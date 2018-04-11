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كُتّاب وآراء
الشاعر المصري فؤاد يحل ضيفا على "مشارف"
يحلّ الشاعر المصري زين العابدين فؤاد ضيفا على برنامج "مشارف" الذي يقدّمه الإعلامي ياسين عدنان، مساء اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلا على شاشة "الأولى"، من أجل الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تقرب المشاهد أكثر من صاحب أغاني "أنا الشعب ماشي وعارف طريقي"، و"اتجمّعوا العشاق في سجن القلعة"، و"شيّد قصورك ع المزارع".
ومن بين الأسئلة التي أعدّها مقدم البرنامج لطرحها أمام الضيف، لماذا انتقل الشاعر المصري زين العابدين فؤاد من الفصحى التي نشر بها قصائده الأولى في مجلة "الرسالة" سنة 1952 إلى العامية؟ ماذا عن معاناته مع الرقابة التي أخّرت نشر ديوانه الأول قبل أن يتحدّاها ويُصْدِر "الحلم في السجن" سنة 1972؟ كيف صار الشاعر المصري فلسطينيًّا في بيروت؟
وسيحاول ضيف الحلقة، وهو صاحب "وشِّ مَصر"، و"الحلم في السجن"، و"قهوة الصُّبحية"، و"مين اللي يقدر ساعة يحبس مصر؟"، الإجابة عن أسئلة أخرى من بينها، كيف عاش تجربة اجتياح وحصار بيروت؟ ثم ماذا عن علاقته بالزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات؟ وما سرُّ التحامه بالميادين منذ أن كان طالبًا يوزّع قصائده في الجامعة كما لو كانت مناشير، حتى تجربة "الفن ميدان" التي أنجزها في الشارع إلى جانب شباب الثورة؟