عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

هسبريس - و .م .ع

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء بدول أوربا الغربية بعدة مواضيع من بينها الحركات الاحتجاجية بفرنسا التي شهدتها عدة قطاعات وكذا محاكمة الرئيس البرازيلي السابق لولا دي سيلفا بالإضافة إلى تداعيات قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته لوليا بالمملكة المتحدة إلى جانب قرار المدعي العام الألماني القاضي بتسليم كارليس بيغدومنت الرئيس السابق للحكومة المحلية لكتالونيا إلى إسبانيا فضلا عن المشاورات الرسمية الجارية لتشكيل الحكومة بإيطاليا .

ففي فرنسا تطرقت صحيفة (ليبراسيون) الفرنسية إلى الحركات الاحتجاجية التي نفذها الطلبة والسككيون، ومستخدمو المستشفيات، وربابنة (اير فرانس)،وغيرهم مشيرة الى ان الحكومة التي أبانت عن هدوء، وتقول إن لديها القدرة للصمود لفترة طويلة من الاضراب في قطاع السكك الحديدية، تعول في ذلك على عدم رضى مستعملي القطارات.

وأضافت الصحيفة أن هناك ثغرة ما في هذا المنطق ذلك أن هناك نقطة مشتركة بين مختلف هذه الحركات تتمثل في رفض بعض تقاليد المرفق العام .

ومن جهتها ذكرت صحيفة (لوموند) أن الحكومة نهجت في رد فعلها على إضراب السككين موقف الدفاع عن المستخدمين ، مشيرة إلى أن هناك اختبار قوة منذ الثالث من ابريل بين السككيين والحكومة.

وأشارت إلى أن انتصارا للرئيس إيمانويل ماكرون في مواجهة الشارع، سيعبد له الطريق بخصوص إصلاحات أخرى آتية.

وفي السياق ذاته وببلجيكا علقت صحيفة (لوسوار) على اختبار القوة بين الحكومة والنقابات الممثلة لمستخدمي السكك الحديدية ، مشيرة إلى تعبئة السككين ضد إصلاح شركة النقل السككي.

وأضافت أن الحكومة أظهرت إرادتها في الصمود مع اعترافها بأن مستخدمي القطارات سيعانون من أيام صعبة.

وقالت الصحيفة إن الحكومة القوية بدعم أغلبية الفرنسيين للإصلاح بحسب استطلاعات الرأي، تحرص على الحفاظ على دعم الرأي العام في معركتها الاعلامية مع النقابات.

ومن جانبها نشرت صحيفة (ليكو) صورا للحركة الاحتجاجية التي قد تشل فرنسا لمدة ثلاثة اشهر، وهو ما يشكل تحديا كبيرا للرئيس ايمانويل ماكرون، ولمشاريعه الاصلاحية.

أما في البرتغال، فقد اهتمت الصحف بمحاكمة الرئيس البرازيلي السابق لولا دي سيلفا و الضغط السياحي على مدن لشبونة وبورتو .

وفي مقال بعنوان (مستقبل لولا بين يدي 11 قاضيا بالمحكمة العليا) كتبت صحيفة (دياريو دي نوتيسيا) أنه إذا قبل القضاة المثول أمام المحكمة فإن لولا يواجه عقوبة حبسية تصل إلى 12 سنة وشهرا تصدرها المحكمة الثانية في بورتو أليغيري.

وأضافت اليومية أنه في حال اختار القضاة ال11 خلال جلسة عامة رفض المثول أمام المحكمة ، قد يتم في أية لحظة إرسال الرئيس الأكثر شعبية في التاريخ الحديث للبرازيل والمرشح الذي لا يزال يتصدر استطلاعات الرأي الخاصة بانتخابات أكتوبر إلى السجن ، معتبرة أن هذا السيناريو أو ذاك سيحدث اضطربات قوية في البرازيل.

وكتبت صحيفة (نوتيسيا) أن الضغط السياحي على مدينتي بورتو و لشبونة يفوق النسبة المسجلة في مدن من قبيل لندن أو براغ أو برشلونة.

ولاحظت اليومية استنادا إلى تحليل قام به معهد التخطيط والتنمية السياحية حول العدد السنوي للسياح أن زوار لشبونة ( 4,5 مليون ) هم أكثر من عدد السكان المقيمين بتسع مرات، فيما يتضاعف عددهم بأزيد من 8 مرات في بورتو (1,6 مليون سائح ) بينما لا تتجاوز نسبة الساكنة 214 ألف نسمة .

وفي بريطانيا واصلت الصحف اهتمامها بقضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته لوليا بالمملكة المتحدة وكذا بارتفاع معدلات الجريمة بلندن العاصمة .

وسلطت صحيفة ( الغارديان ) الضوء على تصريح مدير المختبر العسكري البريطاني الذي قام بتحليل عينة من المادة التي استعملت في الهجوم على سكريبال وابنته والتي أكد فيها عدم وجود أي دليل على أن مصدر هذه المادة هي روسيا .

ونقلت الصحيفة عن هذا المسؤول قوله " لقد تمكنا بالفعل من تحديد أن هذه المادة هي ( نوفيتشوك ) التي هي غاز للأعصاب من النوع العسكري ولكننا لم نتمكن من تحديد مصدرها بالضبط " .

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية التي تتهم موسكو بتسميم الجاسوس السابق بينما تنفي روسيا هذه التهمة سارعت إلى التأكيد على أن الأبحاث التي أجريت ب ( بورتون داوون ) على هذه المادة " لا تشكل إلا جزء من الأدلة التي تتوفر عليها لندن " .

