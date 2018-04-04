هذه أبرز اهتمامات الصحف في المنطقة المغاربية

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الأربعاء، باجتماعات الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج لوضع خارطة طريق جديدة من شأنها أن تمكن تونس من الخروج من المأزق الاقتصادي والسياسي، وبزيارة رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي إلى الجزائر، وقرار المعارضة الراديكالية في موريتانيا المشاركة في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.

ففي تونس، ركزت الصحف على اجتماعات الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، بهدف إخراج البلاد من الوضع الاقتصادي والسياسي السيء، متسائلة ما الذي يمكن أن يدفع الطبقة السياسية والنقابات إلى التعقل ليدرك كافة الفاعلين أن التونسيين تعبوا من انعدام المسؤولية وأن البلد استنفد قواه؟.

وفي هذا الصدد، لاحظت صحيفة (لابريس) أن الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج اجتمعت، أول أمس، وينتظر أن تجتمع اليوم أيضا وبعد غد الجمعة بهدف وضع خارطة طريق جديدة ستطلق عليها دون شك تسمية "وثيقة قرطاج مكررة".

وأضافت أن الأطراف تبدي لحد الآن تفاؤلها، علما بأن المحادثات تجري في أجواء جيدة، بما أنها أحدثت قطيعة مع التشاؤم، وخاصة مع ظروف العيش التي تزداد هشاشة أكثر فأكثر بالنسبة للمواطنين التونسيين، مبرزة أن هناك شحا في المعلومات التي تسربت بعد النقاشات، التي تطرقت للقضايا الاقتصادية والمالية، في أفق الخروج بمشروع بهذا الخصوص سيلخص وثيقة سيتم عرضها على رئيس الدولة، بعد غد الجمعة.

وقالت إن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي سيعرض بدوره هذه الوثيقة من أجل موافقة مختلف الفرقاء المشاركين في الاجتماع.

من جهتهما، كتبت صحيفتا (الشروق) و(الأخبار) أن المحادثات تهم لحد الآن قضية الاقتصاد الموازي، وسبل إدماجه في الدورة الاقتصادية المهيكلة والمنظمة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق أيضا بالإصلاحات الجبائية وبميزان الأداءات، وذلك على أمل التوصل إلى إجراءات من شأنها أن تمكن من الخروج من الحلقة المفرغة للعجز في أفق سنة 2019.

وأوضحتا، بهذا الخصوص، أن ملاحظين كشفوا أن هناك تعايشا كبيرا بين ممثلي نقابات العمال وأرباب العمل، مسجلة أن الأمر قد يتعلق بانسجام بين المركزية النقابة الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل، اللتان تلتقيان في الرفض المطلق للنهج الذي تتبعه الحكومة.

بدورها، أشارت صحيفة (لوتون) إلى أن اللجنة المكلفة بوضع أولويات الحكومة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية اجتمعت، أول أمس الاثنين، بقصر قرطاج لأزيد من ثماني ساعات، لإخراج ميثاق قرطاج إلى حيز الوجود.

وفي هذا السياق، اعتبرت صحف أخرى أنه إذا كان قد تم إحداث هذه اللجنة بهدف إخراج ميثاق قرطاج، الموقع في صيف سنة 2016، إلى حيز الوجود، وضرورة تحيين جوانب اقتصادية واجتماعية، فإن طموح البعض يتمثل في جعلها وسيلة لوضع حد لولاية يوسف الشاهد وفريقه الحكومي.

وفي الجزائر، ركزت الصحف اهتماماتها على الزيارة التي بدأها رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، أمس الثلاثاء، إلى الجزائر، للمشاركة في الاجتماع الثنائي السابع الجزائري- الإسباني من مستوى عال.

وكتبت صحيفة (الوطن)، في هذا الصدد، أنه على الرغم من "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" المصادق عليها سنة 2002، والروابط التاريخية العريقة والقرب الجغرافي (200 كلم من سواحل مدينة وهران)، فإن إسبانيا والجزائر تنكبان على ما هو أهم، ممثلا في الأمن الطاقي، ومكافحة الإرهاب والهجرة السرية.

وكشفت الصحيفة أن ماريانو راخوي يزور الجزائر مجددا من أجل قضايا ذات بعد استراتيجي، من قبيل تجديد عقود الغاز لشركة (فينوسا للغاز الطبيعي) التي وصلت إلى نهايتها، في الوقت الذي وعدت فيه السلطات الجزائرية بالتخلي عن العقود طويلة الأجل، مسجلة أنه ليست هذه هي الزيارة "الخاطفة" الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية إلى الجزائر.

