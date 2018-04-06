عرض لأبرز اهتمامات اليوم في الصحف الأوروبيّة

هسبريس - و.م.ع

ركزت الصحف الصادرة بدول أوربا الغربية اليوم الجمعة على مجموعة من القضايا والمواضيع من قبيل محاكمة الرئيس البرازيلي السابق لولا دي سيلفا و الوضع الصحي لابنة الجاسوس الروسي السابق سكريبال الذي تم تسميمه هو وابنته بغاز للأعصاب فوق التراب البريطاني بالإضافة إلى افتتاح قاعدة عسكرية بريطانية بالبحرين إلى جانب قضية رئيسة جبهة مدريد كريستينا سيفوينطيس المتهمة بالسطو وسرقة شهادة ( الماستر ) الجامعية.

ففي فرنسا كتبت صحيفة ( لوموند ) في مقال تحت عنوان "سجن وشيك للرئيس السابق لولا " ، أنه بعد أزيد من عشر ساعات من النقاش بالمحكمة العليا، صدر "حكم القرن" البرازيلي ، موضحة أن لولا داسيلفا الذي تولى رئاسة البلاد ما بين 2003 و2010 " أب الشعب " واحد وجوه النضال العمالي في ظل الدكتاتورية ، والذي تمت إدانته في يناير بأزيد من 12 سنة سجنا بتهمة الفساد، لن يفلت من السجن .

وذكرت يومية ( لبيراسيون) ، في مقال بعنوان " لولا ، أيقونة في السجن " أنه بالرغم من توقيفه لضلوعه في فضيحة بيتروبراس فإن الرئيس البرازيلي السابق سيؤثر بطريقة أو بأخرى في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أكتوبر.

وأضافت اليومية أن البرازيليين شهدوا فترة استثنائية للرفاه إبان رئاسته للبلاد ، مسجلة أن الأكثر تواضعا ولجوا سوق المستهلكين وكذلك الجامعات.

واعتبرت أن لولا أبقى على الدعم اللامشروط لجزء كبير من المثقفين ويظل مع ذلك بطل الطبقات الشعبية .

وفي البرتغال اهتمت الصحف بقضايا الفساد و كذا برفض التماس لإرجاء تنفيذ حكم بالسجن في حق الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا.

وكتبت صحيفة (دياريو دي نوتيسيا) أنه في السنوات الثلاث الماضية ، تلقى البنك البرتغالي أزيد من 15 ألف طلب معلومات حول حسابات مشبوهة من أجل رفع السرية البنكية عنها ، مضيفة أن هذه الطلبات قد وجهت من طرف "هيئات رسمية"، من بينها هيئات للرقابة المالية وهيئات قانونية وإدارية وجبائية .

و أضافت اليومية أن المحققين الجنائيين يؤكدون أنه منذ تعديل التشريع في 2010 الذي مكن النيابة العامة من الولوج للحسابات، أصبحت الأمور مختلفة كثيرا عن السابق.

على صعيد آخر ، كتبت اليومية أن القاضي البرازيلي سيرجيو مورو، صرح أمس الخميس، أن الرئيس الأسبق اينياسيو لولا دا سيلفا المدان يمكنه التقدم طوعا إلى الشرطة الفيدرالية بكوريتيبا (جنوب) إلى غاية الخامسة عصرا من اليوم الجمعة، مذكرة أن القاضى أصدر أمرا بسجن الرئيس البرازيلى الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بعد أن قررت محكمة الاستئناف، إنه يجب أن يقضى عقوبة مدتها 12 عاما بتهمة الفساد.

وتطرقت صحيفة (دي نوتيسيا) لردة فعل لولا دسيلفا الذي اعتبر مذكرة الاعتقال الصادرة في حقه ب"غير المعقولة"، متهما القاضي سيرجيو مورو بتحقيق "حلم" اعتقاله.

