مبكر.

وأضافت الصحيفة أنه في كل الأحوال ،فإن واشنطن ستخفض أو تسحب قواتها عاجلا أو آجلا وإن كان الانسحاب بالنسبة إليهم لا يعني أن جميع الجنود الأمريكيين ، بدون استثناء ، سيغادرون سوريا.

صحيفة (ييني شفق) ذكرت من جانبها أنه في حال الانسحاب ترغب الولايات المتحدة أيضا في أن تبقي على شركاء تثق بهم لضمان نوع من الاستقرار في سوريا.

وأضافت نقلا عن مصادر محلية في منبج أن الولايات المتحدة تقيم قاعدتين عسكريتين في هذه المنطقة الواقعة شمال سوريا تحت سيطرة إرهابيي وحدات حماية الشعب، الميليشيات الكردية السورية المقربة من حزب العمال الكردساني.

وأضافت الصحيفة أن الأميركيين يقومون بتوسيع مركز للمراقبة في قرية دادات شمال منبج، ويسعون لبناء قاعدة هناك في موقع على بعد ثمانية كيلومترات من خط الجبهة مع جرابلس ،التي حررها الجيش التركي خلال عملية درع الفرات وبلدة منبج.

وفي روسيا ،اهتمت صحيفة "راسيسكايا غازيتا " بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى أنقرة ، التي وصلها الثلاثاء ،مشيرة الى أن الرئيس الروسي سيقوم خلال هذه الزيارة بمشاركة الرئيس التركي إعطاء لانطلاقة لمشروع بناء أول محطة "أكويو" الكهروذرية في ولاية مرسين جنوبي تركيا.

وأضافت الصحيفة أن رؤساء روسيا وتركيا وإيران، يسيجتمعون اليوم الأربعاء في أنقرة، ضمن الاجتماع الثلاثي الثاني في إطار التنسيق بين الدول الضامنة لمفاوضات أستانا حول التسوية السورية.

وعلى صعيد آخر أشارت صحيفة " كوميرسانت"، الى إن روسيا تدرس مع دول نفطية مسألة تأسيس منظمة مشتركة للتعاون بين أوبك والمنتجين المستقلين بعد انتهاء سريان اتفاق خفض الإنتاج الحالي بنهاية 2018 .

ونقلت الصحيفة عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الثلاثاء، قوله ،إن حجم إنتاج روسيا من النفط، في شهر أبريل الجاري، سيكون متوافقا مع التزاماتها في إطار اتفاق خفض الإنتاج مع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، مؤكدا أن موسكو ستلتزم بتنفيذ تعهداتها بخفض إنتاجها من النفط حتى نهاية السنة الجارية 2018 .

وفي النمسا ،كتبت صحيفة "دير ستاندار“ أن النتائج التي نشرت الثلاثاء لدراسة من قبل غرفة العمل النمساوية ،كشفت أن الآباء يريدون توزيعا مناسبا تماما لتوقيت العمل بكون ملائما لرعاية الأطفال وتعليمهم ، وخاصة النساء اللواتي يرغبن في تقليل ساعات العمل لإتاحة مزيد من الوقت للمنزل بثلاث ساعات على الأقل يوميا.

وسجلت الدراسة حدوث زيادة حادة خلال العقد الماضي في أعداد النساء اللواتي يعملن خارج المنزل ،مضيفة أن 26 في المائة فقط من النساء اللواتي لديهن أطفال دون سن الخامسة عشرة ،أفادوا بأنهن تمكن من تحقيق التوازن بين العمل والبيت في مقابل معدل من 49 في المائة للأزواج بدون أبناء.

صحيفة ”كورير“ ذكرت من جانبها أن مدعين ألمان طالبوا الثلاثاء بتسليم رئيس إقليم كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون ،الذي تم توقيفه في ألمانيا الشهر الماضي /إلى اسبانيا حيث يواجه اتهامات عدة بينها العصيان.

وأضافت الصحيفة نقلا عن بيان النيابة أن "مكتب المدعي العام في مقاطعة شلزفيك هولشتاين قدم مذكرة اعتقال لتسليم رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون من قبل محكمة المقاطعة العليا“ وذلك بعد يومين من إصدار قاض اسباني مذكرات توقيف أوروبية بحق بوتشيمون وقادة انفصاليين فارين آخرين.