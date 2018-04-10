قراءة في عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء ..

* أخبار اليوم:

- الأساتذة المتعاقدون يقاطعون التكوين. بعد الإضراب الإنذاري الذي خاضه الأساتذة المتعاقدون يوم الأربعاء الماضي، خصوصا بجهة بني ملال- خنيفرة، على خلفية تأخر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة في صرف مستحقاتهم، انقطع الأساتذة أمس الاثنين عن الالتحاق بمراكز التكوين الممتد من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء. وفي هذا السياق، أصدرت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالأفواج الثلاثة"، بيانا تؤكد فيه "رفضها التام لسياسة التعاقد الرامية إلى ضرب المدرسة العمومية، والزحف على مكتسبات الشغيلة التعليمية"، علاوة على "ضرورة المقاطعة الشاملة للتكوينات الحضورية المقررة خلال هذه العطلة لأغلب الجهات، مع الحرص على تجسيد وقفات احتجاجية".

- سحبت الحكومة مشروع قانون "التكوين المستمر"، من الجلسة العامة بمجلس المستشارين، حيث كان يجري الاستعداد للمصادقة عليه، ليعرض من جديد على لجنة التعليم التي سبق أن صادقت عليه. فخلال الجلسة العامة تدخل عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الغرفة الثانية، وطلب إعادة النص إلى اللجنة، وتحفظ على المصادقة عليه. وحسب مصدر برلماني، فإن مريم بنصالح رئيسة الباطرونا، اتصلت في آخر لحظة بعدد من زعماء الأحزاب من الأغلبية والمعارضة، معلنة عن رفض المشروع.

* المساء:

- امتنعت الحكومة، في رابع اجتماع عقدته لجنة تحسين الدخل بالوظيفة العمومية والمؤسسات ذات الطابع الإداري والقطاع الخاص ضمن جلسات الحوار الاجتماعي، عن إبداء عرض واضح إزاء المطالب التي أشهرتها المركزيات النقابية، بعد أن اكتفت بالإحالة على تصريحات وزير التشغيل الذي بعث برسالة طمأنة للشغيلة. ولم يخرج الاجتماع بأي عرض واضح المعالم، بعد أن أبدت الحكومة استعدادها لمناقشة كافة المطالب دون خطوط حمراء، لكن أيضا دون تقديم أي التزام صريح، وهو الوضع الذي يرجح أن تحسم فيه الجلسة التي ستعقد اليوم. وكشفت مصادر أن التردد الحكومي سيجعل موعد منتصف أبريل، الذي حدده رئيس الحكومة للخروج باتفاق، أمرا شبه مستحيل في ظل تشبث كل الأطراف المتفاوضة بمواقفها.

- أكد الجمع العام للمنخرطين بشركة "سامير" في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن تأمين الحاجيات النفطية الوطنية والتحكم في الجودة والأسعار والفاتورة الطاقية، لن يتأتى إلا من خلال بقاء وتطوير الصناعة الوطنية لتكرير النفط وامتلاك مفاتيحها، وليس عبر إطلاق التطبيقات في الهواتف الذكية. وانتقد الجمع العام للمنخرطين بشدة ما وصفه الموقف السلبي للحكومة المغربية من الخسائر الجسيمة المترتبة عن تعطل الإنتاج بمصفاة المحمدية، وطالب بالعودة الطبيعية للإنتاج بالمصفاة، وبتحمل الدولة مسؤولية المساعدة في توفير متطلبات التفويت الشمولي لأصول شركة "سامير" وتدليل العقبات التي تواجه ذلك.

ص/ع ي

* الأحداث المغربية :

- كشفت مصادر نقابية أن اللجان الثلاث المكلفة بالحوار الاجتماعي، وبالرغم من عقدها لسلسلة من اللقاءات، إلا أن نقاشاتها ظلت تراوح مكانها ولم تحقق تقدما كبيرا، خاصة على مستوى لجنة تحسين الدخل. وحسب المصادر ذاتها، فإن حصيلة نقاشات اللجان الثلاث، التي ستقدم خلاصاتها يوم 14 أبريل الجاري، تبقى "متواضعة"، مؤكدة أن اللجان "ستقدم خلاصات اجتماعاتها على أساس أن يكمل الأمناء العامون للمركزيات النقابية النقاش مع الحكومة"، وذلك في أفق تحقيق توافق وتوقيع اتفاق جماعي قبل فاتح ماي.

- حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من ما وصفتها الاختلالات التي تعرفها المنظومة الصحية، والتي من أهم تجلياتها ضعف وتدني الخدمات الصحية، وخصاص في الأدوية وارتفاع الوفيات بسبب المرض والحمل. كما حذر التقرير من انتشار الأمراض المزمنة غير الوبائية، مثل السكري وأمراض القلب والأورام السرطانية. * العلم:

- رصدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في تقييم شامل أعدته بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يصادف 7 أبريل، التحديات التي تواجه القطاع الصحي بالمغرب، من قبيل غياب التغطية الصحية والخصاص في الأدوية وارتفاع الوفيات بسبب المرض أول الحمل. ودعت الشبكة في تقريرها إلى وضع سياسة صحية يؤطرها ميثاق وطني للصحة ويوجهها ويراقبها مجلس أعلى للصحة والدواء، من أجل تحقيق نظام صحي عادل وتضامني فعال ومميز يوفر الخدمات الصحية الأساسية لكافة المواطنين.

- عبر قادة الأحزاب السياسية الوطنية والبرلمانيون والمنتخبون والشيوخ والأعيان والعديد من الأطر الصحراوية المناضلة، الذين اجتمعوا أمس الاثنين بمدينة العيون في إطار لقاء وطني للتعبئة، عن شجبهم ورفضهم لما يدبره ويقوم به خصوم الوحدة الترابية، على أي مستوى كان، وخاصة ما أقدم عليه البوليساريو مؤخرا من أعمال عدائية. وأشاد الموقعون على "إعلان العيون"، الذي توج هذا اللقاء، بالخطوات الرائدة والسياسات الحكيمة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للدفاع عن حقوق المغرب الثابتة على مختلف الأصعدة.

* رسالة الأمة:

- قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمس الإثنين بالعيون، إن "الهدف من اجتماع الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني بالعيون هو بعث رسائل قوية إلى من يهمهم الأمر من منتظم دولي وخصوم الوحدة الترابية وغيرهم، بأن الشعب المغربي بكل فئاته معبأ للدفاع عن سيادته في إطار جبهة قوية متينة بقيادة جلالة الملك. وأضاف العثماني، في كلمة خلال "اللقاء الوطني التعبوي للأحزاب السياسية حول الوحدة الترابية"، أن "اجتماع كافة الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، ومكونات المجتمع المدني وكافة القوى الحية وتعبئتها للدفاع عن قضية الوحدة الترابية، خير رد على الاستفزازات والمناورات الصادرة عن عناصر جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة"، مجددا رفض المغرب بشكل قاطع لكل المحاولات اليائسة للانفصاليين لإيجاد موطئ قدم في المنطقة.

- استعرض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس بفاس، الدينامية التي تعرفها مهنة المحاماة بالمغرب على مستوى القوانين والهيكلة والتنظيم. وأفاد بلاغ لمحكمة النقض، بأن السيد فارس أبرز في كلمة خلال الجلسة الرسمية لمؤتمر دولي نظمته نقابة المحامين بفاس بشراكة مع الاتحاد الدولي للمحامين حول موضوع "تطور مهنة المحامي"، الجهود الكبرى لمهنة المحاماة وأدوارها التي تتجاوز النيابة والدفاع عن أطراف في الخصومات إلى الدفاع عن الثوابت الوطنية والقيام بالدبلوماسية الموازية، للتعريف بالتجربة المغربية على مختلف الأصعدة.

بيان اليوم:

- بنعبد الله: لقاء العيون تجديد للإجماع الوطني حول القضية الوطنية. فقد شدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في كلمة خلال "اللقاء الوطني التعبوي للأحزاب السياسية حول الوحدة الترابية" بالعيون، على رفض الأمة المغربية لكل المؤامرات والاستفزازات الرامية لمحاولة قلب الموازين ومراجعة الوضع القائم في الأراضي المغربية المسترجعة، لاسيما في المنطقة العازلة، مؤكدا على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية وإشراك أوسع لكافة مكونات الشعب المغربي، وإعطاء دفعة أقوى للنموذج التنموي، و"نفسا ديمقراطيا جديدا".

- أكد أنس الدكالي، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ووزير الصحة، أن قطاع الصحة في حاجة ماسة اليوم إلى تعزيز ما تحقق من مكتسبات، وإلى رفع التحديات، والعمل بشكل مكثف وأكثر دقة من أجل استهداف مناطق الضعف والخصاص. وأوضح الدكالي، خلال لقاء نظمه قطاع الصحة بمقر الحزب بالدار البيضاء، أن العمل جار من أجل استكمال الإصلاحات، والتي تهم بالأساس تمويل وإعادة إصلاح المؤسسات الاستشفائية، وتحسين جودة الخدمات داخل المستشفيات والسهر على الارتقاء بها.