أما في بريطانيا فتطرقت الصحف إلى الوضع الصحي لابنة الجاسوس الروسي السابق سكريبال الذي تم تسميمه هو وابنته بغاز للأعصاب فوق التراب البريطاني وكذا بافتتاح قاعدة عسكرية

وسلطت صحيفة ( الغارديان ) الضوء على تصريحات ابنة العميل الروسي السابق لوليا سكريبال التي أكدت فيها أن وضعها الصحي " يتحسن شيئا فشيئا " بعد أن تعرضت هي ووالدها سيرغي سكريبال للتسمم بغاز للأعصاب فوق التراب البريطاني .

وأضافت الصحيفة أن روسيا التي تتهمها لندن بالوقوف وراء عملية تسميم العميل السابق مما أدى إلى أزمة دبلوماسية خطيرة وغير مسبوقة منذ زمن الحرب الباردة بين موسكو ودول الغرب نفت مجددا أمام مجلس الأمن الدولي أية علاقة لها بهذه القضية .

أما صحيفة ( التايمز ) فأكدت أن مصالح الاستخبارات البريطانية نجحت في تحديد المختبر الروسي الذي تمت فيه عملية تصنيع وإنتاج هذه المادة ( غاز الأعصاب ) ويتعلق الأمر بمركز البحث العسكري بالقاعدة العسكرية الروسية ( شيخاني ) مشيرة إلى أن هذا المختبر أجرى قبل سنوات تجارب حول استعمالات هذه المادة السامة ( نوفيتشوك ) في عمليات اغتيال بالخارج .

ومن جهتها تحدثت صحيفة ( دايلي تلغراف ) عن حفل تدشين قاعدة عسكرية بريطانية بالبحرين والذي جرى بحضور ولي العهد بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والأمير آندرو .

وأوضحت الصحيفة أن الأمر يتعلق بأول قاعدة عسكرية بريطانية دائمة بمنطقة الشرق الأوسط منذ عام 1971 مضيفة أن هذه القاعدة العسكرية الجديدة يمكنها أن تقدم الدعم لقوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الجماعات الإسلامية المسلحة .

وفي إسبانيا ركزت الصحف على قضية رئيسة جهة مدريد كريستينا سيفوينطيس المتهمة بالسطو وسرقة شهادة ( الماستر ) الجامعية .

وكتبت صحيفة ( البايس ) أن جامعة الملك خوان كارلوس التي منحت هذه الشهادة تشك في حدوث حالة تزوير بعد أن أكد أحد الأساتذة المفترضين بأنهم قاموا بتقييم عمل الطالبة سيفويطيس أنه لم يسبق له أن اطلع على هذا البحث الخاص بنهاية الدراسة .

وأضافت الصحيفة أن قضية سيفوينطيس انتقلت من الميدان السياسي إلى المجال القضائي مشيرة إلى أن الجامعة قدمت للمدعي العام نتائج التحقيق الداخلي الذي أجرته بخصوص هذه القضية .

ومن جهتها قالت صحيفة ( إلموندو ) إن الحزب الاشتراكي العمالي بجهة مدريد قدم ملتمسا للمساءلة ضد سيفوينطيس التي تتزعم الحزب الشعبي بجهة مدريد بينما لمح حزب الوسط ( سيودادانوس ) إلى إمكانية دعمه لهذا الملتمس إذا تبثت إدانة رئيسة الجهة .

أما صحيفة ( أ بي سي ) فنعتت من جهتها هذه القضية ب ( ماستر غيت ) مشيرة إلى أن إحدى الأستاذات أدانت تزوير توقيعها لإجازة شهادة ( الماستر ) للطالبة سيفوينطيس كما أن مكتب المدعي العام أعلن عن فتح تحقيق حول هذه القضية .

وأشارت إلى أن الأساتذة وطلبة جامعة الملك خوان كارلوس استنكروا الظروف المريبة التي صدرت فيها شهادة الماستر والتي أثرت بشكل كبير على صورة ومكانة هذه المؤسسة الجامعية .

وفي إيطاليا انصبت تعاليق الصحف على فشل مشاورات الرئيس الإيطالي في التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة .

