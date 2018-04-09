هسبريس - و.م.ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الاثنين ..

* أخبار اليوم:

- هزيمة جديدة للبيجيدي في انتخابات جهة البيضاء. بعدما حصل حزب العدالة والتنمية على أزيد من 7000 صوت في إقليم مديونة في الانتخابات الجماعية والجهوية في 2015، لم يتمكن الحزب من الحفاظ على مكانته الانتخابية، وفشل في الظفر بمقعد بمجلس جهة البيضاء - سطات في الانتخابات الجزئية التي أقيمت الخميس الماضي. ولم يحصل إلياس الشابي، الكاتب الإقليمي لشبيبة العدالة والتنمية إلا على 1350 صوتا، مقابل اكتساح انتخابي واضح لمرشح حزب الأصالة والمعاصرة محمد الكنبوشي، رئيس جماعة سيدي حجاج، الذي حصل في هذه الانتخابات على 9000 صوت.

- يبدو أن قانون النقابات، الذي تعده وزارة التشغيل، سيعرف بعض التعثر في إخراجه، وذلك بسبب عدد من النقاط الخلافية بين النقابات والوزارة. وحسب مصدر موثوق، فإن القانون الجديد ينص على أن يكون المرشح لرئاسة النقابات لازال موظفا أو أجيرا ولم يحل بعد على التقاعد، موضحا أنه يجب على المرشح أن يكون له على الأقل بقية أربع سنوات للإحالة على التقاعد، مما لا يجعله يسقط في حالة التنافي. هذا البند من مشروع القانون لقي مقاومة من طرف مركزيتين نقابيتين طالبتا الوزارة بعدم إدراجه في القانون، حيث اعتبر مصدر نقابي أن "هذا القرار من شأنه أن يجعل الحكومة تبسط سيطرتها على النقابات، وأن يتم إقصاء عدد من الأصوات من الوصول إلى رئاسة النقابات أو البقاء على رأسها".

* المساء:

- تتجه حكومة سعد الدين العثماني نحو الإفراج عن مرسوم يحمل إجراءات ردعية للشركات التي تتهرب من إشهار أسعار المحروقات. وينتظر النص، الذي توافقت عليه القطاعات الحكومية المعنية، أن يدخل حيز التطبيق قريبا، بعد نشره بالجريدة الرسمية. وينص هذا المرسوم على مجموعة من العقوبات ذات طبيعة مالية، منها إمكانية فرض ذعائر تصل إلى 5000 درهم يوميا عندما يقف الأعوان التابعون لوزارة الشؤون العامة والحكامة على عدم إشهار محطات الوقود للأسعار، وهو الأمر الذي يعتبر مخالفا لقواعد المنافسة.

- لوح المكتب الوطني للمطارات بإمكانية اللجوء للقضاء في مواجهة وكالة أسفار إلكترونية معروفة على الصعيد العالمي، بعد أن صنفت مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء كأسوأ مطار في العالم بناء على آراء المسافرين. وأعلن المكتب، في بيان، أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القضائية ضد معدي هذا الترتيب الذي "لا يستند على أي مقاربة علمية متعارف عليها في مجال استطلاعات الرأي والدراسات الاستقصائية، لا سيما فيما يتعلق بمعايير أخذ العينات".

* الأحداث المغربية :

- أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية للأمن بالمدينة، بتمديد الحراسة النظرية، وتعميق البحث مع أحد موظفي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى حين الاستماع لمسؤول جهوي بمديرية المراقبة والجودة للمكتب الوطني للمنتجات الغذائية بالميناء التجاري للعاصمة الاقتصادية. وجاء هذا الاعتقال بعدما تمكنت عناصر الأمن الولائي للشرطة القضائية من توقيف سيارة موظف المكتب الوطني فور عبورها نقطة التفتيش التابعة لمصالح الجمارك، وإخضاع السيارة التي تحمل لوحة الترقيم (م) الحمراء لعملية تفتيش دقيقة، أسفرت عن ضبط مجموعة كبيرة من المواد المستوردة ذات المصدر الحيواني والنباتي المعدة للاستهلاك.

- قال سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن مكونات الأغلبية متفقة حول تنفيذ البرنامج الحكومي وإن الحكومة متماسكة. وأكد العثماني، الذي كان يتحدث خلال المهرجان الافتتاحي للمؤتمر الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة بني ملال خنيفرة، أن "الحزب رغم كل التحديات التي تعرض لها في المرحلة الأخيرة فهو لا زال قويا، ولا زال معتزا ببنات وأبناء الشعب الذين يساندونه".

* العلم:

- أفادت مصادر وثيقة الاطلاع أن السلطات الأمنية بمدينة سلا تمكنت قبل أيام قليلة من ضبط كمية كبيرة جدا من الكتب المقرصنة وقدرتها هذه المصادر بعشرات الآلاف من الكتب التي كانت مخبأة في 2000 صندوق من الورق المقوى من الحجمين المتوسط والكبير، بما يعادل خمسا من الحاويات المستعملة في النقل البحري الدولي. وأضافت هذه المصادر أن السلطات الأمنية راقبت منذ مدة تحركات الواقفين وراء هذه العملية التي مثلت صيدا ثمينا بالنسبة للمصالح الأمنية المغربية، إلى أن وضعت حدا لها قبل أيام.

