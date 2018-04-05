24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:37
|07:06
|13:35
|17:05
|19:56
|21:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هذه أسباب التقارب بين "الجماعة" و"النهج" في احتجاجات جرادة
- استفزاز البوليساريو بالصحراء
- تسريع "محاكمة بوعشرين" بعقد جلستين في أسبوع
- عملية عسكرية تقتل عشرات المسلحين بشمال مالي
- ترويج الإرهاب على "تويتر" يغلق مليون حساب
حراك الريف .. النيابة العامّة تشرب "ماء ملوثا" لطمأنة الزفزافي (5.00)
هذه تصورات مسؤولين بجهات الصحراء لملف الوحدة الترابية للمملكة (5.00)
- خروقات البوليساريو في الصحراء .. صور فضائية تكذّب الأمم المتحدة - (138)
- المغرب ينبه المجتمع الدولي قبل "الرد العسكري" على البوليساريو - (136)
- المغرب يحذر من عواقب تجاهل تحذيراته حول توغلات البوليساريو - (70)
- هل يقطع المغرب "شعرة معاوية" مع بعثة "المينورسو" بالصحراء؟ - (63)
- غياب النقل المدرسي يتسبب في اغتصاب شيخ ستيني لطفلة بالنواصر - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تسريع "محاكمة بوعشرين" بعقد جلستين في أسبوع
قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تسريع محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، المتابع على خلفية الاتجار بالبشر واستغلال النفوذ وممارسة الجنس على صحافيات وعاملات بمؤسسته.
وأجّل القاضي بوشعيب فارح، رئيس الهيئة، المحاكمة إلى غاية الأربعاء والخميس المقبلين، كخطوة لتسريع المحاكمة بعد التأخير الذي شهده الملف بسبب المناوشات التي تحدث في كل جلسة.
والتمس مدير "أخبار اليوم" الأخذ بعين الاعتبار كون يوم الأربعاء موعد زيارته من طرف أسرته بسجن عين برجة، قائلا: "هو اليوم الوحيد الذي تزورني فيه عائلتي وأحصل فيه على الدواء، أتمنى الإبقاء على يوم الخميس"، غير أن القاضي رد عليه بالقول: "بسببكم نؤجل النظر في عشرات المعتقلين".
وتدخل الوكيل العام للملك لاقتراح تمكين بوعشرين من الزيارة والحصول على الأدوية؛ الشيء الذي استجاب له رئيس الجلسة بالتأكيد على أن "ذلك أمر بسيط، وسنمكنه من توقيت الزيارة في وقت ملائم". وسيتم التواصل مع مديرية السجون لتخصيص الصبيحة من أجل الزيارة، على أن يتم إحضار المتابع للمحاكمة زوال اليوم نفسه.