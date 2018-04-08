هذه أبرز عناوين الصحف الأسبوعية المغربية

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الأسبوعية ..

* لافي إيكو:

- بعض الفاعلين اختاروا قطاع السكن الاجتماعي لتحقيق أقصى قدر من الأرباح، رغم كون القطاع مؤطرا بشكل جيد ومدعما من قبل السلطات العمومية. فالشقة التي تم تحديد سعرها في 250 ألف درهم، على سبيل المثال، تباع بسعر أعلى بكثير. وعلاوة على ذلك، يأخذ المنعش العقاري مبلغا غير مصرح به (النوار) والباقي تتم فوترته على شكل خدمات مفروضة على المشتري. وفي هذا الإطار، تعتزم الجهات الوصية الضرب بيد من حديد كل منعش عقاري ينتهك القانون.

* لانوفيل تريبون:

- حسب دورية لرئيس الحكومة، قررت السلطة التنفيذية إحداث لجنة وزارية للقيادة ولجنة تقنية وزارية للدعم، وذلك في أفق ضمان توافق وتكامل السياسات الاجتماعية العمومية وتنمية وتقوية حكامة الدعم الاجتماعي. * فينونس نيوز إيبدو:

- شهد نمو الاقتصاد الوطني تحسنا ملموسا سنة 2017، وكذا الشركات المدرجة. فخلال هذه السنة، حققت المقاولات المدرجة ما لا يقل عن 32 مليار درهم من الأرباح مقابل 28 مليار درهم في 2016، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 13,2 في المائة، حسب مصرف المغرب كابيتال. * لوكانار ليبيري:

- عكس ما يمكن توقعه، فإن مواطني إفريقيا جنوب الصحراء لا يمثلون الجالية الأولى المقيمة في المغرب. هذا ما كشفت عنه نتائج البحث الوطني حول التشغيل الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط. وحسب تلك النتائج، فإن المواطنين العرب يتصدرون القائمة (33,5 في المائة من المهاجرين) متبوعين بالأوروبيين (32,5 في المائة) ثم الأفارقة من أصول غير عربية (27,3 في المائة). ص/ت/ع ي/بل/ب ج

* لوبسيرفاتور المغرب إفريقيا:

- مكافحة الإرهاب: أضحت منظومة مكافحة الإرهاب التي وضعها المغرب تتمتع بسمعة جيدة، حيث أصبحت تمثل نموذجا بالنسبة للعديد من البلدان. هذه المنظومة، التي تسهر على أمن وسلامة المغاربة تحظى بإشادة عدة دول، مثل فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة، والعديد من البلدان الإفريقية.

* لوتون:

- 168.593 هو عدد السيارات الجديدة التي تم تسجيلها سنة 2017، بزيادة قدرها 3.3 بالمائة مقارنة مع سنة 2016. وهذا يمثل معدلا يزيد بقليل عن بيع 461 سيارة في اليوم، وفقا لمؤسسة "فيتش" الدولية. وحسب توقعات (بي إم آي ريسورتش)، فإن المغرب سيسجل خلال الفترة ما بين 2017 و2021 نموا في المبيعات بنسبة 47.1 بالمائة، مشيرة إلى أن هذا النمو يعود إلى حجم مبيعات يزيد عن 260 ألف وحدة خلال الفترة نفسها.

* لو روبورتير:

- يتوفر المغرب على أكثر من 17 ألفا و500 تعاونية، ثلثاها يعمل في مجال الفلاحة، وفقا لدراسة أنجزتها منظمة الأغذية والزراعة (فاو) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار حول القطاع التعاوني، علما أن هذا الأخير يضطلع بدور هام في التنمية المستدامة، ومكافحة الفقر والتهميش، وإدماج صغار المنتجين في السوق. وقد تم تسجيل حضور قوي للتعاونيات النسائية في المجال السوسيو اقتصادي، حيث تجاوزت عتبة 2280 مع نهاية سنة 2015.

* تيل كيل:

- نهاية محنة النساء الحاملات بالمعبر الحدودي سبتة. فابتداء من 2 أبريل، أصبح بإمكان هؤلاء النساء نقل بضائعهن على عربات. ويحظر هذا القانون الجديد انطلاقا من يوم دخوله حيز التنفيذ على هؤلاء النسوة عبور الحدود محملات بالبضائع على ظهورهن. ولا يتم تطبيق هذه القاعدة على الحقائب الممتلئة بمواد النسيج، كما أنه يسمح لهن بحمل حقيبة صغيرة على ظهورهن بحجم 60 × 40 سنتيمترا.

* ماروك إيبدو:

- أكد محمود عرشان، رئيس مجلس رئاسة الحركة الديمقراطية والاجتماعية، أن الشأن العمومي أصبح مرفوضا أكثر فأكثر، لأن الأحزاب السياسية تفتقر للأفكار، مشددا على أن خطاب هذه الأحزاب منفصل تماما عن الانشغالات الحقيقية والمطالب الشعبية. وأبرز زعيم الحركة الديمقراطية والاجتماعية، الذي ينتمي إلى الأغلبية، في حديث للأسبوعية، أن الحكومة "تعيش تناقضات بسبب الطبيعة المتباينة لمكوناتها".