عرض لأبرز اهتمامات اليوم في الصحف الأوروبيّة

هسبريس - و.م.ع

ركزت الصحف الصادرة اليوم السبت بدول أوروبا الغربية على عدة مواضيع من بينها تداعيات قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق وابنته فوق التراب البريطاني ورغبة إسبانيا اللجوء إلى محكمة العدل الأوربية لنقض قرار العدالة الألمانية بخصوص قضية كارليس بيغدومنت الرئيس السابق للحكومة المحلية لجهة كتالونيا بالإضافة إلى الوضع في قطاع غزة و أعمال العنف ضد الفلسطنيين إلى جانب مخاض تشكيل الحكومة في إيطاليا والانتخابات التشريعية في المجر والفوز المرتقب للوزير الأول المنتهية ولايته فيكتور أوربان .

ففي إسبانيا اهتمت الصحف بالرغبة التي تحدو المحكمة العليا الإسبانية المسؤولة عن ملف استقلال جهة كتالونيا للجوء إلى محكمة العدل الأوربية لنقض قرار العدالة الألمانية عدم الإبقاء على تهمة التمرد ضد كارليس بيغدومنت الرئيس السابق للحكومة المحلية للإقليم.

وكتبت صحيفة ( البايس ) في مقال تحت عنوان " المحكمة العليا الإسبانية تعتزم البحث عن دعم محكمة العدل الأوربية " أن مثل هذا الإجراء يستهدف بالخصوص توقيف إجراءات الترحيل إلى إسبانيا في حق بيغدومنت الذي اعتقل بألمانيا ثم أطلق سراحه بعد دفع كفالة بقيمة 75 ألف اورو .

وأضافت الصحيفة أن قرار اللجوء إلى محكمة العدل الأوربية سيمكن من الإبقاء على إمكانية متابعة بيغدومنت بتهمة التمرد التي أسقطها القضاء الألماني ولم يحتفظ له سوى بتهمة اختلاس الأموال العمومية .

وحول نفس الموضوع قالت صحيفة ( إلموندو ) إن بابلو لارينا القاضي بالمحكمة العليا الإسبانية المكلف بملف قضية محاولة انفصال جهة كتالونيا يرغب في الرد على قرار العدالة الألمانية من خلال طلب توضيحات حول مآل مذكرة التوقيف الأوربية التي أصدرها القضاء الإسباني في حق كارليس بيغدومنت.

وأشارت إلى أن المدعي العام الإسباني يدعم مبادرة القاضي لارينا ويرى أن محكمة (شليسفيغ هولشتاين ) الألمانية التي أفرجت عن بيغدومنت قد تجاوزت حدود اختصاصها .

أما صحيفة ( أ بي سي ) فأكدت من جانبها أن المدعي العام الإسباني يرى أنه من " غير المقبول " أن تقرر المحكمة الألمانية في غضون يومين في إجراء قانوني تطلب من القضاء الإسباني مدة ستة أشهر .

وفي بريطانيا واصلت الصحف اهتمامها بقضية تسميم الجاسوس الروسي السابق وابنته فوق التراب البريطاني بالإضافة إلى إدانة الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية بارك غيوين هياي ب 24 سنة سجنا .

وأكدت صحيفة ( الغارديان ) أن الوضع الصحي للعميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته لوليا " يتحسن بسرعة " وذلك بعد شهر من تعرضهما لعملية تسميم بغاز للأعصاب بساليزبوري في بريطانيا .

ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية البريطانية تأكيدها أن " الوضع الصحي لسكريبال وابنته لويا يتحسن " مشيرة إلى أن لندن تتهم موسكو بالوقوف وراء عملية تسميم هذا الجاسوس السابق بينما تنفي روسيا أية علاقة لها بهذه القضية .

ومن جهتها تطرقت صحيفة ( تلغراف ) إلى إدانة الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية بارك غوين هياي أمس الجمعة من طرف محكمة سيول والحكم عليها بالسجن لمدة 24 عاما بتهمة الرشوة والفساد وهي القضية التي تفجرت عام 2017 .

وأشارت الصحيفة إلى أن بارك غوين التي كانت أول امرأة تنتخب رئيسة لكوريا الجنوبية كانت قد أقيلت وتم اعتقالها في مارس من العام الماضي وأدينت بتهم الفساد والشطط في استعمال السلطة وتهريب وثائق رسمية مشيرة إلى أن المدعي العام كان قد طالب بإنزال عقوبة السجن لمدة 30 سنة في حق المتهمة .

أما في البرتغال، فتناولت الصحف الوضع في قطاع غزة و أعمال العنف ضد الفلسطنيين ،وكذا احتمال سجن الرئيس البرازيلي .

وكتبت صحيفة (دياريو دي نوتيسيا) أن بداية مسيرة العودة الكبرى في نهاية الأسبوع الماضي " و مناخ العنف الذي تولد في الحدود بين غزة و إسرائيل يشكل عاملا جديدا لعدم الاستقرار بالنسبة لساكنة هذه المنطقة ، مسجلة أن إسرائيل و عدت بمهاجمة أهداف حماس إذا تواصلت المعارك

وأضافت أن يوم أمس الجمعة كان اليوم الثاني الأكثر دموية منذ بداية المسير ة يوم 30 مارس حيث قتل 7 فلسطنيين ، ليرتفع عدد القتلى إلى 27 فلسطينيا و حوالي 300 جريح، مشيرة إلى أنه يرتقب أن تكون هناك اليوم محاولات أخرى للاقتراب من السياج الأمني الإسرائيلي مع غزة وحرق آلاف العجلات في خمس نقاط يتمركز فيها المحتجون الفلسطينيون الذين يقدر عددهم بأزيد من 20 الف .