الاتحاد الاشتراكي:

- أكد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، على حق المغرب في اللجوء إلى حق المطاردة، والرد الحاسم، على أي تحرك يسعى إلى إحداث أي تغيير في الخارطة السياسية والإدارية والديمغرافية والعسكرية، في المنطقة التي جعلها المغرب، منزوعة السلاح، عن طواعية، دون أن يتخلى عن سيادته بها. وذكر لشكر في تدخل له خلال "اللقاء الوطني التعبوي للأحزاب السياسية حول الوحدة الترابية" المنظم بالعيون، بمواقف القوى الوطنية والديمقراطية، التي كانت تشدد على اللجوء إلى حق المطاردة، معتبرا أن لهذا المطلب اليوم، راهنية خاصة، ويعني متابعة الهجومات والاستفزازات التي يتعرض لها المغرب، من مكان انطلاقها.

- دعت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، وزارة الصحة إلى ضرورة تبني وتنزيل مقاربة اجتماعية نفسية للصحة، عوض المقاربة البيوطبية، التي تركز على العلاج على حساب الوقاية والتعزيز والتأهيل، ويكون فيها المريض هدفا لا شريكا وصاحب قرار. والتمست الجمعية، في مذكرة لها ووجهتها إلى وزير الصحة بمناسبة اليوم العالمي للصحة، العمل على إطلاق دينامية للحوار المدني والاجتماعي على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، وتشجيع عقد اتفاقات جماعية مركزيا ومحليا، وتعزيز مساهمة المجتمع المدني في وضع وتتبع وتقييم السياسات الصحية، وإعمال هيئات التشاور، وضمان حضور ممثلين عن المواطنين في هيئات تسيير المستشفيات في المدن، بالإضافة إلى عقد منتديات موضوعاتية وطنية حول المواضيع الصحية المهمة بشكل دوري.

* لوماتان: - خبر سار بالنسبة لفلاحي منطقة سوس.. تنكب الحكومة على مشروع كبير لتنمية الفلاحة المندمجة والمقاومة للتغيرات المناخية. ويشمل هذا المشروع، الذي يموله الصندوق الأخضر من أجل المناخ، 20 ألف هكتارا ويستهدف ما لا يقل عن 9 آلاف فلاح. ويترجم عدم التوزان بين العرض والطلب في الماء الفلاحي بالمنطقة من خلال الاستغلال المفرط للموارد الباطنية واستنفاذ سنوي للفرشة المائية يقدر بين 100 و350 مليون متر مكعب. * ليكونوميست :

- وزارتا الصناعة والإسكان تفكران سويا في إعداد استراتيجية لإنعاش قطاع البناء. وفي هذا الصدد، من المرتقب أن يتم إحداث منظومة مندمجة مخصصة للبناء والسكن. وستضم هذه المنظومة البناء والأشغال العمومية وصناعة مواد البناء. والهدف من وراء كل ذلك : خلق 200 ألف منصب شغل متم 2030.

* أوجوردوي لوماروك :

- حصلت مجازر الدار البيضاء على تجديد لشهادة "إيزو 22000". ويأتي هذا التتويج بعيد ثلاثة أيام فقط من عملية افتحاص أجراها فريق من الجمعية الفرنسية للتقييس. ويعد هذا الإشهاد اعترافا بالمجهودات الكبرى التي باشرتها هاته المجازر لاسيما على مستوى تأهيل المعدات والآليات وكذا تحديث أنماط التدبير.

* لوبينيون:

- أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء بأنه تم، أمس الاثنين بإقليم ورزازات، تسجيل هزة أرضية بقوة 3.9 درجات على سلم ريشتر. وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، في نشرة تحذيرية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بجماعة خزامة (إقليم ورزازات)، وقعت على الساعة التاسعة و54 دقيقة و57 ثانية (توقيت غرينتش + ساعة).

* البيان:

- أبرز وزير الشغل والإدماج المهني، السيد محمد يتيم، أمس الاثنين بالقاهرة، مختلف الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة في مجال التشغيل ودعم المقاولات. ولفت السيد يتيم، في كلمته خلال جلسة عامة ضمن أشغال الدورة ال 45 لمؤتمر العمل العربي الذي تحتضنه القاهرة حاليا، إلى أن هذه الإصلاحات واكبها مجهود مالي كبير على مستوى الاستثمار العمومي لتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي والحد من الفوارق الطبقية والمجالية.

* ليبراسيون:

- الخلاف يتصاعد بين شغيلة الصحة والوزارة الوصية. فيوم الجمعة الماضي، نظم ممرضون إضرابا وطنيا مع وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة. وستتواصل هذه الموجة الاحتجاجية إبان هذا الشهر، حيث من المرتقب أن تخوض أطر المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وقفة احتجاجية يوم الخميس 26 أبريل الجاري.