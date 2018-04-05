عرض لأبرز اهتمامات اليوم في الصحف الأوروبيّة

هسبريس - و.م.ع

تناولت الصحف الصادرة بدول أوربا الغربية اليوم الخميس عدة قضايا من بينها تداعيات الوضع في جهة كتالونيا وقرار الفاعل الفرنسي في صناعة السيارات ( بي إس آ ) رفع وتقوية إنتاج وحدته الصناعية ببريطانيا بالإضافة إلى المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة في إيطاليا إلى جانب لقاء القمة الذي جمع امس بأنقرة كلا من رؤساء تركيا وروسيا وإيران والذين دعوا الى وقف اطلاق النار بشكل دائم في سوريا .

ففي إسبانيا تطرقت الصحف إلى عدة مواضيع لها علاقة بتداعيات الوضع في جهة كتالونيا حيث تساءلت صحيفة ( البايس ) عمن يحكم في كتالونيا ؟ مؤكدة أنه بعد مرور خمسة أشهر على تفعيل الفصل 155 من الدستور وإقالة الحكومة المحلية للإقليم بسبب مسلسل محاولة الانفصال لا تزال الإدارة الكتالانية تعمل ببطئ بدون مسؤولين سياسيين وبدعاية للاستقلال لا تزال موجودة ومتواصلة في مقرات الإدارات الجهوية .

وأضافت الصحيفة أن العديد من الموظفين يقومون بالتعبئة لفائدة المسؤولين السياسيين المعتقلين في إطار مسلسل الانفصال مما يخلق جوا من عدم الارتياح داخل الإدارة خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون في التموقع سياسيا .

أما صحيفة ( إلموندو ) فأشارت إلى أن وزارة التعليم الإسبانية تخلت عن فكرة اللجوء إلى الفصل 155 من الدستور الذي تم تفعيله بجهة كتالونيا والذي يسمح للسلطة المركزية بالمراقبة المباشرة وتدبير شؤون المنطقة من أجل فرض تدريس اللغة الإسبانية داخل المدارس الكتالانية إلى جانب اللغة المحلية .

وأضافت أن المصالح القانونية التابعة للوزارة خلصت إلى أن النظام التربوي الكتالاني الذي اعتمدته الحكومة المحلية التي تمت إقالتها لدعم وتقوية استخدام اللغة الكتالانية في التدريس على حساب اللغة الإسبانية لا يمكن تغييره إلا من خلال قانون آخر يقره البرلمان الجهوي للإقليم .

أما صحيفة ( لاراثون ) فتعتقد أن إيلسا أرتادي الناطقة باسم المجموعة البرلمانية ( جميعا من أجل كتالونيا ) بقيادة كارليس بيغدومنت الرئيس السابق للإقليم تستعد لشغل منصب رئيسة الحكومة المحلية لجهة كتالونيا بعد فشل ترشيحات القادة السياسيين التابعين لنفس المجموعة والذين يوجدون رهن الاعتقال في إطار قضية مسلسل الانفصال.

وأضافت أن إيلسا أرتادي تمثل التيار " البراغماتي الواقعي " داخل هذه التشكيلة السياسية وهو التيار الذي يعطي الأولوية لتشكيل الحكومة المحلية لجهة كتالونيا بقيادة رئيس تكون له القدرة على الحكم وعلى تدبير الشأن العام والذي لا يكون موضوع متابعات قضائية .

وفي بريطانيا اهتمت الصحف بالفاعل الفرنسي في قطاع صناعة السيارات ( بي إس آ ) الذي يعتزم تقوية إنتاج وحدته الصناعية ببريطانيا وكذا بالعملية الجراحية التي أجراها الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيت الثانية.

وعادت صحيفة ( فاينيشيال تايمز ) للحديث عن إعلان الشركة الفرنسية ( بي إس آ ) عزمها الزيادة في الإنتاج بمصنعها ( فوكسهول ) في لوتون بإنجلترا بنحو 40 في المائة ليرتفع الإنتاج إلى 100 ألف سيارة بحلول عام 2019 .

وأشارت الصحيفة إلى أن الفاعل الفرنسي في تصنيع السيارات الذي أنهى السنة الماضية صفقة اقتناء علامات أوربية تعاني عجزا ومشاكل مالية من شركة ( جنرال موتورز ) أكد أن المحادثات حول تحسين القدرة التنافسية للمصنع جعلت هذا القرار ممكنا .

ومن جهتها أكدت صحيفة ( دايلي تلغراف ) أن الأمير فيليب ( 96 سنة ) زوج الملكة إليزابيت الثانية خضع لعملية جراحية في الورك " تكللت بالنجاح " أمس الأربعاء وسيبقى في المستشفى لبضعة أيام .

وأوضحت الصحيفة أن الأمير فيليب لم يحضر القداس الديني لأعياد الفصح على عكس الملكة مشيرة إلى أنه ألغى الأسبوع الماضي التزاماته لأنه كان يعاني من المرض .

وبدورها سلطت صحيفة ( الأندبندنت ) الضوء على الحضور العسكري الأمريكي في سوريا حيث أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 2000 من قواتها إلى شرق البلاد في إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم ( داعش ) .

