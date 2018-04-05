عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس ..

* أخبار اليوم:

- المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعزل قضاة ويوبخ آخرين. شهدت السنة الأولى من تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ترقية 145 قاضيا من الدرجة الثانية، و463 قاضيا من الدرجة الثالثة، فيما تمت ترقية 190 قاضيا إلى الدرجة الاستثنائية، و131 قاضيا إلى الدرجة الأولى، و5 قضاة إلى الدرجة الثانية، كما تمت ترقية 80 قاضيا إلى الدرجة الاستثنائية، و133 قاضيا إلى الدرجة الأولى، و127 قاضيا إلى الدرجة الثانية. وأكد الرئيس المنتدب للمجلس، مصطفى فارس، خلال استعراضه لحصيلة المجلس، في ندوة صحفية، على هامش مؤتمر مراكش الدولي حول العدالة، أنه في إطار المتابعات التأديبية في صفوف القضاة أحيل ملف 21 قاضيا على المجلس، وتم حفظ 6 قضايا لعدم وجود أدلة، مضيفا أنه تم اتخاذ قرار العزل في حق قاض واحد، والإحالة عل التقاعد في حق قاض واحد، والإقصاء من العمل لمدة ستة أشهر مع الحرمان من أي أجر في حق قاضيين.

- قانون الإضراب يعرقل المفاوضات بين الحكومة والنقابات. لم تتوصل الحكومة بعد إلى اتفاق بشأن القانون التنظيمي للإضراب مع النقابات، فبالرغم من أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حاول تدارك ما حدث مع الحكومة السابقة، التي أحالت القانون في آخر أيام ولايتها على مجلس النواب دون عرضه للنقاش، حيث اقترح على المركزيات النقابية مناقشة وتعديل القانون خلال جلسات الحوار الاجتماعي، الذي تعقده هذه الأيام، إلا أن أغلب النقابات رفضت ذلك، وهو ما قد يتسبب في عرقلة الحوار الاجتماعي.

* المساء:

- عاش آلاف المرضى المغاربة، أمس الأربعاء، بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية، معاناة كبيرة بسبب الإضراب الذي نفذه أطباء القطاع العام، الذين دخلوا في مواجهة مفتوحة مع وزارة الصحة، واضطر المرضى، الذين لم يكونوا على علم بقرار الإضراب، إلى العودة من حيث جاؤوا رغم الحالة الصحية السيئة التي كان يعانيها أغلبهم. فباستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، شل الإضراب باقي الأقسام، سواء في المراكز الاستشفائية الجامعية أو المستشفيات الجهوية أو المراكز الصحية المحلية بالأحياء، استجابة للنداء الذي أطلقته النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.

- استدعى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد إلى اجتماع هو الأول من نوعه، أمس الأربعاء في الرباط. وتطرح على اللجنة تحديات تتعلق أساسا بتنفيذ استراتيجية الحكومة في مجال محاربة الفساد في شموليته، بدء بسن الإجراءات اللازمة للحد من تفشي الرشوة في القطاع العام، وكذا وضع القوانين اللازمة التي من شأنها أن تزيد من شفافية الصفقات العمومية ومنع تضارب المصالح. وستواكب هذه اللجنة مختلف القطاعات المعنية ببرامج السياسة العمومية المتعلقة بمكافحة الفساد، إذ سيعهد إليها تقديم كل المقترحات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والتداول بشأن كل البرامج والمبادرات التي ترمي إلى مكافحة الفساد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التقائية تلك البرامج.

* الأحداث المغربية :

- دشنت الحكومة أمس الأربعاء، انطلاق عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك، بعقد أول لقاء لها بعد تنصيب أعضائها قبل ثلاثة أشهر من الآن، ترأسه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني. وقدم وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، خلال هذا اللقاء، تقريرا تركيبيا أوليا يتضمن تقييما للمشاريع الـ171 المتضمنة في البرامج العشرة المندرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المصادق عليها في 2015. وذكرت مصادر من داخل الحكومة، أن من ضمن البرامج البارزة، التي حققت الرضا، هناك بوابة "شكايات.ما" التي تلقت منذ انطلاقتها ما مجموعه 17706 شكايات.

- أعلن (بنك المغرب) عن توقيع اتفاقية للتدبير المفوض لمصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز مصداقية الشيك وتقليص مخاطر الشيكات غير المؤداة. وذكر بلاغ للبنك، أنه برسم هذه الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة "CreditInfo Checks" بناء على طلب لإبداء الاهتمام، ستعزز المصلحة الجديدة المنظومة الحالية للوقاية من الشيكات غير المؤداة ومكافحتها، والتي تتمثل في مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات التابعة لبنك المغرب والمخصصة بشكل حصري للبنوك، التي تستعلم لديها قبل تسليم دفاتر الشيكات.

