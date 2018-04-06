إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية بعدد من المواضيع من أبرزها التقارب بين الحكومة والمعارضة بالأرجنتين واعتزام رئيس الحكومة البيروفية إجراء حوار مع جميع الفرق البرلمانية وموافقة المحكمة البرازيلية العليا على سجن الرئيس البرازيلي الأسبق دا سيلفا، وأعداد المهاجرين الأجانب المقيمين في الشيلي وحملة مكافحة استغلال البشر بكولومبيا وتواصل تصفية الناشطين الحقوقيين الأفرو-كولومبيين.

ففي الأرجنتين، سلطت الصحف الضوء على التقارب الذي تنشده الحكومة مع المعارضة، و تأكيد الرئيس ماكري التزام الحكومة بالقضاء على التضخم.

و هكذا، كتبت يومية "لاناسيون" أن الرئيس ماوريسيو ماكري، الذي يبدو مصمما على إقامة مزيد من الجسور مع المعارضة، داخل الكونغرس وخارجه، يعتزم في الأيام القادمة تعزيز علاقات الحكومة مع حكام الأقاليم و أعضاء الكونغرس المنتمين لحزب "خوستيسيالستا"، بهدف إرساء توافق في المواقف المتعلقة بالتحديات السياسية والاقتصادية التي ستواجه البلاد مستقبلا.

و نقلت اليومية في هذا الصدد إفادة وزير الداخلية، روخليو فريخيريو، بالتوصل إلى اتفاق يشمل عقد اجتماع بين رؤساء الكتل البرلمانية ورئيس الجمهورية، مؤكدا حصول توافق في الآراء في ما يتعلق بالاعتراف بنية الحكومة في الحوار "و هو ما يشكل استثناء مقارنة مع الفترة السابقة".

و من جهتها، أوردت يومية "إل أمبيتو فينانسييرو" تأكيد الرئيس الأرجنتيني أن معدل تضخم مرتفع أمر "لا يحتمل في المستقبل"، مجددا التزام حكومته بالعمل على خفضه، ومتوقعا أن يعرف حجم الاستثمارات نموا كبير خلال السنة المقبلة.

وقال في هذا الصدد إن التضخم يضر بذوي الدخل المحدود والعمال ويولد الفساد وعدم القدرة على الإنتاج، مؤكدا أن بلاده "تسير في الاتجاه الصحيح".

و بالبيرو، توقفت اليوميات عند إعلان رئيس الحكومة اعتزامه إجراء حوار مع جميع الفرق البرلمانية، و رهان البلاد على تحقيق نسبة نمو لا تقل على 5 بالمائة في أفق 2021.

و هكذا، كتبت يومية "لاريبوبليكا" أن رئيس الحكومة، سيزار فيانويفا، أكد اعتزامه إجراء حوار مع جميع القوى السياسية بالبلاد، مشيرة إلى إعلانه الذهاب إلى الكونغرس للقاء مختلف الفرق البرلمانية "دون الحاجة إلى الشكليات والدعوات والبروتوكولات"، و أن الشيء نفسه سيقوم به رئيس الدولة، مارتين فيزكارا، مع الزعماء السياسيين.

و من جهتها، كتبت يومية "إل كوميرسيو" أنه بعد يومين من توليه منصبه على رأس وزارة الاقتصاد والمالية، أعلن دافيد تويستا عن خططه لمستقبل الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن البيرو تطمح إلى رفع نموها إلى 5 بالمائة على الأقل بحلول عام 2021.

و من أجل بلوغ هذا الهدف، تضيف اليومية، اقترح الوزير أربعة مجالات أساسية للعمل تتمثل في تعزيز الاستثمارات العمومية و مضاعفتها، و خفض "النفقات الزائدة" مثل التوظيف والاستشارات، و إرساء النجاعة في النفقات المخصصة لمختلف القطاعات.