من جانبها، سجلت صحيفة (جورنال إي) أن المهلة الممنوحة للولا دي سيلفا الرئيس البرازيلي السابق لتسليم نفسه للسلطات انتهت أمس الجمعة في الساعة الخامسة مساء ، لكنه آثر البقاء وسط أنصاره في ساو برناردو كامبو بالقرب من ساو باولو، في الوقت الذي أعلن حزب العمال الذي أسسه في ثمانينيات القرن الماضي عن "تعبئة عامة" ضد سجنه ( يتبع ) .

وأضافت اليومية أن المحامين بصدد التفاوض من أجل إيجاد حل مع السلطات ، مبرزة أن العديد من المظاهرات نظمت بالشوارع للاحتجاج على اعتقال الرئيس السابق للبلاد.

بينما في إيطاليا تطرقت تعاليق الصحف إلى إعلان تحالف اليمين استعداده لتشكيل حكومة مع حركة خمس نجوم بالإضافة إلى انتشار داء الحصبة في البلاد.

و كتبت صحيفة (كوريري ذيلا سيرا) أن رئيس رابطة الشمال ماثيو سالفيني صرح مساء أمس الجمعة أن "الحكومة الوحيدة التي يمكن تشكيلها هي حكومة ائتلافية بين اليمين الموحد وحركة خمس نجوم".

و أضافت اليومية أن زعماء الأحزاب اليمينية الرئيسية الثلاثة في إيطاليا أعلنوا أمس أنهم سيجتمعون مع رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا الأسبوع المقبل لتأكيد "وحدتهم و إفشال مناورات حركة خمس نجوم"، مشيرة إلى أن زعيم رابطة الشمال يحاول بذلك "تبديد الخلافات التي برزت بين الأحزاب اليمينية" خلال الجولة الأولى من المشاورات التي جرت يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وتعليقا على نفس الموضوع ، كتبت صحيفة (لاريبوبليكا) في مقال بعنوان (يمين موحد..سالفيني يختار بين التغيير و برلسكوني ) أن إعلان زعيم رابطة الشمال ماثيو سالفيني عن تقدم أحزاب يمين (فورتسا إيطاليا و إخوة إيطاليا ورابطة الشمال ) للمشاورات القادمة كقوة سياسية موحدة ينطوي على رسالة لثني رئيس حركة خمس نجوم "عن محاولة تقسيم تحالف اليمين ومطالبته بالتخلي عن برلسكوني".

و أشارت اليومية إلى أن إعلان توحد تحالف اليمين أثار حنق زعيم حركة خمس نجوم لويجي دي مايو الذي كان يمد يده لتشكيل ائتلاف حكومي مع رابطة الشمال بمعزل عن أحزاب اليمين الأخرى و كان يرفض بشكل قاطع التحالف مع برلسكوني.

و بالنسبة للصحيفة فإن لويجي دي مايو جدد دعوته اليوم السبت لقيادي الحزب الديمقراطي للتحالف مع حركة خمس النجوم وتشكيل قوة سياسية قادرة على "مواجهة الوضع السياسي المعقد".

على صعيد آخر ، ذكرت صحيفة (لاستامبا ) أنه تم تسجيل 218 حالة إصابة بداء الحصبة في إيطاليامنذ مطلع السنة الجارية ،أدت إلى حدث وفيات بعض المصابين، مشيرة إلى أن أكثر من 80 في المائة من الإصابات بهذا الداء تتمركز في مناطق صقلية ولاتسيو وكالابريا وتوسكانا.

وحسب اليومية فإن 92 حالة إصابة سجلت في صفوف الأطفال دون سن الخامسة ،بينما تم رصد 28 حالة لدى أطفال لا يتجاوز عمرهم سنة واحدة. مؤكدة أن 91 في المائة من المرضى لم يتم تطعيمهم ضد الحصبة.

وفي فرنسا اهتمت الصحف بالانتخابات التشريعية في المجر،مع الفوز المرتقب للوزير الأول المنتهية ولايته فيكتور اوربان.

وكتبت صحيفة (ليبراسيون) أن الانتخابات التشريعية ليوم الأحد ستتيح للوزير الأول القوي الفوز بولاية ثالثة، مشيرة الى انه نجح منذ وصوله الى السلطة في تقويض الديموقراطية.

وتطرقت الصحيفة الى مفاتيح نظام فكتور أوربان التي تفسر احتمال إعادة انتخابه الأحد ، موضحة ان الامر يتعلق بشكل خاص بسيطرته شبه التامة على المشهد الاعلامي،خاصة القطاع السمعي البصري العمومي.

من جهتها قالت صحيفة (لوفيغارو) إنه منذ متم فبراير تهب على المجر رياح التغيير،من خلال أمل هزم الحزب الحكومي (فيديز) أو توجيه ضربة للآلة السياسية العجيبة التي أنشأها الوزير الأول فكتور أوربان خلال ثماني سنوات من السلطة، وبالتالي حرمانه من الاغلبية المطلقة بالبرلمان خلال انتخابات يوم الأحد.

وأضافت الصحيفة أنه إذا كانت استطلاعات الرأي تشير الى اأ رجل المجر القوي في طريقه إلى انتزاع ولاية جديدة ، فإن حدوث مفاجأة يظل أمرا واردا .