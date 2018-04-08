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الرئيسية | السلطة الرابعة | آمال فهمي أشهر إذاعية مصرية في ذمة الله

آمال فهمي أشهر إذاعية مصرية في ذمة الله

آمال فهمي أشهر إذاعية مصرية في ذمة الله
هسبريس - متابعة
الأحد 08 أبريل 2018 - 16:46

توفيت اليوم الأحد، آمال فهمي، أشهر إذاعية مصرية، عن عمر يناهز 92 عاما، وفق مصدر رسمي

ونعت الهيئة الوطنية للإعلام، فهمي، قائلة في بيان إنها "لم ينقطع أبدًا عطاؤها المتميز للإعلام المصري، حيث كانت نموذجا يُحتذى به فى المهنية والاحترام وخلال رئاستها لإذاعة الشرق الأوسط، وعملت على تقديم إعلام هادف وتتلمذ على يدها أجيال عديدة"

وقدمت أشهر برامجها "على الناصية"، حيث امتعت المشاهدين والمستمعين بصوتها المميز، وتركت بصمة في قلوب الجميع ولقبت بـ"ملكة الكلام"، وفق بيان الهيئة.

والإذاعية الراحلة من مواليد عام 1926 م وحصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية جامعة القاهرة، وانضمت للإذاعة المصرية عام 1951.

وفهمي هي أول من أدخل الفوازير في الإذاعة العربية، وتعد أول سيدة ترأست إذاعة الشرق الأوسط عام 1964.

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