* العلم:

- إيمانا منه بضرورة تنمية المناطق الحدودية التي تعاني من الفقر والتهميش والإقصاء، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يوجه مذكرة إلى رئيس الحكومة تتضمن اقتراحات لتنمية الشريط الحدودي، عموما، وجهة الشرق بصفة خاصة. وتشمل هذه الاقتراحات على الخصوص وضع مخطط وطني لتنمية الشريط الحدودي باعتباره المدخل الأساسي للتنمية الشاملة، وإدراج المناطق الحدودية ضمن المحددات الأساسية للنموذج التنموي الجديد، وإعمال مقاربة مبتكرة ومندمجة على المستوى الميزانياتي والمؤسساتي والحكامة المعتمدة، والسياسات العمومية ذات الصلة.

- الحكومة تفحم الأمم المتحدة: نمتلك أدلة تثبت انتهاكات البوليساريو بالصحراء. في أول رد رسمي على نفي الأمم المتحدة وجود أي تحركات عسكرية لجبهة البوليساريو في المنطقة العازلة لإقليم الصحراء، أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن المملكة المغربية تتوفر على جميع الأدلة التي تثبت التحركات العسكرية للجبهة في المنطقة سالفة الذكر، وأنه "لا يوجد أي تشكيك في الرواية المغربية". وأضاف السيد العثماني، على هامش الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أن بعثة المينورسو المسؤولة عن مراقبة وقف إطلاق النار "لا يمكن لها أن تضبط جميع المناطق"، مؤكدا أنه "لدينا إعلانات شبه رسمية صادرة عن انفصاليين تؤكد اعتزامهم نقل إدارة الدفاع إلى منطقة بير لحلو، ونقل أيضا مقر رئاسة الجمهورية الوهمية إلى تيفاريتي".

* بيان اليوم:

- عاد الأساتذة حاملو الشهادات العليا بوزارة التربية الوطنية للاحتجاج مجددا في شوارع العاصمة الرباط، حيث نظموا يوم الاثنين الأخير، مسيرة انطلقت من باب الأحد متجهة إلى مقر البرلمان، مرددين شعارات مطالبة بالترقية وتغيير الإطار بالشهادات العليا، كزملائهم الذين يشتغلون إلى جانبهم في المؤسسات التعليمية.

- أجمع المشاركون في ندوة نظمت يوم الثلاثاء في الدار البيضاء، على أن إشكالية آجال الأداء لا زالت تشكل عقبة رئيسية تحول دون تطور الاقتصاد الوطني، وتعتبر علاوة على ذلك أحد الأسباب الرئيسية في إفلاس المقاولات. وشكل هذا اللقاء فرصة للفاعلين من القطاعين العام والخاص لتحليل الاختلالات المختلفة في هذا المجال، واقتراح السبل الكفيلة للحد من التأخير في الدفع وتحسين التدبير النقدي للمقاولات.

* الاتحاد الاشتراكي:

- وقع وزير العدل، محمد أوجار، يوم الثلاثاء بمراكش، مع عدد من نظرائه ببلدان عربية وآسيوية وأوربية مجموعة من اتفاقيات التعاون وبرامج عمل تهم المجال القضائي والقانوني، وذلك على هامش أشغال المؤتمر الدولي الأول حول العدالة المقام ما بين 2 و4 أبريل الجاري بالمدينة الحمراء.

- أفادت إحصائيات صادرة عن المكتب الوطني للصيد بأن حجم منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي التي جرى تفريغها بلغت نحو 145 ألف و180 طن متم شهر فبراير 2018، وذلك بانخفاض قدره 14 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وحسب المكتب الوطني للصيد البحري، تقدر القيمة التسويقية لمنتوجات الصيد الساحلي والتقليدي التي جرى تفريغها حتى متم شهر فبراير 2018 بنحو 1,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5 في المائة مقارنة مع قيمة حجم التفريغ خلال الشهرين الأولين من 2017، والتي بلغت 1,3 مليار درهم.

