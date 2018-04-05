إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و.م.ع

تناولت الصحف، الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية، مجموعة من المواضيع تشمل على الخصوص تورط مسؤول أرجنتيني سابق في فضيحة فساد مع شركة البناء البرازيلية "أوديبريشت"، وتأكيد البيرو سحبها الدعوة الموجهة للرئيس الفنزويلي لحضور قمة الأمريكتين المقبلة بليما، ومحاكمة الرئيس البرازيلي الأسبق، إينياسيو لولا دا سيلفا، والوضع المالي لفرق كرة القدم الشيلية، واختطاف أربعة أشخاص بكولومبيا.

ففي الأرجنتين، توقفت اليوميات عند توجيه تهم تورط الوزير السابق خوليو دي فيدو في قضية فساد مع شركة البناء البرازيلية "أوديبريشت"، و العجز التجاري في المبادلات بين الأرجنتين و البرازيل.

وهكذا، كتبت يومية "لاناسيون" أنه للمرة الأولى منذ تكشف فضيحة ما يعرف باسم "لافا خاتو" في البرازيل، اتهم القضاء الأرجنتيني رسميا مسؤولا محليا بالضلوع في هذه الفضيحة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالوزير السابق خوليو دي فيدو الذي يحقق معه القضاء حول إبرام عقود بناء خطوط أنابيب لنقل الغاز في البلاد مع شركة البناء البرازيلية "أوديبريشت".

وأضافت أن القضاء أكد أن المسؤول السابق أيد "إجراءات تعود بالفائدة على شركة أوديبريشت" خلال مناقصة حول توسيع خطوط أنابيب نقل الغاز، مبرزة أن القاضي الفيدرالي دانييل رافيكاس أيد الأدلة التي تورط دي فيدو، الذي يوجد رهن الاعتقال في قضية فساد أخرى، و الكاتب السابق المكلف بالطاقة، دانييل كاميرون، الذي يتم التحقيق معه أيضا.

ومن جانبها، أفادت يومية "كرونيستا" بأن التبادل التجاري الأرجنتيني مع البرازيل سجل خلال شهر مارس الماضي عجزا بلغ 830 مليون دولار، مشيرة إلى أنه بهذا الرقم يكون العجز التجاري مع العملاق الجنوب أمريكي عند متم الربع الأول من السنة الجارية قد بلغ مليارين و 23 مليون دولار.

وأضافت أن ارتفاع العجز يعزى إلى الدينامية الكبيرة المسجلة على مستوى الواردات مقارنة بالصادرات، مبرزة أن التوقعات تشير إلى تواصل هذا المنحى مما سيعمق العجز بشكل أكبر.

وبالبيرو، واصلت الصحف اهتمامها بتعيين الحكومة الجديدة، و تأكيد البيرو سحب الدعوة الموجهة للرئيس الفنزويلي لحضور قمة الأمريكتين المقبلة بليما.

وهكذا، كتبت يومية "البيرو 21 " أن رئيس الحكومة، سيزار فيانويفا، أكد أنه يجري العمل من أجل تمكين البلاد من حكومة "قوية و عصرية"، وأشار إلى أن الوزراء الجدد لديهم القدرة التقنية في المجالات التي تم تعيينهم فيها.

وأضافت اليومية، استنادا الى فيانويفا، أن الفريق الحكومي سيعطي الأولوية للحوار مع جميع القوى السياسية في الكونغرس، داعية إلى بلورة جدول أعمال مشترك بين السلطة التنفيذية والبرلمان يتضمن أهم القضايا المطروحة على البلاد.

ومن جانبها، أفادت يومية "إل كوميرسيو" بأنه بعد الأزمة السياسية التي عرفتها البيرو خلال الأشهر الأخيرة، ذكر روكي بينافيدس، رئيس الكونفدرالية الوطنية لمؤسسات الأعمال الخاصة، أن البيئة السياسية الحالية مواتية لنجاح الحكومة الحالية.

وأوردت الصحيفة دعوته الحكومة الحالية إلى النهوض باللامركزية لخلق نشاط اقتصادي مسؤول في قطاعات مثل الفلاحة والتعدين والسياحة.

