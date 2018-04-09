رصيف الصحافة: "حراك الريف" وراء أزمة صامتة بين المغرب وهولندا

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

نستهل جولة رصيف صحافة الثلاثاء من "المساء" التي ورد بها أن أزمة دبلوماسية صامتة تعيشها علاقات المغرب وهولندا بسبب "حراك الريف"، إذ قالت مصادر الجريدة إن مسؤولين مغاربة كبارا عبّروا عن امتعاضهم من التدخل في الشأن الداخلي المغربي من لدن شخصيات سياسية هولندية، خاصة فيما يتعلق بحراك الريف. بينما نفى "وزير الداخلية وعلاقات المملكة الهولندية" توصل بلاده بأي مذكرات من الرباط لاعتقال مغاربة يحملون جنسية الأراضي المنخفضة بسبب نشاطهم في "حراك الريف"، موضحا أنه وفق تقارير سفارة بلاده في المغرب أنه لن تكون هناك أي مذكرات اعتقال، بل استدعاءات لتقديم الشهادة أمام المحكمة.

ووفق "المساء" كذلك، فإن نصف المغاربة يوقفون علاجهم كثمن مباشر للأعطاب والاختلالات التي كرستها السياسات العمومية بالقطاع، حسب تقرير حقوقي. التقرير ذاته حذّر من مؤشرات انتشار الأمراض الوبائية، والارتفاع المهول في عدد من الأمراض المزمنة غير الوبائية، مثل السكري وأمراض القلب والأورام السرطانية.

ومع المنبر نفسه الذي أورد أن قائدا عسكريا متقاعدا من الجيش الإسباني كشف أن الأفكار الانفصالية لجبهة البوليساريو ولدت في العاصمة الإسبانية مدريد. القائد ذاته أضاف أن الجزائر، بنزعتها الاشتراكية، تبحث عن منفذ على المحيط الأطلسي عبر جبهة البوليساريو التي أعلنت عن توجهها العنيف منذ نشأتها.

من جهتها، نشرت "أخبار اليوم" أن القرارات التي اتخذها وزراء حزب العدالة والتنمية أغضبت عبد الإله بنكيران، والمتجلية في إبعاد إدريس الأزمي الإدريسي من رئاسة مؤسسة منتخبي الحزب، وإبعاد عبد الغني لخضر عن رئاسة منتدى الأطر، ومن ثم عن عضوية الأمانة العامة، وقرار بسيمة الحقاوي، وزيرة التنمية الاجتماعية، إعفاء عبد المنعم بلمدني من مهمة مدير مؤسسة التعاون الوطني، ثم قرار لحسن الداودي، وزير الحكامة، إعفاء سليمة بناني، مديرة صندوق المقاصة، بالتزامن مع عجز الحكومة عن التصدي للتلاعبات في أسعار المحروقات.

ووفق المنبر الإعلامي ذاته فإن الأساتذة المتعاقدين، خصوصا بجهة خنيفرة، قاطعوا التكوين المقرر خلال هذه العطلة في أغلب الجهات، احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم كما كان مشارا إليه في العقد.

جريدة "الاتحاد الاشتراكي" أفادت بأن مصالح ميناء طنجة تمكنت من إيقاف مواطن إسباني يبلغ من العمر 65 سنة، لتورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار الدولي في المخدرات، حيث عثرت عناصر الشرطة على كمية من مخدر الشيرا تقدر بـ17.5 كيلوغراما مدسوسة بعناية في مخابئ معدة على مستوى العجلات الأربع لسيارة نفعية كان يقودها المشتبه فيه.

وإلى "العلم" التي نشرت أن السلطات الوصية تقترف في الشوارع العامة مجازر رهيبة في حق الحيوانات، معتبرة ان حيوانات ضحية مقاربة قتل متخلفة تسيء إلى صورة المغرب.

في الصدد ذاته أفاد مدير مصلحة حفظ الصحة بتمارة بأن تعقيم وتلقيح حيوانات الشارع ضد داء السعار سيعطي نتائجه في أقل من خمس سنوات وسنكون قد قضينا نهائيا على هذا الداء الفتاك وبأقل تكلفة. أما خالد العبيوي، أستاذ باحث في علم الاجتماع، فقال: "لا أحد يجادل في كون هذه الحيوانات تعيش أوضاعا صعبة تجعلنا نقر بأن سياستنا يكتنفها العجز وأن مواطنينا تنقصهم ثقافة الاعتراف بالحيوان.

في السياق نفسه شدد الدكتور سمير طيوس على أن داء السعار فيروس يصيب الكلاب وينتقل إلى الإنسان وباقي الحيوانات، مشيرا إلى أن مآوي القطط والكلاب يجب أن تتوفر فيها شروط الرعاية والمفروض أن تكون خارج المدينة.

أما "الأحداث المغربية"، فكتبت أن امرأة كانت على متن سيارة لفظت أنفاسها فور وصولها إلى المستشفى المحلي بتيفلت متأثرة بجروحها، إثر إصابتها على مستوى الرأس بحجر طائش قادم من أعلى جسر بالطريق السيار على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين محطة الأداء علال البحراوي وتيفلت. ووفق الخبر ذاته فإن الغرض من الاعتداء كان هو إجبار السائق على التوقف لمهاجمته وسرقة ما بحوزته من أغراض.