* رسالة الأمة :

- دعا الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، الكفاءات المغربية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية إلى التعبئة الشاملة والانخراط بشكل فعال في التنمية السوسيو-اقتصادية للمملكة. وأضاف الوزير، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الثالث للكفاءات المغربية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية المنعقد بمراكش، أن مغاربة الجيل الرابع المقيمين بالمهجر يحتلون مراكز الصدارة في قطاعات أساسية كالصناعة والتكنولوجيا والخدمات والبحث العلمي، مما يستدعي تعبئتهم للانخراط في المشروع التنموي الكبير، الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإصرار وتحدي، والرامي إلى تمكين المغرب من التموقع ضمن البلدان الرائدة والمتجددة.

- في إطار التحركات الدبلوماسية القوية على خلفية انتهاكات البوليساريو الأخيرة بالمحبس وتفاريتي داخل المنطقة العازلة، انتقل ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى بعض العواصم الكبرى للدفاع عن الموقف المغربي، حيث التقى نظيره الفرنسي جون إيف لودريان بباريس، وتباحثا بشأن التطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية، كما التقى بعد ذلك بواشنطن بمساعد وزير الخارجية الأمريكي جون ج. سوليفان وتباحث معه حول آخر التطورات الميدانية للقضية الوطنية، حيث أعرب المسؤول الأمريكي لبوريطة عن التزام الولايات المتحدة ودعمها اللامشروط للجهود التي تقودها منظمة الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي ومستدام ومقبول لقضية الصحراء. ويأتي التحرك المغربي لتطويق مناورات الخصوم وحشد الدعم للموقف المغربي بخصوص القرار الأممي المرتقب يوم 25 أبريل حول قضية الصحراء.

* لوماتان:

- أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مونية بوستة، أمس الأربعاء بسيام رياب، أن المغرب يرغب في إقامة تعاون قوي وداعم ونشيط مع بلدان لجنة نهر ميكونغ (تايلاند وكمبوديا ولاوس وفيتنام)، التي تتقاسم مع المملكة قيما مشتركة وتطلعات نحو التنمية والازدهار. وأكد المغرب، الذي يعد أول بلد إفريقي وعربي يحظى بشرف الانضمام كشريك إلى لجنة نهر ميكونغ، التزامه التام وتضامنه مع الدول الأعضاء في اللجنة التي تعمل من أجل تكامل إقليمي ومقاربة فعالة للتنمية من أجل رفع التحديات الجديدة المطروحة.

- كشفت "سوبريام"، التابعة لشركة "المدى" (الشركة الوطنية للاستثمار سابقا)، يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، عن طموحاتها بحلول سنة 2020. وقدم مروان طرفة، الرئيس المدير العام للمجموعة، في لقاء صحفي، الرؤية الاستراتيجية 2018-2020. وعلاوة على آليات العمل المتعلقة بهذا المخطط الجديد، تطرق رئيس (سوبريام) لإنجازات الشركة مع نهاية دجنبر 2017 وآفاق السوق. وفي ما يتعلق بالمبيعات التي تمت خلال سنة 2017، فقد باعت المجموعة 10 آلاف و707 وحدات من نوع "بيجو"، مقابل 6563 من سيتروين. ويمثل الاثنان معا نسبة 10.24 بالمائة من حصة السوق.

* ليكونوميست:

- التغييرات التي تزعج شركات التأمين. جمع اللقاء الخامس للتأمين في الدار البيضاء نخبة من الفاعلين في قطاع التأمين والأبناك والعديد من المسؤولين. ولتسريع انتقالها الرقمي، تضاعف شركات التأمين الشراكات مع الشباب الناجح في مجال الاقتصاد الجديد، الذين لا تمثل تقنية التأمين عقبة حقيقية بالنسبة لهم.

- يصوت مجلس المستشارين اليوم الخميس على مشروع قانون مراجعة الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بإجراءات حماية الشركات التي تواجه صعوبات. وأكد عضو بالاتحاد العام لمقاولات المغرب أن هذا النص يمثل "خطوة متقدمة مقارنة بالنص القديم". ويندرج هذا المشروع في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة لتحسين ترتيب المغرب في تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال، ولا سيما على مستوى تدبير الشركات في وضعية صعبة. وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن هذا النص يروم "عدم ترك الشركات في وضعية صعبة تواجه مصيرها بنفسها".

* أوجوردوي لو ماروك:

- رؤساء الجماعات يستنكرون كثرة عمليات المراقبة. وشكلت شكاوي المنتخبين محور الاجتماع الذي نظمته مؤخرا بالجديدة الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات. ووفقا لمحمد بودرار، رئيس الجمعية، فإن هذا الاجتماع شكل فرصة للاطلاع على شكاوى المنتخبين المحليين. وقال إن رؤساء الجماعات "يخضعون اليوم لرقابات متعددة، لا سيما من قبل وزارتي الداخلية والمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، وفي بعض الحالات للمحاكم".