وكتبت صحيفة (لاستامبا) أن جمود مواقف الأحزاب السياسية الكبرى والخلافات بين برلسكوني ولويجي دي مايو وبعض المطالب غير القابلة للمساومة كانت سببا رئيسيا في عدم التوصل لاتفاق حول تشكيل حكومة جديدة خلال المشاورات الرسمية التي أجراها الرئيس الإيطالي يومي الأربعاء والخميس.

وأضافت اليومية أن برلسكوني الذي يشعر بالقلق حيال تحالف رابطة الشمال مستقبلا مع حركة خمس نجوم ، ارتكب خطأ في السعي إلى ابعاد زعيم الحركة لويجي دي مايو من اي ائتلاف حكومي رغم أنها الحزب الأول في البلاد بحصولها على 32 في الأصوات.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء السابق برلسكوني الذي يعتبره زعماء أوروبيون يمثابة ضامن للاستقرار في مرحلة ما بعد الانتخابات بإيطاليا والذي بمقدوره أن يجنب البلاد ظهور مشاكل اقتصادية و تداعيات على نطاف واسع ، "لن يقبل التعرض لإهانة سياسية ناجمة عن انشقاق ماثيو سالفيني عن تحالف اليمين وانضمامه لحركة خمس نجوم .

وذكرت صحيفة (ىريبو بليكا) أن الرئيس الإيطالي دعا جميع القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها للخروج من المأزق السياسي الراهن، مشير إلى أن أوربا تراقب العملية السياسية الجارية لذلك يجب أن "لا ننسى أن الوضع في إيطاليا جزءا من المشهد الدولي و الأوروبي و ليس مجرد شأن وطني".

و اعتبرت اليومية أن حركة خمس نجوم التي ترغب في الانفراد برئاسة الحكومة هي مثل "سيارة مستأجرة يقودها لويجي دي مايو ، لكن المفاتيح في يد شخص آخر يتولى قيادة المنصة الإلكترونية يدير بها الشؤون الكاملة لهذه القوة السياسية ( البيانات، الأعضاء التصويت عبر الإنترنت ، الشبكات الاجتماعية والترشيحات).

و بالنسبة لصحيفة (كوريري ديلا سيرا) فإن السيناريو المطروح لإنهاء الجمود السياسي خلال الجولة الثانية من المشاورات التي ستجرى ابتداء من يوم الأربعاء القادم هو تشكيل حكومة تضم حركة خمس نجوم و رابطة الشمال بعد أن اعلنت الأمانة العامة للحزب الديمقراطي أنها لن تتعاون مع القوى السياسية الفائزة في الانتخابات الأخيرة أو أنها ستبقى في المعارضة.

وأضافت أن تجنب العودة إلى صناديق الاقتراع كآخر ملاذ في حال أخفق الحزبيان الرئيسيان في تشكيل ائتلاف حكومي قد تكون ورقة ضغط تضطر معها الحركة والرابطة إلى تقاسم الحكم.

من جانبها، ركزت الصحف البلجيكية على الخصوص على فضيحة تسريب معطيات خاصة عبر شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وقضية تسميم الجسوس السابق الروسي في بريطانيا .

وخصصت صحيفة (ليكو) افتتاحيتها للفضيحة المتعلقة بنشر بيانات شخصية لمستعملي (فيسبوك)، موجهة أصابع الاتهام أيضا لمستخدمي هذه الشبكة .

وعلقت (لا ليبر بلجيك) على نفس الموضوع ، قائلة ان استخدام معطيات أعضاء شبكة اجتماعية بطريقة احتيالية أثار ضجة ، وبالتالي فإنه سيتم قريبا تغيير الإطار التشريعي الأوروبي المرتبط بالمعطيات الشخصية، مماسيدفع عمالقة الويب إلى تعزيز نظامهم الأمني.

وعلى صعيد أخر تواصل (لوسوار) التعليق على قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سكريبال في انجلترا التي خلقت أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين روسيا وبريطانيا العظمى ، مدعومة بحلفائها الغربيين ، مشيرة إلى أن هذه القضية سيتم عرضها على مجلس الأمن للأمم المتحدة.