- كشف بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، عن ارتفاع الدرهم بنسبة 0,23 في المائة مقابل الأورو، وانخفاضه بـ0,59 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة الممتدة ما بين 29 مارس و4 أبريل 2018. وأبرز البنك المركزي أن صافي الاحتياطات الدولية بلغ 231,7 مليار درهم، حيث ظلت على حالها تقريبا من أسبوع لآخر، غير أنها عرفت انخفاضا بـ4,9 في المائة على أساس سنوي، مشيرا إلى أنه لم يتم إجراء أي مناقصة في سوق بيع العملات.

* رسالة الأمة :

- قام وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد، بزيارة تفقدية للوقوف على سير أشغال توسيع المحطة الجوية 1 بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء. واطلع الوزير بالمناسبة، على بعض المرافق الحيوية بالمطار، منها المرافق المتعلقة بسلامة الأمتعة والأمن داخل المطار، التي جهزت بمعدات تكنولوجية حديثة جد متطورة، من أجل سلامة المسافرين المغاربة والأجانب القادمين للمملكة، منوها بالمجهودات التي يقوم بها المكتب الوطني للمطارات من خلال تتبع إدارييه لهذه المشاريع وحرصهم على أن تكون جاهزة في وقتها المحدد.

- تتجه الحكومة نحو تشديد المراقبة على نظام تدبير النفايات الطبية والصيدلية، خصوصا الحاملة لخطر العدوى والقادرة على نقل الأمراض للإنسان، حيث وقع كل من عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ونزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وأنس الدكالي، وزير الصحة، على قرار مشترك يهدف إلى "تدبير إيكولوجي وعقلاني" لهذه النفايات داخل "منشآت الرعاية الصحية. ويحدد القرار المشترك، والذي يندرج إعداده في إطار "تطبيق الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 23 من المرسوم المتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية"، "قواعد تخزين" هذه النفايات لاسيما القواعد المتعلقة بـ"مدة تخزينها وشروط صيانة الأماكن المخصصة لها"، كما يحدد "التقنيات الملائمة لمختلف طرق المعالجة والتخلص منها."

* بيان اليوم:

- قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، السبت بدكار، إن الإنتاج المكثف للوحدات السكنية يشكل فرصة يتعين استغلالها لاعتماد توجهات جديدة في مجال البناء. وأوضح الوزير، خلال ورشة حول موضوع "تحديات الجودة في إنتاج وحدات سكنية للطبقات ذات الدخل المتدني" نظمت في إطار القافلة الدولية الخامسة لمجموعة العمران، أن "هذه التوجهات يتعين أن توفق بين الحاجيات في مجال الكم والكيف والسعر واحترام البيئة".

- أكد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن نساء ورجال التعليم معنيون بشكل كبير بإشكالية الإصلاح، والذي تسعى أطراف كثيرة، على رأسها المجلس الأعلى للتعليم والوزارة، وكل الأطراف المعنية، كالنقابة الوطنية للتعليم العالي والأحزاب السياسية، إلى بلورته وفق مقاربات مختلفة. وأبرز الأمين العام، خلال لقاء دراسي نظمه قطاع التعليم العالي، أن حزب التقدم والاشتراكية يفتح هذا النقاش، من أجل الإسهام في مقترحات يمكن أن تساهم في الإصلاح، على غرار ما دأب عليه منذ تأسيسه إلى اليوم، مؤكدا أنه يتعين على الجامعة أن تكون رافعة أساسية للتنمية، من أجل رفع تحدي المعرفة والبحث العلمي لوضع المغرب في مصاف الدول المتقدمة. * الاتحاد الاشتراكي:

- تسلم السيد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، يوم السبت بفاس، درع الاتحاد الدولي للمحامين، على هامش ندوة دولية نظمها الاتحاد بتعاون مع هيئة المحامين حول موضوع "تطورات مهام المحامي". واعتبر عبد النباوي، في كلمة بالمناسبة، أن مجالات اشتغال المحامي الجديدة والأدوار غير التقليدية التي أناطتها بها مجموعة من القوانين من قبيل التحكيم وتحرير العقود، بقدر ما تشكل ميدانا خصبا تنعكس عليه خبرة واجتهاد المحامي، بقدر ما تفرض الالتزام بالحرص والدقة والمسؤولية.

- علم لدى مصدر عسكري، أن القبعات الزرق المغاربة العاملين ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، قد قادوا وبنجاح، بداية شهر أبريل الجاري بقرية كومبو بشرق إفريقيا الوسطى، عملية تحرير 15 رهينة من أيدي مجموعة مسلحة يشتبه في أنها تابعة للمتمردين الأوغنديين. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية احتجاز الرهائن كانت قد نفذت صباح 31 مارس بقرية كومبو بالقرب من مدينة أوبو شرق إفريقيا الوسطى، موضحا أنه تم اختطاف 15 شخصا واقتيادهم إلى مناطق كثيفة الأشجار من قبل عناصر يشتبه في انتمائها لـ(جيش الرب للمقاومة).

