تسريع "محاكمة بوعشرين" بعقد جلستين في أسبوع

هسبريس من الدار البيضاء

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تسريع محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، المتابع على خلفية الاتجار بالبشر واستغلال النفوذ وممارسة الجنس على صحافيات وعاملات بمؤسسته.

وأجّل القاضي بوشعيب فارح، رئيس الهيئة، المحاكمة إلى غاية الأربعاء والخميس المقبلين، كخطوة لتسريع المحاكمة بعد التأخير الذي شهده الملف بسبب المناوشات التي تحدث في كل جلسة.

والتمس مدير "أخبار اليوم" الأخذ بعين الاعتبار كون يوم الأربعاء موعد زيارته من طرف أسرته بسجن عين برجة، قائلا: "هو اليوم الوحيد الذي تزورني فيه عائلتي وأحصل فيه على الدواء، أتمنى الإبقاء على يوم الخميس"، غير أن القاضي رد عليه بالقول: "بسببكم نؤجل النظر في عشرات المعتقلين".

وتدخل الوكيل العام للملك لاقتراح تمكين بوعشرين من الزيارة والحصول على الأدوية؛ الشيء الذي استجاب له رئيس الجلسة بالتأكيد على أن "ذلك أمر بسيط، وسنمكنه من توقيت الزيارة في وقت ملائم". وسيتم التواصل مع مديرية السجون لتخصيص الصبيحة من أجل الزيارة، على أن يتم إحضار المتابع للمحاكمة زوال اليوم نفسه.