وفي البرازيل، استحوذ على اهتمامات الصحف المحلية قرار المحكمة العليا بشأن طلب تمتيع الرئيس البرازيلي الأسبق، اينياسيو لولا دا سيلفا (2003-2010)، المدان بأزيد من 12 عاما من السجن استئنافيا بتهمة الفساد وتبييض الأموال، بإجراء قضائي يمكنه من البقاء طليقا إلى غاية استنفاذ مختلف عمليات استئناف الحكم الصادر في حقه.

وأفادت "أو غلوبو" بأن المحكمة رفضت هذا الطلب ورخصت بتوقيف دا سيلفا، موضحة أن هذا الأخير بات قريبا من ايداعه السجن إثر قرار قضاة المحكمة بأغلبية ستة أصوات مقابل خمسة برفض تمتيعه بالإجراء القضائي المذكور الذي كان الرئيس الاسبق يطمح الى الاستفادة منه للبقاء طليقا الى غاية استكمال مختلف عمليات الطعن في الحكم الصادر في حقه ب 12 عاما وشهرا واحدا من السجن.

وأضافت أن دا سيلفا قد يصبح أول رئيس أسبق يتم اعتقاله منذ عودة الديمقراطية الى البلاد.

وتوقفت "فولها دي ساو باولو" عند ردود فعل حلفاء دا سيلفا الذين اعتبروا أن قرار المحكمة مخالف للدستور.

وأوردت في هذا الصدد موقف رئيس فريق حزب العمال، الذي يتزعمه دا سيلفا، بمجلس الشيوخ، ليندبورغ فارياس الذي اعتبر أن أعضاء المحكمة، "قاموا بتمزيق الدستور" بإصدار هذا القرار، فيما رأت فانيسا غرازيوتين، النائبة عن الحزب الشيوعي البرازيلي بالمجلس، أن قرار المحكمة عبارة عن "استكمال للانقلاب" الذي دفعت ثمنه الرئيسة السابقة ديلما روسيف التي خلعها الكونغريس بسبب اختلالات في تدبير الميزانية.

وأضافت فانيسا أن النص الدستوري موضوعي وينص على أن تطبيق عقوبة ما يأتي فقط بعد اتخاذ القضاء لحكم نهائي بشأنها، و"الأسوأ من ذلك أن لولا قد أدين دون أدلة".

وذكرت "جورنال دو برازيل" أن دا سيلفا قرر عدم التعليق بعد انتهاء جلسة المحكمة التي خصصت للنظر في طلبه، وكشفت أنه تابع الجلسة المذكورة من مقر إحدى النقابات بساو بيرناردو دو كومبو بولاية ساو باولو.

وأضافت أنه في بداية الجلسة كان مئات الأشخاص، على الخصوص المنتمين للحركات الاجتماعية المرتبطة بحزب العمال، يتابعون أطوار هذا الملف بالمحكمة، لكن بعد تصويت القاضية روزا فيبر، الذي كان حاسما، ضد طلب الرئيس الأسبق، سرعان ما شرعوا في مغادرتها.

وفي الشيلي، أولت الصحف اهتماماتها للمعرض الدولي للطيران والفضاء، وأعداد المهاجرين الأجانب المقيمين بالبلد الجنوب أمريكي، وبطولة كوبا ليبيرتادوريس.

وكتبت "إل ميركيريو" أن المعرض الدولي للطيران والفضاء، الذي ينعقد مرة واحدة كل سنتين، خلد "يوم اسبانيا" حيث قدمت العديد من المقاولات الاسبانية بالمناسبة أحدث ابتكاراتها في مجال الفضاء والطيران.

وأضافت اليومية أن فعاليات المعرض، الذي فتح أبوابه بالقرب من مطار سانتياغو، ستتواصل إلى غاية يوم الأحد المقبل، مشيرة إلى أن هذه التظاهرة تشكل واجهة تجارية هي الأكبر من نوعها بأمريكا اللاتينية بالنسبة لقطاعات الدفاع والطيران والفضاء.

وفي شأن آخر، ذكرت "لا تيرسيرا"، وفقا لتقديرات حكومية استندت على تقارير العديد من الهيئات المحلية، أن أزيد من مليون مهاجر حاليا يقيمون على الأراضي الشيلية.