* لوماتان: - أجمع أكاديميون، يوم السبت بآسفي، على أن جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني نهج سياسة خارجية تهدف إلى إرساء دعائم استقرار داخلي وإقليمي. وأكد المتدخلون خلال اختتام أشغال الندوة الختامية للدورة الثانية والعشرين لجامعة مولاي علي الشريف المنظمة حول موضوع "الحياة السياسية في المغرب على عهد جلالة الملك الحسن الثاني"، أن الثوابت الدبلوماسية عند الملك الراحل تمثلت في النأي بالبلاد عن كافة الصراعات الدولية والإقليمية التي يمكن أن تؤثر على السلم الاجتماعي والوئام الداخلي، وتجنب النزاعات التي لا تعني المملكة، والحرص باستمرار على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، والتأكيد في خطاباته على الدوام بأنه مؤمن بالحوار وبالحلول السلمية، والواقعية في فهم التطورات والأحداث الدولية، والابتعاد عن "التشنج" والمواقف الايديولوجية المؤقتة.

* ليكونوميست :

- نظام المقاول الذاتي، الإعفاء الجبائي، وتكثيف عمليات المراقبة من لدن الجمارك والضرائب.. رغم هذه التدابير، فإن الاقتصاد غير المهيكل لا يزال موجودا ويؤثر بشكل كبير على مختلف القطاعات الاقتصادية. هذا ما أظهرته دراسة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أوكل إنجازها إلى المكتب الاستشاري "رولاند بيرجي". وأبرزت الدراسة أن الاقتصاد غير المهيكل يمثل أكثر من 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، دون احتساب القطاع الأولي (الفلاحة). وأضافت أن هذا الاقتصاد، الذي يمثل أيضا 10 بالمائة من واردات القطاع المهيكل، يؤثر بشكل متفاوت على مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يؤدي إلى خصاص في عائدات الدولة والمقاولات المغربية.

* أوجوردوي لوماروك :

- اطلع وفد برلماني مغربي، يوم الجمعة، على بعض المشاريع التي تعكس المنجزات التي تحققت في المجال الفلاحي في إطار مخطط المغرب الأخضر، وذلك خلال زيارة ميدانية قام بها الوفد لمنطقة سوس ماسة رفقة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش. وبالمناسبة، قام وفد البرلمانيات والبرلمانيين الأعضاء في لجنة القطاعات الانتاجية بالبرلمان بزيارات عدة شملت وحدة لإنتاج الذكور المعقمة لذباب فاكهة البحر الأبيض المتوسط (سيراتيت)، وضيعة للحوامض، ومحطتين لتعبئة الحوامض وتعاونية لمنتجات الحليب.

* لوبينيون:

- أكد المجلس العراقي للسلم والتضامن دعمه للوحدة الترابية للمملكة وحل قضية الصحراء في إطار مقترح الحكم الذاتي. وأعرب المجلس عن قلقه من تجدد التوتر في مناطق التماس على الحدود المغربية-الجزائرية على خلفية قضية الصحراء وتحركات "البوليساريو" الأخيرة المثيرة للتساؤلات والشكوك، سيما العمليات العسكرية في المنطقة العازلة.

* البيان:

- صادق المؤتمر الوزاري الـ18 لحركة عدم الانحياز، المنعقد بباكو (أذربيجان) من 3 الى 6 أبريل الجاري، تحت شعار "تشجيع السلام والأمن الدولي لقاء التنمية المستدامة"، على البيان الختامي وإعلان باكو، حيث حرص وزراء الخارجية المشاركون على الإشادة من خلالهما بالدور الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته رئيس لجنة القدس في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ولاسيما حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وسجل وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز، في الوثائق التي صدرت عن المؤتمر بعد مداولات مكثفة، تقديرهم للرسالتين اللتين وجههما جلالة الملك إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييريس، في 25 يوليوز 2017 للتعبير عن إدانة جلالته الشديدة للانتهاكات الاسرائيلية للحرم الشريف، وفي 7 دجنبر 2017 في أعقاب قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

* ليبراسيون:

- قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، إن التحول الالكتروني والذكي في المدن العربية يتطلب بنية تحتية الكترونية محدثة باستمرار، وترسانة قانونية تضمن التعامل الالكتروني والذكي بشكل سليم وآمن. وأبرزت كاتبة الدولة، في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة الـ55 لاجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية، التي تنظمها جماعة الرباط بتعاون مع هذه المنظمة والمنتدى العربي للمدن الذكية، أن التحول الالكتروني والذكي في المدن العربية يحتاج "بالإضافة لاعتمادات مالية مهمة ورأسمال بشري مدرب وخبير قادر على تحقيق هذه الطفرة الحضارية وما يتطلبه ذلك من تأهيل وتكوين مستمر، إلى بنية تحتية الكترونية محدثة باستمرار، وترسانة قانونية قوية كإطار ضامن لممارسة الحقوق والحريات، من خلال تشريعات متطورة تضمن التعامل الالكتروني والذكي بشكل سليم وآمن".