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع، الذي كان مبرمجا سنة 2017 في البداية، hنعقد في سياق انفجار قضايا رشوة تتعلق بالعقود الإسبانية في الجزائر، موضحة أن قضايا "إليكنور" و"فيرتيبيريا" (18 مليون أورو من العمولات المدفوعة لمسؤولين جزائريين خاصة بعقد مصنع الأمونياك بأرزيو) والتي أثارتها العدالة الإسبانية ترخي بظلالها على شراكة وصفتها الحكومة الإسبانية ب"الاستراتيجية".

من جهتها، ذكرت صحيفة (الحياة) أن حكومة راخوي تعتبر الجزائر "شريكا استراتيجيا يحظى بالأولوية"، بما أنها تزود إسبانيا بنسبة " 8ر49 في المائة من الغاز الذي تستهلكه".

وأضافت الصحيفة، نقلا عن ديوان راخوي، أن الاجتماع الثنائي سيمكن من الإبقاء "على كافة قنوات الاتصال مفتوحة من أجل التطرق للتحديات العالمية والقضايا الإقليمية، وخاصة الراهنة منها"، والذي قال إن "إسبانيا هي البلد من داخل الاتحاد الأوروبي الذي عقد أكبر عدد من الاجتماعات من مستوى رفيع مع الجزائر"، مما يدل "على درجة الانخراط" مع البلدان المغاربية التي تتقاسم معها إسبانيا المصالح والاهتمامات ذاتها. من جانبها، لاحظت صحيفة (الفجر) أن زيارة راخوي إلى الجزائر تأتي في سياق الأزمة، وانهيار أسعار المحروقات وانكماش كبير في الواردات الجزائرية، موضحة أن إسبانيا سجلت أن مبادلاتها الاقتصادية مع الجزائر تراجعت بالنصف تقريبا، بالمقارنة مع سنة 2014، التي كانت فيها إسبانيا أول زبون للجزائر ب15 مليار أورو من حجم المبادلات.

وأوضحت الصحيفة أن حجم التجارة الثنائية مع الجزائر بلغ فقط سبعة ملايير أورو، مسجلة أنه على الرغم من هذا التراجع، فإن إسبانيا تبقى، إلى جانب فرنسا وإيطاليا والصين ، ضمن الزبناء والمزودين الرئيسيين للجزائر، بالنظر إلى حضورها القوي في قطاعات الطاقة والماء وتدبير النفايات والنقل والصناعة الكيماوية والنقل الجوي.

وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة (لوكتيديان دو وهران) أن قطاع الطاقة سيكون في صلب الاهتمامات (ارتباط إسبانيا بالجزائر عبر أنبوبي الغاز ميدغاز ودوران فاريل)، حيث ينتظر أن يتم التوقيع على اتفاق في القطاع، من أجل تعزيز التعاون الثنائي، مشيرة إلى أنه من بين آخر الانجازات التي طبعت هذه الشراكة الطاقية، هناك المجمع الغازي لتيميمون بحاسي بارودة (ولاية أدرار) الذي تم تدشينه مؤخرا لإنتاج الغاز، وهو نتاج شراكة بين سوناطراك (51 في المائة) و"سيبسا" الاسبانية (25ر11 في المائة) وطوطال الفرنسية (75ر37 في المائة).

أما بالنسبة لصحيفة (كل شيء عن الجزائر) الإلكترونية، فإنه من الناحية الاقتصادية، فإن إسبانيا حاضرة بقوة في الجزائر بأزيد من 250 مقاولة، تعمل في قطاعات البناء والبنيات التحتية والطاقة.

وقالت إن ذلك يعكس تفاهما تجاريا جيدا بين البلدين يجسده حجم إجمالي بحوالي 6000 مليون أورو، موضحة أنه في الوقت الحالي فإن قرابة 65 ألف جزائري يقيمون في إسبانيا، مقابل حوالي 1600 إسباني يعيشون في الجزائر.

وفي موريتانيا، كتبت الصحف أن المعارضة الراديكالية، أو ما يعرف بمجموعة الثمانية، قررت المشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في منتصف 2019، موضحة أنها تركت ملف المرشحين المحتملين لهذا الاستحقاق للتداول داخل الأحزاب السياسية المشكلة لأكبر تحالف معارض بالبلاد.

