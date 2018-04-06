قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الجمعة، على الخصوص، بذكرى رحيل الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة والحاجة إلى الاستلهام من إرثه السياسي، والتعديل الوزاري في الجزائر، و الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة الوطنية للمعلمين في موريتانيا. ففي تونس كتبت صحيفة "الشروق"، "إننا اليوم في أشد الحاجة إلى الفكر البورقيبي حتى نعيد للدولة التونسية قوتها - دون تسلط - وإشعاعها الديبلوماسي والثقافي ونواصل بناء تونس الجديدة على أسس ثابتة من الحرية والديمقراطية والرفاه الاقتصادي".

وأضافت الصحيفة في افتتاحية بعنوان "الدرس البورقيبي"، أن "الدرس البورقيبي يفرض علينا أن نعيد النظر بشجاعة وثبات في اختيارات تمت باستعجال واضح غداة الثورة ومنها خصوصا النظام الانتخابي الذي يفضي في كل الحالات إلى التعطيل ثم إلى التوافق الرخو المسبب للشلل".

ورأت الصحيفة أن تونس في حاجة إلى "ثورة فكرية جديدة، في ذكرى وفاة بورقيبة لإثمار ثورة 14 يناير"، مبرزة أن "الفكرة المهيمنة المتكررة في ممارسة بورقيبة لمهامه على رأس الدولة، هي بالتحديد، هيبة الدولة، بما يعني ذلك من حضور وكفاءة وفعالية ونجاعة".

وسجلت أن هيبة الدولة في فكر بورقيبة تعني كذلك "قيادة موحدة متناسقة ومتضامنة للحكومة"، كما تعني "مؤسسات محترمة وقوية، وعلى رأس هذه المؤسسات البرلمان الممثل للشعب...".

واعتبرت صحيفة "الصحافة اليوم"، من جانبها، أن ذكرى رحيل الرئيس الأسبق "تأتي لتعمق حضور بورقيبة في ملامح تونس المستنيرة"، مشيرة إلى أن تونس "تصر اليوم على اعتماد أساسيات مشروعه المعرفي سلاحا ضد المتربصين بمستقبل دولتها المدنية".

وسجلت الصحيفة أن "المهم أن بورقيبة الراحل، يقيم اليوم في قلب المرحلة، لا كنظام سياسي أثار الجدل، بل كرمز وطني قهر المستحيل وأسس على أنقاض لحظة البؤس الاجتماعي والمعرفي دولة عصرية..."

وتساءلت الصحيفة عما إذا كان لتاريخ بورقيبة وأفكاره بعد مرور 18 سنة على رحيله، "استتباعات في الوقت الراهن خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها تونس من أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة..."

وكتبت صحيفة "الصباح"، من جانبها، أن "الإرث البورقيبي ظل بمثابة المخزون الذي "تقتات" منه بعض الأحزاب التي تؤكد صراحة ارتكازها على مبادئ وقيم دولة بورقيبة"، مشيرة إلى أن بعض الأحزاب "تدعو صراحة إلى "الاستلهام" من الفكر البورقيبي تماشيا مع مقتضيات المرحلة".

وسجلت الصحيفة أن ذكرى رحيل بورقيبة "تزامنت مع تعالي الأصوات المشككة في وثيقة الاستقلال وفي الدور البورقيبي"، مضيفة على لسان عدد من المؤرخين "أن أولئك المشككين يريدون واقعا آخر وقراءة أخرى للتاريخ تقوم على تخوين التاريخ".

وأشارت الصحيفة في ذات السياق إلى أن بعض المؤرخين يعتبرون أن ذلك التشكيك "تقف وراءه غايات سياسوية"، مضيفين أن ذكرى رحيل بورقيبة تعتبر "محطة هامة" تدعو بعض الأحزاب إلى الاستلهام منها، وأن "مسألة التشكيك في الاستقلال ليست بالقضية الجديدة".

وكتبت صحيفة "لوتون" من جهتها، أن إخفاقات الطبقة السياسية اليوم يتعين أن تدفعها إلى مزيد من التواضع والاعتراف بما أسداه باني تونس ما بعد الاستعمار والدولة الوطنية الحديثة، مضيفة أن "الأمر لا يتعلق بتحدي وإنما بضرورة إعطاء لكل ذي حق حقه".

وسجلت صحيفة "لابريس دو تونيزي" من جانبها، تحت عنوان "بورقيبة.. مازال حيا ويحظى بالإعجاب"، أن "أب استقلال تونس ظل يتمتع بتقدير الشعب واحترام العالم برمته"، مضيفة أن "عمله على الرغم من كل شيء يظل عملا هائلا".

وتحت عنوان "بورقيبة ما يزال حيا في الذاكرة"، لاحظت صحيفة "لوكوتيديان" أن التونسيين ي حيون بعرفان الذكرى الثامنة عشر لرحيل هذا الزعيم، مشيرة إلى أن "الرجل الذي أسس تونس الحديثة ورحل في صمت في 6 أبريل سنة 2000، مازال يلهم غالبية الحركات السياسية التقدمية والحداثية".

وفي الجزائر، تطرقت الصحف إلى التعديل الوزاري، الذي أجراه، أمس الخميس، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. وكتبت صحيفة (لوكوريي دالجيري)، في هذا الصدد، أن هذا التعديل الذي قد يبدو مفاجئا وطفيفا، قد يكون شكل ردا على التخمينات "حول إجراء تعديل كبير" والتي بلغت حد التنبؤ برحيل الوزير الأول الحالي.

