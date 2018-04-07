هسبريس - و.م.ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت ..

* أخبار اليوم:

- "بيجيدي" الرباط يعاقب الوزراء. مفاجآت ذات رمزية لافتة تلك التي كشفتها نتائج انتخاب أعضاء المجلس الجهوي في جهة الرباط سلا القنيطرة بحزب العدالة والتنمية تتمثل في عدم التصويت لصالح الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، ورفيقيه في الحكومة، محمد يتيم وعزيز رباح. وفي المقابل جرى انتخاب عبد الإله بنكيران ومصطفى الخلفي لعضوية المجلس. ويعتبر المجلس الجهوي بمثابة برلمان الحزب في الجهة.

- توعد لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، شركات المحروقات بعقوبات مالية كبيرة في حالة عدم احترامها للقوانين، حيث كشف أن الحكومة من المرتقب أن تصدر مرسوما يتضمن العقوبات الخاصة بالمخالفين للقانون الأسبوع المقبل، بعدما منحت الشركات مهلة لتحديد الأسعار بالرجوع لما هو موجود في السوق. والعقوبات المنتظر تطبيقها على الشركات المخالفة للقانون تتراوح ما بين 50 ألفا ومليون درهم.

* المساء:

- في سابقة من نوعها قرر عمدة الرباط منح تفويض تتبع مسار صفقات بأزيد من 29 مليار سنتيم لمستشار جماعي، تم عزله بحكم قضائي بعد تورطه في الترحال السياسي خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وكشفت مصادر متطابقة أن حالة من الاستغراب تسود أوساط عدد من المستشارين، الذين اعتبروا أن قرار العمدة ينطوي على عبث واضح واستهتار بالقانون، بعد إسناد تفويض النظافة إلى نائبه محمد بولحسن، الذي وجد نفسه في وقت لاحق أمام دعوى قضائية رفعها ضده الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، بعد قيامه في آخر لحظة بالتخلي عن حزب "الحمامة"، الذي جاء إليه قادما من الحركة الشعبية، بعد فشله في الحصول على تزكيته لخوض غمار الانتخابات التشريعية، قبل أن يقرر الالتحاق بحزب الاستقلال، الذي ترشح باسمه وفشل في الحصول على مقعد برلماني، ليبقى حاليا دون أي انتماء سياسي واضح.

- كشف مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المغرب يرغب في تسوية الوضع الحالي شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية بطريقة مختلفة عن تسويته لقضية الكركرات. وأكد الخلفي، في لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة، أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الكبرى مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها إزاء الوضع الحالي وإنهاء هذا الانتهاك، وإلا سيكون المغرب مضطرا إلى اتخاذ القرارات الحاسمة والإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع.

* الأحداث المغربية :

- لحسن الداودي يوضح سبب تأخر صدور تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول أسعار المحروقات. فقد أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في تصريح لوسائل إعلام على هامش إطلاق التطبيق الإلكتروني "محطتي"، أن هذا التأخير راجع إلى عدم استكمال كافة المعطيات والمؤشرات اللازمة للخروج بالخلاصات الصحيحة والكاملة حول الموضوع. ولفت الداودي إلى أن التدابير، التي اتخذتها الحكومة، ممثلة في وزارته، ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة مع تحرير سوق المحروقات، "نجحت في أن تكسر التواطؤ والتفاهم الذي كان قائما بين المحطات في ما يتعلق بتحديد الأسعار".

- دعت رئاسة النيابة العامة المحامين العامين لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، إلى تفعيل دورهم والصلاحيات المخولة لهم قانونا في ما يتعلق بالطلبات الرامية إلى زواج القاصرين، عبر تقديم الملتمسات والمستنتجات الضرورية للحفاظ على حقوق الطفل ومصالحه الفضلى. وأهابت رئاسة النيابة العامة في دورية موجهة إلى هؤلاء، تفعيل دورهم من خلال الحرص على تقديم ملتمسات للقضاة تنسجم مع قصد المشرع من جعل الزواج قبل سن الرشد متوقفا على موافقة القضاء، وعدم التردد في معارضة طلبات الزواج التي لا تراعي المصلحة الفضلى للقاصر.