ومن جهتها، كتبت يومية "لاريبوبليكا" أنه على بعد عشرة أيام من انعقاد القمة الثامنة للأمريكتين، أكدت حكومة الرئيس مارتين فيزكارا موقف الإدارة السابقة بشأن سحب الدعوة الموجهة إلى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، للمشاركة في اللقاء القاري.

وأضافت أن وزير العلاقات الخارجية البيروفي، نيستور بوبوليزيو، أبرز أن بلاده، الملتزمة بالدفاع عن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. لا تدعم نظام مادورو الذي جعل إجراء عملية انتخابية شفافة "أمرا مستحيلا".

وقال إن الامر يتعلق "بمنع لا يمكن تجاوزه و قرار حازم لا يخضع للمراجعة"، معربا عن أمله في أن تسفر القمة عن اتخاذ موقف قوي ضد الفساد بالمنطقة.

وفي البرازيل، استحوذت على اهتمام الصحف المحلية مواقف أوساط قضائية قبيل الجلسة التي ستعقدها محكمة العدل العليا للنظر في طلب إجراء قضائي يمكن الرئيس الأسبق، إينياسيو لولا دا سيلفا، المدان ابتدائيا بأزيد من 12 سنة سجنا بتهم الرشوة وتبييض الاموال، بالبقاء طليقا لغاية استنفاد مختلف درجات استئناف الحكم الصادر في حقه.

ونقلت "جورنال دو برازيل" تصريحات للمدعية العامة للجمهورية، راكيل دودجي، أكدت فيها أن تطبيق حكم قضائي بعد إقراره من قبل أربعة هيئات قضائية يمثل "مبالغة تقضي على منظومة" العدالة، مشيرة إلى أن تباطؤ عمل القضاء يفضي إلى فشله.

وكشفت دودجي، في كلمة ألقاتها في لقاء عمومي، أن هذا الوضع يتسبب في فقدان الثقة في قرارات القضاة، على الخصوص بالمحاكم الابتدائية التي لن تنفذ الأحكام الصادرة عنها إلا بعد إقرارها لثلاث مرات من قبل محاكم عليا.

وأعربت عن أسفها بشأن منظومة القضاء البرازيلية "التي لا تخدم إلا المحظوظين الذين يستطيعون الاستعانة بخدمات باهضة التكاليف يقدمها محامون من أجل التملص من المنظومة القضائية"، مضيفة أنه ليس من المغالاة القول وتوقفت "أو غلوبو" عند تصريحات القاضي بالمحكمة العليا، غيلمار مينديس، أكد فيها أن إدانة الرئيس الأسبق "أمر سلبي بالنسبة لصورة البلاد"، على الرغم من أنها ساهمت في تعزيز مؤسسات البلد الجنوب أمريكي.

وأضاف أن قرار المحكمة العليا بخصوص حالة لولا "أمر حيوي للتهدئة، التي لن تكون فورية"، مرجحا أن تسفر نتيجة محاكمة اليوم عن تداعيات شاملة ، لأنها يمكن أن ترسي تغييرا بالمساطر المتعلقة بالسجون خلال المرحلة الثانية من التقاضي وتشكل سابقة قضائية.

وتوقفت "كوريو برازيليانسي" عند الإجراءات الأمنية التي أعلنت عنها حكومة العاصمة بخصوص محاكمة الزعيم اليساري، موضحة أن العديد من الطرق المؤدية الى المحكمة العليا ستغلق في وجه حركة المرور انطلاقا من منتصف ليل أمس لضمان أمن نحو 20 ألف من المتظاهرين المؤيدين والمعارضين للرئيس الأسبق يرتقب احتجاجهم بالتزامن مع جلسة محاكمته.

وكتبت أن المظاهرات ستقتصر على شارع ألميدا دوس إيستادوس المقابل للكونغريس، مشيرة إلى منع السلطات المتظاهرين من إدخال عدد من المواد معهم.

وأبرزت أن المنطقة التي ستحتضن المظاهرات ستقيم بها السلطات حاجزا بارتفاع 2ر1 مترا تحت حراسة الشرطة للفصل بين المظاهرات المؤيدة والمعارضة للرئيس الأسبق.

وفي الشيلي، ألقت الصحف الضوء على اختفاء البحار البريطاني جون فيشر، والوضع المالي لفرق كرة القدم الشيلية وانطلاق بطولة كوبا أمريكا النسوية.

وأفادت "أولتيماس نوتيسياس" بأن الشرطة الشيلية فتحت تحقيقا في اختفاء البحار البريطاني جون فيشر الذي سقط من قارب "سون هونغ كاي-سكاليواغ" (هونغ كونغ) الذي يشارك في بطولة "فولفو أوسيان رايس" البحرية التي حطت الرحال أمس الى مدينة بورتو مونتو.

وأضافت أن فيشر (47 عاما) قد سقط في الماء في 26 مارس الماضي على بعد 1400 ميل غرب "كاب أورن" بالمحيط الهادي خلال مشاركته في الدولة السابعة من مسابقة "فولفو أوسيان رايس"، التي تجوب العالم بين أوكلاند (نيوزيلندا) وإيتاخي (البرازيل).

وكشفت "لا تيرسيرا" عن تكبد نوادي كولو كولو ويونيفيرسيداد دي شيلي ويونيفيرسيداد كاثوليكا لكرة القدم خسائر ب 2ر5 مليار بيسو العام الماضي.

وكتبت "إل ميركيريو" أن عشرة فرق بأمريكا اللاتينية تشارك في الفترة ما بين 4 و22 أبريل الجاري بالشيلي في بطولة كوبا أميريكا النسوية، مضيفة أن هذه البطولة القارية تمهد الطريق أمام التأهل لكأس العالم للنساء المقرر عقدها في فرنسا سنة 2019 وعدد من البطولات العالمية الأخرى المقررة خلال السنوات المقبلة.

وأضافت أن الفرق العشرة التي تشارك في هذه البطولة تتوزع على مجموعتين، أولاهما تضم الشيلي وكولومبيا والبراغواي والأوروغواي والبيرو، فيما تضم المجموعة الثانية البرازيل والإكوادور والأرجنتين وفنزويلا وبوليفيا.

وفي كولومبيا، اهتمت الصحف باختطاف أربعة أشخاص بجهة نورتي دي سانتاندير وتقديم مشروع قانون يتعلق بإحداث وزارة للرياضات.

وذكرت "إل تييمبو" أن أربعة أشخاص، من ضمنهم مرشح لمنصب عمدة إحدى المدن، قد اختطفوا أول أمس من قبل مجموعة مسلحة اجتاح عناصرها بلدية تيوراما.

وأوضحت الصحيفة، استنادا إلى عمدة تيوراما، خيسوس لايد مونتاغوت، أن عناصر المجموعة المسلحة الخارجة عن القانون قد دخلوا البلدة وأرغموا أربعة أشخاص على الركوب في سيارة أخذتهم نحو وجهة مجهولة.

وأضافت أن أسباب اختطاف هؤلاء تبقى غير معروفة، مرجحة ضلوع مقاتلي حركة "جيش التحرير الوطني" في عملية الاختطاف.

وأشارت إلى أن بلدة تيوراما تقع بمنطقة كاتاتومبو الغابوية على الحدود مع فنزويلا حيث تنشط مجموعات مسلحة وعصابات إجرامية.

وكتبت "إل كولومبيانو" أن مشروع قانون ينص على إحداث وزارة للرياضات قد قدم أمس أمام مجلس الشيوخ من قبل الرئيس خوان مانويل سانتوس.

وأوضحت أن هذه المبادرة ترمي إلى تجميع عدد من المؤسسات المكلفة بالرياضة ضمن وزارة واحدة، مبرزة أن الرئيس سانتوس أكد أهمية توفر البلاد على حقيبة وزارية تشرف على القطاع. إن ملف الرئيس الأسبق دا سيلفا أحد أكثر الملفات أهمية في تاريخ المحاكم الفدرالية.