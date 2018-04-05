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الرئيسية | السلطة الرابعة | تسريع "محاكمة بوعشرين" بعقد جلستين في أسبوع

تسريع "محاكمة بوعشرين" بعقد جلستين في أسبوع

تسريع "محاكمة بوعشرين" بعقد جلستين في أسبوع
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 05 أبريل 2018 - 23:05

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تسريع محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، المتابع على خلفية الاتجار بالبشر واستغلال النفوذ وممارسة الجنس على صحافيات وعاملات بمؤسسته.

وأجّل القاضي بوشعيب فارح، رئيس الهيئة، المحاكمة إلى غاية الأربعاء والخميس المقبلين، كخطوة لتسريع المحاكمة بعد التأخير الذي شهده الملف بسبب المناوشات التي تحدث في كل جلسة.

والتمس مدير "أخبار اليوم" الأخذ بعين الاعتبار كون يوم الأربعاء موعد زيارته من طرف أسرته بسجن عين برجة، قائلا: "هو اليوم الوحيد الذي تزورني فيه عائلتي وأحصل فيه على الدواء، أتمنى الإبقاء على يوم الخميس"، غير أن القاضي رد عليه بالقول: "بسببكم نؤجل النظر في عشرات المعتقلين".

وتدخل الوكيل العام للملك لاقتراح تمكين بوعشرين من الزيارة والحصول على الأدوية؛ الشيء الذي استجاب له رئيس الجلسة بالتأكيد على أن "ذلك أمر بسيط، وسنمكنه من توقيت الزيارة في وقت ملائم". وسيتم التواصل مع مديرية السجون لتخصيص الصبيحة من أجل الزيارة، على أن يتم إحضار المتابع للمحاكمة زوال اليوم نفسه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - البيضاوي الخميس 05 أبريل 2018 - 23:48
الصحافي الدي لا اخلاق له ولا مباديء له ويستغل مركزه الاجتماعي ونفوذه ويغتصب الصحافيات والعاملات اللواتي يعملن عنده يجب ان يشطب اسمه نهاءيا من الصحافة المغربية ويعاقب أشد العقاب حتى يكون عبرة لأمثاله .. مع العلم ان نقابة الصحافيين والحقوقيين في المغرب وخارج المغرب رفضوا مؤازرة ذلك المتهم المسمى بوعشرين بعدما اطلعوا على ملفه جيدا لدى القضاء..
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-3
2 - samir الجمعة 06 أبريل 2018 - 00:02
ما معنى بسببك نأجل الكثير من القضايا فهذا إن دل على شيء فهو يدل غلى فساد القضاء و انه كيتمشى بالتليكوموند.ماشي بعيد ليوم ولا غدا نسمعو اخلاء سبيل المتهم حيت الدول لي بسبابو محبوس بداو كيتقلبو على المغرب
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-1
3 - Observateur الجمعة 06 أبريل 2018 - 00:02
مبادئ الصحافي توفيق بوعشرين و من يدافعون عنه هي "دولة الحق و القانون" لكن بطريقتهم الخاصة !
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