ونقلت اليومية عن مساعد وزير الداخلية، رودريغو أوبيجا، الذي كان يقدم معطيات أمام إحدى لجان البرلمان في إطار المناقشات التي تسبق تقديم مشروع قانون جديد بشأن الهجرة، إن تقديرات الحكومة تبرز أن البلاد تستضيف أزيد من مليون أجنبي على أراضيها، مضيفة أن السلطات تقدر عدد المهاجرين المقيمين بصورة غير قانونية بالبلد الجنوب أمريكي ب 300 ألف شخص.

وأشادت "لا ناثيون" بالمباراة التي انتهت بالتعادل (1-1) بين فريقي يونيفرسيداد دي شيلي والفريق الأرجنتيني راسين أرخانتينا في المباراة التي جمعت بينهما بسانتياغو في لقاء القمة عن المجموعة "إي" ضمن بطولة كوبا ليبيرتادوريس.

وأوضحت اليومية أن دافيد بيسارو سجل هدف فريق يونيفرسيداد دي شيلي في الدقيقة ال 10 من المباراة قبل أن يعادل أليخاندرو دوناتي الكفة لصالح فريقه راسين أرخنتينا في الدقيقة ال 23 من الشوط الأول.

وفي كولومبيا، تطرقت الصحف لمواضيع من أبرزها حملة مكافحة استغلال البشر وتواصل تصفية الناشطين الحقوقيين الأفرو-كولومبيين.

وأولت يومية "إل تييمبو" اهتمامها لإطلاق حملة لمكافحة استغلال البشر الذي يستهدف النساء على الخصوص.

واعتبرت اليومية، استنادا إلى تصريحات أدلى بها المدعي الكولومبي نيستور أومبيرتو مارتينيز في لقاء نظم لإطلاق الحملة المذكورة شاركت فيه العديد من المنظمات الوطنية والدولية الناشطة في هذا المجال، أن استغلال الأشخاص أصبح أحد المشاكل الأكثر خطورة، مؤكدا أن هذه الظاهرة تعاني منها بوجه خاص الفتيات والمراهقات والنساء، ليس في كولومبيا فحسب بل عبر العالم.

وأضافت أن الأولوية ستخصص خلال هذه الحملة للتحسيس لا سيما بالجهات الأكثر تضررا من هذه الظاهرة، ويتعلق الأمر بجهات ماغدالينا وأنتيوكيا وفاجي ديل كوكا وغواخارا وبوليفار وكالداس.

وكشفت الصحيفة أن النساء اللواتي تستدرجهن الشبكات الإجرامية بوعود تتضمن تشغيلهن بأجور كبيرة في الخارج، ما أن يصلوا إلى اسبانيا والصين وكوريا الجنوبية حتى تحولهن هذه الشبكات إلى مجرد رقيق أبيض.

وركزت "إل هيرالدو" اهتمامها على تواصل عمليات اغتيال النشطاء الحقوقيين الأفرو-كولومبيين، موردة في هذا الصدد أرقاما نشرتها المنظمة غير الحكومية "المؤتمر الوطني للمنظمات الأفرو كولومبية".

وخلال يناير وفبراير الماضيين، اغتيل 27 ناشطا كولومبيا من أصول افريقية وفقا لما ذكره خوان كارابالي، ممثل المنظمة المذكورة.

وأوردت اليومية تأكيد كارابالي ان أجواء التهديدات والاغتيالات تخيم بصفة دائمة على المناطق التي تقيم فيها الساكنة الكولومبية من أصول افريقية، مبرزة ضرورة تمكين هذه الساكنة من أراضيها التي اضطرت إلى مغادرتها بسبب النزاع المسلح الذي عرفته البلاد.

وأكدت اليومية أن العنف الذي يستهدف الساكنة الأفرو كولومبية والسكان الأصليين يتواصل على الرغم من توقيع اتفاق السلام في نونبر 2016 بين الحكومة وحركة "فارك" المنحلة.