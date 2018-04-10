إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف، الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية بعدد من المواضيع؛ من أبرزها مشروع قانون إلغاء تجريم الإجهاض بالأرجنتين، و تأكيد الحكومة البيروفية على احترامها للقرار المرتقب لمحكمة الدول الأمريكية لحقوق الانسان حول قضية العفو عن فوجيموري، و آخر تطورات سجن الرئيس البرازيلي الأسبق لولا، و إعلان الحكومة الشيلية لإصدارات سندات جديدة، و اعتقال عدد من أعضاء حركة "جيش التحرير الوطني" بكولومبيا.

ففي الأرجنتين، توقفت اليوميات عند الشروع في مناقشة مشروع قانون إلغاء تجريم الإجهاض، و التوقعات حول نسب التضخم خلال النصف الأول من السنة الجارية.

و هكذا، كتبت يومية "لاناسيون" أن الكونغرس سيمر بأسبوع سيبقى خالدا في كتب التاريخ، مشيرة إلى أنه سيبدأ النقاش حول إلغاء تجريم الإجهاض رسميا، على الرغم من أنه كان قد تم طرحه مرارا وتكرارا من ق بل أقلية من المعارضة.

و أضافت أن مشروع قانون إلغاء الإجهاض يحظى بقدر كبير من الدعم السياسي والاجتماعي على الرغم من أنه قد لا يكون كافيا، مشيرة إلى أن العملية ستحتاج وقتا طويلا ومن المتوقع أن يصل المشروع إلى مجلس النواب في يونيو المقبل.

و من جهتها، أوردت يومية "إل أمبيتو فينانسييرو، أنه وفقا لأحدث تقرير للمؤسسة الاستشارية "إيكولاتينا" فإن نسبة التضخم خلال النصف الأول من السنة الجارية من المتوقع أن تصل إلى نحو 12 بالمائة، مما يضع هدف إنهاء السنة بنسبة 15 بالمائة التي أعلنتها الحكومة محل شك.

و كشفت الصحيفة أنه خلال الربع الأول من سنة 2018 تجاوز التضخم 6 بالمائة، ليصل إلى مستويات مماثلة لتلك المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

و في البيرو، انصب اهتمام الصحف على تأكيد الحكومة احترامها لقرار محكمة الدول الأمريكية لحقوق الانسان حول قضية العفو عن الرئيس الأسبق فوجيموري، و القمة المقبلة للأمريكتين بليما.

و هكذا، كتبت يومية "لاريبوبليكا" أن محكمة الدول الأمريكية لحقوق الانسان لم تصدر بعد أي قرار حول قضية العفو الإنساني عن الرئيس البيروفي الأسبق، ألبيرتو فوجيموري، إلا أن الحكومة أكدت أنها ستحترم القرار.

و نقلت الصحيفة عن رئيس الحكومة، سيزار فيانويفا، قوله " لا شك في ذلك، يجب احترام الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية سان خوسي"، مشيرة إلى أن المحكمة قد تطلب من الدولة إلغاء العفو الذي منحه الرئيس الأسبق، بيدرو بابلو كوشينسكي، لفوجيموري.

و من جهتها، أفادت يومية "البيرو 21 " أن القمة الثامنة للأمريكتين ستتميز بحضور كبير لرؤساء الدول و أن البيرو ستسعى إلى التوصل إلى توافق في الآراء ، و اتخاذ تدابير لمواجهة مكافحة الفساد بشكل مشترك خاصة و أن العديد من رؤساء دول المنطقة يقبعون في السجن أو يحاكمون بتهم الفساد.

و نقلت عن وزير العلاقات الخارجية، نيستو بوبوليزيو، تأكيده أن القمة تمثل أولوية مطلقة لأنها ستركز على مكافحة الفساد و الحكامة، و أنه يمكن إحراز تقدم بخصوص هذه القضية الأساسية و الملحة للمنطقة و بالتالي اتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة هذه الآفة.

و بالبرازيل، خصصت الصحف المحلية حيزا بارزا من صفحاتها للحديث عن آخر تطورات سجن الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة وشهرا واحدا في قضية فساد.

و كتبت "أوغلوبو" أنه بعد رحلة صامتة من ساو باولو إلى كوريتيبا أمضى الرئيس الأسبق يومه الأول في السجن في زنزانة خاصة أعدتها له الشرطة الفيدرالية بكوريتيبا، عاصمة ولاية بارانا (جنوب)، مشيرة إلى أنه تم تعزيز الأمن حول مقر الشرطة.