ومن جهتها تحدثت صحيفة ( دايلي تلغراف ) عن ردة فعل الناطق باسم رئاسة الحكومة البريطانية التي أكد في تصريحاته أن لندن تعرف أن موسكو كانت تبحث خلال العقد الأخير عن وسائل لإنتاج غازات للأعصاب لاستعمالها في عمليات الاغتيال وأنها قامت بإنتاج وتخزين كميات صغيرة من مادة ( نوفيتشوك ) " .

وأشارت إلى أن المسؤول البريطاني كشف عن " اغتيالات تحت رعاية الدولة الروسية " مضيفا أن الجواسيس الروس السابقين أصبحوا " أهدافا للكرملين مما دفع بلندن إلى اتهام موسكو في هذه القضية .

وفي موضوع آخر أكدت صحيفة ( الصن ) أن 47 جريمة قتل قد وقعت بلندن منذ بداية السنة الجارية من بينها 15 جريمة قتل خلال شهر فبراير الماضي لوحده و 22 جريمة في شهر مارس مضيفة أن هذه المعطيات تكشف أن العاصمة لندن قد التحقت بنيويورك من حيث نسبة جرائم القتل مع ارتفاع هذه النسبة ب 40 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة .

وبإسبانيا أكدت الصحف أن مكتب المدعي العام الألماني قد وافق على تسليم الرئيس السابق للحكومة المحلية لكتالونيا كارليس بيغدومنت إلى إسبانيا .

وكتبت صحيفة ( البايس ) أن المدعي العام ب ( شليسفيغ هولشتاين ) قد وافق على إجراءات ترحيل كارليس بيغدومنت نحو إسبانيا على اعتبار أن التهم الموجهة إليه من طرف القضاء الإسباني ترتقي إلى صفة " الخيانة العظمى " .

وأضافت الصحيفة أن بيغدومنت سيظل في السجن في انتظار قرار المحكمة مشيرة إلى أن روجر تورنت رئيس البرلمان الجهوي لكتالونيا قد سمح لكارليس بيغدومنت النائب الحالي بالبرلمان تفويض تصويته خلال الدورات المقبلة للبرلمان .

ومن جهتها قالت صحيفة ( إلموندو ) في مقال تحت عنوان " المدعي العام الألماني يقر بالعنف في تمرد بيغدومنت " إن مكتب المدعي العام طلب من القاضي المسؤول عن القضية تسليم بيغدومنت إلى إسبانيا لتتم محاكمته مع إبقائه رهن الاحتجاز إلى حين وقت التسليم .

أما صحيفة ( أ بي سي ) فأكدت في مقال عنونته ب ( ألمانيا تعبد طريق العودة للانقلابيين الفارين " أن المدعي العام الألماني طالب ب " ترحيل بيغدومنت إلى إسبانيا لمحاكمته بتهمتي التمرد والاختلاس " .

وفي نفس الاتجاه أوضحت صحيفة ( لاراثون ) أن العدالة الألمانية قررت الإبقاء على بيغدومنت في السجن بسبب إمكانية الفرار وأنها قد تشرع في إجراءات تسليمه إلى إسبانيا خلال منتصف شهر ماي المقبل .

أما في إيطاليا، فركزت تعاليق الصحف على المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة التي سيجريها اليوم رئيس الجمهورية.

ففي مقال بعنوان "دي مايو يستثني برلسكوني ويفتح الباب للحزب الديمقراطي" ، كتبت صحيفة (لاريبوبليكا) أن حركة خمس نجوم أكدت عشية المشاورات الرسمية التي ستنطلق اليوم الأربعاء رفضها تشكيل ائتلاف حكومي مع حزب فورتسا إيطاليا بزعامة سلفيو برلسكوني ، وأكدت في المقابل استعدادها، للتحالف مع الحزب الديمقراطي دون أمينه العام ماثيو رينزي، و مع رابطة الشمال (اليمين المتطرف).

و اعتبرت اليومية أن موقف حركة خمس نجوم الرافض لبرلسكوني و المصر على انشقاق سالفيني عن تحالف اليمين يهدد بتنامي التوتر بين رابطة الشمال الحزب الأول في هذا التحالف و بين فورتسا إيطاليا . و سجلت أنه على عكس خمسة نجوم تستثني الرابطة تشكيل ائتلاف حكومي مع الحزب الديمقراطي "الذي تعتبره منبوذ من قبل الإيطاليين".

و ذكرت صحيفة (لاستامبا) أنه حركة خمس نجوم تستخدم كسلاح لإقناع سالفيني بالتحالف مع دي مايو ورقة التهديد بالعودة للتصويت لاقتناعها أن لا أحد في البرلمان يريد حملة انتخابية أخرى و لا يمكن لأية قوة سياسية تحمل كلفتها الاقتصادية .

و اعتبرت أن الجولة الأول من المشاورات "سيكون عنوانها الفشل" نتيجة شد الحبل بين دي مايو وسالفيني وبالتالي سيتم إجراء جولات أخرى مستقبلا وقد تطول المحادثات لأسابيع .

وأكدت يومية (كوريري ديلا سير) أن حركة خمس نجوم أعدت أرضية مواتية لتشكيل تحالف متين مع سالفيني بعد إضعاف برلسكوني و إبعاده عن أي ائتلاف حكومي محتمل.

و أشارت إلى أنه يرتقب بعد هذه المشاورات عقد اجتماع بين رئيس رابطة الشمال وزعيم حركة خمس نجوم ربما في نهاية هذا الأسبوع تمهيدا لإمكانية تشكيل تحالف حكومي .