وكشفت أن البعض كان مقتنعا بأن الوزير الأول، أحمد أويحيى، ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، كان "معزولا" عن مراكز القرار وعن الدوائر العليا بالدولة، ملاحظة أن الرئيس بوتفليقة اعتبر أنه من غير المجدي القيام بتغيير عميق في الحكومة، كما كانت تروج له الشائعات منذ أيام قليلة.

وأشارت إلى أن ذلك يعد بمثابة تجديد للثقة في أويحيى، الذي كان قد عاد إلى الوزارة الأولى في منتصف شهر غشت 2017، معتبرة انه الآن وبعيدا عن قرار يقطع مع أي جدل حول منصب الوزير الأول، يمكن المراهنة بقوة على أنه كانت هناك بعض المؤشرات حول مغادرة وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، ووزير التجارة محمد بن مرادي.

وأوضحت أنه تمت مؤاخذة الأول على تدبيره لأزمة الرياضة الوطنية، حيث دخل في مناسبات عدة في مشاحنات مع مسؤولي الاتحاديات الوطنية، مضيفة أنه بخصوص مغادرة بن مرادي، وما إذا كانت قد شكلت مفاجأة بالنسبة له، فإن وراء ذلك ملف شائك عجل بمغادرة محمد بن ساسي لوزارة التجارة، على عهد الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون. من جهتها، كتبت صحيفة (الوطن) أن الوزير الأول لن يغادر الحكومة في نهاية المطاف، خلافا للشائعات التي تسربت منذ مطلع السنة الجارية وعلى الرغم من متمنيات الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس.

وذكرت الصحيفة ، تحت عنوان "أويحيى باق في منصبه"، أن التعديل الذي أعلن عنه في مناسبات عدة اقتصر على أربع وزارات، هي الشباب والرياضة، والتجارة، والسياحة والصناعة، والعلاقات مع البرلمان.

وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بتعديل جزئي، هم مع ذلك قطاعات استراتيجية، من بينها السياحة والتجارة، مسجلة أن الرأي العام عاش نوعا من التشويق طيلة أسابيع وأن الشائعات كانت تتحدث عن تعديل كبير في الحكومة.

من جانبها، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أنه ليست هناك حاجة للتوسع في البراهين للتذكير بالأهمية التي يوليها النظام "لوزارة كرة القدم"، التي تبقى إنجازاتها حاسمة بالنسبة لنفسية المشجعين.

وقالت إن قطاع التجارة لا يقل استراتيجية بالنسبة لبلد يعتمد على الريع والذي ليست له أي سيطرة على عائداته، لا ينتج ما يصدره ويشتري ما يستهلكه، مبرزة أن وزارة التجارة ينظر إليها على أنها موجهة أساسا لضبط الواردات.

أما صحيفة (الفجر) فقد أكدت أنه بالنسبة لمجالي الرياضة والتجارة، فإن النظام لم يتعود على صياغة سياسات خاصة بهما، حتى لا يجد نفسه مجبرا على اتباع مبادئ توجيهية وإن كان هو من قام بتسطيرها، مشيرة إلى أنه يراوح بين محاولة تدبير كوصي على عالم الرياضة وضرورة اشتغال مستقل للنظام الفدرالي. وأوضحت أنه بالنسبة لقطاع التجارة، فمن غير المجدي الإلحاح على التردد الكبير الذي يميز معالجة قضايا ذات أهمية قصوى، من قبيل الدعم، والأسعار، وتأطير الواردات. وفي موريتانيا، اهتمت الصحف، على الخصوص، بالوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة الوطنية للمعلمين، أمس، ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، وﻗﺎﻣت ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬا ﺇﻟﻰ ﻣﻤﺜﻞ رﺋﻴﺲ الجمهورية.

وكتبت، في هذا الصدد، أن عددا ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠ ﻤﻴﻦ ﻧﻈموا ﻭﻗﻔﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ، رددوا خلالها ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ وحل المشاكل ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌتقدون ﺃﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ .

ﻭنقلت الصحف عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للمعلمين قوله، ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ، ﻭﺯعه عقب الوقفة الاحتجاجية، إﻥ "ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻟﻼﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺼﻮﻧﻬﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ"، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﺃﺳﻤاﻩ ﺳﻴﺎﺳﺔ "ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﺩﺓ والكذب والمغالطات".

وأضاف البيان، أن هذه الوقفة تأتي بعد "مسار طويل وجهد جهيد من العمل النقابي الدؤوب، وبعد عشرات البيانات والوقفات والتوقف عن العمل والإضرابات الجزئية والشاملة، والعديد من الخرجات الإعلامية وما انطوت عليه من فضح النكوص واﻻخلال بالالتزامات، وما ينجم عنه من ممارسات الشطط في استعمال السلطة التربوية".

وأشارت الصحف إلى أن المحتجين اعتبروا أن "المعلمين حملوا على عاتقهم مسؤولية الوقوف أمام القصر الرئاسي معلنين أن الوقت لم يعد يسمح بالتأخر في أحد أمرين: أن يكون رئيس الجمهورية منحازا للوطن الزاهر في عقول المعلمين الصادقين، أو في غفلة عنه في ضبابية العقول المظلمة التي وضعت حدا نهائيا لإمكانية التعاطي بين وزارة وصية ونقابة وطنية مستقلة تصدح بأصوات آﻻف المعلمين"، معربين عن أملهم في أن تؤتي مبادرتهم أكلها بعد أن "تسلم رئيس الجمهورية زمام المبادرة"، على حد تعبير بيان المكتب التنفيذي للنقابة.

ﻭذكرت الصحف بأنه سبق لبعض ﺍﻟﻤﻌﻠ ﻤﻴﻦ أن نظموا ﺍﺟﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﺟﺰﺋﻲ ﻋﻦ ﺍﻟتدﺭيس ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﻗﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.