- تنظم الدورة الرابعة لمنتدى الولايات المتحدة-المغرب للتجارة، الذي يمثل موعدا سنويا ينعقد بالأسواق الأمريكية الرئيسية، في 19 أبريل بواشنطن العاصمة، وفقا للمنظمين. وستبرز هذه التظاهرة، التي ستنظمها سفارة المملكة المغربية بواشنطن بشراكة مع مركز الأعمال الأمريكي الإفريقي، التابع لغرفة التجارة الأمريكية، مكانة المغرب كشريك إقليمي رائد للقطاع الخاص الأمريكي. وبعد ثلاثة منتديات ناجحة بكل من دالاس وأتلانتا وسياتل، ستشكل دورة هذه السنة مناسبة لاستعراض جهود السلطات المغربية لدعم الشركات الأمريكية والمغربية، وتعزيز التجارة الثنائية.

* البيان:

- أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن هذه المنظمة الدولية "غير منحازة" في قضية الصحراء. وأوضح دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي، ردا على سؤال حول افتراءات بعض وسائل الإعلام في هذا الشأن، أن "البعثة الأممية (المينورسو) تقوم بتبيلغ ما تسجله. إن المنطقة التي يتعين عليهم تغطيتها جد شاسعة، وهم ينتقلون ويبلغون عن ما يعاينونه".

- أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد مصطفى الرميد، أن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تشكل حدثا حقوقيا متميزا يستأثر بمناقشة علمية مستفيضة. وأوضح السيد الرميد، في لقاء تواصلي نظمته جامعة محمد الخامس ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، في إطار البرنامج التواصلي مع الجامعات المغربية، أن عملية تحيين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان أسفرت عن تعزيز التدابير المقترحة وتقويتها وإضافة تدابير أخرى، حيث انتقل عددها من 215 إلى 435 تدبيرا في الصيغة الحالية، مشيرا إلى أن هذه التدابير تتناول معظم الحقوق في كافة الميادين.

* لوبينيون:

- أكد أنور بنعزوز، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن الاستثمارات المرتقبة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب برسم سنة 2018، يناهز غلافها المالي 3431 مليون درهم. وأوضح خلال لقاء صحافي خصص لتقديم حصيلة أنشطة الشركة خلال السنة الماضية، أن من بين هاته المشاريع، توسيع الطريق السيار، الدار البيضاء - برشيد والطريق المداري للدار البيضاء في سنة 2018، والتي ستمتد الأشغال بها لمدة ثلاث سنوات. ولفت أيضا إلى أن الشركة أنجزت العديد من المشاريع الاستثمارية التي بلغ غلافها المالي 600 مليون درهم، برسم سنة 2017.

- أعلنت وزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية دومينيكا، فرانسين بارون، دعم بلادها لترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026، معربة عن ثقتها في قدرة المملكة على استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي. واغتنمت فرانسين بارون هذه الفرصة لـ"تجديد التأكيد على دعم دومينيكا لمغربية الصحراء"، مشددة على أن بلادها "ستواصل هذا الدعم كما فعلت ذلك دائما في السابق".

* ليبيراسيون:

- قضية الصحراء .. دعا المكتب السياسي للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "الشعب المغربي، بمختلف قواه إلى التحلي باليقظة والتعبئة، من أجل المواجهة الحازمة لهذه المؤامرة، التي تهدف مرة أخرى إلى خلق واقع جديد، من خلال احتلال المنطقة العازلة من طرف الجماعات التي تأويها المؤسسة العسكرية الجزائرية في تيندوف". وجدد الحزب، في بيان صدر عقب اجتماع طارئ لمناقشة تطورات القضية الوطنية، تشبثه بالموقف الذي عبر عنه المغرب، والرامي إلى التوصل إلى حل لهذا النزاع المفتعل، في إطار مشروع الحكم الذاتي كمقترح نهائي.

- أكد المجلس الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب، التعبئة الشاملة من أجل التصدي لكل المناورات والدسائس التي تحاك ضد المغرب، والتي تستهدف المساس بوحدته الترابية وبأمنه واستقراره. وأكد المجلس أن مختلف هيئات الجهة، والسكان والمنتخبين والشيوخ والأعيان والمجتمع المدني والفعاليات الاقتصادية بها، "تؤكد الانخراط المتواصل والتجند الدائم وراء كل ما يتخذه صاحب الجلالة الملك محمد السادس من تدابير وخطوات تروم صيانة الوحدة الترابية والوطنية للمملكة، والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة".