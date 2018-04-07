اهتمامات الصحف الاقتصادية الأسبوعية في المملكة

هسبريس - و.م.ع

شكل ملتقى الدار البيضاء الخامس للتأمين، وآجال أداء المقاولات، ورقمنة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، والسكن الاجتماعي، أبرز المواضيع التي تناولتها الصحافة الاقتصادية الأسبوعية.

وهكذا سلطت أسبوعية (فينانس نيوز) الضوء على الدورة الخامسة من ملتقى الدار البيضاء للتأمين، التي انطلقت أول أمس الأربعاء، مشيرة إلى أنه على المستوى العالمي، تفرض الابتكارات الحديثة (إنترنت الأشياء، البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعي..) على شركات التأمين تحولات كبرى، سواء على مستوى نموذج الأعمال أو التعريفة أو التوزيع أو العلاقة مع الزبون وكذا طريقة تصميم المنتجات.

وقال محمد حسن بنصالح، رئيس الفدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، إن "الابتكارات الحديثة تتيح للعملاء منافع أكبر بكلفة أقل، مما يفرض علينا مراجعة نماذج التغطية والتسعير الخاصة بنا".

وفي موضوع آخر ، أفادت الأسبوعية بأن المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، نبيل لخضر، يعتبر أنه من خلال الرقمنة، من المرتقب أن ينتقل أجل معالجة البيانات من 6.4 أيام في سنة 2017 إلى 5 أيام سنة 2018.

وأضافت أسبوعية (فينانس نيوز) أن السيد لخضر ركز على المخطط الاستراتيجي 2017- 2021 للجمارك الذي يرتكز على خمسة محاور تتمثل في رفع مستوى الحكامة، وتحسين فعالية البيئة الاقتصادية ، وتسريع التخليص الجمركي من خلال تعميم الرقمنة والمراكز المتنقلة وتعزيز قدرات الإدارة في مجال تأهيل الموارد البشرية.

وقال "نحن متقدمون بشكل كبير مقارنة مع أهدافنا ، والتي سيتم بلوغها سنة 2019. على مستوى إزالة الطابع المادي، نعتزم تحقيق هدف التخلي عن الورق في أقرب وقت ممكن. بالتعاون مع العديد من الشركاء ، قمنا بتطوير أدوات رقمية حديثة مثل طرق الدفع الآمنة ، والخدمات المصرفية الالكترونية ونقاط الخدمات".

فضلا عن ذلك ، تطرقت (فينانس نيوز) و(لا في إيكو) إلى موضوع آجال أداء المقاولات، معتبرة أن التمديد المستمر لهذه الآجال يشكل مصدر قلق وطني وسبب إفلاس الشركات في المغرب.

وحول موضوع السكن الاجتماعي، كتبت (لا في إيكو) أن بعض الفاعلين اختاروا قطاع السكن الاجتماعي لتحقيق أقصى قدر من الأرباح، رغم كون القطاع مؤطرا بشكل جيد ومدعما من قبل السلطات العمومية، مشيرة إلى أن الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تعتزم التبليغ عن كل منعش عقاري ينتهك القانون.

وبحسب الصحيفة ، فإن "الشقة التي تم تحديد سعرها في 250 ألف درهم تباع بسعر أعلى بكثير. وعلاوة على ذلك ، يأخذ المنعش العقاري مبلغا غير مصرح به (النوار) والباقي تتم فوترته على شكل خدمات مفروضة على المشتري".

وأعربت الأسبوعية عن الأسف لتسويق المنعشين العقاريين للسكن الاجتماعي بأكثر من 250 ألف درهم ، وفرض فواتير باعتبارها أشغال إضافية، مضيفة أنه ، في مواجهة الأمر الواقع ، يكون الزبون مضطرا للتوقيع.