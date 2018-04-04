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كُتّاب وآراء
الأديب السوداني "ذهب" يحل ضيفا على مشارف
يحلّ الأديب السوداني عمرو منير ذهب، مساء اليوم الأربعاء، ضيفا على برنامج مشارف الذي يُعرض على شاشة القناة الأولى، ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلا، من أجل الإجابة عن مجموعة من الأسئلة التي أعدّها مقدّم البرنامج ياسين عدنان.
ومن بين الأسئلة التي من المقرر طرحها على الضيف، "ما معنى أن يتخصّص كاتبٌ في جنس المقالة دون أن يكون صحافيا بالضرورة؟ وما معنى أن يُصدر كتبا ومقالات يشتغل فيها على قضايا محدّدة مراعيا وحدة الموضوع في كل كتاب؟ وماذا عن المفاضلة بين الروائي وكاتب المقالة؟ وهل صحيح مثلا أنّ الطيّب صالح هو كاتب مقالة فذّ، لكن النقاد بقدر ما أعلوا من شأن الروائي فيه ظلموا كاتب المقالة؟ وهل صحيح أنّ استبداد الرواية في السنوات الأخيرة "جريمةٌ" يتحمل وزرها الناشرون؟ وإلا فما السبيل إلى إيقاف المدّ الروائي وإنصاف فن المقالة وإعادة الاعتبار إليه؟".
تجدر الإشارة إلى أن عمرو منير ذهب ليس شاعرًا ولا روائيًا، وليس باحثا في علم الاجتماع ولا صحافيا مداوما في جريدة، إنما هو كاتب مقالات يشتغل على مواضيع وقضايا محدّدة، بأسلوب ساخر وروح مرحة، ثم ينشر مقالاته في كتبٍ لا يمكن للقارئ أن يقف محايدًا إزاء عناوينها، ومن بينها "غرفة نومك في العولمة"، و"بعض صفاتي السيئة"، و"جينات عربية"، و"تواضعوا معشر الكتاب"، و"تبًّا للرواية"، وعناوين أخرى لا تقلّ طرافة.