* العلم:

- أظهرت دراسة أنجزها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وقدمت نتائجها مؤخرا بالدار البيضاء، أن الاقتصاد غير المهيكل يمثل أكثر من 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، دون احتساب القطاع الأولي (الفلاحة). وأبرزت هذه الدراسة، التي حملت عنوان " الاقتصاد غير المهيكل .. تأثيره على تنافسية المقاولات، ومقترحات تدابير لإدماجه"، أن هذا الاقتصاد، الذي يمثل أيضا 10 بالمائة من واردات القطاع المهيكل، يؤثر بشكل متفاوت على مختلف القطاعات الاقتصادية.

- أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، أن قطاع التعمير يحظى بمكانة أساسية على مستوى تحقيق التقائية مختلف البرامج والسياسات القطاعية، الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتكاملة. وأوضح الوزير، خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية لبني ملال في دورته الثامنة عشرة، أن مكانة هذا القطاع على مستوى تحقيق الالتقائية المذكورة ترتكز على المنظور الجديد الذي تعتمده الوزارة، والذي يجعل من الوكالات الحضرية أداة للمواكبة بفضل ما راكمته هذه المؤسسة من تجارب وخبرات في مجال التأهيل المجالي.

* بيان اليوم:

- أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، رفض المغرب البات والقاطع لكل محاولات الانفصاليين لتغيير الوضع القائم في المنطقة العازلة، مشددا على أن المملكة ستتصدى بإصرار لكل هذه المحاولات. وأوضح السيد العثماني، في الكلمة التي استهل بها الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن المغرب، وأمام الانتهاكات التي تقوم بها جبهة الانفصاليين في المنطقة العازلة، دق ناقوس الخطر وحذر من أي محاولة لتغيير الوضع القائم بالمنطقة.

- نسبة النساء المغربيات في مناصب القرار لازالت ضعيفة. كشفت دراسة أنجزتها جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، بشراكة مع مؤسسة فريديش إيبرت، أنه في سنة 2017 لا توجد في المغرب سوى امرأة واحدة في منصب وزيرة، وثماني نساء في مناصب كاتبات الدولة بين 39 وزيرا، كما أن نسبة النساء في مناصب السفيرات لا تتعدى 16 في المئة، ونسبة النساء في منصب الكاتبات العامات للوزارات لا تفوق 6 في المائة. وقالت سييجا ستوريز، الممثلة المقيمة لمؤسسة فريديش إيبرت بالمغرب، إن المملكة حققت تقدما هائلا على مسار المساواة، لكن جزء كبيرا من المجتمع المدني الوطني يعتبر أن ذلك غير كاف، ويدعو إلى تنزيل مضامين دستور 2011 لتحقيق تقدم على مسار الإرساء الفعلي للمساواة والمناصفة الحقيقية.

* الاتحاد الاشتراكي:

- قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، إفادة بمجلس الحكومة حول التطورات التي شهدتها منطقة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن السيد بوريطة قدم إفادة حول التطورات التي شهدتها المنطقة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، متوقفا عند الرسالة الملكية الخطية التي سلمت، أول أمس الأربعاء، للأمين العام للأمم المتحدة، والتي همت "التطورات الخطيرة للغاية التي شهدتها المنطقة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية". وأكد بوريطة في الإفادة أن هذا الموقف يأتي خشية تدهور الوضع في بئر لحلو وتيفاريتي أو أن لا تتم تسويته كما كان الحال بالنسبة للكركرات، مذكرا أن جلالة الملك حرص على التعبير باسم كافة القوى الوطنية الحية بمختلف توجهاتها وانتماءاتها عن رفض المغرب الصارم والحازم لهذه الاستفزازات والتوغلات غير المقبولة التي تقوم بها "البوليساريو" في هذه المنطقة.