وأضافت الصحف، استنادا لمعطيات تسربت من اجتماع اللجنة المكلفة بالتناوب السلمي (لجنة الرئاسيات) في التكتل المعارض، أول أمس الاثنين، أنه تم إقرار مبدأ المشاركة في الانتخابات الرئاسية و"المنافسة بقوة، والبحث عن الطريقة الأمثل لهزم التحالف الرئاسي، والعمل من أجل فرض التغيير السلمى بموريتانيا".

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تباشر الأحزاب والكتل المشكلة للمعارضة، التي قاطعت الحوار السياسي لعام 2016 ، النظر في الأسماء المطروحة للنقاش، من أجل فرز مرشح أو اثنين لمواجهة المرشح المحتمل تقديمه من طرف معسكر الأغلبية الداعمة للرئيس.

ونقلت عن مصدر من مجموعة الثمانية تأكيده على أن العملية الانتخابية يجب أن تتسم بطابع تشاركي في مختلف محطاتها، موضحا أن مناقشة تفاصيل حيثيات المشاركة ستتم في وقت لاحق، بعد تدارسها داخل الأطر السياسية التي تتشكل منها المجموعة.

وفي معرض تعليقها على قرار المعارضة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، كتبت الصحف أنه "لا صوت اليوم يعلو على حديث استعداد البلاد للدخول في مرحلة التناوب الديمقراطي على سدة الحكم"، مشيرة إلى أن بعض قادة المشهد السياسي، وزعماء الأحزاب، ومن يدور في فلكهم، "قد شمروا عن ساعد الجد، فطفقوا يرسمون خططهم، ويضعون تصوراتهم، بل ويعقدون تحالفاتهم، استعدادا لليوم الموعود، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء طرح سؤال، بسيط ومحدد وحاسم، ألا وهو: ما الذي يا ترى يرغم المنظومة السياسية القائمة على ترك مكانها ؟".

واعتبرت، في هذا السياق، أن الأحزاب السياسية في حالة من الهشاشة "تجعلها غير مؤهلة لإحداث التغيير السياسي المنشود، أو لاحتضانه، أو امتلاك آليات فرضه"، وأن حتى الدستور، بما يتضمنه من صرامة ووضوح بحيث لا يترك مجالا لأي مناورة للالتفاف على مبدأ التداول الذي هو لحمة العملية الديمقراطية برمتها، "لم يكن في يوم من الأيام صمام أمان أمام سطوة السلطة، أو تواطؤ المعارضة".

ورأت أنه من الخطأ الاعتقاد بأن "إحلال الديمقراطية، وتقاليد التداول السلمي على السلطة، والقطيعة التامة مع الشمولية السياسية، تظل رهينة انتظار صدور قرار من السلطات المختصة".

وفي المقابل، أشارت الصحف إلى أنه في الوقت الذي لا تفصل فيه البلاد سوى اشهر قليلة عن انتخابات مصيرية في مسار انتقالها الديمقراطي وما عاناه من خيبات تعاقبت في سياق زمني طويل، "لا يوجد إلى حد الآن أي توجه رسمي لوضع آليات انتخابية مستوفية الحد الادنى من شروط قواعد تكفل نزاهتها، أو تضمن الحد الأدنى من تنافسيتها".

وأضافت أنه في وقت أعلنت فيه أغلب القوى السياسية المعارضة رغبتها في فتح تشاور لحلول توافقية في هذا الصدد، "لم يصدر من السلطة إلا المزيد من صناعة الأجواء المشحونة بالرغبة في الإقصاء والتوغل في المسارات الأحادية".

وتساءلت "ما مصير انتخابات يرغم فيها طيف أساسي في المعادلة السياسية والانتخابية على الاختيار بين الدخول في سباق تم الشروع الآن في تشكيل أهم هيئات الإشراف عليه دون إشراكها ، أو التخلف عن استحقاقات دستورية شكل عدم احترام آجالها هي والدستور المنبثقة عنه جذور أزمة انتقالنا الديمقراطي المتعثر؟، وما فائدة تشجيع ديناميكيات المقاطعة ورفض المشاركة الميؤوس من جدواها والدفع الدائم بأطراف التشدد إلى الواجهة وتغليب الأصوات المنافية للمنطق وللمصلحة؟".