و وصل لولا إلى مقر الشرطة، حيث سيقضي حكما بالسجن لمدة 12 سنة وشهرا واحدا بسبب تورطه في قضايا فساد و تبييض الأموال، وذلك بعد 26 ساعة من انتهاء المهلة التي حددها القاضي سيرجيو مورو ليسلم نفسه بشكل طوعي.

و من جانبها، أوردت "جورنال دو برازيل" أن تسعة أشخاص أصيبوا مساء السبت خلال اشتباكات بين عناصر الأمن و أنصار الرئيس الأسبق الذين حاولوا اقتحام المبنى حيث يتواجد لولا، مما أجبر الشرطة الفيدرالية على استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لمنع الجماهير من الدخول.

و علاقة بالموضوع، توقفت "ستادو دي ساو باولو" عند آراء بعض المحامين المتخصصين في القانون الجنائي حول الحلول الممكنة لزعيم اليسار، مشيرة إلى أنه بإمكان الرئيس الأسبق خلال سنتين تغيير نظام السجن والاستفادة من نظام شبه مفتوح.

و في الشيلي، تطرقت الصحف إلى جملة من المواضيع في مقدمتها إصدار السندات التي أعلنت عنها الحكومة، و المظاهرة التي تعتزم كونفدرالية الطلبة الشيليين القيام بها.

و هكذا، ذكرت يومية "ناسيون" أن الحكومة الشيلية أعلنت عزمها إصدار سندات بقيمة نحو 7 مليارات دولار في عام 2018 في السوق المحلية.

و يندرج إصدار هذه السندات ضمن هامش المديونية التي أذن بها قانون المالية، و التي تبدو ضرورية لتمويل الالتزامات الواردة في القانون.

و من جهتها، أفادت يومية "لا تيرسيرا" أن كونفدرالية الطلبة الشيليين قدمت طلب الحصول على إذن لتنظيم، يوم 19 أبريل، مسيرة بشارع "ألاميدا" بسانتياغو.

و في كولومبيا، اهتمت اليوميات باعتقال عدد من أعضاء حركة "جيش التحرير الوطني"، و المساعدة المالية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديمها إلى البلد الجنوب أمريكي.

و هكذا، كتبت يومية "إل تييمبو" أن السلطات الكولومبية اعتقلت عشرة مقاتلين من حركة "جيش التحرير الوطني"، من بينهم امرأة كانت تتولى قيادة جبهة تسمى "الجبهة الحضرية الوطنية".

و نقلت الصحيفة عن مكتب المدعي العام للأمة تأكيده أن كلاوديا باتريسيا، رئيس "الجبهة الحضرية الوطنية" ومندوبة جبهة الحرب الجنوبية الغربية، كانت قد أنشأت شركة لتبييض أموال الحركة.

و قبل عامين، تلقت المتهة، التي ألقي عليها القبض ب "إل أتيو" بجهة كاوكا (شمال البلاد)، أزيد من مليون دولار متحصلة من الأنشطة الإجرامية لجبهة الحرب الجنوبية الغربية التابعة لحركة "جيش التحرير الوطني".

و أضافت اليومية، واسعة الانتشار، أن جزءا من هذه لأموال تم تخصيصه لبناء مصنع للمثلجات في كالي (غرب)، مضيفة أنه تم القبض على أعضاء آخرين من الحركة بجهات فايي و فايي ديل كاوكا (جنوب) وأنتيوكيا (شمال).

و من جانبها ، كشفت صحيفة "هيرالدو" أن الاتحاد الأوربي سيمنح مساعدة بقيمة 5 ر17 مليون دولار خلال الأسبوع المقبل لكولومبيا، و ذلك بهدف تمويل عشرات المشاريع التنموية ودعم السلم في الولايات المتضررة من النزاع المسلح.

وستستفيد من هذه المشاريع مئات البلديات الموجودة في المناطق التي كانت مسرحا للنزاع المسلح من أجل خلق فرص للنمو من شأنها التغلب على مظاهر عدم المساواة الاجتماعية السائدة هناك.

و أضافت اليومية، نقلا عن سفيرة الاتحاد الأوربي ببوغوتا، باترسيا يومبارت، أنه سيعهد بإنجاز هذه المشاريع إلى منظمات المجتمع المدني بهدف تحسين جودة حياة الشباب، و دعم المنظمات غير الحكومية و إطلاق خطط منسقة في مجالي التعليم و السلم.