- 10 ملايين مغربي بدون تغطية صحية، ومنظمة الصحة العالمية تدعو إلى تعميمها. بمناسبة اليوم العالمي للصحة، الذي يتم تخليده اليوم السبت 7 أبريل، دعت منظمة الصحة العالمية إلى العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزام باتخاذ خطوات فعلية من أجل تحسين صحة المواطنين عبر العالم. ويطرح موضوع التغطية الصحية إشكالا كبيرا بالمغرب بالنظر لعدم تعميمه، إذ يقدر عدد المحرومين منه بـ10 ملايين مواطن مغربي، مقابل استفادة 34 بالمائة من المواطنين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، و28 بالمائة من المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد).

* رسالة الأمة :

- أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، بالعطاوية بإقليم قلعة السراغنة، أن مخطط المغرب الأخضر حقق نتائج جيدة بإقليمي الحوز وقلعة السراغنة، وذلك بفضل دعمه لعدة مشاريع التنمية القروية. وأضاف في تصريح للصحافة، على هامش زيارة ميدانية لعدة مشاريع فلاحية بهذين الإقليمين، بمعية وفد من البرلمانيين أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية، أن هذه الزيارة الميدانية ستخول للوفد البرلماني الاطلاع على ما حققه مخطط المغرب الأخضر في المجال الفلاحي والفلاحة التضامنية والدعم المقدم لمختلف التنظيمات الفلاحية بالمنطقة.

- توقع صندوق النقد العربي، في تقرير حول "آفاق الاقتصاد العربي"، أن يرتفع معدل النمو بالمغرب إلى 3,6 في المائة برسم سنة 2019، مدفوعا بتحسن متوقع لكل من أنشطة القطاع الزراعي وغير الزراعي. وانطلق التقرير من التقديرات التي تشير إلى ارتفاع معدل النمو الحقيقي إلى 4,1 في المائة عام 2017، مقارنة بنحو 1,8 في المائة عام 2016، كنتيجة لتحسن القيمة المضافة بقطاع الزراعة بنسبة 14,7 في المائة، مقارنة بانكماش مسجل في القيمة المضافة للقطاع بنسبة 12,8 في المائة عام 2016.

* لوماتان:

- أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، منية بوستة، بباكو بأذربيجان، أن المملكة المغربية ستظل، من موقع المدافع عن مبادئ حركة عدم الانحياز، وفية لالتزاماتها لمواصلة جهودها التضامنية والتنموية مع أشقائها في الحركة، هدفها في ذلك تعزيز التعاون من أجل السلام والرفاهية التي لا يمكن، في نهاية الأمر، إلا أن تعزز المكانة الاقتصادية والاستراتيجية للحركة وتمكينها من الدفاع عن مصالحها وموقعها على الساحة الدولية. وجددت السيدة بوستة، في كلمة أمام المؤتمر الوزاري الثامن عشر لحركة عدم الانحياز، تأكيد المغرب على أن تحقيق الطموحات المشتركة "يظل رهينا بالجهود البناءة في تعبئة طاقات حركتنا للإسهام في إيجاد الحلول السلمية للخلافات الدولية والإقليمية في إطار الالتزام بمبادئ وثوابت الحركة".

- ناقش محاسبون معتمدون، وخبراء محاسبون، ومحاسبون مستقلون، ومسؤولون سامون بالإدارة العمومية المغربية، يوم الخميس بالرباط، موضوع رقمنة الإدارة المغربية، وذلك في إطار ندوة نظمت بمبادرة من منظمة المحاسبين المعتمدين بالمغرب. ويعتبر ورش رقمنة الإدارة أولوية رئيسية بالنسبة للمملكة، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات لتنفيذ برنامج شامل لتطوير الحكومة الإلكترونية في المغرب.