وأشارت إلى أن العديد من المسؤولين العسكريين الأمريكيين يعتقدون أن سحب القوات الأمريكية لا يزال سابقا لأوانه مضيفة أن رئيس القيادة الأمريكية للشرق الأدنى والشرق الأوسط أكد أنه " لا تزال هناك مناطق يتواجد فيها الجهاديون والتي يتعين علينا أن نواصل التدخل فيها " .

ومن جهتها واصلت الصحف في إيطاليا اهتمامها بالمشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة .

وكتبت صحيفة ( لاستامبا ) في مقال تحت عنوان "العودة للتصويت سلاح للضغط على حركة خمس نجوم ورابطة الشمال"،أن فرضية العودة للتصويت في الفترة ما بين 17 و24 يونيو القادم مطروحة بقوة في المشاورات التي من المرجح أن تفشل في التوصل للاتفاق بين حركة خمس نجوم ورابطة الشمال من أجل تشكيل حكومة جدبدة. واعتبرت الصحيفة أن تصلب مواقف القوتين الفائزتين في الانتخابات التشريعية الأخيرة يجعل من الصعب الخروج من هذا الجمود السياسي . وأضافت اليومية أنه من المستبعد أن تفضي المشاورات التي ستختتم مساء اليوم الخميس إلى تشكيل ائتلاف حكومي وبالتالي سيتم الضغط أكثر على زعيم خمس نجوم لويجي دي مايو ورئيس رابطة الشمال ماثيو سالفيني من أجل وضع الخلافات جانبا وحسم مسألة رئاسة الحكومة في الجولة الثانية من المشاورات التي ستجرى الأسبوع القادم .

ونقلت صحيفة (لاريبوبليكا) عن رئيس حركة خمس نجوم ومرشحها لرئاسة الوزراء، تأكيده أنه مستعد من أجل تشكيل حكومة في أقرب وقت لفتح حوار مع قائدي الحزب الديمقراطي (اليسار) ورابطة الشمال ، التي قال إنه يجب عليها أن تقرر إلى أي طرف ستنتمي " هل إلى المساهمين في التغيير الإيجابي أم إلى سيلفيو برلسكوني الذي كانت لديه الفرصة لتغيير الأوضاع لكنه لم يفعل ذلك".

في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيليفو برلسكوني، زعيم حزب فورتسا إيطاليا على "تماسك ووحدة" تحالف اليمين واليمين المتطرف رافضا اعتراض حركة خمس نجوم على دخول حزبه في مفاوضات تشكيل الحكومة مع حليفه في التحالف زعيم رابطة الشمال، ماتيو سالفيني.

وذكرت صحيفة (كوريري ديلا سيرا ) ان حركة خمس نجوم متشبثة برئاسة الحكومة رغم عدم قدرتها على القيام بذلك ، مضيفة أن هناك من يعتبر أن لويجي دمايو غير مؤهل للتعبير عن رفضه مشاركة برلسكوني في الحكومة المقبلة .

ومن جهتها اهتمت الصحيفة البلجيكية (ليكو) بلقاء القمة الاربعاء بانقرة بين الرؤساء التركي رجب طيب اردوغان، والروسي فلادمير بوتين والايراني حسن روحاني الذين دعوا الى وقف اطلاق النار بشكل دائم بسوريا.

واضافت الصحيفة ان الرؤساء الثلاثة اصبحوا "اسياد اللعبة" بعد سبع سنوات من الحرب الاهلية بسوريا، مشيرة الى ان انقرة وموسكو وطهران يدرجان مقترحاتهما في اطار مسلسل استانا حول سوريا الذين يرعونه منذ السنة الماضية.

من جانبها تطرقت صحيفة (لاليبر بلجيك) الى خلاصات قمة بوتين روحاني اردوغان، مشيرة الى ان الرؤساء الثلاثة تباحثوا الاربعاء بانقرة بهدف وضع حد للحرب في سوريا التي اودت بحياة نحو 350 الف شخص منذ بداية النزاع.

واضافت الصحيفة ان الاجتماع الذي استمر ساعة و40 دقيقة خرج ببلاغ "مقتضب وفضفاض" تلتزم من خلاله البلدان الثلاثة بالتوصل الى وقف دائم لاطلاق النار وحماية المدنيين.

أما في فرنسا فتناولت الصحف النقاش حول قضية الهجرة بمناسبة دراسة مشروع قانون حول اللجوء والهجرة بالجميعة الوطنية .

وذكرت صحيفة (ليبراسيون) بعبارة لوزير الداخلية جيرار كولومب الذي تم الانصات الى مداخلته قبل بحث مشروع قانون حول "هجرة متحكم فيها وحق لجوء فعلي" يقول فيها ان بعض المناطق بصدد التفكك بفعل تزايد عدد طالبي اللجوء.

واضافت الصحيفة ان كولومب ابقى على شبح التهديد من خلال وعده بتسريع معالجة طلبات اللجوء، والرفع من وتيرة الترحيل .

وقالت الصحيفة ان المعجم الذي نهل منه وزير الداخلية لا يساعد على تهدئة النقاش مشيرة الى انه بعيدا عن المفردات المستخدمة ، لا زال الانزعاج مستمرا داخل الاغلبية بخصوص قضية الهجرة.

اما صحيفة (لوموند) فاشارت من جانبها الى ان تشديد الخطاب السياسي اجتاح كل المعسكرات وان افكار اليمين المتطرف في سنوات التسعينات تسللت الى كل الاحزاب السياسية.