* ليبراسيون:

- أظهرت دراسة أنجزها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وقدمت نتائجها مؤخرا بالدار البيضاء، أن الاقتصاد غير المهيكل يمثل أكثر من 20 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، دون احتساب القطاع الأولي (الفلاحة). وأبرزت الدراسة أن هذا الاقتصاد، الذي يمثل أيضا 10 بالمئة من واردات القطاع المهيكل، يؤثر بشكل متفاوت على مختلف القطاعات الاقتصادية: 54 بالمائة من حصة الاقتصاد غير المهيكل متواجدة بقطاع النسيج والألبسة، و32 بالمائة (نقل البضائع عبر الطرق)، و31 بالمائة (البناء والأشغال العمومية)، و26 بالمائة (الصناعة الغذائية والتبغ، باستثناء القطاع الأولي).

- ينظم مجلس التنمية والتضامن يوم 11 أبريل الجاري بالرباط، منتدى دوليا حول السياحة، بمشاركة مجموعة من الوزراء وسفراء دول أجنبية ورؤساء بعض الجهات ورؤساء مؤسسات عمومية وخاصة بالمغرب. وأوضح بلاغ للمجلس، أن هذه التظاهرة، التي ستعرف مشاركة أزيد من أربعين فعالية مهتمة بالقطاع السياحي، و ممثلة لمختلف القطاعات الاقتصادية، ستحاول تسليط الضوء على القطاع السياحي باعتباره قناة مهمة للحوار والتقارب بين الشعوب، ويشكل عاملا مؤثرا للإشعاع الدولي للمملكة. وسيتطرق المشاركون في هذا المنتدى للعرض السياحي المغربي والوقوف على ما يجابهه من تحديات الرقمنة وتطبيقاتها للولوج إلى الخدمات السياحية، بالإضافة إلى بحث النقط المرتبطة بالتحولات التي يعيشها قطاع السياحة بالمملكة.

* البيان:

- مجلس الحكومة .. سعد الدين العثماني: المغرب سيتصدى بكل إصرار لأي محاولة لتغيير الوضع القائم في المنطقة العازلة. وناصر بوريطة: الجزائر تتحمل مسؤولية صارخة، فهي التي تمول وتحتضن وتساند وتقدم دعمها الدبلوماسي لـ "البوليساريو". ومصطفى الخلفي: المغرب يرغب في تسوية الوضع الحالي في الصحراء المغربية بطريقة مختلفة عن قضية الكركرات.

- شكل بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وفرنسا في مختلف المجالات، محور مباحثات جرت أمس الجمعة في الدار البيضاء بين مسؤولين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووفد يمثل نوابا عن مجموعة الصداقة الفرنسية - المغربية بالجمعية الوطنية، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة تستغرق يومين. وقال رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية، مصطفي لعبيد، الذي يقود الوفد "نود من خلال هذا اللقاء إضفاء قيمة مضافة على العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، وأن ينصب عملنا معا، خاصة إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

* لوبينيون:

أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، بشراكة مع تجمع النفطيين بالمغرب، تطبيق "محطتي"، المنصة الرقمية المخصصة للاطلاع على أسعار الوقود ومقارنتها. وتطمح الوزارة، من خلال هذا التطبيق، الذي تم تطويره بشراكة مع تجمع النفطيين بالمغرب، إلى تمكين المواطن من معلومات موثوقة بشأن أثمنة الوقود.

- أعلن كل من وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ومدير منطقة افريقيا والشرق الاوسط و عضو مجلس إدارة مجموعة (بي إس إي بوجو- سيتروين) السيد جون كريستوف كيمار، الخميس في الدار البيضاء، أن مصنع مجموعة بوجو- ستروين في القنيطرة جاهز لدخول مرحلة الإنتاج وسيبدأ العمل في الموعد المحدد. وأكد العلمي وكيمار، خلال لقاء مع الصحافة خصص لتسليط الضوء على مدى تقدم أشغال المشروع، أن جميع الأهداف التي حددها الطرفان قد تحققت بالفعل وقبل الموعد المحدد، معربين عن ارتياحهما لوفاء كلا الطرفين بالتزاماتهما.